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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 47069 Главный судья: Осмерс Харм
РБ Лейпциг
4:2
Конец матча
Шальке 04
0'
1:0
10' Гол
Лаймер Конрад
2:0
19' Гол
Нкунку Кристофер
20' Желтая карточка
Бруннер Седрик
2:1
28' Гол
Каминьски Марцин
41' Желтая карточка
Айдара Амаду
2:2
49' Гол в свои ворота
Орбан Вилли
63' Желтая карточка
Полтер Себастьян
3:2
82' Гол
Поульсен Юссуф
4:2
90' Гол
Нкунку Кристофер
90' Желтая карточка
Нкунку Кристофер
90'+6

Ход матча

10'
Лаймер Конрад
1:0
19'
Нкунку Кристофер
(Ольмо Дани)
2:0
20'
 
Бруннер Седрик
28'
2:1
Каминьски Марцин
(Саласар Родриго)
41'
Айдара Амаду
 
46'
Кампль Кевин
Айдара Амаду
 
49'
2:2
Орбан Вилли
56'
 
Мор Тобиас
Саласар Родриго
61'
Поульсен Юссуф
Вернер Тимо
 
61'
Раум Давид
Хальстенберг Марсель
 
61'
Шлагер Ксавер
Лаймер Конрад
 
63'
 
Полтер Себастьян
68'
Собослаи Доминик
Форсберг Эмиль
 
70'
 
Оуведжан Томас
Матричани Хеннинг
75'
 
Караман Кенан
Латца Данни
82'
Поульсен Юссуф
(Нкунку Кристофер)
3:2
90'
Нкунку Кристофер
(Нюланд Эрьян)
4:2
90'
Нкунку Кристофер
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 6
  • 12 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 397 Количество передач 348
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
РБ Лейпциг 92.1% (116)
X 4% (5)
Шальке 04 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
2
Симакан
Мохамед
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
10
Форсберг
Эмиль
27
Лаймер
Конрад
8
Айдара
Амаду
7
Ольмо
Дани
11
Вернер
Тимо
18
Нкунку
Кристофер
1
Ферманн
Ральф
27
Бруннер
Седрик
5
Ван
дер
Берг
Сепп
35
Каминьски
Марцин
41
Матричани
Хеннинг
8
Латца
Данни
30
Крал
Алекс
10
Саласар
Родриго
24
Дрекслер
Доминик
11
Бюльтер
Мариус
40
Полтер
Себастьян
РБ Лейпциг
4-4-2
Шальке 04
4-2-3-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Шальке 04

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б
1:6
Б
0:3
Б
4:0
Б
0:5
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:0
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

2
2.67

Среднее время на гол

45
33

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

14
21

Голов в среднем за матч

1.27
1.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
47

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 16 (3) 0.47
Вернер Тимо 9 0.26
Собослаи Доминик 6 (1) 0.18
Форсберг Эмиль 6 (2) 0.18
Андре Силва 4 0.12
Орбан Вилли 4 0.12
Лаймер Конрад 3 0.09
Ольмо Дани 2 0.06
Кампль Кевин 2 0.06
Хенрихс Бенджамин 2 0.06
Поульсен Юссуф 2 0.06
Айдара Амаду 2 0.06
Симакан Мохамед 1 0.03
Хальстенберг Марсель 1 0.03
Шлагер Ксавер 1 0.03
Диалло Абду 1 0.03
Гвардиол Йошко 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Раум Давид 0 0
Нюланд Эрьян 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 11 (4) 0.32
Теродде Симон 5 0.15
Дрекслер Доминик 4 0.12
Полтер Себастьян 2 0.06
Каминьски Марцин 2 0.06
Краусс Том 2 0.06
Саласар Родриго 1 0.03
Караман Кенан 1 0.03
Скарке Тим 1 0.03
Молле Флоран 1 0.03
Ван дер Берг Сепп 1 0.03
Кодзуки Соитиро 1 0.03
Фрай Микаэль 0 0
Мор Тобиас 0 0
Латца Данни 0 0
Оуведжан Томас 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампль Кевин 8 0
Хенрихс Бенджамин 8 0
Лаймер Конрад 8 0
Собослаи Доминик 4 2
Айдара Амаду 7 0
Раум Давид 5 0
Нкунку Кристофер 4 0
Андре Силва 3 0
Розе Марко 2 0
Форсберг Эмиль 2 0
Орбан Вилли 2 0
Вернер Тимо 2 0
Хальстенберг Марсель 2 0
Диалло Абду 2 0
Ольмо Дани 2 0
Шлагер Ксавер 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Гвардиол Йошко 2 0
Поульсен Юссуф 1 0
Сорлот Александр 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Краусс Том 8 0
Теродде Симон 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Бюльтер Мариус 5 0
Дженц Мориц 5 0
Дрекслер Доминик 3 1
Ёсида Мая 4 0
Саласар Родриго 4 0
Полтер Себастьян 3 0
Баланта Эдер 3 0
Крал Алекс 3 0
Латца Данни 2 0
Уронен Йере 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Караман Кенан 2 0
Ван дер Берг Сепп 2 0
Граймль Лео 2 0
Тиав Малик 2 0
Шволов Александер 1 0
Молле Флоран 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Кодзуки Соитиро 1 0
Флик Флориан 1 0
Матричани Хеннинг 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Шальке 04
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

5
7
РБ Лейпциг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Шальке 04
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
25

