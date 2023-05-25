Тур: 35. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
0:1
6' ГолМаркезано Антонио
0:2
13' ГолГерреро Адрия
28' Желтая карточкаКатич Никола
46' Желтая карточкаКамбери Линдрит
53' Желтая карточкаАрнольд Ремо
66' Желтая карточкаАбедини Эрис
90' Желтая карточкаКонде Шейк
90' Желтая карточкаОкита Жонатан
90'+6
Ход матча
6'
13'
0:2
28'
46'
53'
66'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
25
Шмид
Янник
16
Арнольд
Ремо
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
23
Ронер
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Шимич РокоНападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Винтертур
Цюрих
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
18 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
1.29
1.36
Среднее время на гол
70
66
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.64
1.57
Среднее время на гол
55
57
Всего голов
27
26
Голов в среднем за матч
1.5
1.44
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
60
62
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|6
|0.17
|Ардаис Хоакин
|5 (1)
|0.14
|Буэсс Роман
|5 (3)
|0.14
|Samir Ramizi
|5 (1)
|0.14
|Буркарт Нишан
|3
|0.09
|Родригес Франсиско III
|2
|0.06
|Зайлер Штефан
|1
|0.03
|Камбери Флориан
|1
|0.03
|Samuel Ballet
|1
|0.03
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0.03
|Noe Holenstein
|1
|0.03
|Adrian Gantenbein
|0
|0
|Крьезиу Хекуран
|0
|0
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Michael Goncalves
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосин Айегун
|11 (1)
|0.31
|Окита Жонатан
|7 (2)
|0.2
|Джемаили Блерим
|5 (4)
|0.14
|Шимич Роко
|3 (1)
|0.09
|Маркезано Антонио
|2
|0.06
|Мэтью Ифиний
|2
|0.06
|Ронер Фабиан
|1
|0.03
|Герреро Адрия
|1
|0.03
|Конде Шейк
|1
|0.03
|Красничи Бледиан
|1 (1)
|0.03
|Хорншу Марк
|1
|0.03
|Катич Никола
|1
|0.03
|Камбери Линдрит
|1
|0.03
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.03
|Calixte Ligue
|1
|0.03
|Боранияшевич Никола
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Сельнес Оле
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|11
|1
|Арнольд Ремо
|8
|0
|Granit Lekaj
|7
|0
|Диаби Сулейман
|5
|1
|Michael Goncalves
|6
|0
|Thibault Corbaz
|5
|0
|Гельми Рой
|5
|0
|Буэсс Роман
|4
|0
|Родригес Франсиско III
|4
|0
|Абедини Эрис
|4
|0
|Samuel Ballet
|4
|0
|Лтайеф Сайфалла
|4
|0
|Крьезиу Хекуран
|3
|0
|Шмид Янник
|3
|0
|Зайлер Штефан
|3
|0
|Буркарт Нишан
|3
|0
|Adrian Gantenbein
|3
|0
|Камбери Флориан
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Ди Джусто Маттео
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конде Шейк
|11
|0
|Алити Фидан
|10
|0
|Крюезиу Мирлинд
|7
|1
|Боранияшевич Никола
|8
|0
|Катич Никола
|6
|0
|Камбери Линдрит
|6
|0
|Сантини Иван
|4
|1
|Джемаили Блерим
|5
|0
|Сельнес Оле
|5
|0
|Шимич Роко
|5
|0
|Окита Жонатан
|3
|1
|Ронер Фабиан
|3
|1
|Омерагич Бечир
|3
|1
|Мэтью Ифиний
|3
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Красничи Бледиан
|1
|1
|Бреше Янник
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Тосин Айегун
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Селмин Ходжа
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Цюрих
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
10
10
Винтертур
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Цюрих
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
26
13
Волевые поражения
10
17
Винтертур
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
Цюрих
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (5)
60% (21)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
46% (16)
31% (11)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
26
14
Волевые поражения
20
27
Голы по времени матча
Забито
15
18
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
3
20%
4
22%
1-15
4
27%
3
17%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Пропущено
32
29
16 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
6
19%
3
10%
1-15
7
22%
5
17%
16-30
3
9%
6
21%
31-45
5
16%
4
14%
46-60
4
13%
5
17%
61-75
7
22%
6
21%
76-90
Забито
16
21
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
4
19%
16-30
5
31%
5
24%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
13%
7
33%
76-90
Пропущено
32
23
20 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
5
16%
2
9%
1-15
9
28%
5
22%
16-30
6
19%
3
13%
31-45
4
13%
6
26%
46-60
3
9%
3
13%
61-75
5
16%
4
17%
76-90
Забито
31
39
19 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 11
8 Не забивали 10
4
13%
4
10%
1-15
9
29%
29%
7
18%
16-30
6
19%
6
15%
31-45
6
19%
6
15%
46-60
2
6%
4
10%
61-75
4
13%
12
31%
76-90
Пропущено
64
52
36 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 28
18 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 25
11
17%
5
10%
1-15
16
25%
10
19%
16-30
9
14%
9
17%
31-45
9
14%
10
19%
46-60
7
11%
8
15%
61-75
12
19%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1 Винтертур - Базель 1:4
Люцерн - Винтертур 3:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен - Винтертур 2:3 Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2
Цюрих
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Янг Бойз - Цюрих 1:1 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 2:2
Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1 Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2
Результаты матчей
Винтертур
Цюрих
Точный счет
1:0
5 раз 28%
1:1
4 раза 22%
1:2
3 раза 17%
1:4
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
15 раз 83%
0
3 раза 17%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
6 раз 33%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
1:0
6 раз 17%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
25 раз 71%
0
8 раз 23%
3
2 раза 6%
1
13 раз 37%
2
11 раз 31%
0
10 раз 29%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
134
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
126
215
612
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
2510
233
1223
233
134
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|20 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Санкт-Галлен
|Латте Лат Эммануэль
|12 (4)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|11 (7)
|Люцерн
|Белоко Стефан
|14
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 12
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Люцерн
|Симани Денис
|2 8
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8