Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Яссер Ларуси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Яссер Ларуси пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Рами Адиль нанес удар головой, но Матц Зельс спокойно отбил мяч.

88' Лопеш Рони из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Донг Кильян получил травму и заменен. Яссер Ларуси выходит на поле.

86' Сальмье Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Диалло Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Матч возобновится спорным мячом

83' Сальмье Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Диарра Хабиб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

80' Лопеш Рони не смог попасть в створ ударом издали

79' Удар от ворот произведет Страсбург

79' Лопеш Рони решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

77' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Труа

76' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Тактическая замена. Люка Перрен уходит с поля и его заменяет Ньямси Жерзино

76' Диалло Хабиб не смог попасть в створ ударом издали

73' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

73' Команда Труа сравняла счет! Игра продолжается!

73' Г О О О О Л - Лопеш Рони левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

72' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Джику Александер из команды Страсбург - была желтая, а стала красная.

71' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

69' Лопеш Рони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Труа

68' Диалло Хабиб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Сансон Морган из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Конте Абду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Джику Александер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Лопеш Рони навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Сансон Морган пробил со штрафного прямо в стенку

62' Матч возобновлен

60' Тактическая замена. Тьерно Бальде уходит с поля и его заменяет Лис Матеуш

58' Матч остановлен

58' Галлон Готье не может быть тем, кто коснется мяча после его отскока от рамки ворот. Непрямой штрафной удар!

56' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

55' Люка Перрен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Оооо... вот это был удар! Диалло Хабиб должен был забить с этой позиции.

54' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Диалло Хабиб и попал в перекладину!

54' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Труа

52' Удар от ворот произведет Труа

50' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Ле Маршан Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Рами Адиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.