Тур: 36. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Батта Флоран
0'
1:0
10' ГолИто Дзюня
1:1
46' ГолШабанович Халид
2:1
54' ГолБалогун Фоларин
2:2
60' ГолАбделли Химад
64' Желтая карточкаНьяне Ибраима
90' Желтая карточкаФофана Яхья
90'+5
Ход матча
10'
1:0
46'
1:1
54'
60'
2:2
64'
76'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
493 Количество передач 371
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
17
Лопи
Дион
39
Ито
Дзюня
30
Фофана
Яхья
94
Валери
Ян
92
Тиуб
Сада
23
Эну
Адриен
19
Сима
Абдалла
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Полузащитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
-
39 Ито ДзюняПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
57 Туре МохамедНападающий
-
46 Fallou Fall
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
-
94 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Тиуб СадаЗащитник
- Защитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сима АбдаллаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Четти ИльесЗащитник
-
29 Камара УсманЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мбок ДжейсонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Анже
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
18 матчей
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
4 победы 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
0.89
0.56
Среднее время на гол
101
162
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
0.94
0.94
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
95
95
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|20 (6)
|0.56
|Манетси Маршал
|7
|0.19
|Ито Дзюня
|6
|0.17
|Флипс Алексис
|4
|0.11
|Каюсте Йенс
|3
|0.08
|Думбия Камори
|2 (1)
|0.06
|Абдельамид Юнис
|1
|0.03
|Маолида Мизиан
|1
|0.03
|Агбаду Эммануэль
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
|Лопи Дион
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сима Абдалла
|5
|0.14
|Бенталеб Набиль
|4 (2)
|0.11
|Буфаль Софиан
|4 (2)
|0.11
|Эну Адриен
|4
|0.11
|Салама Амин
|3
|0.08
|Блажич Миха
|2
|0.06
|Дьони Лои
|2
|0.06
|Ньяне Ибраима
|2
|0.06
|Шабанович Халид
|2
|0.06
|Тиуб Сада
|1
|0.03
|Абделли Химад
|1
|0.03
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|8
|1
|Лопи Дион
|5
|2
|Агбаду Эммануэль
|5
|2
|Манетси Маршал
|6
|0
|Абдельамид Юнис
|5
|0
|Балогун Фоларин
|5
|0
|Ито Дзюня
|3
|1
|Флипс Алексис
|3
|1
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Матусива Азор
|4
|0
|Бузи Максим
|4
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Де Смет Тибо
|2
|0
|Диуф Йеванн
|2
|0
|Адлен Мартин
|2
|0
|Уильям Стилл
|2
|0
|Кейта Шейк
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|7
|1
|Бенталеб Набиль
|6
|1
|Капель Пьеррик
|7
|0
|Унтонджи Седрик
|7
|0
|Блажич Миха
|4
|0
|Буфаль Софиан
|2
|1
|Думбия Сулейман
|2
|1
|Тиуб Сада
|3
|0
|Ньяне Ибраима
|3
|0
|Валери Ян
|3
|0
|Абделли Химад
|3
|0
|Шабанович Халид
|1
|1
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|Эну Адриен
|2
|0
|Фофана Яхья
|2
|0
|Камара Усман
|2
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Четти Ильес
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Салама Амин
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Анже
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
61% (11)
28% (5)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
8
14
Реймс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Анже
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
22% (4)
72% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
10
30
Волевые поражения
15
4
Реймс
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (13)
42% (15)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
44% (16)
22% (8)
Анже
46.7%
53.3%
14 побед 16 поражений
Первый тайм
33% (12)
25% (9)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
44% (16)
33% (12)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
14
30
Волевые поражения
23
18
Голы по времени матча
Забито
27
15
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
12 Забивали первыми 4
22 Не забивали 27
6
22%
1
7%
1-15
6
22%
4
27%
16-30
2
7%
4
27%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
6
22%
2
13%
76-90
Пропущено
20
42
9 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 16
3
15%
8
19%
1-15
2
10%
4
10%
16-30
4
20%
11
26%
31-45
4
20%
8
19%
46-60
2
10%
6
14%
61-75
5
25%
5
12%
76-90
Забито
18
19
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 3
25 Не забивали 22
3
17%
5
26%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
3
17%
2
11%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
6
33%
7
37%
76-90
Пропущено
18
34
8 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 14
11 Не пропускали 16
2
11%
6
18%
1-15
1
6%
4
12%
16-30
5
28%
8
24%
31-45
4
22%
7
21%
46-60
3
17%
3
9%
61-75
3
17%
6
18%
76-90
Забито
45
34
22 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 19
20 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
9
20%
6
18%
1-15
8
18%
4
12%
16-30
5
11%
5
15%
31-45
6
13%
4
12%
46-60
5
11%
6
18%
61-75
12
27%
9
26%
76-90
Пропущено
38
76
17 В 1-м тайме 41
21 Во 2-м тайме 35
10 Пропускали первыми 27
22 Не пропускали 32
5
13%
14
18%
1-15
3
8%
8
11%
16-30
9
24%
19
25%
31-45
8
21%
15
20%
46-60
5
13%
9
12%
61-75
8
21%
11
14%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланс - Реймс 2:1 Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2
