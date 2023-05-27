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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 52186 Главный судья: Йолленбек Маттиас
Боруссия М
2:0
Конец матча
Аугсбург
0'
1:0
4' Гол
Нец Лука
2:0
40' Гол
Хофманн Йонас
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Гумни Роберт
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Гумни Роберт
45' Красная карточка
Гумни Роберт
67' Желтая карточка
Педерсен Мадс
90'+5

Ход матча

4'
Нец Лука
(Хофманн Йонас)
1:0
40'
Хофманн Йонас
(Штиндль Ларс)
2:0
45'
 
Гумни Роберт
45'
 
Гумни Роберт
45'
 
Гумни Роберт
46'
 
Варгас Рубен
Бельо Дион Дрене
46'
 
Бауэр Максимилиан
Реджбекай Элвис
58'
 
Йебоа Келвин
Майер Арне
67'
 
Педерсен Мадс
70'
Вольф Ханнес
Нец Лука
 
71'
Плеа Алассан
Тюрам Маркус
 
81'
 
Чолина Давид
Энгельс Арне
86'
Херрманн Патрик
Штиндль Ларс
 
90'
Фридрих Марвин
Нойхаус Флориан
 
90'
Янчке Тони
Лайнер Штефан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 20
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 790 Количество передач 253
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Боруссия М 83.5% (101)
X 14.9% (18)
Аугсбург 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Омлин
Йонас
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
18
Лайнер
Штефан
20
Нец
Лука
8
Вайгль
Юлиан
32
Нойхаус
Флориан
13
Штиндль
Ларс
23
Хофманн
Йонас
10
Тюрам
Маркус
40
Коубек
Томаш
2
Гумни
Роберт
6
Гоувелеув
Джеффри
8
Вейга
Ренату
3
Педерсен
Мадс
30
Дорш
Никлас
13
Реджбекай
Элвис
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
9
Демирович
Эрмедин
7
Бельо
Дион
Дрене
Боруссия М
3-4-2-1
Аугсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия М
Аугсбург

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

26 матчей

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

Б
1:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
3:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
5:1
ТМК
1:0
Б
2:0
Б
1:1
ТМК
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
4:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:0
Б2
0:2

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.92
1.07

Среднее время на гол

46
84

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.43
1.08

Среднее время на гол

63
83

Всего голов

43
28

Голов в среднем за матч

1.65
1.08

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

54
83

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 13 0.38
Хофманн Йонас 12 0.35
Штиндль Ларс 8 0.24
Бенсебаини Рами 6 (2) 0.18
Эльведи Нико 3 0.09
Плеа Алассан 2 (1) 0.06
Нец Лука 1 0.03
Вольф Ханнес 1 0.03
Коне Куадио 1 0.03
Вайгль Юлиан 1 (1) 0.03
Херрманн Патрик 1 0.03
Фридрих Марвин 1 0.03
Нойхаус Флориан 1 0.03
Нгуму Натан 1 0.03
Итакура Ко 0 0
Крамер Кристоф 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Мергим 9 (3) 0.26
Демирович Эрмедин 8 (1) 0.24
Майер Арне 5 0.15
Нидерлехнер Флориан 4 0.12
Варгас Рубен 3 0.09
Бельо Дион Дрене 3 0.09
Йенсен Фредрик 2 0.06
Хан Андре 2 0.06
Гумни Роберт 1 0.03
Йебоа Келвин 1 0.03
Калиджиури Даниэль 1 0.03
Кардона Ирвин 1 0.03
Чолина Давид 1 0.03
Энгельс Арне 0 0
Иаго Лопес 0 0
Гоувелеув Джеффри 0 0
Бауэр Максимилиан 0 0
Удуохаи Феликс 0 0
Винтер Фредерик 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 12 0
Штиндль Ларс 9 0
Бенсебаини Рами 6 1
Вайгль Юлиан 6 0
Плеа Алассан 5 0
Итакура Ко 1 2
Крамер Кристоф 4 0
Тюрам Маркус 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Лайнер Штефан 2 0
Хофманн Йонас 2 0
Эльведи Нико 2 0
Фридрих Марвин 2 0
Нойхаус Флориан 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Зиппель Тобиас 1 0
Даниель Фарке 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 12 0
Бериша Мергим 8 1
Демирович Эрмедин 7 1
Бауэр Максимилиан 8 0
Иаго Лопес 5 1
Гумни Роберт 5 1
Педерсен Мадс 6 0
Реджбекай Элвис 6 0
Груэсо Карлос 5 0
Энгельс Арне 5 0
Удуохаи Феликс 3 1
Варгас Рубен 4 0
Гикевич Рафал 3 0
Майер Арне 3 0
Вейга Ренату 3 0
Кардона Ирвин 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Йенсен Фредрик 1 0
Баумгартлингер Юлиан 1 0
Калиджиури Даниэль 1 0
Хан Андре 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Дорш Никлас 1 0
Петков Лукас 1 0
Enrico Maassen 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Аугсбург
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
6% (1)
41% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

5
21
Боруссия М
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Аугсбург
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

27
17

Волевые поражения

12
13
Боруссия М
79.2%
20.8%
19 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (15)
38% (13)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
29% (10)
21% (7)
Аугсбург
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
15% (5)
59% (20)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
15% (5)
44% (15)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

