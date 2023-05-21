Тур: 36. Стадион: Стад Франсуа Коти. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
34
Сумано
Мусса
38
Шегра
Иван
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
10
Докю
Жереми
21
Майер
Ловро
19
Гуйри
Амин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сумано МуссаНападающий
- Нападающий
-
38 Шегра ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Белайли ЮсефПолузащитник
-
14 Баяла СирильПолузащитник
- Нападающий
-
33 Туре БенНападающий
-
31 Tony Strata
-
32 Лебас Паоло
-
37 Mehdi Puch
-
Главный тренер: Панталони Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Докю ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
-
19 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аяччо
Ренн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
78
Бомбардиры внутри турнира
Аяччо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белайли Юсеф
|6 (5)
|0.17
|Эль-Идрисси Мунем
|6
|0.17
|Амума Ромен
|2
|0.06
|Нури Рияд
|1
|0.03
|Баррето Микаэль
|1
|0.03
|Баяла Сириль
|1
|0.03
|Мангани Тома
|1 (1)
|0.03
|Авинель Седрик
|1
|0.03
|Муссити-Око Бевик
|1
|0.03
|Сумано Мусса
|1
|0.03
|Маршетти Венсан
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуйри Амин
|11
|0.31
|Террье Мартен
|9
|0.26
|Мюинга Арно
|7
|0.2
|Буриго Бенжамен
|5 (1)
|0.14
|Докю Жереми
|5
|0.14
|Теате Артур
|4
|0.11
|Токо-Экамби Карл
|3
|0.09
|Дуэ Дезире
|3
|0.09
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.09
|Тэт Флавьен
|2
|0.06
|Майер Ловро
|1 (1)
|0.03
|Траоре Амари
|1
|0.03
|Сантамария Батист
|1
|0.03
|Родон Джо
|1
|0.03
|Сулемана Камалдин
|1
|0.03
|Аблин Маттис
|1
|0.03
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Манданда Стив
|0
|0
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
|Угочукву Лесли
|0
|0
Карточки
Аяччо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диалло Исмаэль
|9
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|10
|0
|Гонсалес Омар II
|9
|0
|Юссуф Мохамед
|5
|1
|Амума Ромен
|3
|2
|Маршетти Венсан
|6
|0
|Мангани Тома
|4
|1
|Видаль Клеман
|4
|1
|Баяла Сириль
|3
|1
|Коне Юссуф
|4
|0
|Авинель Седрик
|2
|1
|Нури Рияд
|3
|0
|Спадануда Кевин
|3
|0
|Кутадьер Матьё
|2
|0
|Белайли Юсеф
|2
|0
|Альфонс Микаэль
|2
|0
|Сумано Мусса
|2
|0
|Тузгар Йоанн
|0
|1
|Баррето Микаэль
|1
|0
|Леруа Бенжамен
|1
|0
|Муссити-Око Бевик
|1
|0
|Майембо Фернан
|1
|0
|Шаброль Флорьян
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теате Артур
|6
|0
|Буриго Бенжамен
|4
|1
|Траоре Амари
|5
|0
|Дуэ Дезире
|5
|0
|Угочукву Лесли
|3
|1
|Ву Кристофер
|4
|0
|Мелинг Биргер
|2
|1
|Родон Джо
|2
|1
|Омари Вармед
|2
|1
|Майер Ловро
|3
|0
|Гуйри Амин
|3
|0
|Сален Ромен
|1
|1
|Тэт Флавьен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Ассиньон Лоренс
|2
|0
|Bruno Genesio
|2
|0
|Манданда Стив
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
Результаты матчей
Аяччо
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Ренн
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
17% (3)
67% (12)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
9
Аяччо
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Ренн
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
35
5
Волевые поражения
7
39
Аяччо
53.3%
46.7%
16 побед 14 поражений
Первый тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Ренн
26.7%
73.3%
8 побед 22 поражения
Первый тайм
20% (7)
34% (12)
46% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
23% (8)
51% (18)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
10
9
Волевые победы
38
7
Волевые поражения
10
48
Голы по времени матча
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
29 Не забивали 22
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
60%
4
24%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
3
30%
3
18%
61-75
1
10%
3
18%
76-90
Пропущено
24
26
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
5
21%
3
12%
1-15
6
25%
5
19%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
1
4%
5
19%
46-60
5
21%
6
23%
61-75
6
25%
4
15%
76-90
Забито
13
41
4 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 25
3 Забивали первыми 14
24 Не забивали 19
1
8%
7
17%
1-15
2
15%
7
17%
16-30
1
8%
2
5%
31-45
2
15%
6
15%
46-60
4
31%
9
22%
61-75
3
23%
10
24%
76-90
Пропущено
41
14
21 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 9
8
20%
0
0%
1-15
8
20%
3
21%
16-30
5
12%
3
21%
31-45
6
15%
5
36%
46-60
6
15%
1
7%
61-75
8
20%
2
14%
76-90
Забито
23
58
10 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 36
4 Забивали первыми 20
