Тур: 36. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Фраппарт Стефани
0'
1:0
6' ГолФевр Ромен
1:1
20' ГолСотока Флориан
1:2
25' ГолТомассон Адриен
39' Желтая карточкаМачадо Дейвер
43' Желтая карточкаМедина Факундо
Ход матча
6'
1:0
20'
1:1
25'
1:2
39'
43'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
179 Количество передач 319
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
18
Меите
Бамо
14
Февр
Ромен
80
Ле
Фе
Энцо
30
Самба
Брис
11
Опенда
Лои
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Февр РоменПолузащитник
-
80 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
44 Кари АйманПолузащитник
-
11 Бамба ДьенгНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лорьян
Ланс
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
22 матча
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.55
1.45
Среднее время на гол
58
61
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.73
1.09
Среднее время на гол
52
82
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.64
1.27
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
55
70
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|12 (1)
|0.33
|Коне Ибраима
|7 (2)
|0.19
|Уттара Данго
|6
|0.17
|Ле Фе Энцо
|5
|0.14
|Февр Ромен
|3
|0.08
|Бамба Дьенг
|3 (1)
|0.08
|Ле Бри Тео
|2
|0.06
|Диарра Стефан
|2
|0.06
|Понсо Жульен
|1
|0.03
|Тальби Монтассар
|1
|0.03
|Йонгва Дарлин
|1
|0.03
|Катлайн Йоанн
|1
|0.03
|Буасгар Кентен
|1
|0.03
|Лорьенте Арман
|1
|0.03
|Меите Бамо
|1
|0.03
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
|Дукуре Сирине
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|19
|0.53
|Сотока Флориан
|7 (1)
|0.19
|Фофана Секо
|6 (1)
|0.17
|Франковски Пшемыслав
|5 (3)
|0.14
|Саид Уэсли
|5
|0.14
|Томассон Адриен
|4
|0.11
|Мачадо Дейвер
|3
|0.08
|Клод-Морис Алексис
|3
|0.08
|Медина Факундо
|2
|0.06
|Гради Жонатан
|1
|0.03
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Фюльжени Анжело
|1
|0.03
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.03
|Айдара Массадио
|0
|0
|Кабо Джимми
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|5
|1
|Инносент Бонке
|5
|0
|Калюлю Гедеон
|5
|0
|Ле Фе Энцо
|5
|0
|Меите Бамо
|5
|0
|Силва Игор
|2
|1
|Уттара Данго
|2
|1
|Коне Ибраима
|3
|0
|Макенго Жан-Виктор
|1
|1
|Манноне Вито
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Йонгва Дарлин
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|7
|1
|Медина Факундо
|7
|0
|Мачадо Дейвер
|5
|1
|Абдул-Самед Салис
|5
|1
|Гради Жонатан
|6
|0
|Айдара Массадио
|4
|0
|Франковски Пшемыслав
|4
|0
|Сотока Флориан
|4
|0
|Онана Жан
|3
|0
|Самба Брис
|3
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Фофана Секо
|2
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Да Коста Давид Перейра
|2
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Ланс
5.9%
94.1%
1 победа 16 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
22% (4)
67% (12)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
4
8
Лорьян
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Ланс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
19
1
Волевые поражения
18
37
Лорьян
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
34% (12)
31% (11)
Ланс
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
20% (7)
46% (16)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
43% (15)
40% (14)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
27
3
Волевые поражения
22
45
Голы по времени матча
Забито
22
21
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 22
4
18%
3
14%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
5
23%
7
33%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
3
14%
6
29%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
22%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
7
39%
2
14%
61-75
4
22%
1
7%
76-90
Забито
25
37
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 15
20 Не забивали 19
5
20%
3
8%
1-15
3
12%
7
19%
16-30
6
24%
6
16%
31-45
4
16%
9
24%
46-60
1
4%
7
19%
61-75
6
24%
5
14%
76-90
Пропущено
31
14
11 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 10
3
10%
1
7%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
3
10%
3
21%
31-45
6
19%
2
14%
46-60
6
19%
3
21%
61-75
8
26%
4
29%
76-90
Забито
47
58
26 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 23
9 Не забивали 6
9
19%
6
10%
1-15
6
13%
9
16%
16-30
11
23%
13
22%
31-45
9
19%
12
21%
46-60
3
6%
7
12%
61-75
9
19%
11
19%
76-90
Пропущено
49
28
17 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 20
7
14%
2
7%
1-15
7
14%
3
11%
16-30
3
6%
8
29%
31-45
7
14%
5
18%
46-60
13
27%
5
18%
61-75
12
24%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1
Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2
Ланс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0
ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3 Ланс - Осер 1:0
Результаты матчей
Лорьян
Ланс
Точный счет
2:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 34%
1
10 раз 29%
0
8 раз 23%
3
5 раз 14%
1
14 раз 40%
2
7 раз 20%
3
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
171
98
126
314
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
134
810
413
216
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
305
1718
1619
530
926
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|3
|6
|84 - 35
|81
|2.
|2:1 Заявка
|36
|23
|9
|4
|61 - 28
|78
|3.
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|66 - 37
|73
|4.
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|69 - 54
|65
|5.
|Заявка
|36
|18
|9
|9
|62 - 42
|63
|6.
|Заявка
|36
|19
|5
|12
|65 - 38
|62
|7.
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|61 - 44
|59
|8.
|Заявка
|36
|15
|8
|13
|40 - 47
|53
|9.
|Заявка
|36
|13
|13
|10
|42 - 34
|52
|10.
|1:2 Заявка
|36
|14
|10
|12
|50 - 49
|52
|11.
|Заявка
|36
|12
|15
|9
|44 - 39
|51
|12.
|Заявка
|36
|14
|5
|17
|60 - 58
|47
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|48 - 55
|44
|14.
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|41 - 51
|41
|15.
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|49 - 56
|39
|16.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 57
|34
|17.
|Заявка
|36
|6
|15
|15
|35 - 53
|33
|18.
|Заявка
|36
|4
|11
|21
|43 - 78
|23
|19.
|Заявка
|36
|6
|5
|25
|22 - 71
|23
|20.
|Заявка
|36
|3
|6
|27
|31 - 79
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|Заявка
|18
|14
|0
|4
|41 - 14
|42
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 24
|40
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|34 - 22
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 19
|32
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|1:2 Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 19
|28
|10.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|18 - 28
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 24
|26
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|13.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 26
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 26
|23
|15.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|18 - 29
|13
|19.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 23
|35
|4.
|2:1 Заявка
|18
|7
|8
|3
|23 - 15
|29
|5.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 19
|26
|8.
|1:2 Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 30
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 31
|18
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 34
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 41
|11
|19.
|Заявка
|18
|3
|1
|14
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
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|Лион
|Ляказетт Александр
|26 (5)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|22 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|20 (2)
|Страсбург
|Диалло Хабиб
|20 (1)
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян 1:2 Ланс
Исход игры
Лорьян
12.9% (15)
Ничья
16.4% (19)
Ланс
70.7% (82)
Тотал 2.5
Больше
52.21% (59)
Меньше
47.79% (54)
Обе команды забьют
Да
65.49% (74)
Нет
34.51% (39)
Популярный счёт
1:2 Ланс
43.1% (50)
0:1 Ланс
20.7% (24)
1:1 Ничья
12.9% (15)
1:0 Лорьян
6% (7)
2:1 Лорьян
2.6% (3)
0:2 Ланс
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
2:0 Лорьян
1.7% (2)
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