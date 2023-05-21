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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Аяччо
0:0
Первый тайм: 6'
Ренн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 112
Аяччо 9.8% (11)
X 9.8% (11)
Ренн 80.4% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аяччо
Ничья
Ренн
9.15
4.80
8.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
25
Гонсалес
Омар
II
15
Видаль
Клеман
2
Альфонс
Микаэль
4
Баррето
Микаэль
6
Кутадьер
Матьё
27
Спадануда
Кевин
34
Сумано
Мусса
7
Эль-Идрисси
Мунем
38
Шегра
Иван
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
2
Родон
Джо
23
Омари
Вармед
18
Белосьян
Женуэль
8
Сантамария
Батист
10
Докю
Жереми
14
Буриго
Бенжамен
21
Майер
Ловро
19
Гуйри
Амин
17
Токо-Экамби
Карл
Аяччо
4-3-3
Ренн
4-1-4-1

История личных встреч

Аяччо
Ренн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:4
Л1
3:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белайли Юсеф 6 (5) 0.17
Эль-Идрисси Мунем 6 0.17
Амума Ромен 2 0.06
Нури Рияд 1 0.03
Баррето Микаэль 1 0.03
Баяла Сириль 1 0.03
Мангани Тома 1 (1) 0.03
Авинель Седрик 1 0.03
Муссити-Око Бевик 1 0.03
Сумано Мусса 1 0.03
Маршетти Венсан 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 11 0.31
Террье Мартен 9 0.26
Мюинга Арно 7 0.2
Буриго Бенжамен 5 (1) 0.14
Докю Жереми 5 0.14
Теате Артур 4 0.11
Токо-Экамби Карл 3 0.09
Дуэ Дезире 3 0.09
Лаборд Гаэтан 3 0.09
Тэт Флавьен 2 0.06
Майер Ловро 1 (1) 0.03
Траоре Амари 1 0.03
Сантамария Батист 1 0.03
Родон Джо 1 0.03
Сулемана Камалдин 1 0.03
Аблин Маттис 1 0.03
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Угочукву Лесли 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Исмаэль 9 1
Эль-Идрисси Мунем 10 0
Гонсалес Омар II 9 0
Юссуф Мохамед 5 1
Амума Ромен 3 2
Маршетти Венсан 6 0
Мангани Тома 4 1
Видаль Клеман 4 1
Баяла Сириль 3 1
Коне Юссуф 4 0
Авинель Седрик 2 1
Нури Рияд 3 0
Спадануда Кевин 3 0
Кутадьер Матьё 2 0
Белайли Юсеф 2 0
Альфонс Микаэль 2 0
Сумано Мусса 2 0
Тузгар Йоанн 0 1
Баррето Микаэль 1 0
Леруа Бенжамен 1 0
Муссити-Око Бевик 1 0
Майембо Фернан 1 0
Шаброль Флорьян 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 6 0
Буриго Бенжамен 4 1
Траоре Амари 5 0
Дуэ Дезире 5 0
Угочукву Лесли 3 1
Ву Кристофер 4 0
Мелинг Биргер 2 1
Родон Джо 2 1
Омари Вармед 2 1
Майер Ловро 3 0
Гуйри Амин 3 0
Сален Ромен 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ассиньон Лоренс 2 0
Bruno Genesio 2 0
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0

Результаты матчей

Аяччо
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Ренн
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
17% (3)
67% (12)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
9
Аяччо
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Ренн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

35
5

Волевые поражения

7
39
Аяччо
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Ренн
26.7%
73.3%
8 побед 22 поражения
Первый тайм
20% (7)
34% (12)
46% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
23% (8)
51% (18)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

10
9

Волевые победы

38
7

Волевые поражения

10
48

Голы по времени матча

Забито

10
17
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
29 Не забивали 22
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
60%
4
24%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
3
30%
3
18%
61-75
1
10%
3
18%
76-90

Пропущено

24
26
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
5
21%
3
12%
1-15
6
25%
5
19%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
1
4%
5
19%
46-60
5
21%
6
23%
61-75
6
25%
4
15%
76-90

Забито

13
41
4 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 25
3 Забивали первыми 14
24 Не забивали 19
1
8%
7
17%
1-15
2
15%
7
17%
16-30
1
8%
2
5%
31-45
2
15%
6
15%
46-60
4
31%
9
22%
61-75
3
23%
10
24%
76-90

