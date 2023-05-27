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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
РБ Лейпциг
2:1
Первый тайм: 42'
Шальке 04
0'
1:0
10' Гол
Лаймер Конрад
2:0
19' Гол
Нкунку Кристофер
20' Желтая карточка
Бруннер Седрик
2:1
28' Гол
Каминьски Марцин
41' Желтая карточка
Айдара Амаду

Ход матча

10'
Лаймер Конрад
1:0
19'
Нкунку Кристофер
(Ольмо Дани)
2:0
20'
 
Бруннер Седрик
28'
2:1
Каминьски Марцин
(Саласар Родриго)
41'
Айдара Амаду
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 126
РБ Лейпциг 92.1% (116)
X 4% (5)
Шальке 04 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Шальке 04
5.80
7.40
9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
2
Симакан
Мохамед
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
10
Форсберг
Эмиль
27
Лаймер
Конрад
8
Айдара
Амаду
7
Ольмо
Дани
11
Вернер
Тимо
18
Нкунку
Кристофер
1
Ферманн
Ральф
27
Бруннер
Седрик
5
Ван
дер
Берг
Сепп
35
Каминьски
Марцин
41
Матричани
Хеннинг
8
Латца
Данни
30
Крал
Алекс
10
Саласар
Родриго
24
Дрекслер
Доминик
11
Бюльтер
Мариус
40
Полтер
Себастьян
РБ Лейпциг
4-4-2
Шальке 04
4-2-3-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Шальке 04

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б
1:6
Б
0:3
Б
4:0
Б
0:5
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

2
2.67

Среднее время на гол

45
33

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

14
21

Голов в среднем за матч

1.27
1.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
47

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 15 (3) 0.44
Вернер Тимо 9 0.26
Собослаи Доминик 6 (1) 0.18
Форсберг Эмиль 6 (2) 0.18
Андре Силва 4 0.12
Орбан Вилли 4 0.12
Лаймер Конрад 3 0.09
Ольмо Дани 2 0.06
Кампль Кевин 2 0.06
Хенрихс Бенджамин 2 0.06
Айдара Амаду 2 0.06
Симакан Мохамед 1 0.03
Хальстенберг Марсель 1 0.03
Поульсен Юссуф 1 0.03
Шлагер Ксавер 1 0.03
Диалло Абду 1 0.03
Гвардиол Йошко 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Раум Давид 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 11 (4) 0.32
Теродде Симон 5 0.15
Дрекслер Доминик 4 0.12
Полтер Себастьян 2 0.06
Краусс Том 2 0.06
Саласар Родриго 1 0.03
Караман Кенан 1 0.03
Скарке Тим 1 0.03
Каминьски Марцин 1 0.03
Молле Флоран 1 0.03
Ван дер Берг Сепп 1 0.03
Кодзуки Соитиро 1 0.03
Фрай Микаэль 0 0
Мор Тобиас 0 0
Латца Данни 0 0
Оуведжан Томас 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 8 0
Хенрихс Бенджамин 8 0
Лаймер Конрад 8 0
Собослаи Доминик 4 2
Айдара Амаду 6 0
Раум Давид 5 0
Андре Силва 3 0
Нкунку Кристофер 3 0
Розе Марко 2 0
Форсберг Эмиль 2 0
Орбан Вилли 2 0
Вернер Тимо 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Диалло Абду 2 0
Ольмо Дани 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Поульсен Юссуф 1 0
Сорлот Александр 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусс Том 8 0
Теродде Симон 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Бюльтер Мариус 5 0
Дженц Мориц 5 0
Дрекслер Доминик 3 1
Ёсида Мая 4 0
Саласар Родриго 4 0
Баланта Эдер 3 0
Крал Алекс 3 0
Латца Данни 2 0
Полтер Себастьян 2 0
Уронен Йере 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Караман Кенан 2 0
Ван дер Берг Сепп 2 0
Граймль Лео 2 0
Тиав Малик 2 0
Шволов Александер 1 0
Молле Флоран 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Кодзуки Соитиро 1 0
Флик Флориан 1 0
Матричани Хеннинг 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Шальке 04
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

5
6
РБ Лейпциг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Шальке 04
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
25

Волевые поражения

24
18
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
55% (18)
24% (8)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
21% (7)
42% (14)
Шальке 04
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

22
28

Волевые поражения

29
24

Голы по времени матча

Забито

35
10
18 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 2
18 Не забивали 25
5
14%
0
0%
1-15
6
17%
3
30%
16-30
7
20%
0
0%
31-45
7
20%
1
10%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
8
23%
6
60%
76-90

Пропущено

15
31
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
2
13%
1
3%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
1
7%
7
23%
46-60
9
60%
4
13%
61-75
1
7%
10
32%
76-90

Забито

26
22
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
5
19%
5
23%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
10
38%
8
36%
76-90

Пропущено

23
37
13 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
4%
5
14%
1-15
4
17%
3
8%
16-30
8
35%
9
24%
31-45
6
26%
7
19%
46-60
2
9%
5
14%
61-75
2
9%
8
22%
76-90

