Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Тиаго Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Оооо... вот это был удар! Тиаго Томас должен был забить с этой позиции.

Тиаго Томас нанес удар, но тот был заблокирован.

94' Эндо Ватару из команды Штутгарт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

93' Мийо Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

91' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Тиаго Томас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Ито Хироки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

89' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Соса Борна из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Тиаго Томас нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

88' Соса Борна из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

86' Удар от ворот произведет Штутгарт

86' Ларсен Якоб-Бруун не смог попасть в створ ударом издали

86' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

85' Соса Борна навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Соса Борна пробил со штрафного прямо в стенку

83' Удар от ворот произведет Штутгарт

83' Крамарич Андрей не смог попасть в створ ударом издали

82' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

82' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Штутгарт будет все-таки засчитан.

81' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

80' Г О О О О Л - Тиаго Томас забивает с левой ноги!

80' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Хорошую попытку сделал Тиаго Томас. Удар в створ, но вратарь начеку

80' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Мийо Энцо из команды Штутгарт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

78' Соса Борна из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Крамарич Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Анхелиньо Хосе из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

75' Тиаго Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Ито Хироки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Мийо Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

70' Соса Борна из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Тиаго Томас нанес удар, но тот был заблокирован.

69' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Бредлов Фабиан взял и забрал мяч на выходе

69' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Хорошую попытку сделал Тиаго Томас. Удар в створ, но вратарь начеку

68' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Мавропанос Константинос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Тактическая замена. Фюрих Крис уходит с поля и его заменяет Тиаго Томас

65' Бебу Ила пробует нанести удар издали, но Фабиан Бредлоу держит все под контролем

65' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

63' Соса Борна навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Хорошую попытку сделал Фюрих Крис . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Мвумпа Силас из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Мвумпа Силас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

59' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Матч возобновлен

58' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Кабак Озан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Соса Борна навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

53' Соса Борна выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Сков Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Нсоки Стенли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

49' Сков Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Руди Себастьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Штутгарт

47' Мавропанос Константинос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.