Тур: 35. Стадион: Турбийон.
0'
13' Желтая карточкаМайер Макс
1:0
15' ПенальтиГргич Анто
45' Желтая карточкаБелоко Стефан
1:1
52' ГолШюрпф Паскаль
66' Красная карточкаПоа Денис
1:2
75' ГолШадер Софьян
90'+5
Ход матча
13'
15'
1:0
24'
45'
52'
1:1
66'
75'
1:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 7
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
19
Лаванши
Нума
22
Поа
Денис
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
33
Буа
Кевин
90
Васич
Васо
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
20
Дорн
Пиус
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
76 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
-
33 Буа КевинНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниПолузащитник
-
17 Фортюн ЯссинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
77 Evan Berrut
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Diego Heller
-
-
41 Noah Rupp
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Сьон
Люцерн
39 матчей
71.8%
28.2%
3.5527136788005E-15%
28 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
59%
33.3%
7.7%
23 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
59%
30.8%
10.2%
23 победы 12 ничьих 0 побед
27 матчей
37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
70.4%
29.6%
0 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 21 победа
66 матчей
42.4%
31.8%
25.8%
28 побед 21 ничья 17 побед
Первый тайм
34.8%
48.5%
16.7%
23 победы 32 ничьи 11 побед
Второй тайм
34.8%
33.3%
31.9%
23 победы 22 ничьи 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
59
36
Голов в среднем за матч
1.79
1.09
Среднее время на гол
50
82
Всего голов
39
40
Голов в среднем за матч
1.18
1.21
Среднее время на гол
76
74
Всего голов
98
76
Голов в среднем за матч
1.48
1.15
Тотал матчей
2.5
61
Больше 92%
Меньше 8%
5
52
Больше 79%
Меньше 21%
14
31
Больше 47%
Меньше 53%
35
21
Больше 32%
Меньше 68%
45
7
Больше 11%
Меньше 89%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
65
1
Больше 2%
Меньше 98%
65
Среднее время на гол
60
78
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сио Жованни
|8
|0.23
|Балотелли Марио
|6 (3)
|0.17
|Стожилкович Филип
|5
|0.14
|Итаитинга
|4
|0.11
|Сиприен Вилан
|3
|0.09
|Араз Муса
|2
|0.06
|Гргич Анто
|2 (2)
|0.06
|Поа Денис
|1
|0.03
|Буа Кевин
|1
|0.03
|Дзуффи Лука
|1
|0.03
|Кавар Димитри
|1
|0.03
|Шуареф Ильяс
|1
|0.03
|Фортюн Яссин
|1
|0.03
|Шмид Йоэль
|1
|0.03
|Nathanael Saintini
|1
|0.03
|Лаванши Нума
|0
|0
|Япикино Деннис
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Kevin Halabaku
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|11 (5)
|0.31
|Соргич Деян
|8
|0.23
|Шюрпф Паскаль
|5
|0.14
|Дорн Пиус
|4
|0.11
|Шадер Софьян
|4
|0.11
|Фрыдек Мартин
|3
|0.09
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.09
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.09
|Бурч Марко
|3
|0.09
|Белоко Стефан
|2
|0.06
|Яшари Ардон
|1
|0.03
|Бека Исмаил
|1
|0.03
|Гентнер Кристиан
|1
|0.03
|Lars Villiger
|1
|0.03
|Кадак Якуб
|1
|0.03
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.03
|Luke Breedijk
|1
|0.03
|Severin Ottiger
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|9
|1
|Лаванши Нума
|10
|0
|Балотелли Марио
|9
|0
|Араз Муса
|8
|0
|Сиприен Вилан
|6
|1
|Сио Жованни
|5
|1
|Кавар Димитри
|5
|1
|Поа Денис
|5
|1
|Гргич Анто
|6
|0
|Циглер Рето
|4
|0
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|Буа Кевин
|4
|0
|Шмид Йоэль
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Gora Diouf
|2
|1
|Шуареф Ильяс
|3
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Abdel Zagre
|1
|1
|Итаитинга
|2
|0
|David Bettoni
|0
|1
|Дзуффи Лука
|1
|0
|Линднер Хайнц
|1
|0
|Япикино Деннис
|1
|0
|Мубандже Жак-Франсуа
|1
|0
|Фортюн Яссин
|1
|0
|Kevin Halabaku
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|14
|0
|Симани Денис
|8
|2
|Дрэгер Мохамед
|7
|2
|Майер Макс
|7
|1
|Бека Исмаил
|8
|0
|Фрыдек Мартин
|6
|1
|Яшари Ардон
|5
|1
|Шадер Софьян
|3
|2
|Шюрпф Паскаль
|4
|1
|Бурч Марко
|5
|0
|Мюллер Мариус
|4
|0
|Дорн Пиус
|4
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0
|Severin Ottiger
|3
|0
|Lars Villiger
|3
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Клиджэ Тибо
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
Результаты матчей
Сьон
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Люцерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
1
6
Волевые поражения
12
7
Сьон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Люцерн
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
9
Волевые поражения
21
24
Сьон
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)
Люцерн
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
18
15
Волевые поражения
33
31
Голы по времени матча
Забито
16
28
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 22
2
13%
2
7%
1-15
3
19%
6
21%
16-30
5
31%
3
11%
31-45
1
6%
8
29%
46-60
2
13%
5
18%
61-75
3
19%
4
14%
76-90
Пропущено
38
28
19 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
4
11%
4
14%
1-15
6
16%
2
7%
16-30
9
24%
9
32%
31-45
10
26%
1
4%
46-60
5
13%
5
18%
61-75
4
11%
7
25%
76-90
Забито
22
26
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
1
5%
2
8%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
6
27%
3
12%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
6
27%
5
19%
76-90
Пропущено
34
23
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
7
21%
3
13%
1-15
5
15%
4
17%
16-30
5
15%
4
17%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
8
24%
3
13%
61-75
9
26%
7
30%
76-90
Забито
38
54
17 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 17
13 Не забивали 8
3
8%
4
7%
1-15
6
16%
11
20%
16-30
8
21%
9
17%
31-45
7
18%
11
20%
46-60
5
13%
10
19%
61-75
9
24%
9
17%
76-90
Пропущено
72
51
36 В 1-м тайме 26
36 Во 2-м тайме 25
21 Пропускали первыми 17
31 Не пропускали 29
11
15%
7
14%
1-15
11
15%
6
12%
16-30
14
19%
13
25%
31-45
10
14%
3
6%
46-60
13
18%
8
16%
61-75
13
18%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сьон - Янг Бойз 0:2 Серветт - Сьон 5:0 Сьон - Винтертур 0:1 Цюрих - Сьон 2:2
Сьон - Базель 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1
Люцерн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1
Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2
Результаты матчей
Сьон
Люцерн
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 37%
2
10 раз 29%
1
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
13 раз 37%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сьон
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
143
612
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
144
89
810
413
315
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2213
Больше Меньше
287
1421
1520
431
728
134
233
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|20 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Санкт-Галлен
|Латте Лат Эммануэль
|12 (4)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|11 (7)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|14
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 12
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Люцерн
|Симани Денис
|2 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8