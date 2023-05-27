Тур: 34. Стадион: Боруссия Парк. Главный судья: Йолленбек Маттиас
2:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
4'
1:0
40'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
40
Коубек
Томаш
30
Дорш
Никлас
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
22 Фрауло ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Чолина ДавидЗащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Йебоа КелвинНападающий
-
43 Mert Komur
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Боруссия М
Аугсбург
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
26 матчей
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.92
1.07
Среднее время на гол
46
84
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.43
1.08
Среднее время на гол
63
83
Всего голов
43
28
Голов в среднем за матч
1.65
1.08
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
54
83
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|13
|0.38
|Хофманн Йонас
|12
|0.35
|Штиндль Ларс
|8
|0.24
|Бенсебаини Рами
|6 (2)
|0.18
|Эльведи Нико
|3
|0.09
|Плеа Алассан
|2 (1)
|0.06
|Нец Лука
|1
|0.03
|Вольф Ханнес
|1
|0.03
|Коне Куадио
|1
|0.03
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.03
|Херрманн Патрик
|1
|0.03
|Фридрих Марвин
|1
|0.03
|Нойхаус Флориан
|1
|0.03
|Нгуму Натан
|1
|0.03
|Итакура Ко
|0
|0
|Крамер Кристоф
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Мергим
|9 (3)
|0.26
|Демирович Эрмедин
|8 (1)
|0.24
|Майер Арне
|5
|0.15
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.12
|Варгас Рубен
|3
|0.09
|Бельо Дион Дрене
|3
|0.09
|Йенсен Фредрик
|2
|0.06
|Хан Андре
|2
|0.06
|Гумни Роберт
|1
|0.03
|Йебоа Келвин
|1
|0.03
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.03
|Кардона Ирвин
|1
|0.03
|Чолина Давид
|1
|0.03
|Энгельс Арне
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Бауэр Максимилиан
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
|Винтер Фредерик
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|12
|0
|Штиндль Ларс
|9
|0
|Бенсебаини Рами
|6
|1
|Вайгль Юлиан
|6
|0
|Плеа Алассан
|5
|0
|Итакура Ко
|1
|2
|Крамер Кристоф
|4
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Хофманн Йонас
|2
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Фридрих Марвин
|2
|0
|Нойхаус Флориан
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Зиппель Тобиас
|1
|0
|Даниель Фарке
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|12
|0
|Бериша Мергим
|8
|1
|Демирович Эрмедин
|7
|1
|Бауэр Максимилиан
|8
|0
|Иаго Лопес
|5
|1
|Реджбекай Элвис
|6
|0
|Педерсен Мадс
|5
|0
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Гумни Роберт
|5
|0
|Энгельс Арне
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Варгас Рубен
|4
|0
|Гикевич Рафал
|3
|0
|Майер Арне
|3
|0
|Вейга Ренату
|3
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Enrico Maassen
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Аугсбург
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
6% (1)
41% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
5
21
Боруссия М
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Аугсбург
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
27
17
Волевые поражения
12
13
Боруссия М
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (14)
39% (13)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
27% (9)
21% (7)
Аугсбург
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
61% (20)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
12% (4)
45% (15)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
35
20
Волевые поражения
17
34
Голы по времени матча
Забито
31
27
14 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
4
13%
7
26%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
6
19%
4
15%
31-45
5
16%
3
11%
46-60
4
13%
2
7%
61-75
8
26%
6
22%
76-90
Пропущено
18
36
11 В 1-м тайме 21
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
1
6%
7
19%
1-15
4
22%
6
17%
16-30
6
33%
8
22%
31-45
2
11%
2
6%
46-60
2
11%
7
19%
61-75
3
17%
6
17%
76-90
Забито
20
16
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 20
3
15%
3
19%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
2
10%
7
44%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
6
30%
2
13%
76-90
Пропущено
36
24
16 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
7
19%
2
8%
1-15
7
19%
3
13%
16-30
2
6%
1
4%
31-45
3
8%
6
25%
46-60
4
11%
3
13%
61-75
13
36%
9
38%
76-90
Забито
51
43
22 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 18
9 Не забивали 6
7
14%
10
23%
1-15
5
10%
6
14%
16-30
10
20%
6
14%
31-45
7
14%
10
23%
46-60
8
16%
3
7%
61-75
14
27%
8
19%
76-90
Пропущено
54
60
27 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 26
8
15%
9
15%
1-15
11
20%
9
15%
16-30
8
15%
9
15%
31-45
5
9%
8
13%
46-60
6
11%
10
17%
61-75
16
30%
30%
15
25%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Байер Л - Боруссия М 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1
Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0
Аугсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1
Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0
Результаты матчей
Боруссия М
Аугсбург
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:2
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 27%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
16 раз 48%
2
7 раз 21%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
134
106
215
610
116
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
142
512
97
116
313
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
276
1518
1122
726
429
330
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|34
|21
|8
|5
|91 - 37
|71
|2.
