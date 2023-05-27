Тур: 34. Стадион: Мерседес-Бенц-Арена. Главный судья: Шрёдер Роберт
0:0
Первый тайм: 44'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
14
Мвумпа
Силас
22
Фюрих
Крис
23
Брукс
Джон
34
Нсоки
Стенли
20
Беккер
Финн
9
Бебу
Ила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
-
14 Мвумпа СиласНападающий
- Нападающий
-
22 Фюрих КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Томаш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
-
20 Беккер ФиннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Штутгарт
Хоффенхайм
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
25 матчей
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
2.33
1.23
Среднее время на гол
38
73
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.77
1.25
Среднее время на гол
50
72
Всего голов
51
31
Голов в среднем за матч
2.04
1.24
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
44
72
Бомбардиры внутри турнира
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|11 (2)
|0.32
|Эндо Ватару
|5
|0.15
|Фюрих Крис
|5 (1)
|0.15
|Мвумпа Силас
|5 (1)
|0.15
|Кулибали Танги
|4 (1)
|0.12
|Соса Борна
|2
|0.06
|Томаш Тьягу
|2
|0.06
|Вагноман Жоша
|2
|0.06
|Ахамада Науиру
|2
|0.06
|Мавропанос Константинос
|2
|0.06
|Антон Вальдемар
|1
|0.03
|Ито Хироки
|1
|0.03
|Диаш Жиль
|1
|0.03
|Переа Хуан
|1
|0.03
|Калайджич Саша
|0
|0
|Харагути Генки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Мийо Энцо
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|12 (4)
|0.35
|Баумгартнер Кристоф
|7
|0.21
|Даббур Мунас
|6
|0.18
|Бебу Ила
|6 (1)
|0.18
|Сков Роберт
|3 (2)
|0.09
|Кабак Озан
|2
|0.06
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.06
|Гайгер Деннис
|1
|0.03
|Кадержабек Павел
|1
|0.03
|Прёмель Гриша
|1
|0.03
|Штиллер Анджело
|1
|0.03
|Дольберг Каспер
|1
|0.03
|Нсоки Стенли
|1
|0.03
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.03
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Руди Себастьян
|0
|0
Карточки
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|10
|0
|Мавропанос Константинос
|8
|1
|Ито Хироки
|5
|0
|Соса Борна
|5
|0
|Гирасси Серу
|3
|1
|Ахамада Науиру
|3
|1
|Пеллегрино Матараццо
|3
|1
|Антон Вальдемар
|4
|0
|Мвумпа Силас
|4
|0
|Вагноман Жоша
|2
|1
|Эндо Ватару
|3
|0
|Загаду Дан-Аксель
|3
|0
|Мийо Энцо
|3
|0
|Кулибали Танги
|3
|0
|Пфайффер Лука
|1
|1
|Бредлов Фабиан
|2
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Харагути Генки
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабак Озан
|10
|2
|Акпогума Кевин
|11
|0
|Гайгер Деннис
|9
|0
|Фогт Кевин
|8
|0
|Баумгартнер Кристоф
|7
|0
|Даббур Мунас
|3
|1
|Брукс Джон
|4
|0
|Прёмель Гриша
|4
|0
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Руди Себастьян
|3
|0
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Бауманн Оливер
|2
|0
|Бебу Ила
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Кадержабек Павел
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Андре Брейтенрейтер
|1
|0
Результаты матчей
Штутгарт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Хоффенхайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
9
10
Штутгарт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Хоффенхайм
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
23
19
Волевые поражения
15
21
Штутгарт
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (11)
48% (16)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Хоффенхайм
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
27
20
Волевые поражения
24
31
Голы по времени матча
Забито
22
18
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
4
18%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
2
9%
5
28%
31-45
2
9%
6
33%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
8
36%
2
11%
76-90
Пропущено
21
28
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
4
19%
5
18%
1-15
4
19%
6
21%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
3
14%
1
4%
46-60
2
10%
4
14%
61-75
5
24%
8
29%
76-90
Забито
23
28
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
4%
3
11%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
6
26%
8
29%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
6
26%
2
7%
61-75
6
26%
9
32%
76-90
Пропущено
34
29
18 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
7
21%
4
14%
1-15
6
18%
5
17%
16-30
5
15%
6
21%
31-45
7
21%
5
17%
46-60
2
6%
1
3%
61-75
7
21%
8
28%
76-90
Забито
45
46
18 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 23
10 Забивали первыми 13
7 Не забивали 8
5
11%
5
11%
1-15
5
11%
5
11%
16-30
8
18%
13
28%
31-45
4
9%
9
20%
46-60
9
20%
3
7%
61-75
14
31%
11
24%
76-90
Пропущено
55
57
29 В 1-м тайме 30
26 Во 2-м тайме 27
22 Пропускали первыми 19
31 Не пропускали 29
11
20%
9
16%
1-15
10
18%
11
19%
16-30
8
15%
10
18%
31-45
10
18%
6
11%
46-60
4
7%
5
9%
61-75
12
22%
16
28%
76-90
Результаты последних матчей
Штутгарт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Майнц - Штутгарт 1:4 Штутгарт - Байер Л 1:1 Герта - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3
Штутгарт - Боруссия М 2:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0
Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2
Результаты матчей
Штутгарт
Хоффенхайм
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
2:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
3:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 39%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
14 раз 42%
0
7 раз 21%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Штутгарт
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
143
610
710
313
512
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
124
611
511
215
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
267
1221
1221
528
726
231
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|34
|21
|8
|5
|91 - 37
|71
|2.
