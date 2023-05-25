Тур: 35. Стадион: Летцигрунд.
2:2
Конец матча
0'
1:0
3' ГолДемхасай Шкельчим
8' Желтая карточкаЛоосли Ноа
17' Желтая карточкаPatrick Sutter
1:1
26' ГолЛатте Лат Эммануэль
30' Желтая карточкаДадашов Ренат
55' Желтая карточкаФон Моос Юлиан
74' Желтая карточкаСтеригу Леонидас
2:1
81' ГолНденге Тсии-Виллиам
86' Желтая карточкаБолла Бендегуз
90' Желтая карточкаМорейра Андре
90' Желтая карточкаГёртлер Лукас
2:1
90' Не забитый пенальтиЛатте Лат Эммануэль
2:2
90' ГолГёртлер Лукас
90' Желтая карточкаАбраши Амир
91' Желтая карточкаРибейро Томас
90'+8
Ход матча
3'
8'
17'
26'
30'
46'
55'
74'
81'
86'
90'
90'
90'
90'
90'
91'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 8
-
6 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 14
-
6 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
41
Лоосли
Ноа
40
Кавабэ
Хаяо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Хара ТерукиЗащитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Dion Kacuri
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
25 матчей
92%
8%
23 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72%
44%
18 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
25%
75%
0 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
49 матчей
46.9%
16.3%
36.8%
23 победы 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
36.7%
40.8%
22.5%
18 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.7%
32.7%
30.6%
18 побед 16 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
36
Голов в среднем за матч
1.83
1.44
Среднее время на гол
49
62
Всего голов
33
29
Голов в среднем за матч
1.32
1.21
Среднее время на гол
68
74
Всего голов
77
65
Голов в среднем за матч
1.57
1.33
Тотал матчей
2.5
48
Больше 98%
Меньше 2%
1
42
Больше 86%
Меньше 14%
7
27
Больше 55%
Меньше 45%
22
15
Больше 31%
Меньше 69%
34
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|9
|0.26
|Дадашов Ренат
|8 (2)
|0.23
|Шеттине Гильерме
|6
|0.17
|Пушич Петар
|5 (1)
|0.14
|Герц Кристиан
|4
|0.11
|Нденге Тсии-Виллиам
|4
|0.11
|Демхасай Шкельчим
|3
|0.09
|Рибейро Томас
|3
|0.09
|Шабани Меритан
|3
|0.09
|Giotto Morandi
|2 (1)
|0.06
|Болла Бендегуз
|2
|0.06
|Francis Momoh
|1
|0.03
|Лоосли Ноа
|1
|0.03
|Феррейра Филипе
|1
|0.03
|Dion Kacuri
|1
|0.03
|Абраши Амир
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Секо Аюму
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Латте Лат Эммануэль
|12
|0.34
|Гийемено Джереми
|11 (3)
|0.31
|Гёртлер Лукас
|9 (1)
|0.26
|Аколо Чадрак
|6 (1)
|0.17
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.09
|Christian Witzig
|3
|0.09
|Шмидт Исаак
|3
|0.09
|Стильхарт Базиль
|3
|0.09
|Карлен Грегори
|3
|0.09
|Шуберт Фабиан
|3
|0.09
|Жеббель Виллем
|2
|0.06
|Кинтилья Хорди
|1
|0.03
|Гиндо Дауда
|1
|0.03
|Matej Maglica
|1 (1)
|0.03
|Даяку Леон
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кемптер Михаэль
|0
|0
|Гвидотти Стефано
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|11
|0
|Абраши Амир
|8
|0
|Герц Кристиан
|8
|0
|Болла Бендегуз
|8
|0
|Секо Аюму
|6
|1
|Лоосли Ноа
|4
|2
|Рибейро Томас
|7
|0
|Шеттине Гильерме
|6
|0
|Шмидт Доминик II
|6
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Пушич Петар
|4
|0
|Шабани Меритан
|2
|1
|Морейра Андре
|3
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|12
|1
|Шмидт Исаак
|6
|2
|Фалльци Альберт
|8
|0
|Matej Maglica
|8
|0
|Кинтилья Хорди
|7
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|2
|Гийемено Джереми
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|4
|1
|Даяку Леон
|2
|2
|Латте Лат Эммануэль
|5
|0
|Christian Witzig
|5
|0
|Фон Моос Юлиан
|3
|1
|Стеригу Леонидас
|3
|0
|Гиндо Дауда
|3
|0
|Жеббель Виллем
|2
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Patrick Sutter
|2
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Кемптер Михаэль
|1
|0
|Гвидотти Стефано
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Санкт-Галлен
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
15
17
Грасcхоппер
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Санкт-Галлен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
24
9
Волевые поражения
14
28
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
34% (12)
46% (16)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
26% (9)
29% (10)
Санкт-Галлен
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
46% (16)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
49% (17)
34% (12)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
31
13
Волевые поражения
29
45
Голы по времени матча
Забито
34
31
16 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 22
5
15%
5
16%
1-15
4
12%
5
16%
16-30
7
21%
9
29%
29%
31-45
3
9%
6
19%
46-60
10
29%
29%
2
6%
61-75
5
15%
4
13%
76-90
Пропущено
30
29
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
4
13%
8
28%
1-15
3
10%
5
17%
16-30
5
17%
3
10%
31-45
6
20%
4
14%
46-60
4
13%
4
14%
61-75
8
27%
5
17%
76-90
Забито
19
32
11 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 11
22 Не забивали 19
3
16%
5
16%
1-15
2
11%
8
25%
16-30
6
32%
6
19%
31-45
5
26%
6
19%
46-60
2
11%
3
9%
61-75
1
5%
4
13%
76-90
Пропущено
33
22
13 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 14
1
3%
2
9%
1-15
7
21%
4
18%
16-30
5
15%
4
18%
31-45
6
18%
7
32%
46-60
6
18%
2
9%
61-75
8
24%
3
14%
76-90
Забито
53
63
27 В 1-м тайме 38
26 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 17
4 Не забивали 6
8
15%
10
16%
1-15
6
11%
13
21%
16-30
13
25%
15
24%
31-45
8
15%
12
19%
46-60
12
23%
5
8%
61-75
6
11%
8
13%
76-90
Пропущено
63
51
25 В 1-м тайме 26
38 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 18
31 Не пропускали 31
5
8%
10
20%
1-15
10
16%
9
18%
16-30
10
16%
7
14%
31-45
12
19%
11
22%
46-60
10
16%
6
12%
61-75
16
25%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3 Лугано - Грасcхоппер 5:1
Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3 Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2
Санкт-Галлен
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Люцерн - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Базель 6:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1
Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0
Результаты матчей
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
7 раз 39%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
3:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:7
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:1
8 раз 23%
1:0
5 раз 14%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:7
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 49%
2
10 раз 29%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
1
12 раз 34%
2
10 раз 29%
0
6 раз 17%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
107
414
314
216
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
135
413
711
116
414
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
323
Больше Меньше
296
1520
1718
530
728
332
431
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|20 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Санкт-Галлен
|Латте Лат Эммануэль
|12 (4)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|11 (7)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|14
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 12
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Люцерн
|Симани Денис
|2 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8