18 Не забивали 6
1
4%
8
14%
1-15
2
9%
8
14%
16-30
7
30%
6
10%
31-45
2
9%
11
19%
46-60
7
30%
12
21%
61-75
4
17%
13
22%
76-90
Пропущено
65
40
33 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 23
28 Пропускали первыми 14
30 Не пропускали 23
13
20%
3
8%
1-15
14
22%
8
20%
16-30
6
9%
6
15%
31-45
7
11%
10
25%
46-60
11
17%
7
18%
61-75
14
22%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Аяччо
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
ПСЖ - Аяччо 5:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Лилль - Аяччо 3:0 Аяччо - Брест 0:0
Страсбург - Аяччо 3:1 Аяччо - Осер 0:3 Клермон - Аяччо 2:1 Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2
Ренн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0
Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0
Результаты матчей
Аяччо
Ренн
Точный счет
0:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
12 раз 71%
1
3 раза 18%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
3:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
1
12 раз 71%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
20 раз 57%
1
10 раз 29%
2
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
14 раз 40%
3
7 раз 20%
2
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аяччо
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
512
Больше Меньше
153
215
135
116
99
116
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
152
315
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1520
Больше Меньше
305
530
1619
134
1025
134
332
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|3
|6
|84 - 35
|81
|2.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|59 - 27
|75
|3.
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|66 - 37
|73
|4.
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|69 - 54
|65
|5.
|Заявка
|36
|18
|9
|9
|62 - 42
|63
|6.
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|61 - 44
|59
|7.
|Заявка
|35
|18
|5
|12
|60 - 38
|59
|8.
|Заявка
|35
|15
|8
|12
|39 - 45
|53
|9.
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|49 - 47
|52
|10.
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|42 - 34
|51
|11.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|42 - 37
|50
|12.
|Заявка
|36
|14
|5
|17
|60 - 58
|47
|13.
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|48 - 55
|43
|14.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|39 - 50
|38
|15.
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|48 - 55
|38
|16.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 57
|34
|17.
|Заявка
|36
|6
|15
|15
|35 - 53
|33
|18.
|Заявка
|35
|6
|5
|24
|22 - 66
|23
|19.
|Заявка
|35
|4
|10
|21
|42 - 77
|22
|20.
|Заявка
|35
|3
|5
|27
|29 - 77
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|Заявка
|18
|14
|0
|4
|41 - 14
|42
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 24
|40
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|34 - 22
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 19
|32
|7.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|8.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|10.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|18 - 28
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|12.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 26
|24
|13.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 26
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|15.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|17 - 28
|12
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|9 - 25
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 23
|35
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|5.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 30
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 30
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 34
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 41
|11
|19.
|Заявка
|18
|3
|1
|14
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|11 - 42
|5
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- — Вылет в Лигу 2
|Лион
|Ляказетт Александр
|26 (5)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|22 (4)
|Страсбург
|Диалло Хабиб
|20 (1)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аяччо 0:0 Ренн
Исход игры
Аяччо
9.6% (11)
Ничья
9.6% (11)
Ренн
80.7% (92)
Тотал 2.5
Больше
43.36% (49)
Меньше
56.64% (64)
Обе команды забьют
Да
52.21% (59)
Нет
47.79% (54)
Популярный счёт
1:2 Ренн
31.6% (36)
0:1 Ренн
28.1% (32)
0:2 Ренн
15.8% (18)
1:1 Ничья
9.6% (11)
2:1 Аяччо
7% (8)
1:3 Ренн
2.6% (3)
1:0 Аяччо
2.6% (3)
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