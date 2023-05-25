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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: .
Лугано
2:0
Конец матча
Янг Бойз
0'
11' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан
37' Желтая карточка
Махмуд Хадж
1:0
77' Гол
Алиседа Игнасио
82' Желтая карточка
Allan Arigoni
87' Желтая карточка
Бабич Борис
2:0
89' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
90'+6
13
Serif
Berbic
34
Allan
Arigoni
20
Думбия
Усман
5
Хайдари
Альбиан
23
Валенсуэла
Мильтон
25
Бислими
Уран
14
Саббатини
Хонатан
29
Махмуд
Хадж
11
Штеффен
Ренато
9
Целар
Жан
31
Алиседа
Игнасио
1
Расьоппи
Антони
24
Масейрас
Кентен
4
Аменда
Орель
28
Лустенбергер
Фабиан
23
Бенито
Лорис
16
Фасснахт
Кристиан
30
Лаупер
Сандро
22
Ррудхани
Донат
29
Имери
Кастриот
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
Лугано
4-3-3
Янг Бойз
4-3-1-2

История личных встреч

Лугано
Янг Бойз

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
88.9%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

13%
87%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

32 матча

18.8%
18.8%
62.4%
6 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

15.6%
18.8%
65.6%
5 побед 6 ничьих 21 победа

История матчей

С
1:1
С
1:4
С
3:0
С
3:1
С
1:0
С
0:5
С
3:1
К
2:1
С
3:0
С
1:3
С
0:2
С
2:2
С
3:0
С
2:1
С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:4
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
0:2
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
7:0
С
1:1
С
0:1

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

0.88
0.75

Среднее время на гол

102
120

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

2.25
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

50
44

Голов в среднем за матч

1.56
1.38

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

57
65

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 15 (4) 0.43
Эль-Амин Амура Мохамед 8 0.23
Алиседа Игнасио 8 0.23
Штеффен Ренато 6 0.17
Саббатини Хонатан 3 0.09
Валенсуэла Мильтон 2 0.06
Циглер Рето 2 0.06
Думбия Усман 2 0.06
Бабич Борис 2 0.06
Бислими Уран 2 0.06
Allan Arigoni 1 0.03
Боттани Маттиа 1 0.03
Маю Хишам 1 0.03
Хайле-Селассие Марен 1 0.03
Де Кейрос Ноа 1 0.03
Махмуд Хадж 1 0.03
Мацек Роман 0 0
Эспиноса Джон 0 0
Дапрела Фабио 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 20 (2) 0.57
Иттен Седрик 19 (5) 0.54
Фасснахт Кристиан 8 0.23
Ридер Фабиан 7 (1) 0.2
Элиа Мешак 7 0.2
Имери Кастриот 4 0.11
Канга Вилфрид 3 0.09
Лаупер Сандро 2 0.06
Зесигер Седрик 2 0.06
Гарсия Улиссес 1 0.03
Угриниц Филип 1 0.03
Монтейро Джоэл 1 0.03
Lewin Blum 1 0.03
Нгамалё Николя 1 0.03
Сьерро Венсан 1 0.03
Бенито Лорис 0 0
Ррудхани Донат 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсуэла Мильтон 9 1
Allan Arigoni 10 0
Штеффен Ренато 8 0
Крешник Хайризи 8 0
Хайдари Альбиан 7 0
Дапрела Фабио 5 1
Махмуд Хадж 5 1
Маю Хишам 4 1
Саббатини Хонатан 4 0
Думбия Усман 4 0
Саипи Амир 4 0
Бабич Борис 3 0
Мацек Роман 3 0
Целар Жан 3 0
Бислими Уран 3 0
Боттани Маттиа 1 1
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Циглер Рето 1 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Эспиноса Джон 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 9 1
Ридер Фабиан 10 0
Ниассе Шейх 7 0
Lewin Blum 7 0
Гарсия Улиссес 4 1
Лустенбергер Фабиан 5 0
Иттен Седрик 3 1
Фасснахт Кристиан 4 0
Нсаме Жан-Пьер 4 0
Элиа Мешак 2 1
Угриниц Филип 2 0
Али Мохамед 2 0
Аменда Орель 2 0
Бенито Лорис 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Лаупер Сандро 1 0
Масейрас Кентен 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Miguel Chaiwa 1 0

Результаты матчей

Лугано
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
18% (3)
76% (13)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

13
9
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Янг Бойз
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

22
51
Лугано
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (16)
31% (11)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Янг Бойз
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
20% (7)
54% (19)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

