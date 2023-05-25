  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: .
Винтертур
0:2
Конец матча
Цюрих
0'
0:1
6' Гол
Маркезано Антонио
0:2
13' Гол
Герреро Адрия
28' Желтая карточка
Катич Никола
46' Желтая карточка
Камбери Линдрит
53' Желтая карточка
Арнольд Ремо
66' Желтая карточка
Абедини Эрис
90' Желтая карточка
Конде Шейк
90' Желтая карточка
Окита Жонатан
90'+6
30
Кустер
Маркус
19
Adrian
Gantenbein
25
Шмид
Янник
5
Гельми
Рой
3
Шеттин
Тобиас
14
Thibault
Corbaz
16
Арнольд
Ремо
10
Ди
Джусто
Маттео
8
Samir
Ramizi
99
Буркарт
Нишан
9
Буэсс
Роман
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
6
Алити
Фидан
17
Конде
Шейк
19
Боранияшевич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
3
Герреро
Адрия
10
Маркезано
Антонио
23
Ронер
Фабиан
Винтертур
4-2-3-1
Цюрих
3-1-4-2

История личных встреч

Винтертур
Цюрих

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

18 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
1:1
ТМС
3:0
ТМК
2:2
ТМК
1:5
ТМК
1:1
ТМК
2:0
ЧЛ
0:3
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ТМК
1:2
ТМС
3:3
ММ(
3:1
ТМС
1:1
ТМС
3:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

1.29
1.36

Среднее время на гол

70
66

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
1.57

Среднее время на гол

55
57

Всего голов

27
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.44

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

60
62

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 6 0.17
Ардаис Хоакин 5 (1) 0.14
Буэсс Роман 5 (3) 0.14
Samir Ramizi 5 (1) 0.14
Буркарт Нишан 3 0.09
Родригес Франсиско III 2 0.06
Зайлер Штефан 1 0.03
Камбери Флориан 1 0.03
Samuel Ballet 1 0.03
Лтайеф Сайфалла 1 0.03
Noe Holenstein 1 0.03
Adrian Gantenbein 0 0
Крьезиу Хекуран 0 0
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Michael Goncalves 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосин Айегун 11 (1) 0.31
Окита Жонатан 7 (2) 0.2
Джемаили Блерим 5 (4) 0.14
Шимич Роко 3 (1) 0.09
Маркезано Антонио 2 0.06
Мэтью Ифиний 2 0.06
Ронер Фабиан 1 0.03
Герреро Адрия 1 0.03
Конде Шейк 1 0.03
Красничи Бледиан 1 (1) 0.03
Хорншу Марк 1 0.03
Катич Никола 1 0.03
Камбери Линдрит 1 0.03
Крюезиу Мирлинд 1 0.03
Calixte Ligue 1 0.03
Боранияшевич Никола 0 0
Алити Фидан 0 0
Сельнес Оле 0 0
Вьюнник Богдан 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 11 1
Арнольд Ремо 8 0
Granit Lekaj 7 0
Диаби Сулейман 5 1
Michael Goncalves 6 0
Thibault Corbaz 5 0
Гельми Рой 5 0
Буэсс Роман 4 0
Родригес Франсиско III 4 0
Абедини Эрис 4 0
Samuel Ballet 4 0
Лтайеф Сайфалла 4 0
Крьезиу Хекуран 3 0
Шмид Янник 3 0
Зайлер Штефан 3 0
Буркарт Нишан 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Камбери Флориан 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Ди Джусто Маттео 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конде Шейк 11 0
Алити Фидан 10 0
Крюезиу Мирлинд 7 1
Боранияшевич Никола 8 0
Катич Никола 6 0
Камбери Линдрит 6 0
Сантини Иван 4 1
Джемаили Блерим 5 0
Сельнес Оле 5 0
Шимич Роко 5 0
Окита Жонатан 3 1
Ронер Фабиан 3 1
Омерагич Бечир 3 1
Мэтью Ифиний 3 0
Герреро Адрия 3 0
Красничи Бледиан 1 1
Бреше Янник 2 0
Афдияй Донис 2 0
Тосин Айегун 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Селмин Ходжа 1 0
Calixte Ligue 1 0

