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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Ницца
0:0
Перерыв
Тулуза
0'
23' Желтая карточка
Николайсен Расмус
32' Желтая карточка
Бека Бека Алексис

Ход матча

23'
 
Николайсен Расмус
32'
Бека Бека Алексис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 250 Количество передач 283
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 116
Ницца 72.4% (84)
X 19.8% (23)
Тулуза 7.8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Тулуза
2.25
3.94
4.06
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шмейхель
Каспер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
23
Лотомба
Жордан
8
Росарио
Пабло
28
Будауи
Хишем
21
Бека
Бека
Алексис
35
Буанани
Бадредин
9
Моффи
Теремас
24
Лаборд
Гаэтан
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
14
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
15
Суасо
Габриэль
17
Спирингс
Стейн
13
Сьерро
Венсан
21
Ратао
Рафаэл
5
Генро
Денис
28
Шаиби
Фарес
27
Даллинга
Тийс
Ницца
4-3-3
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Тулуза

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.3%
13.3%
14 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

30 матчей

43.3%
30%
26.7%
13 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
9 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
20%
33.3%
14 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
3:0
Л1
1:1
К
4:1
Л1
1:1
Л1
0:1
К
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:0
ТМК
1:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
2:3
Л1
3:2
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
3:4
Л1
1:0
Л1
0:0
КЛ
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
1:1

Голы

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1.31
1.35

Среднее время на гол

68
66

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.29
0.85

Среднее время на гол

69
106

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.3
1.13

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

69
79

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 10 0.28
Делор Анди 6 (3) 0.17
Пепе Николя 6 (3) 0.17
Моффи Теремас 5 0.14
Баркли Росс 3 0.08
Браими Билаль 3 0.08
Тюрам Кефрен 2 0.06
Диоп Софьян 1 0.03
Данте Бонфим 1 0.03
Ремзи Аарон 1 0.03
Будауи Хишем 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Вити Маттиа 1 0.03
Ндайишимийе Юссуф 1 0.03
Буанани Бадредин 0 0
Лотомба Жордан 0 0
Росарио Пабло 0 0
Менди Антуан 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 12 0.33
Абухляль Закария 8 0.22
Ван ден Бомен Бранко 5 (4) 0.14
Шаиби Фарес 5 0.14
Ратао Рафаэл 5 0.14
Деягере Брехт 4 0.11
Онаиву Адо 2 0.06
Руо Антони 2 0.06
Спирингс Стейн 2 0.06
Деслер Миккел 1 0.03
Хили Рис 1 0.03
Николайсен Расмус 0 0
Диарра Мусса 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Генро Денис 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тодибо Жан-Клер 3 2
Бар Мельвен 6 0
Данте Бонфим 5 0
Росарио Пабло 5 0
Лотомба Жордан 4 0
Будауи Хишем 4 0
Ремзи Аарон 3 0
Брайан Джо 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Лемина Марио 1 1
Пепе Николя 2 0
Ндайишимийе Юссуф 2 0
Дигар Дидье 1 0
Баркли Росс 1 0
Диоп Софьян 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Моффи Теремас 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Амрауи Аюб 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николайсен Расмус 6 1
Ван ден Бомен Бранко 6 0
Деслер Миккел 4 1
Деягере Брехт 5 0
Руо Антони 3 1
Спирингс Стейн 4 0
Абухляль Закария 4 0
Даллинга Тийс 4 0
Силла Иссиага 3 0
Генро Денис 3 0
Дюпе Максим 2 0
Ратао Рафаэл 2 0
Сьерро Венсан 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Суасо Габриэль 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Said Hamulic 1 0
Кебен Кевин 1 0
Мависса Кристиан 1 0
Филипп Монтанье 1 0

Результаты матчей

Ницца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Тулуза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

5
8
Ницца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Тулуза
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

8
13

Волевые поражения

19
24
Ницца
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
51% (18)
26% (9)
Тулуза
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (8)
40% (14)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
29% (10)
29% (10)

Сухие победы

6
9

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

12
16

Волевые поражения

24
32

Голы по времени матча

Забито

21
22
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
3
14%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
6
29%
5
23%
31-45
4
19%
5
23%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
5
24%
3
14%
76-90

Пропущено

17
29
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
6%
5
17%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
5
29%
29%
3
10%
31-45
2
12%
8
28%
46-60
1
6%
4
14%
61-75
6
35%
7
24%
76-90

Забито

21
28
13 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
4
19%
2
7%
1-15
5
24%
6
21%
16-30
4
19%
8
29%
31-45
2
10%
5
18%
46-60
4
19%
4
14%
61-75
2
10%
3
11%
76-90

Пропущено

17
24
11 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
5
29%
29%
3
13%
1-15
5
29%
29%
1
4%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
2
12%
5
21%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
4
24%
8
33%
76-90

Забито

42
50
22 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 14
10 Не забивали 10
7
17%
5
10%
1-15
5
12%
8
16%
16-30
10
24%
13
26%
31-45
6
14%
10
20%
46-60
7
17%
8
16%
61-75
7
17%
6
12%
76-90

Пропущено

34
53
19 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 35
16 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 27
6
18%
8
15%
1-15
7
21%
3
6%
16-30
6
18%
7
13%
31-45
4
12%
13
25%
46-60
1
3%
7
13%
61-75
10
29%
29%
15
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2
Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2 Шериф - Ницца 0:1 Ницца - Осер 1:1 Монако - Ницца 0:3 Ницца - Реймс 0:0 Ницца - Аяччо 3:0 Марсель - Ницца 1:3 Ланс - Ницца 0:1 Ницца - Лилль 1:0
Тулуза
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5
Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1

Результаты матчей

Ницца
Тулуза

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 23%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 46%
0
10 раз 29%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
6
1 раз 3%
1
12 раз 34%
0
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ницца
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
6
4
13
1.5
8
10
3
14
2.5
4
14
1
16
3.5
2
16
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
4
5
13
1.5
5
12
2
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
25
10
9
26
1.5
13
22
5
30
2.5
6
29
1
34
3.5
3
32
1
34
4.5
1
34
1
34
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 Заявка 36 22 7 7 66 - 37 73
4.
Монако
 Заявка 36 19 8 9 69 - 54 65
5.
Лилль
 Заявка 36 18 9 9 62 - 42 63
6.
Ренн
 Заявка 36 19 5 12 65 - 38 62
7.
Лион
 Заявка 36 17 8 11 61 - 44 59
8.
Клермон
 1:1 Заявка 36 15 9 12 40 - 46 54
9.
Реймс
 1:0 Заявка 36 13 14 9 43 - 37 53
10.
Ницца
 0:0 Заявка 36 13 13 10 42 - 34 52
11.
Лорьян
 Заявка 35 14 10 11 49 - 47 52
12.
Монпелье
 Заявка 36 14 5 17 60 - 58 47
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 36 12 8 16 48 - 55 44
14.
Страсбург
 1:0 Заявка 36 10 11 15 49 - 55 41
15.
Брест
 1:1 Заявка 36 9 12 15 40 - 51 39
16.
Осер
 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 Заявка 36 6 15 15 35 - 53 33
18.
Аяччо
 Заявка 36 6 5 25 22 - 71 23
19.
Труа
 0:1 Заявка 36 4 10 22 42 - 78 22
20.
Анже
 0:1 Заявка 36 3 5 28 29 - 78 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 Заявка 18 12 4 2 38 - 24 40
5.
Марсель
 Заявка 18 10 4 4 34 - 22 34
6.
Лион
 Заявка 18 9 5 4 32 - 19 32
7.
Реймс
 1:0 Заявка 18 9 5 4 26 - 18 32
8.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 1:1 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Ницца
 0:0 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
12.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
13.
Брест
 1:1 Заявка 18 6 6 6 22 - 24 24
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
15.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 1:0 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 0:1 Заявка 18 1 9 8 17 - 29 12
19.
Аяччо
 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
20.
Анже
 0:1 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 18 10 5 3 33 - 23 35
4.
Клермон
 1:1 Заявка 18 7 6 5 22 - 18 27
5.
Ницца
 0:0 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
6.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
8.
Лорьян
 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 1:0 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 1:0 Заявка 18 5 5 8 25 - 30 20
15.
Брест
 1:1 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 0:1 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 0:1 Заявка 18 1 2 15 11 - 43 5
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Топ бомбардиров
Лион Ляказетт Александр 26 (5)
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 22 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 11
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Ницца: 46%, Тулуза: 54%.
  • 47'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 46'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    46'
    Шаиби Фарес из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Лотомба Жордан пострадал.
  • 45'
    Данте Бонфим выиграл воздушное противоборство у Шаиби Фарес.
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    Прогнозы 116
    Ницца 72.4% (84)
    X 19.8% (23)
    Тулуза 7.8% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Тулуза
    2.25
    3.94
    4.06
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ницца 0:0 Тулуза онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 0:0 Тулуза

    Исход игры
    Ницца
    72.4% (84)
    Ничья
    19.8% (23)
    Тулуза
    7.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.09% (53)
    Меньше
    53.91% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    64.35% (74)
    Нет
    35.65% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Ницца
    36.2% (42)
    1:0 Ницца
    27.6% (32)
    1:1 Ничья
    18.1% (21)
    2:0 Ницца
    6% (7)
    1:2 Тулуза
    3.4% (4)
    2:3 Тулуза
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:1 Ницца
    1.7% (2)
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