Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ахмаду Бамба Дьенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Ох, нехорошо это выглядит. Ахмаду Бамба Дьенг получил травму и медбригада забирает его с поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

87' Фюльжени Анжело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

87' Фофана Секо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Лорьян

86' Тактическая замена. Франковски Пшемыслав уходит с поля и его заменяет Julien Le Cardinal

85' Удар от ворот произведет Лорьян

84' Коне Ибраима нанес удар головой, но Брис Самба спокойно отбил мяч.

84' Матч возобновлен

84' Тактическая замена. Абергель Лоран уходит с поля и его заменяет Ахмаду Бамба Дьенг

82' Матч приостановлен из-за петард на поле

80' Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Хорошую попытку сделал Сотока Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Фюльжени Анжело из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Калюлю Гедеон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

73' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

72' Матч возобновлен

72' Франковски Пшемыслав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Йонгва Дарлин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

66' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Коне Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Ле Фе Энцо пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

63' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Коне Ибраима оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Удар от ворот произведет Ланс

55' Удар от ворот произведет Ланс

55' Матч возобновлен

55' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

54' Абергель Лоран не смог попасть в створ ударом издали

52' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Матч возобновится спорным мячом

50' Матч возобновлен

49' Ле Фе Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Томассон Адриен пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

48' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника