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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: .
Сьон
1:2
Конец матча
Люцерн
0'
13' Желтая карточка
Майер Макс
1:0
15' Пенальти
Гргич Анто
45' Желтая карточка
Белоко Стефан
1:1
52' Гол
Шюрпф Паскаль
66' Красная карточка
Поа Денис
1:2
75' Гол
Шадер Софьян
90'+5

Ход матча

13'
 
Майер Макс
15'
Гргич Анто
1:0
24'
Сио Жованни
Итаитинга
 
45'
 
Белоко Стефан
46'
 
Шадер Софьян
Ruben Dantas Fernandes
52'
1:1
Шюрпф Паскаль
62'
 
Дрэгер Мохамед
Severin Ottiger
66'
Поа Денис
 
67'
Kevin Halabaku
Буа Кевин
 
72'
 
Абубакар-Анкра Асума
Lars Villiger
75'
1:2
Шадер Софьян
(Дорн Пиус)
81'
 
Luca Jaquez
Бека Исмаил
82'
Карлен Гаэтан
Шуареф Ильяс
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
12
Alexandros
Safarikas
19
Лаванши
Нума
39
Nathanael
Saintini
3
Циглер
Рето
21
Япикино
Деннис
22
Поа
Денис
14
Гргич
Анто
8
Бальтазар
76
Итаитинга
9
Шуареф
Ильяс
33
Буа
Кевин
90
Васич
Васо
74
Severin
Ottiger
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
40
Ruben
Dantas
Fernandes
13
Фрыдек
Мартин
20
Дорн
Пиус
18
Белоко
Стефан
7
Майер
Макс
27
Lars
Villiger
11
Шюрпф
Паскаль
Сьон
4-3-3
Люцерн
4-1-2-1-2

История личных встреч

Сьон
Люцерн

39 матчей

71.8%
28.2%
3.5527136788005E-15%
28 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

59%
33.3%
7.7%
23 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

59%
30.8%
10.2%
23 победы 12 ничьих 0 побед

27 матчей

37%
63%
0 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

70.4%
29.6%
0 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 21 победа

66 матчей

42.4%
31.8%
25.8%
28 побед 21 ничья 17 побед

Первый тайм

34.8%
48.5%
16.7%
23 победы 32 ничьи 11 побед

Второй тайм

34.8%
33.3%
31.9%
23 победы 22 ничьи 21 победа

История матчей

С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
1:3
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
2:0
С
1:2
С
0:2
С
3:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
2:0
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
2:3
К
0:0
С
0:0
С
3:1
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
2:2
С
3:0
С
2:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
3:2
КШ
1:0
С
3:0
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
3:2
С
0:3
С
1:3
КШ
0:1
С
0:0
С
2:0
С
1:1
С
3:2
С
0:1
С
4:1
С
2:3
С
1:1
С
5:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
0:0

Голы

Всего голов

59
36

Голов в среднем за матч

1.79
1.09

Среднее время на гол

50
82

Всего голов

39
40

Голов в среднем за матч

1.18
1.21

Среднее время на гол

76
74

Всего голов

98
76

Голов в среднем за матч

1.48
1.15

Тотал матчей

2.5
61
Больше 92%
Меньше 8%
5
52
Больше 79%
Меньше 21%
14
31
Больше 47%
Меньше 53%
35
21
Больше 32%
Меньше 68%
45
7
Больше 11%
Меньше 89%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
65
1
Больше 2%
Меньше 98%
65

Среднее время на гол

60
78

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сио Жованни 8 0.23
Балотелли Марио 6 (3) 0.17
Стожилкович Филип 5 0.14
Итаитинга 4 0.11
Сиприен Вилан 3 0.09
Араз Муса 2 0.06
Гргич Анто 2 (2) 0.06
Поа Денис 1 0.03
Буа Кевин 1 0.03
Дзуффи Лука 1 0.03
Кавар Димитри 1 0.03
Шуареф Ильяс 1 0.03
Фортюн Яссин 1 0.03
Шмид Йоэль 1 0.03
Nathanael Saintini 1 0.03
Лаванши Нума 0 0
Япикино Деннис 0 0
Бальтазар 0 0
Kevin Halabaku 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 11 (5) 0.31
Соргич Деян 8 0.23
Шюрпф Паскаль 5 0.14
Дорн Пиус 4 0.11
Шадер Софьян 4 0.11
Фрыдек Мартин 3 0.09
Дрэгер Мохамед 3 0.09
Абубакар-Анкра Асума 3 0.09
Бурч Марко 3 0.09
Белоко Стефан 2 0.06
Яшари Ардон 1 0.03
Бека Исмаил 1 0.03
Гентнер Кристиан 1 0.03
Lars Villiger 1 0.03
Кадак Якуб 1 0.03
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.03
Luke Breedijk 1 0.03
Severin Ottiger 0 0
Ташар Варол 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 9 1
Лаванши Нума 10 0
Балотелли Марио 9 0
Араз Муса 8 0
Сиприен Вилан 6 1
Сио Жованни 5 1
Кавар Димитри 5 1
Поа Денис 5 1
Гргич Анто 6 0
Циглер Рето 4 0
Карлен Гаэтан 4 0
Буа Кевин 4 0
Шмид Йоэль 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Gora Diouf 2 1
Шуареф Ильяс 3 0
Стожилкович Филип 3 0
Abdel Zagre 1 1
Итаитинга 2 0
David Bettoni 0 1
Дзуффи Лука 1 0
Линднер Хайнц 1 0
Япикино Деннис 1 0
Мубандже Жак-Франсуа 1 0
Фортюн Яссин 1 0
Kevin Halabaku 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 14 0
Симани Денис 8 2
Дрэгер Мохамед 7 2
Майер Макс 7 1
Бека Исмаил 8 0
Фрыдек Мартин 6 1
Яшари Ардон 5 1
Шадер Софьян 3 2
Шюрпф Паскаль 4 1
Бурч Марко 5 0
Мюллер Мариус 4 0
Дорн Пиус 4 0
Абубакар-Анкра Асума 3 0
Severin Ottiger 3 0
Lars Villiger 3 0
Эмини Лорик 2 0
Гентнер Кристиан 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Pascal Loretz 1 0
Luca Jaquez 1 0

