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  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Реймс
1:0
Перерыв
Анже
0'
1:0
10' Гол
Ито Дзюня

Ход матча

10'
Ито Дзюня
(Абдельамид Юнис)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 265 Количество передач 214
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 115
Реймс 91.3% (105)
X 6.1% (7)
Анже 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Анже
5.75
7.80
8.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
4
Бузи
Максим
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
32
Фоке
Томас
15
Манетси
Маршал
17
Лопи
Дион
39
Ито
Дзюня
70
Флипс
Алексис
29
Балогун
Фоларин
9
Сирхейс
Кай
30
Фофана
Яхья
94
Валери
Ян
22
Унтонджи
Седрик
25
Бамба
Абдулайе
92
Тиуб
Сада
4
Шабанович
Халид
23
Эну
Адриен
2
Менди
Батиста
10
Абделли
Химад
19
Сима
Абдалла
7
Ньяне
Ибраима
Реймс
4-3-1-2
Анже
5-3-2

История личных встреч

Реймс
Анже

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
4 победы 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:4
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:4
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:0
Л2
3:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
2:0
Л2
0:0
Л2
3:1
Л2
0:1

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

0.89
0.56

Среднее время на гол

101
162

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

0.94
0.94

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

95
95

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 19 (6) 0.53
Манетси Маршал 7 0.19
Ито Дзюня 6 0.17
Флипс Алексис 4 0.11
Каюсте Йенс 3 0.08
Думбия Камори 2 (1) 0.06
Абдельамид Юнис 1 0.03
Маолида Мизиан 1 0.03
Зенели Арбер 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Бузи Максим 0 0
Лопи Дион 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сима Абдалла 5 0.14
Бенталеб Набиль 4 (2) 0.11
Буфаль Софиан 4 (2) 0.11
Эну Адриен 4 0.11
Салама Амин 3 0.08
Блажич Миха 2 0.06
Дьони Лои 2 0.06
Ньяне Ибраима 2 0.06
Тиуб Сада 1 0.03
Шабанович Халид 1 0.03
Капель Пьеррик 0 0
Абделли Химад 0 0
Таиби Ванисс 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 8 1
Лопи Дион 5 2
Агбаду Эммануэль 5 2
Манетси Маршал 6 0
Абдельамид Юнис 5 0
Балогун Фоларин 5 0
Ито Дзюня 3 1
Флипс Алексис 3 1
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Матусива Азор 4 0
Бузи Максим 4 0
Гравильон Эндрю 3 0
Фас Ваут 2 0
Де Смет Тибо 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Адлен Мартин 2 0
Уильям Стилл 2 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хольм Ноа 1 0
Диаките Ибрахим 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 7 1
Бенталеб Набиль 6 1
Капель Пьеррик 7 0
Унтонджи Седрик 7 0
Блажич Миха 4 0
Буфаль Софиан 2 1
Думбия Сулейман 2 1
Тиуб Сада 3 0
Валери Ян 3 0
Абделли Химад 3 0
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Эну Адриен 2 0
Ньяне Ибраима 2 0
Камара Усман 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Дьони Лои 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Четти Ильес 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Салама Амин 1 0

Результаты матчей

Реймс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Анже
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
12
Реймс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Анже
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
24% (4)
71% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

10
30

Волевые поражения

15
4
Реймс
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
46% (16)
20% (7)
Анже
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
34% (12)
26% (9)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
46% (16)
34% (12)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

14
30

Волевые поражения

21
16

Голы по времени матча

Забито

25
13
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 4
22 Не забивали 27
5
20%
1
8%
1-15
6
24%
4
31%
16-30
2
8%
4
31%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
6
24%
2
15%
76-90

Пропущено

18
40
9 В 1-м тайме 22
9 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
3
17%
7
18%
1-15
2
11%
4
10%
16-30
4
22%
11
28%
31-45
2
11%
7
18%
46-60
2
11%
6
15%
61-75
5
28%
5
13%
76-90

Забито

18
19
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 3
24 Не забивали 21
3
17%
5
26%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
6
33%
7
37%
76-90

Пропущено

18
34
8 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 16
2
11%
6
18%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
5
28%
8
24%
31-45
4
22%
7
21%
46-60
3
17%
3
9%
61-75
3
17%
6
18%
76-90

Забито

43
32
21 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
8
19%
6
19%
1-15
8
19%
4
13%
16-30
5
12%
5
16%
31-45
5
12%
2
6%
46-60
5
12%
6
19%
61-75
12
28%
9
28%
76-90

