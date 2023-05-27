Тур: 34. Стадион: Боруссия Парк. Зрители: 52186 Главный судья: Йолленбек Маттиас
2:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолНец Лука
2:0
40' ГолХофманн Йонас
45' Красная карточкаГумни Роберт
67' Желтая карточкаПедерсен Мадс
90'+5
Ход матча
4'
1:0
40'
2:0
67'
70'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
790 Количество передач 253
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.18 Победа "Боруссии"
-
30
Эльведи
Нико
20
Нец
Лука
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
40
Коубек
Томаш
30
Дорш
Никлас
10
Майер
Арне
27
Энгельс
Арне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
22 Фрауло ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
19 Нгуму НатанНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
27 Энгельс АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Чолина ДавидЗащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Йебоа КелвинНападающий
-
43 Mert Komur
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Боруссия М
Аугсбург
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
26 матчей
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.92
1.07
Среднее время на гол
46
84
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.43
1.08
Среднее время на гол
63
83
Всего голов
43
28
Голов в среднем за матч
1.65
1.08
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
54
83
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|13
|0.38
|Хофманн Йонас
|12
|0.35
|Штиндль Ларс
|8
|0.24
|Бенсебаини Рами
|6 (2)
|0.18
|Эльведи Нико
|3
|0.09
|Плеа Алассан
|2 (1)
|0.06
|Нец Лука
|1
|0.03
|Вольф Ханнес
|1
|0.03
|Коне Куадио
|1
|0.03
|Вайгль Юлиан
|1 (1)
|0.03
|Херрманн Патрик
|1
|0.03
|Фридрих Марвин
|1
|0.03
|Нойхаус Флориан
|1
|0.03
|Нгуму Натан
|1
|0.03
|Итакура Ко
|0
|0
|Крамер Кристоф
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Мергим
|9 (3)
|0.26
|Демирович Эрмедин
|8 (1)
|0.24
|Майер Арне
|5
|0.15
|Нидерлехнер Флориан
|4
|0.12
|Варгас Рубен
|3
|0.09
|Бельо Дион Дрене
|3
|0.09
|Йенсен Фредрик
|2
|0.06
|Хан Андре
|2
|0.06
|Гумни Роберт
|1
|0.03
|Йебоа Келвин
|1
|0.03
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.03
|Кардона Ирвин
|1
|0.03
|Чолина Давид
|1
|0.03
|Энгельс Арне
|0
|0
|Иаго Лопес
|0
|0
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Бауэр Максимилиан
|0
|0
|Удуохаи Феликс
|0
|0
|Винтер Фредерик
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|12
|0
|Штиндль Ларс
|9
|0
|Бенсебаини Рами
|6
|1
|Вайгль Юлиан
|6
|0
|Плеа Алассан
|5
|0
|Итакура Ко
|1
|2
|Крамер Кристоф
|4
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Хофманн Йонас
|2
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Фридрих Марвин
|2
|0
|Нойхаус Флориан
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Зиппель Тобиас
|1
|0
|Даниель Фарке
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоувелеув Джеффри
|12
|0
|Бериша Мергим
|8
|1
|Демирович Эрмедин
|7
|1
|Бауэр Максимилиан
|8
|0
|Иаго Лопес
|5
|1
|Гумни Роберт
|5
|1
|Педерсен Мадс
|6
|0
|Реджбекай Элвис
|6
|0
|Груэсо Карлос
|5
|0
|Энгельс Арне
|5
|0
|Удуохаи Феликс
|3
|1
|Варгас Рубен
|4
|0
|Гикевич Рафал
|3
|0
|Майер Арне
|3
|0
|Вейга Ренату
|3
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Йенсен Фредрик
|1
|0
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|Калиджиури Даниэль
|1
|0
|Хан Андре
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Дорш Никлас
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Enrico Maassen
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Аугсбург
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
6% (1)
41% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
5
21
Боруссия М
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Аугсбург
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
27
17
Волевые поражения
12
13
Боруссия М
79.2%
20.8%
19 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (15)
38% (13)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
29% (10)
21% (7)
Аугсбург
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
15% (5)
59% (20)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
15% (5)
44% (15)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
35
20
Волевые поражения
17
34
Голы по времени матча
Забито
33
27
16 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
5
15%
7
26%
1-15
4
12%
5
19%
16-30
7
21%
4
15%
31-45
5
15%
3
11%
46-60
4
12%
2
7%
61-75
8
24%
6
22%
76-90
Пропущено
18
38
11 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
1
6%
8
21%
1-15
4
22%
6
16%
16-30
6
33%
9
24%
31-45
2
11%
2
5%
46-60
2
11%
7
18%
61-75
3
17%
6
16%
76-90
Забито
20
16
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
3
15%
3
19%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
2
10%
7
44%
46-60
4
20%
1
6%
61-75
6
30%
2
13%
76-90
Пропущено
36
24
16 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
7
19%
2
8%
1-15
7
19%
3
13%
16-30
2
6%
1
4%
31-45
3
8%
6
25%
46-60
4
11%
3
13%
61-75
13
36%
9
38%
76-90
Забито
53
43
24 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 18
9 Не забивали 7
8
15%
10
23%
1-15
5
9%
6
14%
16-30
11
21%
6
14%
31-45
7
13%
10
23%
46-60
8
15%
3
7%
61-75
14
26%
8
19%
76-90
Пропущено
54
62
27 В 1-м тайме 29
27 Во 2-м тайме 33
14 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 27
8
15%
10
16%
1-15
11
20%
9
15%
16-30
8
15%
10
16%
31-45
5
9%
8
13%
46-60
6
11%
10
16%
61-75
16
30%
30%
15
24%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Байер Л - Боруссия М 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Штутгарт - Боруссия М 2:1
Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Кёльн - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0
Аугсбург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Бохум - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1
Аугсбург - Штутгарт 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:2 Аугсбург - Кёльн 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Герта - Аугсбург 2:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Байер Л 1:0 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Аугсбург - Вольфсбург 1:0
Результаты матчей
Боруссия М
Аугсбург
Точный счет
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
3:2
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
3:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 26%
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
16 раз 47%
0
7 раз 21%
2
7 раз 21%
3
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
116
215
611
116
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
512
98
116
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
259
Больше Меньше
277
1618
1123
727
430
331
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|92 - 38
|71
|2.
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|83 - 44
|71
|3.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|64 - 41
|66
|4.
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|51 - 38
|62
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|51 - 44
|59
|6.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|58 - 52
|50
|7.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|57 - 49
|50
|8.
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|57 - 48
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|54 - 55
|46
|10.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|52 - 55
|43
|11.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 54
|42
|12.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|48 - 57
|36
|13.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|51 - 64
|36
|14.
|Заявка
|34
|10
|5
|19
|40 - 72
|35
|15.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|42 - 63
|34
|16.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|45 - 57
|33
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|35 - 71
|31
|18.
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|42 - 69
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|55 - 17
|44
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|38 - 18
|41
|3.
|Заявка
|17
|11
|6
|0
|30 - 11
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|53 - 17
|38
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 18
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|35 - 18
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 23
|27
|9.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 32
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|34 - 25
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 25
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 20
|23
|13.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 24
|22
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 22
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|18.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|39 - 21
|33
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|3.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|4.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 31
|25
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 26
|23
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 30
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 36
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 28
|13
|13.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 35
|12
|14.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|26 - 39
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 35
|11
|16.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|19 - 37
|10
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|18 - 42
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|16 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|15 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|15 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|14 (5)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|3 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|12
|Боруссия М
|Коне Куадио
|12
|Майнц
|Кор Доминик
|11