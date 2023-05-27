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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Йолленбек Маттиас
Боруссия М
2:0
Первый тайм: 44'
Аугсбург
0'
1:0
4' Гол
Нец Лука
2:0
40' Гол
Хофманн Йонас

Ход матча

4'
Нец Лука
(Хофманн Йонас)
1:0
40'
Хофманн Йонас
(Штиндль Ларс)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 121
Боруссия М 83.5% (101)
X 14.9% (18)
Аугсбург 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Аугсбург
3.75
4.90
7.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Омлин
Йонас
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
18
Лайнер
Штефан
20
Нец
Лука
8
Вайгль
Юлиан
32
Нойхаус
Флориан
13
Штиндль
Ларс
23
Хофманн
Йонас
10
Тюрам
Маркус
40
Коубек
Томаш
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
8
Вейга
Ренату
3
Педерсен
Мадс
30
Дорш
Никлас
13
Реджбекай
Элвис
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
9
Демирович
Эрмедин
7
Бельо
Дион
Дрене
Боруссия М
3-4-2-1
Аугсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия М
Аугсбург

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

26 матчей

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

Б
1:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
5:1
ТМК
1:0
Б
2:0
Б
1:1
ТМК
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
4:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б2
0:2

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.92
1.07

Среднее время на гол

46
84

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.43
1.08

Среднее время на гол

63
83

Всего голов

43
28

Голов в среднем за матч

1.65
1.08

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

54
83

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 13 0.38
Хофманн Йонас 12 0.35
Штиндль Ларс 8 0.24
Бенсебаини Рами 6 (2) 0.18
Эльведи Нико 3 0.09
Плеа Алассан 2 (1) 0.06
Нец Лука 1 0.03
Вольф Ханнес 1 0.03
Коне Куадио 1 0.03
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.03
Херрманн Патрик 1 0.03
Фридрих Марвин 1 0.03
Нойхаус Флориан 1 0.03
Нгуму Натан 1 0.03
Итакура Ко 0 0
Крамер Кристоф 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Мергим 9 (3) 0.26
Демирович Эрмедин 8 (1) 0.24
Майер Арне 5 0.15
Нидерлехнер Флориан 4 0.12
Варгас Рубен 3 0.09
Бельо Дион Дрене 3 0.09
Йенсен Фредрик 2 0.06
Хан Андре 2 0.06
Гумни Роберт 1 0.03
Йебоа Келвин 1 0.03
Калиджиури Даниэль 1 0.03
Кардона Ирвин 1 0.03
Чолина Давид 1 0.03
Энгельс Арне 0 0
Иаго Лопес 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Бауэр Максимилиан 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 12 0
Штиндль Ларс 9 0
Бенсебаини Рами 6 1
Вайгль Юлиан 6 0
Плеа Алассан 5 0
Итакура Ко 1 2
Крамер Кристоф 4 0
Тюрам Маркус 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Лайнер Штефан 2 0
Хофманн Йонас 2 0
Эльведи Нико 2 0
Фридрих Марвин 2 0
Нойхаус Флориан 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Зиппель Тобиас 1 0
Даниель Фарке 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 12 0
Бериша Мергим 8 1
Демирович Эрмедин 7 1
Бауэр Максимилиан 8 0
Иаго Лопес 5 1
Реджбекай Элвис 6 0
Педерсен Мадс 5 0
Груэсо Карлос 5 0
Гумни Роберт 5 0
Энгельс Арне 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Варгас Рубен 4 0
Гикевич Рафал 3 0
Майер Арне 3 0
Вейга Ренату 3 0
Кардона Ирвин 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Баумгартлингер Юлиан 1 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дорш Никлас 1 0
Петков Лукас 1 0
Enrico Maassen 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Аугсбург
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
6% (1)
41% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

5
21
Боруссия М
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Аугсбург
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

27
17

Волевые поражения

12
13
Боруссия М
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (14)
39% (13)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
27% (9)
21% (7)
Аугсбург
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
61% (20)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
12% (4)
45% (15)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

35
20

Волевые поражения

17
34

Голы по времени матча

Забито

31
27
14 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
4
13%
7
26%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
6
19%
4
15%
31-45
5
16%
3
11%
46-60
4
13%
2
7%
61-75
8
26%
6
22%
76-90

Пропущено

18
36
11 В 1-м тайме 21
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
1
6%
7
19%
1-15
4
22%
6
17%
16-30
6
33%
8
22%
31-45
2
11%
2
6%
46-60
2
11%
7
19%
61-75
3
17%
6
17%
76-90

Забито

20
16
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
3
15%
3
19%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
2
10%
7
44%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
6
30%
2
13%
76-90

Пропущено

36
24
16 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
7
19%
2
8%
1-15
7
19%
3
13%
16-30
2
6%
1
4%
31-45
3
8%
6
25%
46-60
4
11%
3
13%
61-75
13
36%
9
38%
76-90

