Тур: 36. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Пиньяр Жереми
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
250 Количество передач 283
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Аталь
Юсеф
28
Будауи
Хишем
30
Дюпе
Максим
14
Коста
Логан
21
Ратао
Рафаэл
28
Шаиби
Фарес
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Булка МарцинВратарь
- Вратарь
-
33 Менди АнтуанЗащитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
-
15 Брайан ДжоЗащитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
-
11 Баркли РоссПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Шаиби ФаресПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Said Hamulic
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ницца
Тулуза
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.3%
13.3%
14 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
30 матчей
43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.7%
20%
33.3%
14 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1.31
1.35
Среднее время на гол
68
66
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.29
0.85
Среднее время на гол
69
106
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
1.3
1.13
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
69
79
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|10
|0.28
|Делор Анди
|6 (3)
|0.17
|Пепе Николя
|6 (3)
|0.17
|Моффи Теремас
|5
|0.14
|Баркли Росс
|3
|0.08
|Браими Билаль
|3
|0.08
|Тюрам Кефрен
|2
|0.06
|Диоп Софьян
|1
|0.03
|Данте Бонфим
|1
|0.03
|Ремзи Аарон
|1
|0.03
|Будауи Хишем
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Вити Маттиа
|1
|0.03
|Ндайишимийе Юссуф
|1
|0.03
|Буанани Бадредин
|0
|0
|Лотомба Жордан
|0
|0
|Росарио Пабло
|0
|0
|Менди Антуан
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|12
|0.33
|Абухляль Закария
|8
|0.22
|Ван ден Бомен Бранко
|5 (4)
|0.14
|Шаиби Фарес
|5
|0.14
|Ратао Рафаэл
|5
|0.14
|Деягере Брехт
|4
|0.11
|Онаиву Адо
|2
|0.06
|Руо Антони
|2
|0.06
|Спирингс Стейн
|2
|0.06
|Деслер Миккел
|1
|0.03
|Хили Рис
|1
|0.03
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Генро Денис
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тодибо Жан-Клер
|3
|2
|Бар Мельвен
|6
|0
|Данте Бонфим
|5
|0
|Росарио Пабло
|5
|0
|Лотомба Жордан
|4
|0
|Будауи Хишем
|4
|0
|Ремзи Аарон
|3
|0
|Брайан Джо
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Лемина Марио
|1
|1
|Пепе Николя
|2
|0
|Ндайишимийе Юссуф
|2
|0
|Дигар Дидье
|1
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Диоп Софьян
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Амрауи Аюб
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николайсен Расмус
|6
|1
|Ван ден Бомен Бранко
|6
|0
|Деслер Миккел
|4
|1
|Деягере Брехт
|5
|0
|Руо Антони
|3
|1
|Спирингс Стейн
|4
|0
|Абухляль Закария
|4
|0
|Даллинга Тийс
|4
|0
|Силла Иссиага
|3
|0
|Генро Денис
|3
|0
|Дюпе Максим
|2
|0
|Ратао Рафаэл
|2
|0
|Сьерро Венсан
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Суасо Габриэль
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
|Мависса Кристиан
|1
|0
|Филипп Монтанье
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Тулуза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
5
8
Ницца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Тулуза
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
8
13
Волевые поражения
19
24
Ницца
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
51% (18)
26% (9)
Тулуза
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (8)
40% (14)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
29% (10)
29% (10)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
12
16
Волевые поражения
24
32
Голы по времени матча
Забито
21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
3
14%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
6
29%
5
23%
31-45
4
19%
5
23%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
5
24%
3
14%
76-90
Пропущено
17
29
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
6%
5
17%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
5
29%
29%
3
10%
31-45
2
12%
8
28%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
6
35%
7
24%
76-90
Забито
21
28
13 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
4
19%
2
7%
1-15
5
24%
6
21%
16-30
4
19%
8
29%
31-45
2
10%
5
18%
46-60
4
19%
4
14%
61-75
2
10%
3
11%
76-90
Пропущено
17
24
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
5
29%
29%
3
13%
1-15
5
29%
29%
1
4%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
4
24%
8
33%
76-90
Забито
42
50
22 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 14
10 Не забивали 10
7
17%
5
10%
1-15
5
12%
8
16%
16-30
10
24%
13
26%
31-45
6
14%
10
20%
46-60
7
17%
8
16%
61-75
7
17%
6
12%
76-90
Пропущено
34
53
19 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 35
16 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 27
6
18%
8
15%
1-15
7
21%
3
6%
16-30
6
18%
7
13%
31-45
4
12%
13
25%
46-60
1
3%
7
13%
61-75
10
29%
29%
15
28%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2
Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0
Тулуза
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5
Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1
Результаты матчей
Ницца
Тулуза
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 23%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 46%
0
10 раз 29%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
6
1 раз 3%
1
12 раз 34%
0
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ницца
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
126
413
810
314
414
116
216
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
134
513
512
216
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
2510
926
1322
530
629
134
332
134
134
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|3
|6
|84 - 35
|81
|2.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|59 - 27
|75
|3.
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|66 - 37
|73
|4.
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|69 - 54
|65
|5.
|Заявка
|36
|18
|9
|9
|62 - 42
|63
|6.
|Заявка
|36
|19
|5
|12
|65 - 38
|62
|7.
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|61 - 44
|59
|8.
|1:1 Заявка
|36
|15
|9
|12
|40 - 46
|54
|9.
|1:0 Заявка
|36
|13
|14
|9
|43 - 37
|53
|10.
|0:0 Заявка
|36
|13
|13
|10
|42 - 34
|52
|11.
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|49 - 47
|52
|12.
|Заявка
|36
|14
|5
|17
|60 - 58
|47
|13.
|0:0 Заявка
|36
|12
|8
|16
|48 - 55
|44
|14.
|1:0 Заявка
|36
|10
|11
|15
|49 - 55
|41
|15.
|1:1 Заявка
|36
|9
|12
|15
|40 - 51
|39
|16.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 57
|34
|17.
|Заявка
|36
|6
|15
|15
|35 - 53
|33
|18.
|Заявка
|36
|6
|5
|25
|22 - 71
|23
|19.
|0:1 Заявка
|36
|4
|10
|22
|42 - 78
|22
|20.
|0:1 Заявка
|36
|3
|5
|28
|29 - 78
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|Заявка
|18
|14
|0
|4
|41 - 14
|42
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 24
|40
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|34 - 22
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 19
|32
|7.
|1:0 Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 18
|32
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|10.
|1:1 Заявка
|18
|8
|3
|7
|18 - 28
|27
|11.
|0:0 Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|12.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 26
|24
|13.
|1:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|22 - 24
|24
|14.
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 26
|23
|15.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|16.
|1:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|0:1 Заявка
|18
|1
|9
|8
|17 - 29
|12
|19.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|20.
|0:1 Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 23
|35
|4.
|1:1 Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 18
|27
|5.
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 30
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|1:0 Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|12.
|0:0 Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|1:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 30
|20
|15.
|1:1 Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 34
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 41
|11
|19.
|0:1 Заявка
|18
|3
|1
|14
|25 - 49
|10
|20.
|0:1 Заявка
|18
|1
|2
|15
|11 - 43
|5
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|Лион
|Ляказетт Александр
|26 (5)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|22 (4)
|Страсбург
|Диалло Хабиб
|20 (1)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 0:0 Тулуза
Исход игры
Ницца
72.4% (84)
Ничья
19.8% (23)
Тулуза
7.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
46.09% (53)
Меньше
53.91% (62)
Обе команды забьют
Да
64.35% (74)
Нет
35.65% (41)
Популярный счёт
2:1 Ницца
36.2% (42)
1:0 Ницца
27.6% (32)
1:1 Ничья
18.1% (21)
2:0 Ницца
6% (7)
1:2 Тулуза
3.4% (4)
2:3 Тулуза
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:1 Ницца
1.7% (2)
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