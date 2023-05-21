Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Тактическая замена. Jeanuel Belocian уходит с поля и его заменяет Лоренц Ассиньон

Ibrahim Salah не смог попасть в створ ударом издали

Первый тайм

48' Клеман Видаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Матч возобновлен

46' Jeanuel Belocian получил желтую карточку от судьи

46' Безумный фол. Jeanuel Belocian грубо играет против соперника. Пострадал Клеман Видаль

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Jeanuel Belocian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Хорошую попытку сделал Токо-Экамби Карл . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает с правой ноги!

40' Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Баррето Микаэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Ренн

38' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Г О О О О Л - Докю Жереми забивает с правой ноги!

36' Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Ренн

33' Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Докю Жереми из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Альфонс Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Альфонс Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Юссуф Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Ренн

23' Шанс! Клеман Видаль из команды Аяччо пробил головой, но мимо

23' Баррето Микаэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Jeanuel Belocian ослабляет давление, выбив мяч.

22' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Шегра Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Матч возобновится спорным мячом

19' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Идрисси Мунем получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Ох, нехорошо это выглядит. Родон Джо получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Эль-Идрисси Мунем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Родон Джо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Г О О О О Л - Сантамария Батист забивает с правой ноги!

14' Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Клеман Видаль ослабляет давление, выбив мяч.

13' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Ренн

9' Удар от ворот произведет Аяччо

9' Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали

8' Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Jeanuel Belocian наказан за толчок Спадануда Кевин

3' Удар от ворот произведет Аяччо

2' Удар от ворот произведет Ренн

1' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аяччо начинает с центра поля

1' Ренн начинает с центра поля