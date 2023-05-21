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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Аяччо
0:5
Конец матча
Ренн
0'
0:1
14' Гол
Сантамария Батист
0:2
32' Гол
Гуйри Амин
0:3
37' Гол
Докю Жереми
0:4
40' Гол
Гуйри Амин
45' Желтая карточка
Белосьян Женуэль
57' Желтая карточка
Видаль Клеман
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Альфонс Микаэль
63' Красная карточка
Альфонс Микаэль
0:5
71' Гол
Гуйри Амин
85' Желтая карточка
Ассиньон Лоренс
90'+1

Ход матча

14'
0:1
Сантамария Батист
(Майер Ловро)
32'
0:2
Гуйри Амин
(Токо-Экамби Карл)
37'
0:3
Докю Жереми
(Майер Ловро)
40'
0:4
Гуйри Амин
(Траоре Амари)
45'
 
Белосьян Женуэль
46'
Нури Рияд
Шегра Иван
 
46'
Туре Бен
Сумано Мусса
 
57'
Видаль Клеман
 
61'
Альфонс Микаэль
 
63'
Альфонс Микаэль
 
63'
 
Салах Ибрагим
Докю Жереми
64'
 
Ассиньон Лоренс
Белосьян Женуэль
65'
Tony Strata
Спадануда Кевин
 
71'
0:5
Гуйри Амин
(Траоре Амари)
72'
 
Тэт Флавьен
Буриго Бенжамен
72'
 
Мюинга Арно
Гуйри Амин
79'
 
Дуэ Дезире
Токо-Экамби Карл
81'
Mehdi Puch
Баррето Микаэль
 
85'
 
Ассиньон Лоренс
90'
Хелифа Антони
Эль-Идрисси Мунем
 

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 3 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 359 Количество передач 522
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Аяччо 9.6% (11)
X 9.6% (11)
Ренн 80.9% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леруа
Бенжамен
20
Юссуф
Мохамед
25
Гонсалес
Омар
II
15
Видаль
Клеман
2
Альфонс
Микаэль
27
Спадануда
Кевин
4
Баррето
Микаэль
6
Кутадьер
Матьё
38
Шегра
Иван
7
Эль-Идрисси
Мунем
34
Сумано
Мусса
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
2
Родон
Джо
18
Белосьян
Женуэль
8
Сантамария
Батист
10
Докю
Жереми
14
Буриго
Бенжамен
21
Майер
Ловро
19
Гуйри
Амин
17
Токо-Экамби
Карл
Аяччо
4-4-2
Ренн
4-1-4-1

История личных встреч

Аяччо
Ренн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:4
Л1
3:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
78

Бомбардиры внутри турнира

Аяччо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белайли Юсеф 6 (5) 0.17
Эль-Идрисси Мунем 6 0.17
Амума Ромен 2 0.06
Нури Рияд 1 0.03
Баррето Микаэль 1 0.03
Баяла Сириль 1 0.03
Мангани Тома 1 (1) 0.03
Авинель Седрик 1 0.03
Муссити-Око Бевик 1 0.03
Сумано Мусса 1 0.03
Маршетти Венсан 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуйри Амин 14 0.39
Террье Мартен 9 0.25
Мюинга Арно 7 0.19
Докю Жереми 6 0.17
Буриго Бенжамен 5 (1) 0.14
Теате Артур 4 0.11
Токо-Экамби Карл 3 0.08
Дуэ Дезире 3 0.08
Лаборд Гаэтан 3 0.08
Тэт Флавьен 2 0.06
Сантамария Батист 2 0.06
Майер Ловро 1 (1) 0.03
Траоре Амари 1 0.03
Родон Джо 1 0.03
Сулемана Камалдин 1 0.03
Аблин Маттис 1 0.03
Трюффер Адриен 0 0
Манданда Стив 0 0
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Угочукву Лесли 0 0

