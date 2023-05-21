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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Лорьян
1:2
Второй тайм: 57'
Ланс
0'
1:0
6' Гол
Февр Ромен
1:1
20' Гол
Сотока Флориан
1:2
25' Гол
Томассон Адриен
39' Желтая карточка
Мачадо Дейвер
43' Желтая карточка
Медина Факундо

Ход матча

6'
Февр Ромен
1:0
20'
1:1
Сотока Флориан
(Фофана Секо)
25'
1:2
Томассон Адриен
39'
 
Мачадо Дейвер
43'
 
Медина Факундо
57'
Макенго Жан-Виктор
Инносент Бонке
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 179 Количество передач 319
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 116
Лорьян 12.9% (15)
X 16.4% (19)
Ланс 70.7% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Ланс
5.51
5.80
5.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
18
Меите
Бамо
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
24
Калюлю
Гедеон
12
Йонгва
Дарлин
8
Инносент
Бонке
19
Абергель
Лоран
14
Февр
Ромен
80
Ле
Фе
Энцо
9
Коне
Ибраима
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
6
Онана
Жан
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
26
Абдул-Самед
Салис
8
Фофана
Секо
7
Сотока
Флориан
28
Томассон
Адриен
11
Опенда
Лои
Лорьян
3-4-2-1
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Лорьян
Ланс

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

22 матча

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

К
1:1
Л1
5:2
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
4:1
Л1
2:3
Л2
1:0
Л2
0:1
Л2
2:2
Л2
1:1
Л2
2:3
КЛ
3:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
3:0
Л1
1:0
КЛ
1:2
Л1
1:1
КЛ
0:3
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.55
1.45

Среднее время на гол

58
61

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.73
1.09

Среднее время на гол

52
82

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.64
1.27

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 12 (1) 0.33
Коне Ибраима 7 (2) 0.19
Уттара Данго 6 0.17
Ле Фе Энцо 5 0.14
Февр Ромен 3 0.08
Бамба Дьенг 3 (1) 0.08
Ле Бри Тео 2 0.06
Диарра Стефан 2 0.06
Понсо Жульен 1 0.03
Тальби Монтассар 1 0.03
Йонгва Дарлин 1 0.03
Катлайн Йоанн 1 0.03
Буасгар Кентен 1 0.03
Лорьенте Арман 1 0.03
Меите Бамо 1 0.03
Калюлю Гедеон 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Дукуре Сирине 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 19 0.53
Сотока Флориан 7 (1) 0.19
Фофана Секо 6 (1) 0.17
Франковски Пшемыслав 5 (3) 0.14
Саид Уэсли 5 0.14
Томассон Адриен 4 0.11
Мачадо Дейвер 3 0.08
Клод-Морис Алексис 3 0.08
Медина Факундо 2 0.06
Гради Жонатан 1 0.03
Да Коста Давид Перейра 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Фюльжени Анжело 1 0.03
Абдул-Самед Салис 1 0.03
Айдара Массадио 0 0
Кабо Джимми 0 0
Пореба Лукаш 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 5 1
Инносент Бонке 5 0
Калюлю Гедеон 5 0
Ле Фе Энцо 5 0
Меите Бамо 5 0
Силва Игор 2 1
Уттара Данго 2 1
Коне Ибраима 3 0
Макенго Жан-Виктор 1 1
Манноне Вито 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0
Йонгва Дарлин 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 7 1
Медина Факундо 7 0
Мачадо Дейвер 5 1
Абдул-Самед Салис 5 1
Гради Жонатан 6 0
Айдара Массадио 4 0
Франковски Пшемыслав 4 0
Сотока Флориан 4 0
Онана Жан 3 0
Самба Брис 3 0
Саид Уэсли 2 0
Фофана Секо 2 0
Кабо Джимми 2 0
Да Коста Давид Перейра 2 0
Опенда Лои 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Франк Эз 1 0

Результаты матчей

Лорьян
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Ланс
5.9%
94.1%
1 победа 16 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
22% (4)
67% (12)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

4
8
Лорьян
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Ланс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

19
1

Волевые поражения

18
37
Лорьян
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (13)
43% (15)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
34% (12)
31% (11)
Ланс
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
20% (7)
46% (16)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
43% (15)
40% (14)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

27
3

Волевые поражения

22
45

Голы по времени матча

Забито

22
21
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 22
4
18%
3
14%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
5
23%
7
33%
31-45
5
23%
3
14%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
3
14%
6
29%
76-90

Пропущено

18
14
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
22%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
7
39%
2
14%
61-75
4
22%
1
7%
76-90

Забито

25
37
14 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 15
20 Не забивали 19
5
20%
3
8%
1-15
3
12%
7
19%
16-30
6
24%
6
16%
31-45
4
16%
9
24%
46-60
1
4%
7
19%
61-75
6
24%
5
14%
76-90

Пропущено

31
14
11 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 10
3
10%
1
7%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
3
10%
3
21%
31-45
6
19%
2
14%
46-60
6
19%
3
21%
61-75
8
26%
4
29%
76-90

Забито

47
58
26 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 23
9 Не забивали 6
9
19%
6
10%
1-15
6
13%
9
16%
16-30
11
23%
13
22%
31-45
9
19%
12
21%
46-60
3
6%
7
12%
61-75
9
19%
11
19%
76-90

