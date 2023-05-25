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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: .
Грасcхоппер
2:2
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
1:0
3' Гол
Демхасай Шкельчим
8' Желтая карточка
Лоосли Ноа
17' Желтая карточка
Patrick Sutter
1:1
26' Гол
Латте Лат Эммануэль
30' Желтая карточка
Дадашов Ренат
55' Желтая карточка
Фон Моос Юлиан
74' Желтая карточка
Стеригу Леонидас
2:1
81' Гол
Нденге Тсии-Виллиам
86' Желтая карточка
Болла Бендегуз
90' Желтая карточка
Морейра Андре
90' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
2:1
90' Не забитый пенальти
Латте Лат Эммануэль
2:2
90' Гол
Гёртлер Лукас
90' Желтая карточка
Абраши Амир
91' Желтая карточка
Рибейро Томас
90'+8
1
Морейра
Андре
77
Болла
Бендегуз
41
Лоосли
Ноа
14
Рибейро
Томас
31
Шмидт
Доминик
II
28
Герц
Кристиан
6
Абраши
Амир
40
Кавабэ
Хаяо
23
Шабани
Меритан
27
Дадашов
Ренат
9
Демхасай
Шкельчим
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
6
Стильхарт
Базиль
4
Стеригу
Леонидас
24
Кемптер
Михаэль
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
11
Фон
Моос
Юлиан
22
Латте
Лат
Эммануэль
9
Гийемено
Джереми
Грасcхоппер
4-3-1-2
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

25 матчей

92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72%
44%
18 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

49 матчей

46.9%
16.3%
36.8%
23 победы 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

36.7%
40.8%
22.5%
18 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.7%
32.7%
30.6%
18 побед 16 ничьих 15 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
3:2
С
3:2
С
2:0
С
0:4
С
5:2
К
1:2
С
0:1
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
4:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
2:0
С
1:5
С
0:1
С
0:2
С
1:2
С
3:1
С
1:0
С
1:1
ТМС
2:2
С
1:3
С
1:4
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
1:3
ТМС
0:1
С
0:2
С
2:3

Голы

Всего голов

44
36

Голов в среднем за матч

1.83
1.44

Среднее время на гол

49
62

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

1.32
1.21

Среднее время на гол

68
74

Всего голов

77
65

Голов в среднем за матч

1.57
1.33

Тотал матчей

2.5
48
Больше 98%
Меньше 2%
1
42
Больше 86%
Меньше 14%
7
27
Больше 55%
Меньше 45%
22
15
Больше 31%
Меньше 69%
34
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 9 0.26
Дадашов Ренат 8 (2) 0.23
Шеттине Гильерме 6 0.17
Пушич Петар 5 (1) 0.14
Герц Кристиан 4 0.11
Нденге Тсии-Виллиам 4 0.11
Демхасай Шкельчим 3 0.09
Рибейро Томас 3 0.09
Шабани Меритан 3 0.09
Giotto Morandi 2 (1) 0.06
Болла Бендегуз 2 0.06
Francis Momoh 1 0.03
Лоосли Ноа 1 0.03
Феррейра Филипе 1 0.03
Dion Kacuri 1 0.03
Абраши Амир 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Секо Аюму 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Латте Лат Эммануэль 12 0.34
Гийемено Джереми 11 (3) 0.31
Гёртлер Лукас 9 (1) 0.26
Аколо Чадрак 6 (1) 0.17
Фон Моос Юлиан 3 0.09
Christian Witzig 3 0.09
Шмидт Исаак 3 0.09
Стильхарт Базиль 3 0.09
Карлен Грегори 3 0.09
Шуберт Фабиан 3 0.09
Жеббель Виллем 2 0.06
Кинтилья Хорди 1 0.03
Гиндо Дауда 1 0.03
Matej Maglica 1 (1) 0.03
Даяку Леон 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кемптер Михаэль 0 0
Гвидотти Стефано 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 11 0
Абраши Амир 8 0
Герц Кристиан 8 0
Болла Бендегуз 8 0
Секо Аюму 6 1
Лоосли Ноа 4 2
Рибейро Томас 7 0
Шеттине Гильерме 6 0
Шмидт Доминик II 6 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Пушич Петар 4 0
Шабани Меритан 2 1
Морейра Андре 3 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Francis Momoh 2 0
Giotto Morandi 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Демхасай Шкельчим 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Чжон Сан Бин 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 12 1
Шмидт Исаак 6 2
Фалльци Альберт 8 0
Matej Maglica 8 0
Кинтилья Хорди 7 0
Ати-Зиги Лоуренс 3 2
Гийемено Джереми 6 0
Стильхарт Базиль 4 1
Даяку Леон 2 2
Латте Лат Эммануэль 5 0
Christian Witzig 5 0
Фон Моос Юлиан 3 1
Стеригу Леонидас 3 0
Гиндо Дауда 3 0
Жеббель Виллем 2 0
Азеведо Рикардо 2 0
Patrick Sutter 2 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Кемптер Михаэль 1 0
Гвидотти Стефано 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Санкт-Галлен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