Карточки

Аяччо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диалло Исмаэль 9 1
Эль-Идрисси Мунем 10 0
Гонсалес Омар II 9 0
Юссуф Мохамед 5 1
Видаль Клеман 5 1
Амума Ромен 3 2
Маршетти Венсан 6 0
Мангани Тома 4 1
Баяла Сириль 3 1
Коне Юссуф 4 0
Авинель Седрик 2 1
Альфонс Микаэль 2 1
Нури Рияд 3 0
Спадануда Кевин 3 0
Кутадьер Матьё 2 0
Белайли Юсеф 2 0
Сумано Мусса 2 0
Тузгар Йоанн 0 1
Баррето Микаэль 1 0
Леруа Бенжамен 1 0
Муссити-Око Бевик 1 0
Майембо Фернан 1 0
Шаброль Флорьян 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 6 0
Буриго Бенжамен 4 1
Траоре Амари 5 0
Дуэ Дезире 5 0
Угочукву Лесли 3 1
Ву Кристофер 4 0
Мелинг Биргер 2 1
Родон Джо 2 1
Омари Вармед 2 1
Майер Ловро 3 0
Гуйри Амин 3 0
Ассиньон Лоренс 3 0
Сален Ромен 1 1
Тэт Флавьен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Bruno Genesio 2 0
Манданда Стив 1 0
Шека 1 0
Баде Луак 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Белосьян Женуэль 1 0

Результаты матчей

Аяччо
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Ренн
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
17% (3)
67% (12)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

10
8

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
9
Аяччо
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Ренн
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

35
5

Волевые поражения

7
39
Аяччо
51.6%
48.4%
16 побед 15 поражений
Первый тайм
36% (13)
36% (13)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
39% (14)
33% (12)
Ренн
29%
71%
9 побед 22 поражения
Первый тайм
22% (8)
33% (12)
44% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
22% (8)
50% (18)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

11
9

Волевые победы

38
7

Волевые поражения

10
48

Голы по времени матча

Забито

10
22
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 7
30 Не забивали 22
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
6
60%
7
32%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
3
30%
4
18%
61-75
1
10%
3
14%
76-90

Пропущено

29
26
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
6
21%
3
12%
1-15
6
21%
5
19%
16-30
4
14%
3
12%
31-45
1
3%
5
19%
46-60
6
21%
6
23%
61-75
6
21%
4
15%
76-90

Забито

13
41
4 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 25
3 Забивали первыми 14
25 Не забивали 20
1
8%
7
17%
1-15
2
15%
7
17%
16-30
1
8%
2
5%
31-45
2
15%
6
15%
46-60
4
31%
9
22%
61-75
3
23%
10
24%
76-90

Пропущено

41
14
21 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 9
8
20%
0
0%
1-15
8
20%
3
21%
16-30
5
12%
3
21%
31-45
6
15%
5
36%
46-60
6
15%
1
7%
61-75
8
20%
2
14%
76-90

Забито

23
63
10 В 1-м тайме 26
13 Во 2-м тайме 37
4 Забивали первыми 21
19 Не забивали 6
1
4%
9
14%
1-15
2
9%
8
13%
16-30
7
30%
9
14%
31-45
2
9%
11
17%
46-60
7
30%
13
21%
61-75
4
17%
13
21%
76-90

Пропущено

70
40
37 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 23
29 Пропускали первыми 14
31 Не пропускали 23
14
20%
3
8%
1-15
14
20%
8
20%
16-30
9
13%
6
15%
31-45
7
10%
10
25%
46-60
12
17%
7
18%
61-75
14
20%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Аяччо
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
ПСЖ - Аяччо 5:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Лилль - Аяччо 3:0 Аяччо - Брест 0:0
Страсбург - Аяччо 3:1 Аяччо - Осер 0:3 Клермон - Аяччо 2:1 Аяччо - Монако 0:2 Аяччо - Монпелье 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Аяччо - Труа 2:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Ницца - Аяччо 3:0 Аяччо - Нант 0:2 Анже - Аяччо 1:2 Аяччо - Лион 0:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Монако - Аяччо 7:1 Аяччо - Реймс 0:1 Юра Сюд - Аяччо 1:2
Ренн
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0
Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Ренн - Клермон 2:0 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Тулуза - Ренн 3:1 Ренн - Лилль 1:3 Ренн - Страсбург 3:0 Лорьян - Ренн 2:1 Марсель - Ренн 1:0 Ренн - ПСЖ 1:0

