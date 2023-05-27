Тур: 34. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Зрители: 47069 Главный судья: Осмерс Харм
4:2
Конец матча
0'
1:0
10' ГолЛаймер Конрад
2:0
19' ГолНкунку Кристофер
20' Желтая карточкаБруннер Седрик
2:1
28' ГолКаминьски Марцин
41' Желтая карточкаАйдара Амаду
2:2
49' Гол в свои воротаОрбан Вилли
63' Желтая карточкаПолтер Себастьян
3:2
82' ГолПоульсен Юссуф
4:2
90' ГолНкунку Кристофер
90' Желтая карточкаНкунку Кристофер
90'+6
Ход матча
10'
1:0
19'
2:0
20'
28'
41'
49'
2:2
63'
82'
90'
4:2
90'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
6 Удары по воротам 6
-
12 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
397 Количество передач 348
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.34 ТБ(2,5) гола
-
-
13
Нюланд
Эрьян
11
Вернер
Тимо
30
Крал
Алекс
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
-
37 Диалло АбдуЗащитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
19 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Тауэр НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
20 Скарке ТимПолузащитник
-
26 Фрай МикаэльНападающий
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
РБ Лейпциг
Шальке 04
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
2
2.67
Среднее время на гол
45
33
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
14
21
Голов в среднем за матч
1.27
1.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
47
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|16 (3)
|0.47
|Вернер Тимо
|9
|0.26
|Собослаи Доминик
|6 (1)
|0.18
|Форсберг Эмиль
|6 (2)
|0.18
|Андре Силва
|4
|0.12
|Орбан Вилли
|4
|0.12
|Лаймер Конрад
|3
|0.09
|Ольмо Дани
|2
|0.06
|Кампль Кевин
|2
|0.06
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0.06
|Поульсен Юссуф
|2
|0.06
|Айдара Амаду
|2
|0.06
|Симакан Мохамед
|1
|0.03
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.03
|Шлагер Ксавер
|1
|0.03
|Диалло Абду
|1
|0.03
|Гвардиол Йошко
|1
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Раум Давид
|0
|0
|Нюланд Эрьян
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|11 (4)
|0.32
|Теродде Симон
|5
|0.15
|Дрекслер Доминик
|4
|0.12
|Полтер Себастьян
|2
|0.06
|Каминьски Марцин
|2
|0.06
|Краусс Том
|2
|0.06
|Саласар Родриго
|1
|0.03
|Караман Кенан
|1
|0.03
|Скарке Тим
|1
|0.03
|Молле Флоран
|1
|0.03
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0.03
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.03
|Фрай Микаэль
|0
|0
|Мор Тобиас
|0
|0
|Латца Данни
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампль Кевин
|8
|0
|Хенрихс Бенджамин
|8
|0
|Лаймер Конрад
|8
|0
|Собослаи Доминик
|4
|2
|Айдара Амаду
|7
|0
|Раум Давид
|5
|0
|Нкунку Кристофер
|4
|0
|Андре Силва
|3
|0
|Розе Марко
|2
|0
|Форсберг Эмиль
|2
|0
|Орбан Вилли
|2
|0
|Вернер Тимо
|2
|0
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|Диалло Абду
|2
|0
|Ольмо Дани
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|2
|0
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Гвардиол Йошко
|2
|0
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|Сорлот Александр
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Краусс Том
|8
|0
|Теродде Симон
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Бюльтер Мариус
|5
|0
|Дженц Мориц
|5
|0
|Дрекслер Доминик
|3
|1
|Ёсида Мая
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Крал Алекс
|3
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Караман Кенан
|2
|0
|Ван дер Берг Сепп
|2
|0
|Граймль Лео
|2
|0
|Тиав Малик
|2
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Молле Флоран
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Кодзуки Соитиро
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
65% (11)
24% (4)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Шальке 04
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
5
7
РБ Лейпциг
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Шальке 04
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
25
Волевые поражения
24
18
РБ Лейпциг
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
56% (19)
24% (8)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
21% (7)
41% (14)
Шальке 04
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
23
28
Волевые поражения
29
25
Голы по времени матча
Забито
40
11
20 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 7
13 Забивали первыми 2
18 Не забивали 25
6
15%
0
0%
1-15
7
18%
4
36%
16-30
7
18%
0
0%
31-45
8
20%
1
9%
46-60
2
5%
0
0%
61-75
10
25%
6
55%
76-90
Пропущено
16
36
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
2
13%
2
6%
1-15
1
6%
6
17%
16-30
2
13%
4
11%
31-45
1
6%
8
22%
46-60
9
56%
4
11%
61-75
1
6%
12
33%
76-90
Забито
26
22
9 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
5
19%
5
23%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
10
38%
8
36%
76-90
Пропущено
23
37
13 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
1
4%
5
14%
1-15
4
17%
3
8%
16-30
8
35%
9
24%
31-45
6
26%
7
19%
46-60
2
9%
5
14%
61-75
2
9%
8
22%
76-90
Забито
66
33
29 В 1-м тайме 14
37 Во 2-м тайме 19
20 Забивали первыми 8
6 Не забивали 14
11
17%
5
15%
1-15
8
12%
5
15%
16-30
10
15%
4
12%
31-45
9
14%
4
12%
46-60
8
12%
1
3%
61-75
20
30%
14
42%
76-90
Пропущено
39
73
18 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 44
13 Пропускали первыми 21
24 Не пропускали 28
3
8%
7
10%
1-15
5
13%
9
12%
16-30
10
26%
13
18%
31-45
7
18%
15
21%
46-60
11
28%
9
12%
61-75
3
8%
20
27%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 1:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1
Шальке 04
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Бавария - Шальке 04 6:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Шальке 04 - Вердер 2:1
Фрайбург - Шальке 04 4:0 Шальке 04 - Герта 5:2 Хоффенхайм - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Шальке 04
Точный счет
2:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:6
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:6
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 26%
3
9 раз 26%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
15 раз 44%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
116
134
89
710
215
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
89
611
314
512
116
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
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Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
286
Больше Меньше
1915
1915
1123
1222
331
331
133
133
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|92 - 38
|71
|2.
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|83 - 44
|71
|3.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|64 - 41
|66
|4.
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|51 - 38
|62
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|51 - 44
|59
|6.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|58 - 52
|50
|7.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|57 - 49
|50
|8.
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|57 - 48
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|54 - 55
|46
|10.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|52 - 55
|43
|11.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 54
|42
|12.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|48 - 57
|36
|13.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|51 - 64
|36
|14.
|Заявка
|34
|10
|5
|19
|40 - 72
|35
|15.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|42 - 63
|34
|16.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|45 - 57
|33
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|35 - 71
|31
|18.
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|42 - 69
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|55 - 17
|44
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|38 - 18
|41
|3.
|Заявка
|17
|11
|6
|0
|30 - 11
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|53 - 17
|38
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 18
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|35 - 18
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 23
|27
|9.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 32
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|34 - 25
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 25
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 20
|23
|13.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 24
|22
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 22
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|18.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|39 - 21
|33
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|3.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|4.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 31
|25
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 26
|23
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 30
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 36
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 28
|13
|13.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 35
|12
|14.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|26 - 39
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 35
|11
|16.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|19 - 37
|10
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|18 - 42
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|16 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|15 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|15 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|14 (5)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|3 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|12
|Боруссия М
|Коне Куадио
|12
|Майнц
|Кор Доминик
|11