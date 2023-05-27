Тур: 34. Стадион: Ревирпауэрштадион. Главный судья: Вельц Тобиас
0'
6' Undefined phrase: football_event_Адли Амин
8' Красная карточкаАдли Амин
1:0
19' ГолФёрстер Филипп
21' Желтая карточкаШтёгер Кевин
28' Желтая карточкаФёрстер Филипп
2:0
34' ГолАсано Такума
Бонусы букмекеров
Ход матча
6'
8'
19'
1:0
21'
28'
34'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Янко
Саиди
20
Ордец
Иван
11
Асано
Такума
21
Адли
Амин
11
Амири
Надим
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Адли АминПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианНападающий
- Нападающий
-
19 Диаби МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
28 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мбамба НоаПолузащитник
-
32 Азхиль АйманПолузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
-
-
47 Ayman Aourir
-
43 Leon Koehl
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бохум
Байер Л
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.83
1.13
Среднее время на гол
108
80
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|8
|0.24
|Штёгер Кевин
|4 (3)
|0.12
|Машович Эрхан
|4
|0.12
|Фёрстер Филипп
|3
|0.09
|Антви-Аджей Кристофер
|3
|0.09
|Асано Такума
|3
|0.09
|Цоллер Симон
|3
|0.09
|Лосилья Антони
|2
|0.06
|Шлоттербек Кевен
|2
|0.06
|Брошински Мориц
|2
|0.06
|Хольтманн Геррит
|1
|0.03
|Кунде Пьер
|1
|0.03
|Стафилидис Костас
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|9
|0.26
|Фримпонг Жереми
|8
|0.24
|Гложек Адам
|5
|0.15
|Адли Амин
|5
|0.15
|Демирбай Керем
|4
|0.12
|Паласиос Эсекиэль
|4 (3)
|0.12
|Азмун Сердар
|4
|0.12
|Амири Надим
|4 (1)
|0.12
|Баккер Митчел
|3
|0.09
|Шик Патрик
|3
|0.09
|Андрих Роберт
|2
|0.06
|Вирц Флориан
|1
|0.03
|Инкапье Пьеро
|1
|0.03
|Арангис Чарлес
|1
|0.03
|Паулиньо Жозе
|1
|0.03
|Та Джонатан
|1
|0.03
|Тапсоба Эдмон
|1 (1)
|0.03
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|6
|1
|Данило Соарес
|6
|0
|Ордец Иван
|4
|0
|Стафилидис Костас
|4
|0
|Хофманн Филипп
|4
|0
|Цоллер Симон
|4
|0
|Фёрстер Филипп
|4
|0
|Штёгер Кевин
|3
|0
|Риман Мануэль
|3
|0
|Осей-Туту Джорди
|3
|0
|Машович Эрхан
|3
|0
|Шлоттербек Кевен
|3
|0
|Гамбоа Кристиан
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Патрик Остерхаге
|2
|0
|Лабропулос Василис
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Брошински Мориц
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|11
|3
|Андрих Роберт
|8
|0
|Та Джонатан
|6
|0
|Амири Надим
|6
|0
|Баккер Митчел
|4
|1
|Адли Амин
|2
|2
|Демирбай Керем
|5
|0
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Фримпонг Жереми
|4
|0
|Алонсо Хаби
|3
|0
|Паласиос Эсекиэль
|3
|0
|Диаби Мусса
|3
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Вирц Флориан
|3
|0
|Гложек Адам
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Синкгравен Дэйли
|1
|0
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Байер Л
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
7
5
Бохум
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Байер Л
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
36
14
Волевые поражения
6
30
Бохум
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (16)
33% (11)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Байер Л
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
45
20
Волевые поражения
13
35
Голы по времени матча
Забито
24
22
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
4
17%
1
5%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
5
21%
4
18%
31-45
3
13%
6
27%
46-60
6
25%
6
27%
61-75
3
13%
3
14%
76-90
Пропущено
33
23
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
5
15%
2
9%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
4
12%
3
13%
31-45
6
18%
4
17%
46-60
2
6%
3
13%
61-75
12
36%
7
30%
76-90
Забито
13
37
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 11
24 Не забивали 17
4
31%
4
11%
1-15
1
8%
7
19%
16-30
0
0%
6
16%
31-45
3
23%
10
27%
46-60
3
23%
4
11%
61-75
2
15%
6
16%
76-90
Пропущено
39
21
22 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
7
18%
3
14%
1-15
8
21%
2
10%
16-30
7
18%
4
19%
31-45
6
15%
4
19%
46-60
5
13%
3
14%
61-75
6
15%
5
24%
76-90
Забито
37
59
17 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 35
13 Забивали первыми 16
11 Не забивали 7
8
22%
5
8%
1-15
4
11%
9
15%
16-30
5
14%
10
17%
31-45
6
16%
16
27%
46-60
9
24%
10
17%
61-75
5
14%
9
15%
76-90
Пропущено
72
44
35 В 1-м тайме 18
37 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 15
30 Не пропускали 24
12
17%
5
11%
1-15
12
17%
6
14%
16-30
11
15%
7
16%
31-45
12
17%
8
18%
46-60
7
10%
6
14%
61-75
18
25%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Герта - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 3:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1
Бохум - Вольфсбург 1:5 Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1
Байер Л
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0
Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3
Результаты матчей
Бохум
Байер Л
Точный счет
0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
0
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:3
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 36%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
2
10 раз 30%
0
8 раз 24%
1
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бохум
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
152
79
125
412
413
115
314
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
106
314
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
258
1023
1914
429
924
132
330
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|34
|21
|8
|5
|91 - 37
|71
|2.