Результаты матчей

Аяччо
Ренн

Точный счет

0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
13 раз 72%
1
3 раза 17%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
3:1
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
1
12 раз 67%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
21 раз 58%
1
10 раз 28%
2
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
14 раз 39%
3
7 раз 19%
2
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Аяччо
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
13
0.5
Больше Меньше
15
3
2
16
1.5
13
5
1
17
2.5
9
9
1
17
3.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
16
2
3
15
1.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
21
0.5
Больше Меньше
31
5
5
31
1.5
17
19
1
35
2.5
11
25
1
35
3.5
4
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 Заявка 36 22 7 7 66 - 37 73
4.
Монако
 Заявка 36 19 8 9 69 - 54 65
5.
Лилль
 Заявка 36 18 9 9 62 - 42 63
6.
Ренн
 Заявка 36 19 5 12 65 - 38 62
7.
Лион
 Заявка 36 17 8 11 61 - 44 59
8.
Клермон
 1:1 Заявка 36 15 9 12 40 - 46 54
9.
Реймс
 1:0 Заявка 36 13 14 9 43 - 37 53
10.
Ницца
 0:0 Заявка 36 13 13 10 42 - 34 52
11.
Лорьян
 Заявка 35 14 10 11 49 - 47 52
12.
Монпелье
 Заявка 36 14 5 17 60 - 58 47
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 36 12 8 16 48 - 55 44
14.
Страсбург
 1:0 Заявка 36 10 11 15 49 - 55 41
15.
Брест
 1:1 Заявка 36 9 12 15 40 - 51 39
16.
Осер
 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 Заявка 36 6 15 15 35 - 53 33
18.
Аяччо
 Заявка 36 6 5 25 22 - 71 23
19.
Труа
 0:1 Заявка 36 4 10 22 42 - 78 22
20.
Анже
 0:1 Заявка 36 3 5 28 29 - 78 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 Заявка 18 12 4 2 38 - 24 40
5.
Марсель
 Заявка 18 10 4 4 34 - 22 34
6.
Лион
 Заявка 18 9 5 4 32 - 19 32
7.
Реймс
 1:0 Заявка 18 9 5 4 26 - 18 32
8.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 1:1 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Ницца
 0:0 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
12.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
13.
Брест
 1:1 Заявка 18 6 6 6 22 - 24 24
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
15.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 1:0 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 0:1 Заявка 18 1 9 8 17 - 29 12
19.
Аяччо
 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
20.
Анже
 0:1 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 18 10 5 3 33 - 23 35
4.
Клермон
 1:1 Заявка 18 7 6 5 22 - 18 27
5.
Ницца
 0:0 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
6.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
8.
Лорьян
 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 1:0 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 1:0 Заявка 18 5 5 8 25 - 30 20
15.
Брест
 1:1 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 0:1 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 0:1 Заявка 18 1 2 15 11 - 43 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лион Ляказетт Александр 26 (5)
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 22 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 11
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Удар от ворот произведет Аяччо
  • 91'
    Тактическая замена. Эль-Идрисси Мунем уходит с поля и его заменяет Хелифа Антони
  • 90'
    Нури Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 90'
    Контроль мяча: Аяччо: 42%, Ренн: 58%.
  • 89'
    Ренн контролирует мяч.
  • 89'
    Tony Strata из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 88'
    Кутадьер Матьё из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    88'
    Туре Бен из команды Аяччо заходит слишком далеко, он валит Родон Джо.
  • 87'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 86'
    Лоренц Ассиньон из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Желтая карточка
    85'
    Лоренц Ассиньон получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    85'
    Лоренц Ассиньон наказан за толчок Туре Бен
  • 85'
    Tony Strata из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 85'
    Контроль мяча: Аяччо: 42%, Ренн: 58%.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 85'
      Ренн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      84'
      Эль-Идрисси Мунем наказан за толчок Родон Джо
    • 84'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 83'
      Ренн контролирует мяч.
    • 83'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 83'
      Матч возобновлен
    • 83'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 83'
      Родон Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      Аяччо начинает контратаку
    • 82'
      Tony Strata из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Первый тайм
    • Травма, повреждение
      48'
      Клеман Видаль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Аяччо: 46%, Ренн: 54%.
    • 48'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      46'
      Jeanuel Belocian получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      46'
      Безумный фол. Jeanuel Belocian грубо играет против соперника. Пострадал Клеман Видаль
    • 46'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Jeanuel Belocian выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Контроль мяча: Аяччо: 45%, Ренн: 55%.
    • 45'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Докю Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Эль-Идрисси Мунем
    • 44'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Хорошую попытку сделал Токо-Экамби Карл. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 43'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Эль-Идрисси Мунем выиграл воздушное противоборство у Jeanuel Belocian.
    • 41'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 41'
      Контроль мяча: Аяччо: 44%, Ренн: 56%.
    • 40'
      Траоре Амари сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Гуйри Амин забивает с правой ноги!
    • 40'
      Траоре Амари создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Уормед Омари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      40'
      Баррето Микаэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Родон Джо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Аяччо пытается что-то создать.