35
20

Волевые поражения

17
34

Голы по времени матча

Забито

33
27
16 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
5
15%
7
26%
1-15
4
12%
5
19%
16-30
7
21%
4
15%
31-45
5
15%
3
11%
46-60
4
12%
2
7%
61-75
8
24%
6
22%
76-90

Пропущено

18
38
11 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
1
6%
8
21%
1-15
4
22%
6
16%
16-30
6
33%
9
24%
31-45
2
11%
2
5%
46-60
2
11%
7
18%
61-75
3
17%
6
16%
76-90

Забито

20
16
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
3
15%
3
19%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
2
10%
7
44%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
6
30%
2
13%
76-90

Пропущено

36
24
16 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
7
19%
2
8%
1-15
7
19%
3
13%
16-30
2
6%
1
4%
31-45
3
8%
6
25%
46-60
4
11%
3
13%
61-75
13
36%
9
38%
76-90

Забито

53
43
24 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 18
9 Не забивали 7
8
15%
10
23%
1-15
5
9%
6
14%
16-30
11
21%
6
14%
31-45
7
13%
10
23%
46-60
8
15%
3
7%
61-75
14
26%
8
19%
76-90

Пропущено

54
62
27 В 1-м тайме 29
27 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 27
8
15%
10
16%
1-15
11
20%
9
15%
16-30
8
15%
10
16%
31-45
5
9%
8
13%
46-60
6
11%
10
16%
61-75
16
30%
30%
15
24%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Байер Л - Боруссия М 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1
Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0
Аугсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1
Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0

Результаты матчей

Боруссия М
Аугсбург

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:2
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
3:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 26%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
16 раз 47%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
11
6
1.5
2
15
6
11
2.5
1
16
2
15
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
9
8
1
16
2.5
3
14
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
9
0.5
Больше Меньше
27
7
16
18
1.5
11
23
7
27
2.5
4
30
3
31
3.5
1
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 34 21 8 5 92 - 38 71
2.
Боруссия Д
 Заявка 34 22 5 7 83 - 44 71
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 34 20 6 8 64 - 41 66
4.
Унион Берлин
 Заявка 34 18 8 8 51 - 38 62
5.
Фрайбург
 Заявка 34 17 8 9 51 - 44 59
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 34 13 11 10 58 - 52 50
7.
Байер Л
 Заявка 34 14 8 12 57 - 49 50
8.
Вольфсбург
 Заявка 34 13 10 11 57 - 48 49
9.
Майнц
 Заявка 34 12 10 12 54 - 55 46
10.
Боруссия М
 Заявка 34 11 10 13 52 - 55 43
11.
Кёльн
 Заявка 34 10 12 12 49 - 54 42
12.
Хоффенхайм
 Заявка 34 10 6 18 48 - 57 36
13.
Вердер
 Заявка 34 10 6 18 51 - 64 36
14.
Бохум
 Заявка 34 10 5 19 40 - 72 35
15.
Аугсбург
 Заявка 34 9 7 18 42 - 63 34
16.
Штутгарт
 Заявка 34 7 12 15 45 - 57 33
17.
Шальке 04
 Заявка 34 7 10 17 35 - 71 31
18.
Герта
 Заявка 34 7 8 19 42 - 69 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 17 14 2 1 55 - 17 44
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 13 2 2 38 - 18 41
3.
Унион Берлин
 Заявка 17 11 6 0 30 - 11 39
4.
Бавария
 Заявка 17 11 5 1 53 - 17 38
5.
Фрайбург
 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 Заявка 17 10 3 4 33 - 18 33
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 9 5 3 35 - 18 32
8.
Байер Л
 Заявка 17 8 3 6 35 - 23 27
9.
Бохум
 Заявка 17 8 2 7 28 - 32 26
10.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 7 4 34 - 25 25
11.
Майнц
 Заявка 17 6 6 5 31 - 25 24
12.
Кёльн
 Заявка 17 6 5 6 28 - 20 23
13.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 Заявка 17 6 4 7 16 - 24 22
15.
Штутгарт
 Заявка 17 5 6 6 23 - 22 21
16.
Герта
 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
17.
Шальке 04
 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
18.
Вердер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 17 10 3 4 39 - 21 33
2.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
4.
Фрайбург
 Заявка 17 7 4 6 23 - 31 25
5.
Вольфсбург
 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
6.
Байер Л
 Заявка 17 6 5 6 22 - 26 23
7.
Унион Берлин
 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
8.
Майнц
 Заявка 17 6 4 7 23 - 30 22
9.
Кёльн
 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
10.
Вердер
 Заявка 17 5 4 8 25 - 36 19
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Хоффенхайм
 Заявка 17 3 4 10 20 - 28 13
13.
Штутгарт
 Заявка 17 2 6 9 22 - 35 12
14.
Аугсбург
 Заявка 17 3 3 11 26 - 39 12
15.
Шальке 04
 Заявка 17 2 5 10 12 - 35 11
16.
Боруссия М
 Заявка 17 1 7 9 19 - 37 10
17.
Бохум
 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 Заявка 17 2 2 13 18 - 42 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 16 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 15 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 15 (5)
Бавария Гнабри Серж 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 3 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 12
Боруссия М Коне Куадио 12
Майнц Кор Доминик 11
Весь список
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