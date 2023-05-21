Valentin Atangana Edoa оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Капель Пьеррик наказан за толчок Valentin Atangana Edoa

82' Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Дьони Лои оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Тактическая замена. Флипс Алексис уходит с поля и его заменяет Valentin Atangana Edoa

80' Тактическая замена. Манетси Маршал уходит с поля и его заменяет Mohamed Toure

79' Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку

79' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

74' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Флипс Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Удар от ворот произведет Анже

68' Удар от ворот произведет Реймс

68' Унтонджи Седрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Абделли Химад из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку

65' Маолида Мизиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Ньяне Ибраима - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Удар от ворот произведет Анже

63' Шанс! Фоларин Балогун из команды Реймс пробил головой, но мимо

63' Флипс Алексис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

60' Г О О О О Л - Абделли Химад первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

58' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Г О О О О Л - Фоларин Балогун забивает с правой ноги!

53' Фоке Томас из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Флипс Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Флипс Алексис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Хорошую попытку сделал Флипс Алексис . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Унтонджи Седрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Г О О О О Л - Шабанович Халид первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

46' Абдалла Сима оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Тиуб Сада из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.