Забито

51
43
22 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 18
9 Не забивали 6
7
14%
10
23%
1-15
5
10%
6
14%
16-30
10
20%
6
14%
31-45
7
14%
10
23%
46-60
8
16%
3
7%
61-75
14
27%
8
19%
76-90

Пропущено

54
60
27 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 26
8
15%
9
15%
1-15
11
20%
9
15%
16-30
8
15%
9
15%
31-45
5
9%
8
13%
46-60
6
11%
10
17%
61-75
16
30%
30%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Байер Л - Боруссия М 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1
Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0
Аугсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1
Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0

Результаты матчей

Боруссия М
Аугсбург

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 27%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
16 раз 48%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
4
10
6
1.5
2
15
6
10
2.5
1
16
2
14
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
2
5
12
1.5
9
7
1
16
2.5
3
13
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
27
6
15
18
1.5
11
22
7
26
2.5
4
29
3
30
3.5
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 34 21 8 5 91 - 37 71
2.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 34 22 4 8 81 - 44 70
3.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 34 20 6 8 62 - 40 66
4.
Фрайбург
 0:0 Заявка 34 17 9 8 50 - 42 60
5.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 34 17 9 8 50 - 38 60
6.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 34 14 10 10 57 - 46 52
7.
Байер Л
 0:2 Заявка 34 14 8 12 57 - 48 50
8.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 34 12 12 10 56 - 51 48
9.
Майнц
 2:0 Заявка 34 13 9 12 54 - 53 48
10.
Боруссия М
 1:0 Заявка 34 11 10 13 51 - 55 43
11.
Кёльн
 0:1 Заявка 34 10 12 12 48 - 53 42
12.
Вердер
 0:0 Заявка 34 10 7 17 51 - 63 37
13.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 34 10 6 18 47 - 56 36
14.
Бохум
 2:0 Заявка 34 10 5 19 39 - 72 35
15.
Аугсбург
 0:1 Заявка 34 9 7 18 42 - 62 34
16.
Штутгарт
 0:0 Заявка 34 7 12 15 44 - 56 33
17.
Шальке 04
 1:2 Заявка 34 7 10 17 34 - 69 31
18.
Герта
 0:1 Заявка 34 6 8 20 40 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 17 14 1 2 53 - 17 43
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 17 13 2 2 36 - 17 41
3.
Бавария
 1:0 Заявка 17 11 5 1 53 - 17 38
4.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 17 10 7 0 29 - 11 37
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 1:0 Заявка 17 10 3 4 32 - 18 33
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 17 8 6 3 33 - 17 30
8.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 17 7 7 3 34 - 23 28
9.
Байер Л
 0:2 Заявка 17 8 3 6 35 - 23 27
10.
Бохум
 2:0 Заявка 17 8 2 7 27 - 32 26
11.
Майнц
 2:0 Заявка 17 6 6 5 31 - 25 24
12.
Кёльн
 0:1 Заявка 17 6 5 6 27 - 19 23
13.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 17 6 4 7 16 - 24 22
15.
Штутгарт
 0:0 Заявка 17 5 6 6 22 - 21 21
16.
Герта
 0:1 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
17.
Шальке 04
 1:2 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
18.
Вердер
 0:0 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 17 10 3 4 38 - 20 33
2.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
3.
Фрайбург
 0:0 Заявка 17 7 5 5 22 - 29 26
4.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
5.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
6.
Майнц
 2:0 Заявка 17 7 3 7 23 - 28 24
7.
Байер Л
 0:2 Заявка 17 6 5 6 22 - 25 23
8.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
9.
Вердер
 0:0 Заявка 17 5 5 7 25 - 35 20
10.
Кёльн
 0:1 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
11.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 17 3 4 10 19 - 27 13
13.
Штутгарт
 0:0 Заявка 17 2 6 9 22 - 35 12
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 17 3 3 11 26 - 38 12
15.
Шальке 04
 1:2 Заявка 17 2 5 10 11 - 33 11
16.
Боруссия М
 1:0 Заявка 17 1 7 9 19 - 37 10
17.
Бохум
 2:0 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 0:1 Заявка 17 1 2 14 16 - 42 5
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 15 (3)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Бавария Гнабри Серж 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 3 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 12
Боруссия М Коне Куадио 12
Майнц Кор Доминик 11
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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    Прогнозы 121
    Боруссия М 83.5% (101)
    X 14.9% (18)
    Аугсбург 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Аугсбург
    3.75
    4.90
    7.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 2:0 Аугсбург

    Исход игры
    Боруссия М
    83.5% (101)
    Ничья
    14.9% (18)
    Аугсбург
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.02% (72)
    Меньше
    38.98% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    71.19% (84)
    Нет
    28.81% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    45.5% (55)
    2:0 Боруссия М
    14% (17)
    1:0 Боруссия М
    12.4% (15)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    3:1 Боруссия М
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    3:2 Боруссия М
    3.3% (4)
    4:1 Боруссия М
    1.7% (2)
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    Боруссия М
    Аугсбург
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