Результаты матчей

Винтертур
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Цюрих
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

10
10
Винтертур
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Цюрих
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

26
13

Волевые поражения

10
17
Винтертур
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Цюрих
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (5)
60% (21)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

26
14

Волевые поражения

20
27

Голы по времени матча

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
3
20%
4
22%
1-15
4
27%
3
17%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Пропущено

32
29
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
6
19%
3
10%
1-15
7
22%
5
17%
16-30
3
9%
6
21%
31-45
5
16%
4
14%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
7
22%
6
21%
76-90

Забито

16
21
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
4
19%
16-30
5
31%
5
24%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
13%
7
33%
76-90

Пропущено

32
23
20 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
5
16%
2
9%
1-15
9
28%
5
22%
16-30
6
19%
3
13%
31-45
4
13%
6
26%
46-60
3
9%
3
13%
61-75
5
16%
4
17%
76-90

Забито

31
39
19 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 11
8 Не забивали 10
4
13%
4
10%
1-15
9
29%
29%
7
18%
16-30
6
19%
6
15%
31-45
6
19%
6
15%
46-60
2
6%
4
10%
61-75
4
13%
12
31%
76-90

Пропущено

64
52
36 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 25
11
17%
5
10%
1-15
16
25%
10
19%
16-30
9
14%
9
17%
31-45
9
14%
10
19%
46-60
7
11%
8
15%
61-75
12
19%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4
Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2
Цюрих
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2
Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2

Результаты матчей

Винтертур
Цюрих

Точный счет

1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
15 раз 83%
0
3 раза 17%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
1:0
6 раз 17%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
25 раз 71%
0
8 раз 23%
3
2 раза 6%
1
13 раз 37%
2
11 раз 31%
0
10 раз 29%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
6
2
15
1.5
6
12
2
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
25
10
2
33
1.5
12
23
2
33
2.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 35 20 11 4 80 - 29 71
2.
Серветт
 35 13 16 6 52 - 46 55
3.
Лугано
 35 14 12 9 56 - 45 54
4.
Люцерн
 35 13 11 11 54 - 51 50
5.
Грасcхоппер
 35 12 8 15 55 - 61 44
6.
Базель
 35 10 14 11 48 - 49 44
7.
Цюрих
 35 10 14 11 39 - 52 44
8.
Санкт-Галлен
 35 10 12 13 62 - 52 42
9.
Винтертур
 35 8 8 19 31 - 64 32
10.
Сьон
 35 7 10 18 41 - 69 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 17 13 4 0 52 - 10 43
2.
Серветт
 18 8 9 1 31 - 16 33
3.
Лугано
 18 9 5 4 32 - 21 32
4.
Грасcхоппер
 18 9 3 6 35 - 29 30
5.
Санкт-Галлен
 17 7 6 4 33 - 21 27
6.
Базель
 17 5 8 4 24 - 20 23
7.
Цюрих
 17 5 8 4 21 - 23 23
8.
Люцерн
 17 5 7 5 26 - 23 22
9.
Винтертур
 18 5 4 9 15 - 32 19
10.
Сьон
 18 2 4 12 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 18 7 7 4 28 - 19 28
2.
Люцерн
 18 8 4 6 28 - 28 28
3.
Лугано
 17 5 7 5 24 - 24 22
4.
Серветт
 17 5 7 5 21 - 30 22
5.
Базель
 18 5 6 7 24 - 29 21
6.
Цюрих
 18 5 6 7 18 - 29 21
7.
Сьон
 17 5 6 6 24 - 32 21
8.
Санкт-Галлен
 18 3 6 9 29 - 31 15
9.
Грасcхоппер
 17 3 5 9 20 - 32 14
10.
Винтертур
 17 3 4 10 16 - 32 13
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 20 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Санкт-Галлен Латте Лат Эммануэль 12 (4)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Люцерн Белоко Стефан 14
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 12
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Симани Денис 2 8
Базель Бургер Ваутер 2 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Винтертур 0:2 Цюрих онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     