Пропущено

49
28
17 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 20
7
14%
2
7%
1-15
7
14%
3
11%
16-30
3
6%
8
29%
31-45
7
14%
5
18%
46-60
13
27%
5
18%
61-75
12
24%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Монпелье - Лорьян 1:1 Лорьян - Брест 2:1 ПСЖ - Лорьян 1:3 Лорьян - Тулуза 0:1
Монако - Лорьян 3:1 Лорьян - Марсель 0:0 Лилль - Лорьян 3:1 Ницца - Лорьян 1:1 Лорьян - Труа 2:0 Лион - Лорьян 0:0 Лорьян - Осер 0:1 Лорьян - Аяччо 3:0 Нант - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 Лорьян - Ренн 2:1 Бастия - Лорьян 1:1 Марсель - Лорьян 3:1 Лорьян - Монако 2:2
Ланс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0
ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3 Ланс - Осер 1:0

Результаты матчей

Лорьян
Ланс

Точный счет

2:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
3:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 34%
1
10 раз 29%
0
8 раз 23%
3
5 раз 14%
1
14 раз 40%
2
7 раз 20%
3
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
17
1
9
8
1.5
12
6
3
14
2.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
4
8
10
1.5
4
13
2
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
30
5
17
18
1.5
16
19
5
30
2.5
9
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 2:1 Заявка 36 23 9 4 61 - 28 78
3.
Марсель
 Заявка 36 22 7 7 66 - 37 73
4.
Монако
 Заявка 36 19 8 9 69 - 54 65
5.
Лилль
 Заявка 36 18 9 9 62 - 42 63
6.
Ренн
 Заявка 36 19 5 12 65 - 38 62
7.
Лион
 Заявка 36 17 8 11 61 - 44 59
8.
Клермон
 Заявка 36 15 8 13 40 - 47 53
9.
Ницца
 Заявка 36 13 13 10 42 - 34 52
10.
Лорьян
 1:2 Заявка 36 14 10 12 50 - 49 52
11.
Реймс
 Заявка 36 12 15 9 44 - 39 51
12.
Монпелье
 Заявка 36 14 5 17 60 - 58 47
13.
Тулуза
 Заявка 36 12 8 16 48 - 55 44
14.
Брест
 Заявка 36 10 11 15 41 - 51 41
15.
Страсбург
 Заявка 36 9 12 15 49 - 56 39
16.
Осер
 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 Заявка 36 6 15 15 35 - 53 33
18.
Труа
 Заявка 36 4 11 21 43 - 78 23
19.
Аяччо
 Заявка 36 6 5 25 22 - 71 23
20.
Анже
 Заявка 36 3 6 27 31 - 79 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 2:1 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 Заявка 18 12 4 2 38 - 24 40
5.
Марсель
 Заявка 18 10 4 4 34 - 22 34
6.
Лион
 Заявка 18 9 5 4 32 - 19 32
7.
Реймс
 Заявка 18 8 6 4 27 - 20 30
8.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Лорьян
 1:2 Заявка 18 8 4 6 24 - 19 28
10.
Клермон
 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Брест
 Заявка 18 7 5 6 23 - 24 26
12.
Ницца
 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
13.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
14.
Тулуза
 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
15.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 Заявка 18 1 10 7 18 - 29 13
19.
Аяччо
 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 18 10 5 3 33 - 23 35
4.
Ланс
 2:1 Заявка 18 7 8 3 23 - 15 29
5.
Ницца
 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
6.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Клермон
 Заявка 18 7 5 6 22 - 19 26
8.
Лорьян
 1:2 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
12.
Тулуза
 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 Заявка 18 4 6 8 25 - 31 18
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 Заявка 18 1 3 14 13 - 44 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лион Ляказетт Александр 26 (5)
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 22 (4)
Реймс Балогун Фоларин 20 (2)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Сейду Алиду 1 10
Лилль Андре Бенжамин 11
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Кофрие Максимилиано 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Ланс контролирует мяч.
    • 51'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 50'
      Матч возобновлен
    • 50'
      Контроль мяча: Лорьян: 38%, Ланс: 62%.
    • Травма, повреждение
      49'
      Ле Фе Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 49'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      49'
      Безумный фол. Опенда Лои грубо играет против соперника. Пострадал Ле Фе Энцо
    • 49'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 48'
      Томассон Адриен пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем
    • 48'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Фофана Секо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
    • 46'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 46'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Лорьян контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится победой Лорьян.
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      BetBoom
      1.70 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 116
    Лорьян 12.9% (15)
    X 16.4% (19)
    Ланс 70.7% (82)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Ланс
    5.51
    5.80
    5.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лорьян 1:2 Ланс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 1:2 Ланс

    Исход игры
    Лорьян
    12.9% (15)
    Ничья
    16.4% (19)
    Ланс
    70.7% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.21% (59)
    Меньше
    47.79% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    65.49% (74)
    Нет
    34.51% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    43.1% (50)
    0:1 Ланс
    20.7% (24)
    1:1 Ничья
    12.9% (15)
    1:0 Лорьян
    6% (7)
    2:1 Лорьян
    2.6% (3)
    0:2 Ланс
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    2:0 Лорьян
    1.7% (2)
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