Ренн - Реймс 3:0 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1
Анже
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Марсель - Анже 3:1 Анже - Монако 1:2 Ренн - Анже 4:2 Анже - ПСЖ 1:2
Клермон - Анже 2:1 Анже - Лилль 1:0 Анже - Ницца 1:1 Ланс - Анже 3:0 Анже - Тулуза 0:2 Монпелье - Анже 5:0 Анже - Лион 1:3 Страсбург - Анже 2:1 Анже - Осер 1:1 Анже - Нант 1:1 Лорьян - Анже 0:0 Анже - Аяччо 1:2 Брест - Анже 4:0 Страсбург Кёнигсхоффен - Анже 0:1 Анже - Клермон 1:2 ПСЖ - Анже 2:0
Результаты матчей
Реймс
Анже
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
7 раз 39%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
12 раз 67%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
0:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
7 раз 19%
2:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 42%
0
11 раз 31%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
4
3 раза 8%
1
17 раз 47%
0
12 раз 33%
2
7 раз 19%
Тоталы голов в матче
Реймс
Анже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
153
711
315
414
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
99
315
414
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2511
Больше Меньше
2412
1026
729
630
333
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|26
|3
|6
|84 - 35
|81
|2.
|2:1 Заявка
|36
|23
|9
|4
|61 - 28
|78
|3.
|Заявка
|36
|22
|7
|7
|66 - 37
|73
|4.
|Заявка
|36
|19
|8
|9
|69 - 54
|65
|5.
|Заявка
|36
|18
|9
|9
|62 - 42
|63
|6.
|Заявка
|36
|19
|5
|12
|65 - 38
|62
|7.
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|61 - 44
|59
|8.
|Заявка
|36
|15
|8
|13
|40 - 47
|53
|9.
|Заявка
|36
|13
|13
|10
|42 - 34
|52
|10.
|1:2 Заявка
|36
|14
|10
|12
|50 - 49
|52
|11.
|Заявка
|36
|12
|15
|9
|44 - 39
|51
|12.
|Заявка
|36
|14
|5
|17
|60 - 58
|47
|13.
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|48 - 55
|44
|14.
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|41 - 51
|41
|15.
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|49 - 56
|39
|16.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 57
|34
|17.
|Заявка
|36
|6
|15
|15
|35 - 53
|33
|18.
|Заявка
|36
|4
|11
|21
|43 - 78
|23
|19.
|Заявка
|36
|6
|5
|25
|22 - 71
|23
|20.
|Заявка
|36
|3
|6
|27
|31 - 79
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|Заявка
|18
|14
|0
|4
|41 - 14
|42
|3.
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|43 - 22
|41
|4.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|38 - 24
|40
|5.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|34 - 22
|34
|6.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 19
|32
|7.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|27 - 20
|30
|8.
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|36 - 31
|30
|9.
|1:2 Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 19
|28
|10.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|18 - 28
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 24
|26
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|21 - 17
|25
|13.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|27 - 26
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|26 - 26
|23
|15.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|16.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|24 - 25
|21
|17.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 26
|20
|18.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|18 - 29
|13
|19.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|9 - 30
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|32 - 15
|39
|3.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|33 - 23
|35
|4.
|2:1 Заявка
|18
|7
|8
|3
|23 - 15
|29
|5.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|21 - 17
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 25
|27
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|22 - 19
|26
|8.
|1:2 Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 30
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|24 - 18
|23
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|33 - 32
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|12.
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|22 - 29
|21
|13.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 24
|20
|14.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 31
|18
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|16 - 27
|13
|17.
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 34
|12
|18.
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|13 - 41
|11
|19.
|Заявка
|18
|3
|1
|14
|25 - 49
|10
|20.
|Заявка
|18
|1
|3
|14
|13 - 44
|6
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|Лион
|Ляказетт Александр
|26 (5)
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|26 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|22 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|20 (2)
|Страсбург
|Диалло Хабиб
|20 (1)
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 10
|Лилль
|Андре Бенжамин
|11
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 2:2 Анже
Исход игры
Реймс
91.3% (105)
Ничья
6.1% (7)
Анже
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.35% (46)
Меньше
59.65% (68)
Обе команды забьют
Да
45.61% (52)
Нет
54.39% (62)
Популярный счёт
2:1 Реймс
33.9% (39)
1:0 Реймс
27% (31)
2:0 Реймс
25.2% (29)
1:1 Ничья
6.1% (7)
3:1 Реймс
1.7% (2)
1:2 Анже
1.7% (2)
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