|0:2 Заявка
|34
|22
|4
|8
|81 - 44
|70
|3.
|2:1 Заявка
|34
|20
|6
|8
|62 - 40
|66
|4.
|0:0 Заявка
|34
|17
|9
|8
|50 - 42
|60
|5.
|0:0 Заявка
|34
|17
|9
|8
|50 - 38
|60
|6.
|1:0 Заявка
|34
|14
|10
|10
|57 - 46
|52
|7.
|0:2 Заявка
|34
|14
|8
|12
|57 - 48
|50
|8.
|0:0 Заявка
|34
|12
|12
|10
|56 - 51
|48
|9.
|2:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 53
|48
|10.
|1:0 Заявка
|34
|11
|10
|13
|51 - 55
|43
|11.
|0:1 Заявка
|34
|10
|12
|12
|48 - 53
|42
|12.
|0:0 Заявка
|34
|10
|7
|17
|51 - 63
|37
|13.
|0:0 Заявка
|34
|10
|6
|18
|47 - 56
|36
|14.
|2:0 Заявка
|34
|10
|5
|19
|39 - 72
|35
|15.
|0:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|42 - 62
|34
|16.
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|44 - 56
|33
|17.
|1:2 Заявка
|34
|7
|10
|17
|34 - 69
|31
|18.
|0:1 Заявка
|34
|6
|8
|20
|40 - 69
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|17
|14
|1
|2
|53 - 17
|43
|2.
|2:1 Заявка
|17
|13
|2
|2
|36 - 17
|41
|3.
|1:0 Заявка
|17
|11
|5
|1
|53 - 17
|38
|4.
|0:0 Заявка
|17
|10
|7
|0
|29 - 11
|37
|5.
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 18
|33
|7.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|33 - 17
|30
|8.
|1:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|34 - 23
|28
|9.
|0:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 23
|27
|10.
|2:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 32
|26
|11.
|2:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 25
|24
|12.
|0:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 19
|23
|13.
|0:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 24
|22
|15.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 21
|21
|16.
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|17.
|1:2 Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|18.
|0:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 20
|33
|2.
|0:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|3.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 29
|26
|4.
|2:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|5.
|1:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|6.
|2:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 28
|24
|7.
|0:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 25
|23
|8.
|0:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 35
|20
|10.
|0:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|11.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|19 - 27
|13
|13.
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 35
|12
|14.
|0:1 Заявка
|17
|3
|3
|11
|26 - 38
|12
|15.
|1:2 Заявка
|17
|2
|5
|10
|11 - 33
|11
|16.
|1:0 Заявка
|17
|1
|7
|9
|19 - 37
|10
|17.
|2:0 Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|0:1 Заявка
|17
|1
|2
|14
|16 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|15 (3)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|14 (4)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|3 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|12
|Боруссия М
|Коне Куадио
|12
|Майнц
|Кор Доминик
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штутгарт 0:0 Хоффенхайм
Исход игры
Штутгарт
70.2% (85)
Ничья
18.2% (22)
Хоффенхайм
11.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
69.49% (82)
Меньше
30.51% (36)
Обе команды забьют
Да
82.2% (97)
Нет
17.8% (21)
Популярный счёт
2:1 Штутгарт
44.6% (54)
1:0 Штутгарт
14% (17)
1:1 Ничья
12.4% (15)
1:2 Хоффенхайм
9.9% (12)
2:2 Ничья
5.8% (7)
2:0 Штутгарт
3.3% (4)
3:1 Штутгарт
3.3% (4)
3:2 Штутгарт
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!