|0:2 Заявка
|34
|22
|4
|8
|81 - 44
|70
|3.
|2:1 Заявка
|34
|20
|6
|8
|62 - 40
|66
|4.
|0:0 Заявка
|34
|17
|9
|8
|50 - 42
|60
|5.
|0:0 Заявка
|34
|17
|9
|8
|50 - 38
|60
|6.
|1:0 Заявка
|34
|14
|10
|10
|57 - 46
|52
|7.
|0:2 Заявка
|34
|14
|8
|12
|57 - 48
|50
|8.
|0:0 Заявка
|34
|12
|12
|10
|56 - 51
|48
|9.
|2:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 53
|48
|10.
|1:0 Заявка
|34
|11
|10
|13
|51 - 55
|43
|11.
|0:1 Заявка
|34
|10
|12
|12
|48 - 53
|42
|12.
|0:0 Заявка
|34
|10
|7
|17
|51 - 63
|37
|13.
|0:0 Заявка
|34
|10
|6
|18
|47 - 56
|36
|14.
|2:0 Заявка
|34
|10
|5
|19
|39 - 72
|35
|15.
|0:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|42 - 62
|34
|16.
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|44 - 56
|33
|17.
|1:2 Заявка
|34
|7
|10
|17
|34 - 69
|31
|18.
|0:1 Заявка
|34
|6
|8
|20
|40 - 69
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|17
|14
|1
|2
|53 - 17
|43
|2.
|2:1 Заявка
|17
|13
|2
|2
|36 - 17
|41
|3.
|1:0 Заявка
|17
|11
|5
|1
|53 - 17
|38
|4.
|0:0 Заявка
|17
|10
|7
|0
|29 - 11
|37
|5.
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 18
|33
|7.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|33 - 17
|30
|8.
|1:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|34 - 23
|28
|9.
|0:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 23
|27
|10.
|2:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 32
|26
|11.
|2:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 25
|24
|12.
|0:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 19
|23
|13.
|0:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 24
|22
|15.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 21
|21
|16.
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|17.
|1:2 Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|18.
|0:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 20
|33
|2.
|0:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|3.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 29
|26
|4.
|2:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|5.
|1:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|6.
|2:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 28
|24
|7.
|0:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 25
|23
|8.
|0:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 35
|20
|10.
|0:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|11.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|19 - 27
|13
|13.
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 35
|12
|14.
|0:1 Заявка
|17
|3
|3
|11
|26 - 38
|12
|15.
|1:2 Заявка
|17
|2
|5
|10
|11 - 33
|11
|16.
|1:0 Заявка
|17
|1
|7
|9
|19 - 37
|10
|17.
|2:0 Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|0:1 Заявка
|17
|1
|2
|14
|16 - 42
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|15 (3)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|14 (4)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|3 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|12
|Боруссия М
|Коне Куадио
|12
|Майнц
|Кор Доминик
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 2:0 Байер Л
Исход игры
Бохум
6.6% (8)
Ничья
19.7% (24)
Байер Л
73.8% (90)
Тотал 2.5
Больше
66.95% (79)
Меньше
33.05% (39)
Обе команды забьют
Да
83.9% (99)
Нет
16.1% (19)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
50% (61)
1:1 Ничья
17.2% (21)
0:1 Байер Л
8.2% (10)
0:2 Байер Л
5.7% (7)
1:3 Байер Л
4.1% (5)
2:1 Бохум
4.1% (5)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:4 Байер Л
1.6% (2)
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