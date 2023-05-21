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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Труа
1:1
Конец матча
Страсбург
0'
22' Желтая карточка
Палмер-Браун Эрик
0:1
27' Гол
Диарра Хабиб
55' Желтая карточка
Перрен Люка
58' Красная карточка
Галлон Готье
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Джику Александер
72' Красная карточка
Джику Александер
1:1
73' Гол
Лопеш Рони
90'+6

Ход матча

22'
Палмер-Браун Эрик
 
27'
0:1
Диарра Хабиб
(Перрен Люка)
55'
 
Перрен Люка
58'
Галлон Готье
 
60'
Лис Матеуш
Бальде Тьерно
 
70'
 
Джику Александер
72'
 
Джику Александер
73'
Лопеш Рони
1:1
76'
 
Ньямси Жерзино
Перрен Люка
83'
 
Гамейро Кевин
Диарра Хабиб
87'
Бруус Андреас
Сальмье Йоанн
 
87'
Ларуси Яссер
Донг Кильян
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 2
  • 379 Количество передач 459
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Труа 13.7% (16)
X 22.2% (26)
Страсбург 64.1% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Галлон
Готье
17
Сальмье
Йоанн
23
Рами
Адиль
4
Палмер-Браун
Эрик
18
Бальде
Тьерно
12
Конте
Абду
6
Куаме
Роминигуе
24
Шавалерин
Ксавье
11
Лопеш
Рони
27
Донг
Кильян
9
Угбо
Ике
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
24
Джику
Александер
23
Ле
Маршан
Максим
29
Дукуре
Исмаэль
32
Гильберт
Фредерик
27
Сиссоко
Ибраима
8
Сансон
Морган
19
Диарра
Хабиб
17
Беллегард
Жан-Рикнер
20
Диалло
Хабиб
Труа
3-4-2-1
Страсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Труа
Страсбург

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
3:0
Л2
4:0
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
0:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.75

Среднее время на гол

64
120

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
101

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 12 (2) 0.33
Лопеш Рони 6 0.17
Одоберт Уилсон 4 0.11
Рипар Рено 4 0.11
Шавалерин Ксавье 3 0.08
Тардьё Флориан 3 (3) 0.08
Угбо Ике 2 0.06
Поросо Джексон 2 0.06
Конте Абду 1 0.03
Куаме Роминигуе 1 0.03
Сальмье Йоанн 1 0.03
Палаверса Анте 1 0.03
Ларуси Яссер 1 0.03
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Рами Адиль 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Агум Люсьен 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 20 (3) 0.56
Гамейро Кевин 9 (1) 0.25
Диарра Хабиб 3 0.08
Аолу Жан-Эде 3 0.08
Мотиба Лебо 3 0.08
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.03
Томассон Адриен 1 0.03
Джику Александер 1 0.03
Сансон Морган 1 0.03
Прчич Саньин 1 0.03
Ньямси Жерзино 1 0.03
Дукуре Исмаэль 1 0.03
Судзуки Юито 1 0.03
Ажорк Людовик 1 (1) 0.03
Сиссоко Ибраима 0 0
Делен Тома 0 0
Соболь Эдуард 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Перрен Люка 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальде Мама 5 2
Куаме Роминигуе 8 0
Сальмье Йоанн 5 1
Палмер-Браун Эрик 5 0
Агум Люсьен 5 0
Галлон Готье 3 1
Рипар Рено 4 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Поросо Джексон 3 0
Яде Папа Ндиага 1 1
Рами Адиль 2 0
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Бруус Андреас 2 0
Лис Матеуш 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Бальде Тьерно 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александер 8 1
Ле Маршан Максим 5 1
Аолу Жан-Эде 4 1
Ньямси Жерзино 4 1
Дукуре Исмаэль 5 0
Прчич Саньин 3 1
Диалло Хабиб 3 1
Жюльен Стефан 3 1
Льенар Димитри 4 0
Беллегард Жан-Рикнер 4 0
Перрен Люка 4 0
Гильберт Фредерик 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Делен Тома 3 0
Дагба Колин 3 0
Диарра Хабиб 3 0
Гамейро Кевин 1 1
Соболь Эдуард 2 0
Селс Матц 2 0
Томассон Адриен 2 0
Сансон Морган 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0

Результаты матчей

Труа
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Страсбург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
17% (3)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

15
14
Труа
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
17% (3)
22% (4)
Страсбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
39% (7)
11% (2)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

43
16

Волевые поражения

12
18
Труа
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (15)
28% (10)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
22% (8)
39% (14)
Страсбург
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
42% (15)
14% (5)
44% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
50% (18)
25% (9)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

44
20

Волевые поражения

27
32

Голы по времени матча

Забито

18
22
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
2
11%
3
14%
1-15
1
6%
5
23%
16-30
4
22%
4
18%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
4
22%
2
9%
61-75
5
28%
5
23%
76-90

Пропущено

29
34
10 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 16
4
14%
5
15%
1-15
4
14%
6
18%
16-30
2
7%
9
26%
31-45
7
24%
6
18%
46-60
2
7%
4
12%
61-75
10
34%
4
12%
76-90

Забито

24
24
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
3
13%
6
25%
1-15
6
25%
4
17%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
3
13%
2
8%
46-60
2
8%
3
13%
61-75
8
33%
5
21%
76-90

Пропущено

50
25
21 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 14
10
20%
3
12%
1-15
4
8%
3
12%
16-30
7
14%
8
32%
31-45
10
20%
3
12%
46-60
11
22%
2
8%
61-75
8
16%
6
24%
76-90

