Тур: 36. Стадион: Стад де л'Об. Главный судья: Тюрпен Клеман
Ход матча
27'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
205 Количество передач 273
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Галлон
Готье
23
Рами
Адиль
12
Конте
Абду
11
Лопеш
Рони
27
Донг
Кильян
9
Угбо
Ике
19
Диарра
Хабиб
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
-
27 Донг КильянПолузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Ларуси ЯссерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Yoann Beaka
-
Главный тренер: Киснорбо Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
18 Судзуки ЮитоНападающий
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Труа
Страсбург
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.75
Среднее время на гол
64
120
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.78
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
101
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|12 (2)
|0.33
|Лопеш Рони
|5
|0.14
|Одоберт Уилсон
|4
|0.11
|Рипар Рено
|4
|0.11
|Шавалерин Ксавье
|3
|0.08
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.08
|Угбо Ике
|2
|0.06
|Поросо Джексон
|2
|0.06
|Конте Абду
|1
|0.03
|Куаме Роминигуе
|1
|0.03
|Сальмье Йоанн
|1
|0.03
|Палаверса Анте
|1
|0.03
|Ларуси Яссер
|1
|0.03
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
|Рами Адиль
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Агум Люсьен
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|20 (3)
|0.56
|Гамейро Кевин
|9 (1)
|0.25
|Диарра Хабиб
|3
|0.08
|Аолу Жан-Эде
|3
|0.08
|Мотиба Лебо
|3
|0.08
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.03
|Томассон Адриен
|1
|0.03
|Джику Александер
|1
|0.03
|Сансон Морган
|1
|0.03
|Прчич Саньин
|1
|0.03
|Ньямси Жерзино
|1
|0.03
|Дукуре Исмаэль
|1
|0.03
|Судзуки Юито
|1
|0.03
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.03
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Соболь Эдуард
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальде Мама
|5
|2
|Куаме Роминигуе
|8
|0
|Сальмье Йоанн
|5
|1
|Палмер-Браун Эрик
|5
|0
|Агум Люсьен
|5
|0
|Рипар Рено
|4
|0
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|Галлон Готье
|3
|0
|Поросо Джексон
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|1
|Рами Адиль
|2
|0
|Лопеш Рони
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Бальде Тьерно
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александер
|8
|0
|Ле Маршан Максим
|5
|1
|Аолу Жан-Эде
|4
|1
|Ньямси Жерзино
|4
|1
|Дукуре Исмаэль
|5
|0
|Прчич Саньин
|3
|1
|Диалло Хабиб
|3
|1
|Жюльен Стефан
|3
|1
|Льенар Димитри
|4
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|4
|0
|Гильберт Фредерик
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Делен Тома
|3
|0
|Дагба Колин
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Диарра Хабиб
|3
|0
|Гамейро Кевин
|1
|1
|Соболь Эдуард
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Томассон Адриен
|2
|0
|Сансон Морган
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
Результаты матчей
Труа
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Страсбург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
14
13
Труа
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Страсбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
43
16
Волевые поражения
12
18
Труа
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (15)
29% (10)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
23% (8)
40% (14)
Страсбург
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
40% (14)
14% (5)
46% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
51% (18)
23% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
44
20
Волевые поражения
26
31
Голы по времени матча
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
23 Не забивали 22
2
12%
3
14%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
5
29%
29%
5
24%
76-90
Пропущено
28
33
9 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
4
14%
5
15%
1-15
3
11%
6
18%
16-30
2
7%
9
27%
31-45
7
25%
6
18%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
10
36%
4
12%
76-90
Забито
24
24
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
3
13%
6
25%
1-15
6
25%
4
17%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
8
33%
5
21%
76-90
Пропущено
50
25
21 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 14
10
20%
3
12%
1-15
4
8%
3
12%
16-30
7
14%
8
32%
31-45
10
20%
3
12%
46-60
11
22%
2
8%
61-75
8
16%
6
24%
76-90
Забито
41
45
18 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 15
11 Не забивали 7
5
12%
9
20%
1-15
7
17%
8
18%
16-30
6
15%
8
18%
31-45
5
12%
5
11%
46-60
5
12%
5
11%
61-75
13
32%
10
22%
76-90
Пропущено
78
58
30 В 1-м тайме 34
48 Во 2-м тайме 24
23 Пропускали первыми 19
34 Не пропускали 29
14
18%
8
14%
1-15
7
9%
9
16%
16-30
9
12%
17
29%
29%
31-45
17
22%
9
16%
46-60
13
17%
5
9%
61-75
18
23%
10
17%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Ренн - Труа 4:0 Труа - ПСЖ 1:3 Труа - Ницца 0:1 Нант - Труа 2:2
Марсель - Труа 3:1 Труа - Клермон 0:2 Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3
Страсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2
Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3
Результаты матчей
Труа
Страсбург
Точный счет
2:2
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
2:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 34%
0
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
2
13 раз 37%
1
13 раз 37%
0
6 раз 17%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Труа
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
153
512
810
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
143
711
89
414
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
296
1223
1619
530
332
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|3
|6
|84 - 35
|81
|2.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|59 - 27
|75
|3.
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|66 - 37
|73
|4.
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|69 - 54
|65
|5.
|Заявка
|36
|18
|9
|9
|62 - 42
|63
|6.
|Заявка
|36
|19
|5
|12
|65 - 38
|62
|7.
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|61 - 44
|59
|8.
|1:1 Заявка
|36
|15
|9
|12
|40 - 46
|54
|9.
|1:0 Заявка
|36
|13
|14
|9
|43 - 37
|53
|10.
|0:0 Заявка
|36
|13
|13
|10
|42 - 34
|52
|11.
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|49 - 47
|52
|12.
|Заявка
|36
|14
|5
|17
|60 - 58
|47
|13.
|0:0 Заявка
|36
|12
|8
|16
|48 - 55
|44
|14.
|1:0 Заявка
|36
|10
|11
|15
|49 - 55
|41
|15.
|1:1 Заявка
|36
|9
|12
|15
|40 - 51
|39
|16.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 57
|34
|17.
|Заявка
|36
|6
|15
|15
|35 - 53
|33
|18.
|Заявка
|36
|6
|5
|25
|22 - 71
|23
|19.
|0:1 Заявка
|36
|4
|10
|22
|42 - 78
|22
|20.
|0:1 Заявка
|36
|3
|5
|28
|29 - 78
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|Заявка
|18
|14
|0
|4
|41 - 14
|42
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 24
|40
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|34 - 22
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 19
|32
|7.
|1:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 18
|32
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|10.
|1:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|18 - 28
|27
|11.
|0:0 Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|12.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 26
|24
|13.
|1:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 24
|24
|14.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 26
|23
|15.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|16.
|1:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|0:1 Заявка
|18
|1
|9
|8
|17 - 29
|12
|19.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|20.
|0:1 Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 23
|35
|4.
|1:1 Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|5.
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 30
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|1:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|12.
|0:0 Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|1:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 30
|20
|15.
|1:1 Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 34
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 41
|11
|19.
|0:1 Заявка
|18
|3
|1
|14
|25 - 49
|10
|20.
|0:1 Заявка
|18
|1
|2
|15
|11 - 43
|5
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|Лион
|Ляказетт Александр
|26 (5)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|22 (4)
|Страсбург
|Диалло Хабиб
|20 (1)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Труа 0:1 Страсбург
Исход игры
Труа
13.7% (16)
Ничья
22.2% (26)
Страсбург
64.1% (75)
Тотал 2.5
Больше
45.69% (53)
Меньше
54.31% (63)
Обе команды забьют
Да
65.52% (76)
Нет
34.48% (40)
Популярный счёт
1:2 Страсбург
35.9% (42)
0:1 Страсбург
21.4% (25)
1:1 Ничья
19.7% (23)
2:1 Труа
7.7% (9)
0:2 Страсбург
6% (7)
1:0 Труа
5.1% (6)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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