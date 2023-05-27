Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Бюльтер Мариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Собослаи Доминик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Оооо... вот это был удар! Собослаи Доминик должен был забить с этой позиции.

86' Хорошую попытку сделал Собослаи Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Ольмо Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' ШТАНГА! Так было близко к голу - Нкунку Кристофер нанес удар в каркас ворот!

85' Ольмо Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Ферманн Ральф взял и забрал мяч на выходе

84' Шлагер Ксавер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Отличный командный гол!

82' Г О О О О Л - Поульсен Юссуф забивает с правой ноги!

82' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Ферманн Ральф взял и забрал мяч на выходе

81' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

80' Караман Кенан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Собослаи Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Сегодняшная посещаемость составляет 47069 болельщиков

77' Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

76' Кампль Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Матч возобновлен

74' Латца Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Хорошую попытку сделал Поульсен Юссуф . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Собослаи Доминик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

72' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновится спорным мячом

71' Ох, нехорошо это выглядит. Клостерманн Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Клостерманн Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

68' Матричани Хеннинг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Раум Давид пробует нанести удар издали, но Ральф Ферман держит все под контролем

66' Ферманн Ральф взял и забрал мяч на выходе

66' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

64' Дрекслер Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Полтер Себастьян получает желтую карточку за неспортивное поведение

62' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Полтер Себастьян нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

59' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

57' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Хорошую попытку сделал Вернер Тимо . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Ольмо Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Хорошую попытку сделал Хальстенберг Марсель . Удар в створ, но вратарь начеку

53' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Нкунку Кристофер пробует нанести удар издали, но Ральф Ферман держит все под контролем

52' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

52' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Кампль Кевин плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

49' Г О О О О Л - Орбан Вилли уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

49' Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

48' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

48' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

47' Саласар Родриго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника