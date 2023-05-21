Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Тулуза

43' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Хорошую попытку сделал Шаиби Фарес . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Коста Логан из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Шаиби Фарес из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Удар от ворот произведет Тулуза

41' Бека Бека Алексис не смог попасть в створ ударом издали

41' Моффи Теремас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Тулуза

36' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Тулуза

34' Бека Бека Алексис не смог попасть в створ ударом издали

34' Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Хорошую попытку сделал Даллинга Тийс . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Деслер Миккел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Удар от ворот произведет Ницца

30' Шаиби Фарес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Ратао Рафаэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Коста Логан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Моффи Теремас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Ницца

25' Удар от ворот произведет Тулуза

24' Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Николайсен Расмус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Удар от ворот произведет Тулуза

21' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Ратао Рафаэл навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Аталь Юсеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Ницца

13' Шаиби Фарес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Даллинга Тийс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Хорошую попытку сделал Росарио Пабло . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Аталь Юсеф создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Ратао Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Даллинга Тийс пробует нанести удар издали, но Каспер Шмейхель держит все под контролем

6' Ратао Рафаэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Удар от ворот произведет Тулуза

1' Удар от ворот произведет Тулуза

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Тулуза начинает с центра поля