    • 39'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 38'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Аяччо контролирует мяч.
    • 38'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Майер Ловро сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Докю Жереми забивает с правой ноги!
    • 37'
      Ренн начинает контратаку
    • 36'
      Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Сантамария Батист из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Аяччо: 40%, Ренн: 60%.
    • Офсайд
      34'
      Гуйри Амин из команды Ренн в офсайде
    • 34'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 33'
      Аяччо идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Докю Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Шегра Иван
    • 33'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Токо-Экамби Карл сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      32'
      ГОООООЛ - Гуйри Амин Ренн забивает ударом головой
    • 32'
      Гуйри Амин выиграл воздушное противоборство у Гонсалес Омар II.
    • 32'
      Докю Жереми из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Ренн контролирует мяч.
    • Офсайд
      31'
      Сумано Мусса из команды Аяччо в офсайде
    • 31'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      31'
      Альфонс Микаэль возвращается на поле.
    • 30'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      30'
      Ох, нехорошо это выглядит. Альфонс Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 30'
      Контроль мяча: Аяччо: 37%, Ренн: 63%.
    • Травма, повреждение
      29'
      Альфонс Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 29'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      29'
      Докю Жереми из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Альфонс Микаэль пострадал.
    • Офсайд
      28'
      Шегра Иван из команды Аяччо в офсайде
    • Фол, нарушение
      27'
      Сантамария Батист из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Шегра Иван.
    • 26'
      Гонсалес Омар II выиграл воздушное противоборство у Токо-Экамби Карл.
    • 26'
      Манданда Стив из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Аяччо: 39%, Ренн: 61%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Гуйри Амин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Баррето Микаэль
    • 24'
      Юссуф Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      24'
      Судья сигнализирует, что Спадануда Кевин из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Jeanuel Belocian
    • 23'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 23'
      Шанс! Клеман Видаль из команды Аяччо пробил головой, но мимо
    • 23'
      Родон Джо из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      23'
      Баррето Микаэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Jeanuel Belocian ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Аяччо совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Ренн контролирует мяч.
    • 20'
      Шегра Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Аяччо: 35%, Ренн: 65%.
    • Травма, повреждение
      20'
      Родон Джо возвращается на поле.
    • Травма, повреждение
      20'
      Эль-Идрисси Мунем возвращается на поле.
    • 20'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      19'
      Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Идрисси Мунем получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      19'
      Ох, нехорошо это выглядит. Родон Джо получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      19'
      Эль-Идрисси Мунем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Травма, повреждение
      19'
      Родон Джо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 16'
      Ренн контролирует мяч.
    • 16'
      Контроль мяча: Аяччо: 34%, Ренн: 66%.
    • 14'
      Майер Ловро сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Сантамария Батист забивает с правой ноги!
    • 14'
      Майер Ловро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Сумано Мусса из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      14'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Клеман Видаль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Ренн контролирует мяч.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 10'
      Контроль мяча: Аяччо: 41%, Ренн: 59%.
    • 9'
      Эль-Идрисси Мунем выиграл воздушное противоборство у Сантамария Батист.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 9'
      Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
    • 9'
      Гонсалес Омар II из команды Аяччо перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Ренн контролирует мяч.
    • 8'
      Гуйри Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Эль-Идрисси Мунем из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Траоре Амари
    • 6'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Аяччо: 41%, Ренн: 59%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Jeanuel Belocian наказан за толчок Спадануда Кевин
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Шегра Иван
    • 3'
      Удар от ворот произведет Аяччо
    • 2'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Гонсалес Омар II из команды Аяччо поставил подножку. Пострадал Токо-Экамби Карл
    • 1'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Аяччо совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Аяччо начинает с центра поля
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francois Coty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Аяччо 9.6% (11)
    X 9.6% (11)
    Ренн 80.9% (93)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Аяччо 0:5 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аяччо 0:5 Ренн

    Исход игры
    Аяччо
    9.6% (11)
    Ничья
    9.6% (11)
    Ренн
    80.9% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.98% (49)
    Меньше
    57.02% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    51.75% (59)
    Нет
    48.25% (55)
    Популярный счёт
    1:2 Ренн
    31.3% (36)
    0:1 Ренн
    28.7% (33)
    0:2 Ренн
    15.7% (18)
    1:1 Ничья
    9.6% (11)
    2:1 Аяччо
    7% (8)
    1:3 Ренн
    2.6% (3)
    1:0 Аяччо
    2.6% (3)
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