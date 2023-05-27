Тур: 34. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Главный судья: Осмерс Харм
2:1
Первый тайм: 42'
0'
1:0
10' ГолЛаймер Конрад
2:0
19' ГолНкунку Кристофер
20' Желтая карточкаБруннер Седрик
2:1
28' ГолКаминьски Марцин
41' Желтая карточкаАйдара Амаду
Ход матча
10'
1:0
19'
2:0
20'
28'
41'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нюланд
Эрьян
11
Вернер
Тимо
30
Крал
Алекс
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
-
37 Диалло АбдуЗащитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Тауэр НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
20 Скарке ТимПолузащитник
-
26 Фрай МикаэльНападающий
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
РБ Лейпциг
Шальке 04
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
2
2.67
Среднее время на гол
45
33
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
14
21
Голов в среднем за матч
1.27
1.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
47
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|15 (3)
|0.44
|Вернер Тимо
|9
|0.26
|Собослаи Доминик
|6 (1)
|0.18
|Форсберг Эмиль
|6 (2)
|0.18
|Андре Силва
|4
|0.12
|Орбан Вилли
|4
|0.12
|Лаймер Конрад
|3
|0.09
|Ольмо Дани
|2
|0.06
|Кампль Кевин
|2
|0.06
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0.06
|Айдара Амаду
|2
|0.06
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.03
|Поульсен Юссуф
|1
|0.03
|Шлагер Ксавер
|1
|0.03
|Диалло Абду
|1
|0.03
|Гвардиол Йошко
|1
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Раум Давид
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|11 (4)
|0.32
|Теродде Симон
|5
|0.15
|Дрекслер Доминик
|4
|0.12
|Полтер Себастьян
|2
|0.06
|Краусс Том
|2
|0.06
|Саласар Родриго
|1
|0.03
|Караман Кенан
|1
|0.03
|Скарке Тим
|1
|0.03
|Каминьски Марцин
|1
|0.03
|Молле Флоран
|1
|0.03
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0.03
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.03
|Фрай Микаэль
|0
|0
|Мор Тобиас
|0
|0
|Латца Данни
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|8
|0
|Хенрихс Бенджамин
|8
|0
|Лаймер Конрад
|8
|0
|Собослаи Доминик
|4
|2
|Айдара Амаду
|6
|0
|Раум Давид
|5
|0
|Андре Силва
|3
|0
|Нкунку Кристофер
|3
|0
|Розе Марко
|2
|0
|Форсберг Эмиль
|2
|0
|Орбан Вилли
|2
|0
|Вернер Тимо
|2
|0
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Диалло Абду
|2
|0
|Ольмо Дани
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|2
|0
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусс Том
|8
|0
|Теродде Симон
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Бюльтер Мариус
|5
|0
|Дженц Мориц
|5
|0
|Дрекслер Доминик
|3
|1
|Ёсида Мая
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Крал Алекс
|3
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Караман Кенан
|2
|0
|Ван дер Берг Сепп
|2
|0
|Граймль Лео
|2
|0
|Тиав Малик
|2
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Молле Флоран
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Кодзуки Соитиро
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Шальке 04
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
5
6
РБ Лейпциг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Шальке 04
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
25
Волевые поражения
24
18
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
55% (18)
24% (8)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
21% (7)
42% (14)
Шальке 04
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
22
28
Волевые поражения
29
24
Голы по времени матча
Забито
35
10
18 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 2
18 Не забивали 25
5
14%
0
0%
1-15
6
17%
3
30%
16-30
7
20%
0
0%
31-45
7
20%
1
10%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
8
23%
6
60%
76-90
Пропущено
15
31
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
2
13%
1
3%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
1
7%
7
23%
46-60
9
60%
4
13%
61-75
1
7%
10
32%
76-90
Забито
26
22
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
5
19%
5
23%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
10
38%
8
36%
76-90
Пропущено
23
37
13 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
4%
5
14%
1-15
4
17%
3
8%
16-30
8
35%
9
24%
31-45
6
26%
7
19%
46-60
2
9%
5
14%
61-75
2
9%
8
22%
76-90
Забито
61
32
27 В 1-м тайме 13
34 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 8
6 Не забивали 14
10
16%
5
16%
1-15
7
11%
4
13%
16-30
10
16%
4
13%
31-45
8
13%
4
13%
46-60
8
13%
1
3%
61-75
18
30%
30%
14
44%
76-90
Пропущено
38
68
17 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 41
13 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 27
3
8%
6
9%
1-15
4
11%
8
12%
16-30
10
26%
13
19%
31-45
7
18%
14
21%
46-60
11
29%
9
13%
61-75
3
8%
18
26%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1
Шальке 04
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1
Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Шальке 04
Точный счет
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:6
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:6
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 27%
3
9 раз 27%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
116
124
89
610
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
79
611
214
512
115
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
1815
1815
1023
1122
330
231
132
132
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|34
|21
|8
|5
|91 - 37
|71
|2.
