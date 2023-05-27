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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Шрёдер Роберт
Штутгарт
1:1
Конец матча
Хоффенхайм
0'
0:1
75' Гол
Бебу Ила
1:1
80' Гол
Томаш Тьягу
90'+8

Ход матча

46'
 
Сков Роберт
Беккер Финн
57'
 
Бисакшич Эрмин
Кабак Озан
57'
 
Штиллер Анджело
Руди Себастьян
58'
 
Ларсен Якоб-Бруун
Баумгартнер Кристоф
64'
 
Тохумджу Умут
Нсоки Стенли
66'
Томаш Тьягу
Фюрих Крис
 
70'
Мийо Энцо
Вагноман Жоша
 
75'
0:1
Бебу Ила
(Анхелиньо Хосе)
78'
Кулибали Танги
Мвумпа Силас
 
78'
Пфайффер Лука
Каразор Атакан
 
80'
Томаш Тьягу
(Эндо Ватару)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 563 Количество передач 409
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Штутгарт 70.2% (85)
X 18.2% (22)
Хоффенхайм 11.6% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Бредлов
Фабиан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
16
Каразор
Атакан
3
Эндо
Ватару
24
Соса
Борна
14
Мвумпа
Силас
9
Гирасси
Серу
22
Фюрих
Крис
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
23
Брукс
Джон
34
Нсоки
Стенли
20
Беккер
Финн
16
Руди
Себастьян
11
Анхелиньо
Хосе
6
Прёмель
Гриша
27
Крамарич
Андрей
9
Бебу
Ила
14
Баумгартнер
Кристоф
Штутгарт
3-4-3
Хоффенхайм
3-3-2-2

История личных встреч

Штутгарт
Хоффенхайм

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

25 матчей

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
24%
36%
10 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Б
2:2
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
5:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:2
Б
4:1
Б
6:2
Б
0:1
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:3
Б
0:0

Голы

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

2.33
1.23

Среднее время на гол

38
73

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.77
1.25

Среднее время на гол

50
72

Всего голов

51
31

Голов в среднем за матч

2.04
1.24

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 60%
Меньше 40%
10
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

44
72

Бомбардиры внутри турнира

Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 11 (2) 0.32
Эндо Ватару 5 0.15
Фюрих Крис 5 (1) 0.15
Мвумпа Силас 5 (1) 0.15
Кулибали Танги 4 (1) 0.12
Томаш Тьягу 3 0.09
Соса Борна 2 0.06
Вагноман Жоша 2 0.06
Ахамада Науиру 2 0.06
Мавропанос Константинос 2 0.06
Антон Вальдемар 1 0.03
Ито Хироки 1 0.03
Диаш Жиль 1 0.03
Переа Хуан 1 0.03
Калайджич Саша 0 0
Харагути Генки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Мийо Энцо 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 12 (4) 0.35
Баумгартнер Кристоф 7 0.21
Бебу Ила 7 (1) 0.21
Даббур Мунас 6 0.18
Сков Роберт 3 (2) 0.09
Кабак Озан 2 0.06
Рюттер Жоржиньо 2 0.06
Гайгер Деннис 1 0.03
Кадержабек Павел 1 0.03
Прёмель Гриша 1 0.03
Штиллер Анджело 1 0.03
Дольберг Каспер 1 0.03
Нсоки Стенли 1 0.03
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.03
Анхелиньо Хосе 0 0
Руди Себастьян 0 0

Карточки

Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 10 0
Мавропанос Константинос 8 1
Ито Хироки 5 0
Соса Борна 5 0
Гирасси Серу 3 1
Ахамада Науиру 3 1
Пеллегрино Матараццо 3 1
Антон Вальдемар 4 0
Мвумпа Силас 4 0
Вагноман Жоша 2 1
Эндо Ватару 3 0
Загаду Дан-Аксель 3 0
Мийо Энцо 3 0
Кулибали Танги 3 0
Пфайффер Лука 1 1
Бредлов Фабиан 2 0
Фюрих Крис 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Харагути Генки 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Мола Клинтон 1 0
Эглофф Лилиан 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 10 2
Акпогума Кевин 11 0
Гайгер Деннис 9 0
Фогт Кевин 8 0
Баумгартнер Кристоф 7 0
Даббур Мунас 3 1
Брукс Джон 4 0
Прёмель Гриша 4 0
Нсоки Стенли 2 1
Руди Себастьян 3 0
Крамарич Андрей 3 0
Пош Штефан 1 1
Бауманн Оливер 2 0
Бебу Ила 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Кадержабек Павел 1 0
Сков Роберт 1 0
Самассеку Диади 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Андре Брейтенрейтер 1 0

Результаты матчей

Штутгарт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Хоффенхайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

10
11
Штутгарт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Хоффенхайм
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

23
19

Волевые поражения

15
21
Штутгарт
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (11)
50% (17)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Хоффенхайм
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
50% (17)
21% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

27
20

Волевые поражения

25
32

Голы по времени матча

Забито

23
19
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 22
4
17%
2
11%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
2
9%
5
26%
31-45
2
9%
6
32%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
9
39%
2
11%
76-90

Пропущено

22
29
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
4
18%
5
17%
1-15
4
18%
6
21%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
3
14%
1
3%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
5
23%
9
31%
76-90

Забито

23
28
9 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
1
4%
3
11%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
6
26%
8
29%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
6
26%
2
7%
61-75
6
26%
9
32%
76-90

Пропущено

34
29
18 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 15
7
21%
4
14%
1-15
6
18%
5
17%
16-30
5
15%
6
21%
31-45
7
21%
5
17%
46-60
2
6%
1
3%
61-75
7
21%
8
28%
76-90

Забито

46
47
18 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 8
5
11%
5
11%
1-15
5
11%
5
11%
16-30
8
17%
13
28%
31-45
4
9%
9
19%
46-60
9
20%
4
9%
61-75
15
33%
11
23%
76-90

Пропущено

56
58
29 В 1-м тайме 30
27 Во 2-м тайме 28
23 Пропускали первыми 19
32 Не пропускали 30
11
20%
9
16%
1-15
10
18%
11
19%
16-30
8
14%
10
17%
31-45
10
18%
6
10%
46-60
5
9%
5
9%
61-75
12
21%
17
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Штутгарт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Майнц - Штутгарт 1:4 Штутгарт - Байер Л 1:1 Герта - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3
Штутгарт - Боруссия М 2:1 Аугсбург - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Бохум - Штутгарт 2:3 Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0
Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2

Результаты матчей

Штутгарт
Хоффенхайм

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:1
7 раз 21%
1:1
7 раз 21%
2:2
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
3:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
4:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
15 раз 44%
0
7 раз 21%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Штутгарт
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
6
11
1.5
7
10
3
14
2.5
5
12
1
16
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
5
12
2
15
2.5
2
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
27
7
12
22
1.5
12
22
5
29
2.5
7
27
2
32
3.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 34 21 8 5 92 - 38 71
2.
Боруссия Д
 Заявка 34 22 5 7 83 - 44 71
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 34 20 6 8 64 - 41 66
4.
Унион Берлин
 Заявка 34 18 8 8 51 - 38 62
5.
Фрайбург
 Заявка 34 17 8 9 51 - 44 59
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 34 13 11 10 58 - 52 50
7.
Байер Л
 Заявка 34 14 8 12 57 - 49 50
8.
Вольфсбург
 Заявка 34 13 10 11 57 - 48 49
9.
Майнц
 Заявка 34 12 10 12 54 - 55 46
10.
Боруссия М
 Заявка 34 11 10 13 52 - 55 43
11.
Кёльн
 Заявка 34 10 12 12 49 - 54 42
12.
Хоффенхайм
 Заявка 34 10 6 18 48 - 57 36
13.
Вердер
 Заявка 34 10 6 18 51 - 64 36
14.
Бохум
 Заявка 34 10 5 19 40 - 72 35
15.
Аугсбург
 Заявка 34 9 7 18 42 - 63 34
16.
Штутгарт
 Заявка 34 7 12 15 45 - 57 33
17.
Шальке 04
 Заявка 34 7 10 17 35 - 71 31
18.
Герта
 Заявка 34 7 8 19 42 - 69 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 17 14 2 1 55 - 17 44
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 13 2 2 38 - 18 41
3.
Унион Берлин
 Заявка 17 11 6 0 30 - 11 39
4.
Бавария
 Заявка 17 11 5 1 53 - 17 38
5.
Фрайбург
 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 Заявка 17 10 3 4 33 - 18 33
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 9 5 3 35 - 18 32
8.
Байер Л
 Заявка 17 8 3 6 35 - 23 27
9.
Бохум
 Заявка 17 8 2 7 28 - 32 26
10.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 7 4 34 - 25 25
11.
Майнц
 Заявка 17 6 6 5 31 - 25 24
12.
Кёльн
 Заявка 17 6 5 6 28 - 20 23
13.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 Заявка 17 6 4 7 16 - 24 22
15.
Штутгарт
 Заявка 17 5 6 6 23 - 22 21
16.
Герта
 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
17.
Шальке 04
 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
18.
Вердер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 17 10 3 4 39 - 21 33
2.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
4.
Фрайбург
 Заявка 17 7 4 6 23 - 31 25
5.
Вольфсбург
 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
6.
Байер Л
 Заявка 17 6 5 6 22 - 26 23
7.
Унион Берлин
 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
8.
Майнц
 Заявка 17 6 4 7 23 - 30 22
9.
Кёльн
 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
10.
Вердер
 Заявка 17 5 4 8 25 - 36 19
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Хоффенхайм
 Заявка 17 3 4 10 20 - 28 13
13.
Штутгарт
 Заявка 17 2 6 9 22 - 35 12
14.
Аугсбург
 Заявка 17 3 3 11 26 - 39 12
15.
Шальке 04
 Заявка 17 2 5 10 12 - 35 11
16.
Боруссия М
 Заявка 17 1 7 9 19 - 37 10
17.
Бохум
 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 Заявка 17 2 2 13 18 - 42 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 16 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 15 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 15 (5)
Бавария Гнабри Серж 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 3 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 12
Боруссия М Коне Куадио 12
Майнц Кор Доминик 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Штутгарт: 57%, Хоффенхайм: 43%.
  • 98'
    Брукс Джон из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 98'
    Анхелиньо Хосе из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Штутгарт пытается что-то создать.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Хоффенхайм
  • 97'
    Оооо... вот это был удар! Тиаго Томас должен был забить с этой позиции.
  • 97'
    Тиаго Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Соса Борна создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 96'
    Штутгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.
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