Пропущено

41
14
21 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 9
8
20%
0
0%
1-15
8
20%
3
21%
16-30
5
12%
3
21%
31-45
6
15%
5
36%
46-60
6
15%
1
7%
61-75
8
20%
2
14%
76-90

Забито

23
58
10 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 36
4 Забивали первыми 20
18 Не забивали 6
1
4%
8
14%
1-15
2
9%
8
14%
16-30
7
30%
6
10%
31-45
2
9%
11
19%
46-60
7
30%
12
21%
61-75
4
17%
13
22%
76-90

Пропущено

65
40
33 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 23
28 Пропускали первыми 14
30 Не пропускали 23
13
20%
3
8%
1-15
14
22%
8
20%
16-30
6
9%
6
15%
31-45
7
11%
10
25%
46-60
11
17%
7
18%
61-75
14
22%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
ПСЖ - Аяччо 5:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Лилль - Аяччо 3:0 Аяччо - Брест 0:0
Страсбург - Аяччо 3:1 Аяччо - Осер 0:3 Клермон - Аяччо 2:1 Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2
Ренн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0
Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0

Результаты матчей

Аяччо
Ренн

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
12 раз 71%
1
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
1
12 раз 71%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
20 раз 57%
1
10 раз 29%
2
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
14 раз 40%
3
7 раз 20%
2
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аяччо
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
12
0.5
Больше Меньше
15
3
2
15
1.5
13
5
1
16
2.5
9
9
1
16
3.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
15
2
3
15
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
20
0.5
Больше Меньше
30
5
5
30
1.5
16
19
1
34
2.5
10
25
1
34
3.5
3
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 Заявка 36 22 7 7 66 - 37 73
4.
Монако
 Заявка 36 19 8 9 69 - 54 65
5.
Лилль
 Заявка 36 18 9 9 62 - 42 63
6.
Лион
 Заявка 36 17 8 11 61 - 44 59
7.
Ренн
 Заявка 35 18 5 12 60 - 38 59
8.
Клермон
 Заявка 35 15 8 12 39 - 45 53
9.
Лорьян
 Заявка 35 14 10 11 49 - 47 52
10.
Ницца
 Заявка 35 13 12 10 42 - 34 51
11.
Реймс
 Заявка 35 12 14 9 42 - 37 50
12.
Монпелье
 Заявка 36 14 5 17 60 - 58 47
13.
Тулуза
 Заявка 35 12 7 16 48 - 55 43
14.
Брест
 Заявка 35 9 11 15 39 - 50 38
15.
Страсбург
 Заявка 35 9 11 15 48 - 55 38
16.
Осер
 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 Заявка 36 6 15 15 35 - 53 33
18.
Аяччо
 Заявка 35 6 5 24 22 - 66 23
19.
Труа
 Заявка 35 4 10 21 42 - 77 22
20.
Анже
 Заявка 35 3 5 27 29 - 77 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 Заявка 18 12 4 2 38 - 24 40
5.
Марсель
 Заявка 18 10 4 4 34 - 22 34
6.
Лион
 Заявка 18 9 5 4 32 - 19 32
7.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
8.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
13.
Тулуза
 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
14.
Брест
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
15.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 Заявка 17 1 9 7 17 - 28 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 18 10 5 3 33 - 23 35
4.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
5.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Лорьян
 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 Заявка 17 1 2 14 11 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лион Ляказетт Александр 26 (5)
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 22 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 11
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Весь список
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Гонсалес Омар II из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Токо-Экамби Карл
  • 2'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 1'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • 1'
    Аяччо начинает с центра поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francois Coty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 112
    Аяччо 9.8% (11)
    X 9.8% (11)
    Ренн 80.4% (90)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аяччо
    Ничья
    Ренн
    9.15
    4.80
    8.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аяччо 0:0 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аяччо 0:0 Ренн

    Исход игры
    Аяччо
    9.6% (11)
    Ничья
    9.6% (11)
    Ренн
    80.7% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.36% (49)
    Меньше
    56.64% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    52.21% (59)
    Нет
    47.79% (54)
    Популярный счёт
    1:2 Ренн
    31.6% (36)
    0:1 Ренн
    28.1% (32)
    0:2 Ренн
    15.8% (18)
    1:1 Ничья
    9.6% (11)
    2:1 Аяччо
    7% (8)
    1:3 Ренн
    2.6% (3)
    1:0 Аяччо
    2.6% (3)
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