|0:2 Заявка
|34
|22
|4
|8
|81 - 44
|70
|3.
|2:1 Заявка
|34
|20
|6
|8
|62 - 40
|66
|4.
|0:0 Заявка
|34
|17
|9
|8
|50 - 42
|60
|5.
|0:0 Заявка
|34
|17
|9
|8
|50 - 38
|60
|6.
|1:0 Заявка
|34
|14
|10
|10
|57 - 46
|52
|7.
|0:2 Заявка
|34
|14
|8
|12
|57 - 48
|50
|8.
|0:0 Заявка
|34
|12
|12
|10
|56 - 51
|48
|9.
|2:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 53
|48
|10.
|1:0 Заявка
|34
|11
|10
|13
|51 - 55
|43
|11.
|0:1 Заявка
|34
|10
|12
|12
|48 - 53
|42
|12.
|0:0 Заявка
|34
|10
|7
|17
|51 - 63
|37
|13.
|0:0 Заявка
|34
|10
|6
|18
|47 - 56
|36
|14.
|2:0 Заявка
|34
|10
|5
|19
|39 - 72
|35
|15.
|0:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|42 - 62
|34
|16.
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|44 - 56
|33
|17.
|1:2 Заявка
|34
|7
|10
|17
|34 - 69
|31
|18.
|0:1 Заявка
|34
|6
|8
|20
|40 - 69
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|17
|14
|1
|2
|53 - 17
|43
|2.
|2:1 Заявка
|17
|13
|2
|2
|36 - 17
|41
|3.
|1:0 Заявка
|17
|11
|5
|1
|53 - 17
|38
|4.
|0:0 Заявка
|17
|10
|7
|0
|29 - 11
|37
|5.
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 18
|33
|7.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|33 - 17
|30
|8.
|1:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|34 - 23
|28
|9.
|0:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 23
|27
|10.
|2:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 32
|26
|11.
|2:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 25
|24
|12.
|0:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 19
|23
|13.
|0:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 24
|22
|15.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 21
|21
|16.
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|17.
|1:2 Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|18.
|0:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 20
|33
|2.
|0:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|3.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 29
|26
|4.
|2:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|5.
|1:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|6.
|2:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 28
|24
|7.
|0:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 25
|23
|8.
|0:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 35
|20
|10.
|0:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|11.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|19 - 27
|13
|13.
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 35
|12
|14.
|0:1 Заявка
|17
|3
|3
|11
|26 - 38
|12
|15.
|1:2 Заявка
|17
|2
|5
|10
|11 - 33
|11
|16.
|1:0 Заявка
|17
|1
|7
|9
|19 - 37
|10
|17.
|2:0 Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|0:1 Заявка
|17
|1
|2
|14
|16 - 42
|5
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|15 (3)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|14 (4)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|3 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|12
|Боруссия М
|Коне Куадио
|12
|Майнц
|Кор Доминик
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:1 Шальке 04
Исход игры
РБ Лейпциг
92.1% (116)
Ничья
4% (5)
Шальке 04
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
63.56% (75)
Меньше
36.44% (43)
Обе команды забьют
Да
56.78% (67)
Нет
43.22% (51)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
31% (39)
2:0 РБ Лейпциг
25.4% (32)
3:1 РБ Лейпциг
10.3% (13)
3:0 РБ Лейпциг
7.9% (10)
1:0 РБ Лейпциг
5.6% (7)
1:2 Шальке 04
4% (5)
1:1 Ничья
3.2% (4)
4:1 РБ Лейпциг
2.4% (3)
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