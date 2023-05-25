Тур: 35. Стадион: Корнаредо.
0'
11' Желтая карточкаЛустенбергер Фабиан
37' Желтая карточкаМахмуд Хадж
1:0
77' ГолАлиседа Игнасио
82' Желтая карточкаAllan Arigoni
87' Желтая карточкаБабич Борис
2:0
89' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
90'+6
Ход матча
37'
77'
1:0
82'
87'
89'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
13
Serif
Berbic
20
Думбия
Усман
25
Бислими
Уран
29
Махмуд
Хадж
23
Бенито
Лорис
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
-
13 Serif BerbicВратарь
- Защитник
-
20 Думбия УсманЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
-
27 Бабич БорисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Лугано
Янг Бойз
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
88.9%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
13%
87%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
32 матча
18.8%
18.8%
62.4%
6 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
25%
34.4%
40.6%
8 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
15.6%
18.8%
65.6%
5 побед 6 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
0.88
0.75
Среднее время на гол
102
120
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
2.25
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
50
44
Голов в среднем за матч
1.56
1.38
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
57
65
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|15 (4)
|0.43
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|0.23
|Алиседа Игнасио
|8
|0.23
|Штеффен Ренато
|6
|0.17
|Саббатини Хонатан
|3
|0.09
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.06
|Циглер Рето
|2
|0.06
|Думбия Усман
|2
|0.06
|Бабич Борис
|2
|0.06
|Бислими Уран
|2
|0.06
|Allan Arigoni
|1
|0.03
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Маю Хишам
|1
|0.03
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.03
|Махмуд Хадж
|1
|0.03
|Мацек Роман
|0
|0
|Эспиноса Джон
|0
|0
|Дапрела Фабио
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|20 (2)
|0.57
|Иттен Седрик
|19 (5)
|0.54
|Фасснахт Кристиан
|8
|0.23
|Ридер Фабиан
|7 (1)
|0.2
|Элиа Мешак
|7
|0.2
|Имери Кастриот
|4
|0.11
|Канга Вилфрид
|3
|0.09
|Лаупер Сандро
|2
|0.06
|Зесигер Седрик
|2
|0.06
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|Угриниц Филип
|1
|0.03
|Монтейро Джоэл
|1
|0.03
|Lewin Blum
|1
|0.03
|Нгамалё Николя
|1
|0.03
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|Бенито Лорис
|0
|0
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсуэла Мильтон
|9
|1
|Allan Arigoni
|10
|0
|Штеффен Ренато
|8
|0
|Крешник Хайризи
|8
|0
|Хайдари Альбиан
|7
|0
|Дапрела Фабио
|5
|1
|Махмуд Хадж
|5
|1
|Маю Хишам
|4
|1
|Саббатини Хонатан
|4
|0
|Думбия Усман
|4
|0
|Саипи Амир
|4
|0
|Бабич Борис
|3
|0
|Мацек Роман
|3
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Боттани Маттиа
|1
|1
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Эспиноса Джон
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|9
|1
|Ридер Фабиан
|10
|0
|Ниассе Шейх
|7
|0
|Lewin Blum
|7
|0
|Гарсия Улиссес
|4
|1
|Лустенбергер Фабиан
|5
|0
|Иттен Седрик
|3
|1
|Фасснахт Кристиан
|4
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|0
|Элиа Мешак
|2
|1
|Угриниц Филип
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Аменда Орель
|2
|0
|Бенито Лорис
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Лаупер Сандро
|1
|0
|Масейрас Кентен
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Miguel Chaiwa
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
18% (3)
76% (13)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
13
9
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Янг Бойз
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
22
51
Лугано
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
46% (16)
31% (11)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Янг Бойз
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
20% (7)
54% (19)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
35
60
Голы по времени матча
Забито
33
29
17 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 9
17 Не забивали 21
5
15%
4
14%
1-15
5
15%
5
17%
16-30
7
21%
2
7%
31-45
1
3%
6
21%
46-60
6
18%
4
14%
61-75
9
27%
8
28%
76-90
Пропущено
20
18
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
5
25%
3
17%
16-30
4
20%
3
17%
31-45
2
10%
1
6%
46-60
3
15%
5
28%
61-75
6
30%
5
28%
76-90
Забито
25
51
10 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 14
21 Не забивали 18
2
8%
8
16%
1-15
3
12%
8
16%
16-30
5
20%
9
18%
31-45
2
8%
5
10%
46-60
2
8%
9
18%
61-75
11
44%
12
24%
76-90
Пропущено
23
11
15 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 9
5
22%
1
9%
1-15
5
22%
1
9%
16-30
5
22%
3
27%
31-45
2
9%
3
27%
46-60
5
22%
1
9%
61-75
1
4%
2
18%
76-90
Забито
58
80
27 В 1-м тайме 36
31 Во 2-м тайме 44
20 Забивали первыми 23
3 Не забивали 4
7
12%
12
15%
1-15
8
14%
13
16%
16-30
12
21%
11
14%
31-45
3
5%
11
14%
46-60
8
14%
13
16%
61-75
20
34%
20
25%
76-90
Пропущено
43
29
24 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 9
27 Не пропускали 21
5
12%
2
7%
1-15
10
23%
4
14%
16-30
9
21%
6
21%
31-45
4
9%
4
14%
46-60
8
19%
6
21%
61-75
7
16%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Грасcхоппер 5:1
Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Сьон - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1
Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Янг Бойз - Серветт 6:1 Базель - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1
Результаты матчей
Лугано
Янг Бойз
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
3:0
4 раза 24%
5:1
3 раза 18%
4:0
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
8 раз 44%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
5
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
8 раз 23%
2:0
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
3:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
5:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
2
13 раз 37%
0
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
6 раз 17%
0
4 раза 11%
5
4 раза 11%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лугано
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
134
216
116
117
611
117
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
144
710
810
215
315
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
323
Больше Меньше
314
1718
2114
431
1421
233
827
134
530
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|20 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Санкт-Галлен
|Латте Лат Эммануэль
|12 (4)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|11 (7)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|14
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 12
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Люцерн
|Симани Денис
|2 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8