Пропущено

36
74
17 В 1-м тайме 40
19 Во 2-м тайме 34
10 Пропускали первыми 26
21 Не пропускали 31
5
14%
13
18%
1-15
3
8%
8
11%
16-30
9
25%
19
26%
31-45
6
17%
14
19%
46-60
5
14%
9
12%
61-75
8
22%
11
15%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2
Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1
Анже
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Марсель - Анже 3:1 Анже - Монако 1:2 Ренн - Анже 4:2 Анже - ПСЖ 1:2
Клермон - Анже 2:1 Анже - Лилль 1:0 Анже - Ницца 1:1 Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0

Результаты матчей

Реймс
Анже

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
7 раз 39%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
12 раз 67%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
0:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
7 раз 20%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
0
11 раз 31%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
1
17 раз 49%
0
12 раз 34%
2
6 раз 17%

Тоталы голов в матче

Реймс
Анже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
3
6
11
1.5
3
15
4
13
2.5
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
8
9
3
15
1.5
3
14
2
16
2.5
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
23
12
9
26
1.5
6
29
6
29
2.5
3
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 35 26 3 6 84 - 35 81
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 Заявка 36 22 7 7 66 - 37 73
4.
Монако
 Заявка 36 19 8 9 69 - 54 65
5.
Лилль
 Заявка 36 18 9 9 62 - 42 63
6.
Ренн
 Заявка 36 19 5 12 65 - 38 62
7.
Лион
 Заявка 36 17 8 11 61 - 44 59
8.
Клермон
 1:1 Заявка 36 15 9 12 40 - 46 54
9.
Реймс
 1:0 Заявка 36 13 14 9 43 - 37 53
10.
Ницца
 0:0 Заявка 36 13 13 10 42 - 34 52
11.
Лорьян
 Заявка 35 14 10 11 49 - 47 52
12.
Монпелье
 Заявка 36 14 5 17 60 - 58 47
13.
Тулуза
 0:0 Заявка 36 12 8 16 48 - 55 44
14.
Страсбург
 1:0 Заявка 36 10 11 15 49 - 55 41
15.
Брест
 1:1 Заявка 36 9 12 15 40 - 51 39
16.
Осер
 Заявка 35 8 10 17 32 - 57 34
17.
Нант
 Заявка 36 6 15 15 35 - 53 33
18.
Аяччо
 Заявка 36 6 5 25 22 - 71 23
19.
Труа
 0:1 Заявка 36 4 10 22 42 - 78 22
20.
Анже
 0:1 Заявка 36 3 5 28 29 - 78 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 18 14 0 4 41 - 14 42
3.
ПСЖ
 Заявка 18 13 2 3 43 - 22 41
4.
Лилль
 Заявка 18 12 4 2 38 - 24 40
5.
Марсель
 Заявка 18 10 4 4 34 - 22 34
6.
Лион
 Заявка 18 9 5 4 32 - 19 32
7.
Реймс
 1:0 Заявка 18 9 5 4 26 - 18 32
8.
Монако
 Заявка 18 9 3 6 36 - 31 30
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 1:1 Заявка 18 8 3 7 18 - 28 27
11.
Ницца
 0:0 Заявка 18 6 7 5 21 - 17 25
12.
Монпелье
 Заявка 18 7 3 8 27 - 26 24
13.
Брест
 1:1 Заявка 18 6 6 6 22 - 24 24
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 18 6 5 7 26 - 26 23
15.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
16.
Страсбург
 1:0 Заявка 18 5 6 7 24 - 25 21
17.
Нант
 Заявка 18 4 8 6 19 - 26 20
18.
Труа
 0:1 Заявка 18 1 9 8 17 - 29 12
19.
Аяччо
 Заявка 18 3 3 12 9 - 30 12
20.
Анже
 0:1 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 18 12 3 3 32 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 18 10 5 3 33 - 23 35
4.
Клермон
 1:1 Заявка 18 7 6 5 22 - 18 27
5.
Ницца
 0:0 Заявка 18 7 6 5 21 - 17 27
6.
Лион
 Заявка 18 8 3 7 29 - 25 27
7.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
8.
Лорьян
 Заявка 18 6 6 6 26 - 30 24
9.
Лилль
 Заявка 18 6 5 7 24 - 18 23
10.
Монпелье
 Заявка 18 7 2 9 33 - 32 23
11.
Реймс
 1:0 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
12.
Тулуза
 0:0 Заявка 18 6 3 9 22 - 29 21
13.
Ренн
 Заявка 18 5 5 8 24 - 24 20
14.
Страсбург
 1:0 Заявка 18 5 5 8 25 - 30 20
15.
Брест
 1:1 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 18 2 7 9 16 - 27 13
17.
Осер
 Заявка 18 3 3 12 16 - 34 12
18.
Аяччо
 Заявка 18 3 2 13 13 - 41 11
19.
Труа
 0:1 Заявка 18 3 1 14 25 - 49 10
20.
Анже
 0:1 Заявка 18 1 2 15 11 - 43 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Лион Ляказетт Александр 26 (5)
ПСЖ Мбаппе Килиан 26 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 22 (4)
Страсбург Диалло Хабиб 20 (1)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Андре Бенжамин 11
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: Реймс: 53%, Анже: 47%.
  • 45'
    Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 45'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Реймс: 53%, Анже: 47%.
  • 44'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 44'
    Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 43'
    Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 43'
    Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 42'
    Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 41'
    Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
  • 41'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 40'
      Абделли Химад из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Реймс: 56%, Анже: 44%.
    • Фол, нарушение
      39'
      Судья сигнализирует, что Лопи Дион из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Абдалла Сима
    • Фол, нарушение
      38'
      Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ньяне Ибраима
    • 37'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Фоке Томас из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Бузи Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      36'
      Флипс Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Валери Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Реймс: 55%, Анже: 45%.
    • Фол, нарушение
      34'
      Валери Ян задерживает мяч рукой
    • Угловой
      34'
      Абделли Химад навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Фоке Томас из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Бузи Максим выиграл воздушное противоборство у Ньяне Ибраима.
    • 32'
      Фофана Яхья из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Реймс начинает контратаку
    • 30'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Реймс: 56%, Анже: 44%.
    • 30'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Флипс Алексис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Абделли Химад
    • 28'
      Бузи Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Анже поставил подножку. Пострадал Фоке Томас
    • 27'
      Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Абдельамид Юнис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Абдалла Сима
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Лопи Дион из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ньяне Ибраима
    • Фол, нарушение
      26'
      Агбаду Эммануэль наказан за толчок Абдалла Сима
    • Фол, нарушение
      26'
      Ито Дзюня из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Шабанович Халид.
    • 25'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 55%, Анже: 45%.
    • 23'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 22'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Бамба Абдулайе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 21'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Реймс контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Реймс: 50%, Анже: 50%.
    • 19'
      Анже начинает контратаку
    • 19'
      Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      19'
      Флипс Алексис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Офсайд
      18'
      Бузи Максим из команды Реймс в офсайде
    • 17'
      Бамба Абдулайе из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      16'
      Фоке Томас задерживает мяч рукой
    • 15'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Валери Ян из команды Анже поставил подножку. Пострадал Лопи Дион
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 46%, Анже: 54%.
    • 15'
      Валери Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Шабанович Халид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Реймс начинает контратаку
    • 14'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Лопи Дион из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Ньяне Ибраима
    • 12'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      12'
      Сирхейс Кай задерживает мяч рукой
    • 11'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 10'
      Абдельамид Юнис сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Ито Дзюня забивает с левой ноги!
    • 10'
      Контроль мяча: Реймс: 47%, Анже: 53%.
    • 10'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Ньяне Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Анже начинает контратаку
    • 9'
      Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 8'
      Анже пытается что-то создать.
    • 6'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Матч возобновлен
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      5'
      Абделли Химад из команды Анже опасно и грубо сыграл. Бузи Максим пострадал.
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 40%, Анже: 60%.
    • 5'
      Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Лопи Дион ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Анже начинает контратаку
    • 2'
      Бамба Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 1'
      Анже пытается что-то создать.
    • 1'
      Ньяне Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 115
    Реймс 91.3% (105)
    X 6.1% (7)
    Анже 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Анже
    5.75
    7.80
    8.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реймс 1:0 Анже онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 1:0 Анже

    Исход игры
    Реймс
    91.3% (105)
    Ничья
    6.1% (7)
    Анже
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.35% (46)
    Меньше
    59.65% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    45.61% (52)
    Нет
    54.39% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    33.9% (39)
    1:0 Реймс
    27% (31)
    2:0 Реймс
    25.2% (29)
    1:1 Ничья
    6.1% (7)
    3:1 Реймс
    1.7% (2)
    1:2 Анже
    1.7% (2)
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    Анже
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