Забито

42
46
18 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 16
11 Не забивали 7
5
12%
9
20%
1-15
7
17%
9
20%
16-30
6
14%
8
17%
31-45
5
12%
5
11%
46-60
6
14%
5
11%
61-75
13
31%
10
22%
76-90

Пропущено

79
59
31 В 1-м тайме 34
48 Во 2-м тайме 25
24 Пропускали первыми 19
35 Не пропускали 30
14
18%
8
14%
1-15
8
10%
9
15%
16-30
9
11%
17
29%
31-45
17
22%
9
15%
46-60
13
16%
6
10%
61-75
18
23%
10
17%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Ренн - Труа 4:0 Труа - ПСЖ 1:3 Труа - Ницца 0:1 Нант - Труа 2:2
Марсель - Труа 3:1 Труа - Клермон 0:2 Осер - Труа 1:0 Труа - Брест 2:2 Лорьян - Труа 2:0 Труа - Монако 2:2 Аяччо - Труа 2:1 Труа - Монпелье 0:1 Реймс - Труа 4:0 Труа - Лион 1:3 Тулуза - Труа 4:1 Труа - Ланс 1:1 Лилль - Труа 5:1 Труа - Марсель 0:2 Лилль - Труа 2:0 Страсбург - Труа 2:3
Страсбург
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2
Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1 Лилль - Страсбург 2:0 Страсбург - Монпелье 2:0 Ренн - Страсбург 3:0 Страсбург - Тулуза 1:2 Лион - Страсбург 1:2 Страсбург - Ланс 2:2 Страсбург - Анже 0:0 Страсбург - Труа 2:3

Результаты матчей

Труа
Страсбург

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:2
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:2
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:3
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
0
11 раз 31%
2
7 раз 19%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
14 раз 39%
2
13 раз 36%
0
6 раз 17%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Труа
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
3
5
13
1.5
8
10
1
17
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
7
11
1.5
8
10
4
14
2.5
2
16
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
11
0.5
Больше Меньше
30
6
12
24
1.5
16
20
5
31
2.5
3
33
1
35
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 2:1 Заявка 36 23 9 4 61 - 28 78
3.
Марсель
 Заявка 36 22 7 7 66 - 37 73
4.
Монако
 Заявка 36 19 8 9 69 - 54 65
5.
Лилль
 Заявка 36 18 9 9 62 - 42 63
6.
Ренн
 Заявка 36 19 5 12 65 - 38 62
7.
Лион
 Заявка 36 17 8 11 61 - 44 59
8.
Клермон
 Заявка 36 15 8 13 40 - 47 53
9.
Ницца
 Заявка 36 13 13 10 42 - 34 52
10.
Лорьян
 1:2 Заявка 36 14 10 12 50 - 49 52
11.
Реймс
 Заявка 36 12 15 9 44 - 39 51
12.
Монпелье
 Заявка 36 14 5 17 60 - 58 47
13.
Тулуза
 Заявка 36 12 8 16 48 - 55 44
14.
Брест
 Заявка 36 10 11 15 41 - 51 41
15.
Страсбург
 Заявка 36 9 12 15 49 - 56 39
16.
Осер
 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 Заявка 36 6 15 15 35 - 53 33
18.
Труа
 Заявка 36 4 11 21 43 - 78 23
19.
Аяччо
 Заявка 36 6 5 25 22 - 71 23
20.
Анже
 Заявка 36 3 6 27 31 - 79 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 2:1 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 Заявка 18 12 4 2 38 - 24 40
5.
Марсель
 Заявка 18 10 4 4 34 - 22 34
6.
Лион
 Заявка 18 9 5 4 32 - 19 32
7.
Реймс
 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Лорьян
 1:2 Заявка 18 8 4 6 24 - 19 28
10.
Клермон
 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Брест
 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
12.
Ницца
 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
13.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
14.
Тулуза
 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
15.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Аяччо
 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 18 10 5 3 33 - 23 35
4.
Ланс
 2:1 Заявка 18 7 8 3 23 - 15 29
5.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
6.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 1:2 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лион Ляказетт Александр 26 (5)
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 22 (4)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Травма, повреждение
    94'
    Бруус Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Страсбург пытается что-то создать.
  • 93'
    Беллегард Жан-Рикнер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Яссер Ларуси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Беллегард Жан-Рикнер из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Фол, нарушение
    92'
    Куаме Роминигуе задерживает мяч рукой
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Офсайд
      91'
      Яссер Ларуси из команды Труа в офсайде
    • 91'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 90'
      Контроль мяча: Труа: 45%, Страсбург: 55%.
    • 89'
      Селс Матц делает важнейший сейв!
    • Фол, нарушение
      89'
      Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Угбо Ике
    • 89'
      Яссер Ларуси пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем
    • 89'
      Лопеш Рони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Гамейро Кевин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Конте Абду
    • 88'
      Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Труа 13.7% (16)
    X 22.2% (26)
    Страсбург 64.1% (75)
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    Где смотреть матч Труа 1:1 Страсбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Труа 1:1 Страсбург

    Исход игры
    Труа
    13.7% (16)
    Ничья
    22.2% (26)
    Страсбург
    64.1% (75)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.69% (53)
    Меньше
    54.31% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    65.52% (76)
    Нет
    34.48% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Страсбург
    35.9% (42)
    0:1 Страсбург
    21.4% (25)
    1:1 Ничья
    19.7% (23)
    2:1 Труа
    7.7% (9)
    0:2 Страсбург
    6% (7)
    1:0 Труа
    5.1% (6)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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