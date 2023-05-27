Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

51' Команда Боруссия М играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Удар от ворот произведет Аугсбург

51' Итакура Ко не смог попасть в створ ударом издали

50' Штиндль Ларс бьет со штрафного в створ, но Томаш Коубек держит все под контролем

48' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Гумни Роберт из команды Аугсбург

48' После проверки VAR рефери поменял решение - Боруссия М не будет бить пенальти!

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

46' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Бенсебаини Рами пробует нанести удар издали, но Томаш Коубек держит все под контролем

45' Удар от ворот произведет Аугсбург

44' Лука Нец выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Вейга Ренату выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Эльведи Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Г О О О О Л - Хофманн Йонас забивает с правой ноги!

40' Штиндль Ларс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Бенсебаини Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Тюрам Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

37' Майер Арне из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Хофманн Йонас пробил со штрафного прямо в стенку

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Тюрам Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Тюрам Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Итакура Ко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Лука Нец выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хорошую попытку сделал Лайнер Штефан . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Лайнер Штефан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Бельо Дион Дрене выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Эльведи Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Гумни Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Коубек Томаш на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Энгельс Арне пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

24' Вайгль Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Аугсбург

20' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет Аугсбург

19' Штиндль Ларс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Хофманн Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Хорошую попытку сделал Хофманн Йонас . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Удар от ворот произведет Аугсбург

16' Тюрам Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Лука Нец создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Бенсебаини Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Хофманн Йонас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе

11' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Бенсебаини Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Игрок из команды Аугсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

6' Итакура Ко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Хорошую попытку сделал Штиндль Ларс . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Команда Боруссия М забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Г О О О О Л - Лука Нец забивает с левой ноги!

3' Хофманн Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Штиндль Ларс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бенсебаини Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Итакура Ко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола