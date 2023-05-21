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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Труа
0:1
Перерыв
Страсбург
0'
23' Желтая карточка
Палмер-Браун Эрик
0:1
27' Гол
Диарра Хабиб

Ход матча

23'
Палмер-Браун Эрик
 
27'
0:1
Диарра Хабиб
(Перрен Люка)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 205 Количество передач 273
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 117
Труа 13.7% (16)
X 22.2% (26)
Страсбург 64.1% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Труа
Ничья
Страсбург
7.20
9.50
7.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Галлон
Готье
17
Сальмье
Йоанн
23
Рами
Адиль
4
Палмер-Браун
Эрик
18
Бальде
Тьерно
12
Конте
Абду
6
Куаме
Роминигуе
24
Шавалерин
Ксавье
11
Лопеш
Рони
27
Донг
Кильян
9
Угбо
Ике
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
24
Джику
Александер
23
Ле
Маршан
Максим
29
Дукуре
Исмаэль
32
Гильберт
Фредерик
27
Сиссоко
Ибраима
8
Сансон
Морган
19
Диарра
Хабиб
17
Беллегард
Жан-Рикнер
20
Диалло
Хабиб
Труа
3-4-2-1
Страсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Труа
Страсбург

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л2
4:0
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
0:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.75

Среднее время на гол

64
120

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
101

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 12 (2) 0.33
Лопеш Рони 5 0.14
Одоберт Уилсон 4 0.11
Рипар Рено 4 0.11
Шавалерин Ксавье 3 0.08
Тардьё Флориан 3 (3) 0.08
Угбо Ике 2 0.06
Поросо Джексон 2 0.06
Конте Абду 1 0.03
Куаме Роминигуе 1 0.03
Сальмье Йоанн 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Ларуси Яссер 1 0.03
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Рами Адиль 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Агум Люсьен 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 20 (3) 0.56
Гамейро Кевин 9 (1) 0.25
Диарра Хабиб 3 0.08
Аолу Жан-Эде 3 0.08
Мотиба Лебо 3 0.08
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.03
Томассон Адриен 1 0.03
Джику Александер 1 0.03
Сансон Морган 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Ньямси Жерзино 1 0.03
Дукуре Исмаэль 1 0.03
Судзуки Юито 1 0.03
Ажорк Людовик 1 (1) 0.03
Сиссоко Ибраима 0 0
Делен Тома 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Перрен Люка 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальде Мама 5 2
Куаме Роминигуе 8 0
Сальмье Йоанн 5 1
Палмер-Браун Эрик 5 0
Агум Люсьен 5 0
Рипар Рено 4 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Галлон Готье 3 0
Поросо Джексон 3 0
Яде Папа Ндиага 1 1
Рами Адиль 2 0
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Бруус Андреас 2 0
Лис Матеуш 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Бальде Тьерно 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александер 8 0
Ле Маршан Максим 5 1
Аолу Жан-Эде 4 1
Ньямси Жерзино 4 1
Дукуре Исмаэль 5 0
Прчич Саньин 3 1
Диалло Хабиб 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Льенар Димитри 4 0
Беллегард Жан-Рикнер 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Делен Тома 3 0
Дагба Колин 3 0
Перрен Люка 3 0
Диарра Хабиб 3 0
Гамейро Кевин 1 1
Соболь Эдуард 2 0
Селс Матц 2 0
Томассон Адриен 2 0
Сансон Морган 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0

Результаты матчей

Труа
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Страсбург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

14
13
Труа
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Страсбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

43
16

Волевые поражения

12
18
Труа
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (15)
29% (10)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
23% (8)
40% (14)
Страсбург
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
40% (14)
14% (5)
46% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
51% (18)
23% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

44
20

Волевые поражения

26
31

Голы по времени матча

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
23 Не забивали 22
2
12%
3
14%
1-15
1
6%
4
19%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
5
29%
29%
5
24%
76-90

Пропущено

28
33
9 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
4
14%
5
15%
1-15
3
11%
6
18%
16-30
2
7%
9
27%
31-45
7
25%
6
18%
46-60
2
7%
3
9%
61-75
10
36%
4
12%
76-90

Забито

24
24
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
3
13%
6
25%
1-15
6
25%
4
17%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
8
33%
5
21%
76-90

Пропущено

50
25
21 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 14
10
20%
3
12%
1-15
4
8%
3
12%
16-30
7
14%
8
32%
31-45
10
20%
3
12%
46-60
11
22%
2
8%
61-75
8
16%
6
24%
76-90

Забито

41
45
18 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 15
11 Не забивали 7
5
12%
9
20%
1-15
7
17%
8
18%
16-30
6
15%
8
18%
31-45
5
12%
5
11%
46-60
5
12%
5
11%
61-75
13
32%
10
22%
76-90

Пропущено

78
58
30 В 1-м тайме 34
48 Во 2-м тайме 24
23 Пропускали первыми 19
34 Не пропускали 29
14
18%
8
14%
1-15
7
9%
9
16%
16-30
9
12%
17
29%
29%
31-45
17
22%
9
16%
46-60
13
17%
5
9%
61-75
18
23%
10
17%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Ренн - Труа 4:0 Труа - ПСЖ 1:3 Труа - Ницца 0:1 Нант - Труа 2:2
Марсель - Труа 3:1 Труа - Клермон 0:2 Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3
Страсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2
Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3

Результаты матчей

Труа
Страсбург

Точный счет

2:2
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 34%
0
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
2
13 раз 37%
1
13 раз 37%
0
6 раз 17%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Труа
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
3
5
12
1.5
8
10
1
16
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
3
7
11
1.5
8
9
4
14
2.5
2
15
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
29
6
12
23
1.5
16
19
5
30
2.5
3
32
1
34
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 Заявка 36 22 7 7 66 - 37 73
4.
Монако
 Заявка 36 19 8 9 69 - 54 65
5.
Лилль
 Заявка 36 18 9 9 62 - 42 63
6.
Ренн
 Заявка 36 19 5 12 65 - 38 62
7.
Лион
 Заявка 36 17 8 11 61 - 44 59
8.
Клермон
 1:1 Заявка 36 15 9 12 40 - 46 54
9.
Реймс
 1:0 Заявка 36 13 14 9 43 - 37 53
10.
Ницца
 0:0 Заявка 36 13 13 10 42 - 34 52
11.
Лорьян
 Заявка 35 14 10 11 49 - 47 52
12.
Монпелье
 Заявка 36 14 5 17 60 - 58 47
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 36 12 8 16 48 - 55 44
14.
Страсбург
 1:0 Заявка 36 10 11 15 49 - 55 41
15.
Брест
 1:1 Заявка 36 9 12 15 40 - 51 39
16.
Осер
 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 Заявка 36 6 15 15 35 - 53 33
18.
Аяччо
 Заявка 36 6 5 25 22 - 71 23
19.
Труа
 0:1 Заявка 36 4 10 22 42 - 78 22
20.
Анже
 0:1 Заявка 36 3 5 28 29 - 78 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 Заявка 18 12 4 2 38 - 24 40
5.
Марсель
 Заявка 18 10 4 4 34 - 22 34
6.
Лион
 Заявка 18 9 5 4 32 - 19 32
7.
Реймс
 1:0 Заявка 18 9 5 4 26 - 18 32
8.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 1:1 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Ницца
 0:0 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
12.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
13.
Брест
 1:1 Заявка 18 6 6 6 22 - 24 24
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
15.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 1:0 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 0:1 Заявка 18 1 9 8 17 - 29 12
19.
Аяччо
 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
20.
Анже
 0:1 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 18 10 5 3 33 - 23 35
4.
Клермон
 1:1 Заявка 18 7 6 5 22 - 18 27
5.
Ницца
 0:0 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
6.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
8.
Лорьян
 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 1:0 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 1:0 Заявка 18 5 5 8 25 - 30 20
15.
Брест
 1:1 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 0:1 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 0:1 Заявка 18 1 2 15 11 - 43 5
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лион Ляказетт Александр 26 (5)
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 22 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 11
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Команда Страсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: Труа: 42%, Страсбург: 58%.
  • 46'
    Лопеш Рони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 45'
    Угбо Ике создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 45'
    Труа пытается что-то создать.
  • 45'
    Донг Кильян ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 117
    Труа 13.7% (16)
    X 22.2% (26)
    Страсбург 64.1% (75)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Труа
    Ничья
    Страсбург
    7.20
    9.50
    7.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Труа 0:1 Страсбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Труа 0:1 Страсбург

    Исход игры
    Труа
    13.7% (16)
    Ничья
    22.2% (26)
    Страсбург
    64.1% (75)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.69% (53)
    Меньше
    54.31% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    65.52% (76)
    Нет
    34.48% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Страсбург
    35.9% (42)
    0:1 Страсбург
    21.4% (25)
    1:1 Ничья
    19.7% (23)
    2:1 Труа
    7.7% (9)
    0:2 Страсбург
    6% (7)
    1:0 Труа
    5.1% (6)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Труа
    Страсбург
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