35
60

Голы по времени матча

Забито

33
29
17 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 9
17 Не забивали 21
5
15%
4
14%
1-15
5
15%
5
17%
16-30
7
21%
2
7%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
6
18%
4
14%
61-75
9
27%
8
28%
76-90

Пропущено

20
18
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
5
25%
3
17%
16-30
4
20%
3
17%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
3
15%
5
28%
61-75
6
30%
5
28%
76-90

Забито

25
51
10 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 14
21 Не забивали 18
2
8%
8
16%
1-15
3
12%
8
16%
16-30
5
20%
9
18%
31-45
2
8%
5
10%
46-60
2
8%
9
18%
61-75
11
44%
12
24%
76-90

Пропущено

23
11
15 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 9
5
22%
1
9%
1-15
5
22%
1
9%
16-30
5
22%
3
27%
31-45
2
9%
3
27%
46-60
5
22%
1
9%
61-75
1
4%
2
18%
76-90

Забито

58
80
27 В 1-м тайме 36
31 Во 2-м тайме 44
20 Забивали первыми 23
3 Не забивали 4
7
12%
12
15%
1-15
8
14%
13
16%
16-30
12
21%
11
14%
31-45
3
5%
11
14%
46-60
8
14%
13
16%
61-75
20
34%
20
25%
76-90

Пропущено

43
29
24 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 21
5
12%
2
7%
1-15
10
23%
4
14%
16-30
9
21%
6
21%
31-45
4
9%
4
14%
46-60
8
19%
6
21%
61-75
7
16%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1
Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Сьон - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1
Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1

Результаты матчей

Лугано
Янг Бойз

Точный счет

1:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
3:0
4 раза 24%
5:1
3 раза 18%
4:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
8 раз 44%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
5
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
8 раз 23%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
5:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
2
13 раз 37%
0
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
6 раз 17%
0
4 раза 11%
5
4 раза 11%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лугано
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
1.5
Больше Меньше
13
4
2
16
2.5
11
6
1
17
3.5
6
11
1
17
4.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
4
7
10
1.5
8
10
2
15
2.5
3
15
1
16
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
3
0.5
Больше Меньше
31
4
17
18
1.5
21
14
4
31
2.5
14
21
2
33
3.5
8
27
1
34
4.5
5
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 35 20 11 4 80 - 29 71
2.
Серветт
 35 13 16 6 52 - 46 55
3.
Лугано
 35 14 12 9 56 - 45 54
4.
Люцерн
 35 13 11 11 54 - 51 50
5.
Грасcхоппер
 35 12 8 15 55 - 61 44
6.
Базель
 35 10 14 11 48 - 49 44
7.
Цюрих
 35 10 14 11 39 - 52 44
8.
Санкт-Галлен
 35 10 12 13 62 - 52 42
9.
Винтертур
 35 8 8 19 31 - 64 32
10.
Сьон
 35 7 10 18 41 - 69 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 4 0 52 - 10 43
2.
Серветт
 18 8 9 1 31 - 16 33
3.
Лугано
 18 9 5 4 32 - 21 32
4.
Грасcхоппер
 18 9 3 6 35 - 29 30
5.
Санкт-Галлен
 17 7 6 4 33 - 21 27
6.
Базель
 17 5 8 4 24 - 20 23
7.
Цюрих
 17 5 8 4 21 - 23 23
8.
Люцерн
 17 5 7 5 26 - 23 22
9.
Винтертур
 18 5 4 9 15 - 32 19
10.
Сьон
 18 2 4 12 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 7 7 4 28 - 19 28
2.
Люцерн
 18 8 4 6 28 - 28 28
3.
Лугано
 17 5 7 5 24 - 24 22
4.
Серветт
 17 5 7 5 21 - 30 22
5.
Базель
 18 5 6 7 24 - 29 21
6.
Цюрих
 18 5 6 7 18 - 29 21
7.
Сьон
 17 5 6 6 24 - 32 21
8.
Санкт-Галлен
 18 3 6 9 29 - 31 15
9.
Грасcхоппер
 17 3 5 9 20 - 32 14
10.
Винтертур
 17 3 4 10 16 - 32 13
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  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 20 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Латте Лат Эммануэль 12 (4)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 14
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 12
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Симани Денис 2 8
Базель Бургер Ваутер 2 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      45'
      ГОООООЛ Лугано забивает
    • Желтая карточка
      37'
      Махмуд Хадж получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Лустенбергер Фабиан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лугано 2:0 Янг Бойз онлайн

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