15
17
Грасcхоппер
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Санкт-Галлен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

24
9

Волевые поражения

14
28
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (12)
46% (16)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
26% (9)
29% (10)
Санкт-Галлен
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
46% (16)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
49% (17)
34% (12)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

31
13

Волевые поражения

29
45

Голы по времени матча

Забито

34
31
16 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
5
15%
5
16%
1-15
4
12%
5
16%
16-30
7
21%
9
29%
29%
31-45
3
9%
6
19%
46-60
10
29%
29%
2
6%
61-75
5
15%
4
13%
76-90

Пропущено

30
29
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
4
13%
8
28%
1-15
3
10%
5
17%
16-30
5
17%
3
10%
31-45
6
20%
4
14%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
8
27%
5
17%
76-90

Забито

19
32
11 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 19
3
16%
5
16%
1-15
2
11%
8
25%
16-30
6
32%
6
19%
31-45
5
26%
6
19%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
1
5%
4
13%
76-90

Пропущено

33
22
13 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 14
1
3%
2
9%
1-15
7
21%
4
18%
16-30
5
15%
4
18%
31-45
6
18%
7
32%
46-60
6
18%
2
9%
61-75
8
24%
3
14%
76-90

Забито

53
63
27 В 1-м тайме 38
26 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 17
4 Не забивали 6
8
15%
10
16%
1-15
6
11%
13
21%
16-30
13
25%
15
24%
31-45
8
15%
12
19%
46-60
12
23%
5
8%
61-75
6
11%
8
13%
76-90

Пропущено

63
51
25 В 1-м тайме 26
38 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 18
31 Не пропускали 31
5
8%
10
20%
1-15
10
16%
9
18%
16-30
10
16%
7
14%
31-45
12
19%
11
22%
46-60
10
16%
6
12%
61-75
16
25%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1
Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1
Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0

Результаты матчей

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
7 раз 39%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
3:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:1
8 раз 23%
1:0
5 раз 14%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 49%
2
10 раз 29%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
1
12 раз 34%
2
10 раз 29%
0
6 раз 17%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
1.5
Больше Меньше
10
7
4
14
2.5
3
14
2
16
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
5
4
13
1.5
7
11
1
16
2.5
4
14
1
16
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
32
3
0.5
Больше Меньше
29
6
15
20
1.5
17
18
5
30
2.5
7
28
3
32
3.5
4
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 35 20 11 4 80 - 29 71
2.
Серветт
 35 13 16 6 52 - 46 55
3.
Лугано
 35 14 12 9 56 - 45 54
4.
Люцерн
 35 13 11 11 54 - 51 50
5.
Грасcхоппер
 35 12 8 15 55 - 61 44
6.
Базель
 35 10 14 11 48 - 49 44
7.
Цюрих
 35 10 14 11 39 - 52 44
8.
Санкт-Галлен
 35 10 12 13 62 - 52 42
9.
Винтертур
 35 8 8 19 31 - 64 32
10.
Сьон
 35 7 10 18 41 - 69 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 4 0 52 - 10 43
2.
Серветт
 18 8 9 1 31 - 16 33
3.
Лугано
 18 9 5 4 32 - 21 32
4.
Грасcхоппер
 18 9 3 6 35 - 29 30
5.
Санкт-Галлен
 17 7 6 4 33 - 21 27
6.
Базель
 17 5 8 4 24 - 20 23
7.
Цюрих
 17 5 8 4 21 - 23 23
8.
Люцерн
 17 5 7 5 26 - 23 22
9.
Винтертур
 18 5 4 9 15 - 32 19
10.
Сьон
 18 2 4 12 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 7 7 4 28 - 19 28
2.
Люцерн
 18 8 4 6 28 - 28 28
3.
Лугано
 17 5 7 5 24 - 24 22
4.
Серветт
 17 5 7 5 21 - 30 22
5.
Базель
 18 5 6 7 24 - 29 21
6.
Цюрих
 18 5 6 7 18 - 29 21
7.
Сьон
 17 5 6 6 24 - 32 21
8.
Санкт-Галлен
 18 3 6 9 29 - 31 15
9.
Грасcхоппер
 17 3 5 9 20 - 32 14
10.
Винтертур
 17 3 4 10 16 - 32 13
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 20 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Латте Лат Эммануэль 12 (4)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 14
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 12
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Симани Денис 2 8
Базель Бургер Ваутер 2 8
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен онлайн

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