|0:2 Заявка
|34
|22
|4
|8
|81 - 44
|70
|3.
|2:1 Заявка
|34
|20
|6
|8
|62 - 40
|66
|4.
|0:0 Заявка
|34
|17
|9
|8
|50 - 42
|60
|5.
|0:0 Заявка
|34
|17
|9
|8
|50 - 38
|60
|6.
|1:0 Заявка
|34
|14
|10
|10
|57 - 46
|52
|7.
|0:2 Заявка
|34
|14
|8
|12
|57 - 48
|50
|8.
|0:0 Заявка
|34
|12
|12
|10
|56 - 51
|48
|9.
|2:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 53
|48
|10.
|1:0 Заявка
|34
|11
|10
|13
|51 - 55
|43
|11.
|0:1 Заявка
|34
|10
|12
|12
|48 - 53
|42
|12.
|0:0 Заявка
|34
|10
|7
|17
|51 - 63
|37
|13.
|0:0 Заявка
|34
|10
|6
|18
|47 - 56
|36
|14.
|2:0 Заявка
|34
|10
|5
|19
|39 - 72
|35
|15.
|0:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|42 - 62
|34
|16.
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|44 - 56
|33
|17.
|1:2 Заявка
|34
|7
|10
|17
|34 - 69
|31
|18.
|0:1 Заявка
|34
|6
|8
|20
|40 - 69
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|17
|14
|1
|2
|53 - 17
|43
|2.
|2:1 Заявка
|17
|13
|2
|2
|36 - 17
|41
|3.
|1:0 Заявка
|17
|11
|5
|1
|53 - 17
|38
|4.
|0:0 Заявка
|17
|10
|7
|0
|29 - 11
|37
|5.
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 18
|33
|7.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|33 - 17
|30
|8.
|1:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|34 - 23
|28
|9.
|0:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 23
|27
|10.
|2:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 32
|26
|11.
|2:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 25
|24
|12.
|0:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 19
|23
|13.
|0:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 24
|22
|15.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 21
|21
|16.
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|17.
|1:2 Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|18.
|0:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 20
|33
|2.
|0:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|3.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 29
|26
|4.
|2:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|5.
|1:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|6.
|2:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 28
|24
|7.
|0:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 25
|23
|8.
|0:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 35
|20
|10.
|0:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|11.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|19 - 27
|13
|13.
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 35
|12
|14.
|0:1 Заявка
|17
|3
|3
|11
|26 - 38
|12
|15.
|1:2 Заявка
|17
|2
|5
|10
|11 - 33
|11
|16.
|1:0 Заявка
|17
|1
|7
|9
|19 - 37
|10
|17.
|2:0 Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|0:1 Заявка
|17
|1
|2
|14
|16 - 42
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|15 (3)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|14 (4)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|3 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|12
|Боруссия М
|Коне Куадио
|12
|Майнц
|Кор Доминик
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 2:0 Аугсбург
Исход игры
Боруссия М
83.5% (101)
Ничья
14.9% (18)
Аугсбург
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.02% (72)
Меньше
38.98% (46)
Обе команды забьют
Да
71.19% (84)
Нет
28.81% (34)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
45.5% (55)
2:0 Боруссия М
14% (17)
1:0 Боруссия М
12.4% (15)
1:1 Ничья
10.7% (13)
3:1 Боруссия М
3.3% (4)
2:2 Ничья
3.3% (4)
3:2 Боруссия М
3.3% (4)
4:1 Боруссия М
1.7% (2)
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