Волевые поражения

24
18
РБ Лейпциг
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
56% (19)
24% (8)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
21% (7)
41% (14)
Шальке 04
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

23
28

Волевые поражения

29
25

Голы по времени матча

Забито

40
11
20 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 2
18 Не забивали 25
6
15%
0
0%
1-15
7
18%
4
36%
16-30
7
18%
0
0%
31-45
8
20%
1
9%
46-60
2
5%
0
0%
61-75
10
25%
6
55%
76-90

Пропущено

16
36
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
2
13%
2
6%
1-15
1
6%
6
17%
16-30
2
13%
4
11%
31-45
1
6%
8
22%
46-60
9
56%
4
11%
61-75
1
6%
12
33%
76-90

Забито

26
22
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
5
19%
5
23%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
10
38%
8
36%
76-90

Пропущено

23
37
13 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
4%
5
14%
1-15
4
17%
3
8%
16-30
8
35%
9
24%
31-45
6
26%
7
19%
46-60
2
9%
5
14%
61-75
2
9%
8
22%
76-90

Забито

66
33
29 В 1-м тайме 14
37 Во 2-м тайме 19
20 Забивали первыми 8
6 Не забивали 14
11
17%
5
15%
1-15
8
12%
5
15%
16-30
10
15%
4
12%
31-45
9
14%
4
12%
46-60
8
12%
1
3%
61-75
20
30%
14
42%
76-90

Пропущено

39
73
18 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 44
13 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 28
3
8%
7
10%
1-15
5
13%
9
12%
16-30
10
26%
13
18%
31-45
7
18%
15
21%
46-60
11
28%
9
12%
61-75
3
8%
20
27%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1
Шальке 04
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1
Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Шальке 04

Точный счет

2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:6
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:6
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
9 раз 26%
3
9 раз 26%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
15 раз 44%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
11
6
13
4
1.5
8
9
7
10
2.5
2
15
2
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
8
9
6
11
1.5
3
14
5
12
2.5
1
16
1
16
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
19
15
19
15
1.5
11
23
12
22
2.5
3
31
3
31
3.5
1
33
1
33
4.5
1
33
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 34 21 8 5 92 - 38 71
2.
Боруссия Д
 Заявка 34 22 5 7 83 - 44 71
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 34 20 6 8 64 - 41 66
4.
Унион Берлин
 Заявка 34 18 8 8 51 - 38 62
5.
Фрайбург
 Заявка 34 17 8 9 51 - 44 59
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 34 13 11 10 58 - 52 50
7.
Байер Л
 Заявка 34 14 8 12 57 - 49 50
8.
Вольфсбург
 Заявка 34 13 10 11 57 - 48 49
9.
Майнц
 Заявка 34 12 10 12 54 - 55 46
10.
Боруссия М
 Заявка 34 11 10 13 52 - 55 43
11.
Кёльн
 Заявка 34 10 12 12 49 - 54 42
12.
Хоффенхайм
 Заявка 34 10 6 18 48 - 57 36
13.
Вердер
 Заявка 34 10 6 18 51 - 64 36
14.
Бохум
 Заявка 34 10 5 19 40 - 72 35
15.
Аугсбург
 Заявка 34 9 7 18 42 - 63 34
16.
Штутгарт
 Заявка 34 7 12 15 45 - 57 33
17.
Шальке 04
 Заявка 34 7 10 17 35 - 71 31
18.
Герта
 Заявка 34 7 8 19 42 - 69 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 17 14 2 1 55 - 17 44
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 13 2 2 38 - 18 41
3.
Унион Берлин
 Заявка 17 11 6 0 30 - 11 39
4.
Бавария
 Заявка 17 11 5 1 53 - 17 38
5.
Фрайбург
 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 Заявка 17 10 3 4 33 - 18 33
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 9 5 3 35 - 18 32
8.
Байер Л
 Заявка 17 8 3 6 35 - 23 27
9.
Бохум
 Заявка 17 8 2 7 28 - 32 26
10.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 7 4 34 - 25 25
11.
Майнц
 Заявка 17 6 6 5 31 - 25 24
12.
Кёльн
 Заявка 17 6 5 6 28 - 20 23
13.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 Заявка 17 6 4 7 16 - 24 22
15.
Штутгарт
 Заявка 17 5 6 6 23 - 22 21
16.
Герта
 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
17.
Шальке 04
 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
18.
Вердер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 17 10 3 4 39 - 21 33
2.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
4.
Фрайбург
 Заявка 17 7 4 6 23 - 31 25
5.
Вольфсбург
 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
6.
Байер Л
 Заявка 17 6 5 6 22 - 26 23
7.
Унион Берлин
 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
8.
Майнц
 Заявка 17 6 4 7 23 - 30 22
9.
Кёльн
 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
10.
Вердер
 Заявка 17 5 4 8 25 - 36 19
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Хоффенхайм
 Заявка 17 3 4 10 20 - 28 13
13.
Штутгарт
 Заявка 17 2 6 9 22 - 35 12
14.
Аугсбург
 Заявка 17 3 3 11 26 - 39 12
15.
Шальке 04
 Заявка 17 2 5 10 12 - 35 11
16.
Боруссия М
 Заявка 17 1 7 9 19 - 37 10
17.
Бохум
 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 Заявка 17 2 2 13 18 - 42 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 16 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 15 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 15 (5)
Бавария Гнабри Серж 14 (5)
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Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 3 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 12
Боруссия М Коне Куадио 12
Майнц Кор Доминик 11
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    РБ Лейпциг 92.1% (116)