Забито

61
32
27 В 1-м тайме 13
34 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 8
6 Не забивали 14
10
16%
5
16%
1-15
7
11%
4
13%
16-30
10
16%
4
13%
31-45
8
13%
4
13%
46-60
8
13%
1
3%
61-75
18
30%
30%
14
44%
76-90

Пропущено

38
68
17 В 1-м тайме 27
21 Во 2-м тайме 41
13 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 27
3
8%
6
9%
1-15
4
11%
8
12%
16-30
10
26%
13
19%
31-45
7
18%
14
21%
46-60
11
29%
9
13%
61-75
3
8%
18
26%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1
Шальке 04
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1
Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Шальке 04

Точный счет

2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:6
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:6
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 27%
3
9 раз 27%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
0
15 раз 45%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
6
12
4
1.5
8
9
6
10
2.5
2
15
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
7
9
6
11
1.5
2
14
5
12
2.5
1
15
1
16
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
18
15
18
15
1.5
10
23
11
22
2.5
3
30
2
31
3.5
1
32
1
32
4.5
1
32
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 34 21 8 5 91 - 37 71
2.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 34 22 4 8 81 - 44 70
3.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 34 20 6 8 62 - 40 66
4.
Фрайбург
 0:0 Заявка 34 17 9 8 50 - 42 60
5.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 34 17 9 8 50 - 38 60
6.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 34 14 10 10 57 - 46 52
7.
Байер Л
 0:2 Заявка 34 14 8 12 57 - 48 50
8.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 34 12 12 10 56 - 51 48
9.
Майнц
 2:0 Заявка 34 13 9 12 54 - 53 48
10.
Боруссия М
 1:0 Заявка 34 11 10 13 51 - 55 43
11.
Кёльн
 0:1 Заявка 34 10 12 12 48 - 53 42
12.
Вердер
 0:0 Заявка 34 10 7 17 51 - 63 37
13.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 34 10 6 18 47 - 56 36
14.
Бохум
 2:0 Заявка 34 10 5 19 39 - 72 35
15.
Аугсбург
 0:1 Заявка 34 9 7 18 42 - 62 34
16.
Штутгарт
 0:0 Заявка 34 7 12 15 44 - 56 33
17.
Шальке 04
 1:2 Заявка 34 7 10 17 34 - 69 31
18.
Герта
 0:1 Заявка 34 6 8 20 40 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 17 14 1 2 53 - 17 43
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 17 13 2 2 36 - 17 41
3.
Бавария
 1:0 Заявка 17 11 5 1 53 - 17 38
4.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 17 10 7 0 29 - 11 37
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 1:0 Заявка 17 10 3 4 32 - 18 33
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 17 8 6 3 33 - 17 30
8.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 17 7 7 3 34 - 23 28
9.
Байер Л
 0:2 Заявка 17 8 3 6 35 - 23 27
10.
Бохум
 2:0 Заявка 17 8 2 7 27 - 32 26
11.
Майнц
 2:0 Заявка 17 6 6 5 31 - 25 24
12.
Кёльн
 0:1 Заявка 17 6 5 6 27 - 19 23
13.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 17 6 4 7 16 - 24 22
15.
Штутгарт
 0:0 Заявка 17 5 6 6 22 - 21 21
16.
Герта
 0:1 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
17.
Шальке 04
 1:2 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
18.
Вердер
 0:0 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 17 10 3 4 38 - 20 33
2.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
3.
Фрайбург
 0:0 Заявка 17 7 5 5 22 - 29 26
4.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
5.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
6.
Майнц
 2:0 Заявка 17 7 3 7 23 - 28 24
7.
Байер Л
 0:2 Заявка 17 6 5 6 22 - 25 23
8.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
9.
Вердер
 0:0 Заявка 17 5 5 7 25 - 35 20
10.
Кёльн
 0:1 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
11.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 17 3 4 10 19 - 27 13
13.
Штутгарт
 0:0 Заявка 17 2 6 9 22 - 35 12
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 17 3 3 11 26 - 38 12
15.
Шальке 04
 1:2 Заявка 17 2 5 10 11 - 33 11
16.
Боруссия М
 1:0 Заявка 17 1 7 9 19 - 37 10
17.
Бохум
 2:0 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 0:1 Заявка 17 1 2 14 16 - 42 5
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 15 (3)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Бавария Гнабри Серж 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 3 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 12
Боруссия М Коне Куадио 12
Майнц Кор Доминик 11
Весь список
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    Прогнозы 126
    РБ Лейпциг 92.1% (116)
    X 4% (5)
    Шальке 04 4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Шальке 04
    5.80
    7.40
    9.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:1 Шальке 04

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    92.1% (116)
    Ничья
    4% (5)
    Шальке 04
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.56% (75)
    Меньше
    36.44% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    56.78% (67)
    Нет
    43.22% (51)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    31% (39)
    2:0 РБ Лейпциг
    25.4% (32)
    3:1 РБ Лейпциг
    10.3% (13)
    3:0 РБ Лейпциг
    7.9% (10)
    1:0 РБ Лейпциг
    5.6% (7)
    1:2 Шальке 04
    4% (5)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    4:1 РБ Лейпциг
    2.4% (3)
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    Шальке 04
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