Результаты матчей

Сьон
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Люцерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

1
6

Волевые поражения

12
7
Сьон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Люцерн
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

21
24
Сьон
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
31% (11)
31% (11)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)
Люцерн
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

18
15

Волевые поражения

33
31

Голы по времени матча

Забито

16
28
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 22
2
13%
2
7%
1-15
3
19%
6
21%
16-30
5
31%
3
11%
31-45
1
6%
8
29%
46-60
2
13%
5
18%
61-75
3
19%
4
14%
76-90

Пропущено

38
28
19 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
4
11%
4
14%
1-15
6
16%
2
7%
16-30
9
24%
9
32%
31-45
10
26%
1
4%
46-60
5
13%
5
18%
61-75
4
11%
7
25%
76-90

Забито

22
26
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
1
5%
2
8%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
6
27%
3
12%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
6
27%
5
19%
76-90

Пропущено

34
23
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
7
21%
3
13%
1-15
5
15%
4
17%
16-30
5
15%
4
17%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
8
24%
3
13%
61-75
9
26%
7
30%
76-90

Забито

38
54
17 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 17
13 Не забивали 8
3
8%
4
7%
1-15
6
16%
11
20%
16-30
8
21%
9
17%
31-45
7
18%
11
20%
46-60
5
13%
10
19%
61-75
9
24%
9
17%
76-90

Пропущено

72
51
36 В 1-м тайме 26
36 Во 2-м тайме 25
21 Пропускали первыми 17
31 Не пропускали 29
11
15%
7
14%
1-15
11
15%
6
12%
16-30
14
19%
13
25%
31-45
10
14%
3
6%
46-60
13
18%
8
16%
61-75
13
18%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сьон - Янг Бойз 0:2 Серветт - Сьон 5:0 Сьон - Винтертур 0:1 Цюрих - Сьон 2:2
Сьон - Базель 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Сьон - Серветт 2:2 Люцерн - Сьон 1:2 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз - Сьон 4:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Винтертур - Сьон 1:1 Базель - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Серветт - Сьон 2:2 Сьон - Лугано 2:3 Яблонец - Сьон 0:1
Люцерн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Люцерн - Лугано 2:2 Янг Бойз - Люцерн 5:1
Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1 Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2

Результаты матчей

Сьон
Люцерн

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 37%
2
10 раз 29%
1
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
13 раз 37%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сьон
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
3
6
12
1.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
4
8
9
1.5
8
10
4
13
2.5
3
15
1
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
13
0.5
Больше Меньше
28
7
14
21
1.5
15
20
4
31
2.5
7
28
1
34
3.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 35 20 11 4 80 - 29 71
2.
Серветт
 35 13 16 6 52 - 46 55
3.
Лугано
 35 14 12 9 56 - 45 54
4.
Люцерн
 35 13 11 11 54 - 51 50
5.
Грасcхоппер
 35 12 8 15 55 - 61 44
6.
Базель
 35 10 14 11 48 - 49 44
7.
Цюрих
 35 10 14 11 39 - 52 44
8.
Санкт-Галлен
 35 10 12 13 62 - 52 42
9.
Винтертур
 35 8 8 19 31 - 64 32
10.
Сьон
 35 7 10 18 41 - 69 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 4 0 52 - 10 43
2.
Серветт
 18 8 9 1 31 - 16 33
3.
Лугано
 18 9 5 4 32 - 21 32
4.
Грасcхоппер
 18 9 3 6 35 - 29 30
5.
Санкт-Галлен
 17 7 6 4 33 - 21 27
6.
Базель
 17 5 8 4 24 - 20 23
7.
Цюрих
 17 5 8 4 21 - 23 23
8.
Люцерн
 17 5 7 5 26 - 23 22
9.
Винтертур
 18 5 4 9 15 - 32 19
10.
Сьон
 18 2 4 12 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 7 7 4 28 - 19 28
2.
Люцерн
 18 8 4 6 28 - 28 28
3.
Лугано
 17 5 7 5 24 - 24 22
4.
Серветт
 17 5 7 5 21 - 30 22
5.
Базель
 18 5 6 7 24 - 29 21
6.
Цюрих
 18 5 6 7 18 - 29 21
7.
Сьон
 17 5 6 6 24 - 32 21
8.
Санкт-Галлен
 18 3 6 9 29 - 31 15
9.
Грасcхоппер
 17 3 5 9 20 - 32 14
10.
Винтертур
 17 3 4 10 16 - 32 13
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 20 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Латте Лат Эммануэль 12 (4)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 14
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 12
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Симани Денис 2 8
Базель Бургер Ваутер 2 8
Весь список
  • 66'
    УДАЛЕНИЕ! - Поа Денис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    64'
    Г О О О О Л - Дрэгер Мохамед бьет в цель!
  • 62'
    Severin Ottiger уходит с поля. Дрэгер Мохамед выходит вместо него
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
  • 52'
    Lars Villiger сделал результативную передачу.
  • 46'
    Ruben Dantas Fernandes уходит с поля. Софьян Чейдер выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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