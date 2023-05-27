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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Вельц Тобиас
Бохум
2:0
Первый тайм: 43'
Байер Л
0'
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Адли Амин
8' Красная карточка
Адли Амин
1:0
19' Гол
Фёрстер Филипп
21' Желтая карточка
Штёгер Кевин
28' Желтая карточка
Фёрстер Филипп
2:0
34' Гол
Асано Такума
2:0. Гол Такумы Асано (видео). Ч...

Ход матча

6'
 
Адли Амин
8'
 
Адли Амин
19'
Фёрстер Филипп
(Асано Такума)
1:0
21'
Штёгер Кевин
 
28'
Фёрстер Филипп
 
34'
Асано Такума
(Штёгер Кевин)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 122
Бохум 6.6% (8)
X 19.7% (24)
Байер Л 73.8% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Байер Л
4.30
5.00
8.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
23
Янко
Саиди
20
Ордец
Иван
4
Машович
Эрхан
30
Хайнц
Доминик
7
Штёгер
Кевин
8
Лосилья
Антони
10
Фёрстер
Филипп
11
Асано
Такума
33
Хофманн
Филипп
22
Антви-Аджей
Кристофер
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
5
Баккер
Митчел
21
Адли
Амин
25
Паласиос
Эсекиэль
11
Амири
Надим
27
Вирц
Флориан
9
Азмун
Сердар
19
Диаби
Мусса
Бохум
4-3-3
Байер Л
4-3-3

История личных встреч

Бохум
Байер Л

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

Б
2:0
Б
0:0
Б
1:0
ТМК
5:2
ТМК
1:2
ТМК
2:1
ТМК
1:2
ТМС
0:2
ТМС
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:0

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.13

Среднее время на гол

108
80

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 8 0.24
Штёгер Кевин 4 (3) 0.12
Машович Эрхан 4 0.12
Фёрстер Филипп 3 0.09
Антви-Аджей Кристофер 3 0.09
Асано Такума 3 0.09
Цоллер Симон 3 0.09
Лосилья Антони 2 0.06
Шлоттербек Кевен 2 0.06
Брошински Мориц 2 0.06
Хольтманн Геррит 1 0.03
Кунде Пьер 1 0.03
Стафилидис Костас 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 9 0.26
Фримпонг Жереми 8 0.24
Гложек Адам 5 0.15
Адли Амин 5 0.15
Демирбай Керем 4 0.12
Паласиос Эсекиэль 4 (3) 0.12
Азмун Сердар 4 0.12
Амири Надим 4 (1) 0.12
Баккер Митчел 3 0.09
Шик Патрик 3 0.09
Андрих Роберт 2 0.06
Вирц Флориан 1 0.03
Инкапье Пьеро 1 0.03
Арангис Чарлес 1 0.03
Паулиньо Жозе 1 0.03
Та Джонатан 1 0.03
Тапсоба Эдмон 1 (1) 0.03
Синкгравен Дэйли 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 6 1
Данило Соарес 6 0
Ордец Иван 4 0
Стафилидис Костас 4 0
Хофманн Филипп 4 0
Цоллер Симон 4 0
Фёрстер Филипп 4 0
Штёгер Кевин 3 0
Риман Мануэль 3 0
Осей-Туту Джорди 3 0
Машович Эрхан 3 0
Шлоттербек Кевен 3 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Лабропулос Василис 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Янко Саиди 1 0
Асано Такума 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Брошински Мориц 1 0
Томас Рейс 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 11 3
Андрих Роберт 8 0
Та Джонатан 6 0
Амири Надим 6 0
Баккер Митчел 4 1
Адли Амин 2 2
Демирбай Керем 5 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Фримпонг Жереми 4 0
Алонсо Хаби 3 0
Паласиос Эсекиэль 3 0
Диаби Мусса 3 0
Коссуну Одилон 3 0
Вирц Флориан 3 0
Гложек Адам 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Азмун Сердар 1 0
Синкгравен Дэйли 1 0
Фосу-Менса Тимоти 1 0

Результаты матчей

Бохум
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Байер Л
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

7
5
Бохум
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Байер Л
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

36
14

Волевые поражения

6
30
Бохум
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
48% (16)
33% (11)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
27% (9)
33% (11)
Байер Л
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

45
20

Волевые поражения

13
35

Голы по времени матча

Забито

24
22
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
4
17%
1
5%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
5
21%
4
18%
31-45
3
13%
6
27%
46-60
6
25%
6
27%
61-75
3
13%
3
14%
76-90

Пропущено

33
23
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 12
5
15%
2
9%
1-15
4
12%
4
17%
16-30
4
12%
3
13%
31-45
6
18%
4
17%
46-60
2
6%
3
13%
61-75
12
36%
7
30%
76-90

Забито

13
37
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 11
24 Не забивали 17
4
31%
4
11%
1-15
1
8%
7
19%
16-30
0
0%
6
16%
31-45
3
23%
10
27%
46-60
3
23%
4
11%
61-75
2
15%
6
16%
76-90

Пропущено

39
21
22 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
7
18%
3
14%
1-15
8
21%
2
10%
16-30
7
18%
4
19%
31-45
6
15%
4
19%
46-60
5
13%
3
14%
61-75
6
15%
5
24%
76-90

Забито

37
59
17 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 35
13 Забивали первыми 16
11 Не забивали 7
8
22%
5
8%
1-15
4
11%
9
15%
16-30
5
14%
10
17%
31-45
6
16%
16
27%
46-60
9
24%
10
17%
61-75
5
14%
9
15%
76-90

Пропущено

72
44
35 В 1-м тайме 18
37 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 15
30 Не пропускали 24
12
17%
5
11%
1-15
12
17%
6
14%
16-30
11
15%
7
16%
31-45
12
17%
8
18%
46-60
7
10%
6
14%
61-75
18
25%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Герта - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 3:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1
Бохум - Вольфсбург 1:5 Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1
Байер Л
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0
Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3

Результаты матчей

Бохум
Байер Л

Точный счет

0:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
0
6 раз 38%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:3
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 36%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%
2
10 раз 30%
0
8 раз 24%
1
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бохум
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
2
7
9
1.5
12
5
4
12
2.5
4
13
1
15
3.5
3
14
1
15
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
6
3
14
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
25
8
10
23
1.5
19
14
4
29
2.5
9
24
1
32
3.5
3
30
1
32
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 34 21 8 5 91 - 37 71
2.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 34 22 4 8 81 - 44 70
3.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 34 20 6 8 62 - 40 66
4.
Фрайбург
 0:0 Заявка 34 17 9 8 50 - 42 60
5.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 34 17 9 8 50 - 38 60
6.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 34 14 10 10 57 - 46 52
7.
Байер Л
 0:2 Заявка 34 14 8 12 57 - 48 50
8.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 34 12 12 10 56 - 51 48
9.
Майнц
 2:0 Заявка 34 13 9 12 54 - 53 48
10.
Боруссия М
 1:0 Заявка 34 11 10 13 51 - 55 43
11.
Кёльн
 0:1 Заявка 34 10 12 12 48 - 53 42
12.
Вердер
 0:0 Заявка 34 10 7 17 51 - 63 37
13.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 34 10 6 18 47 - 56 36
14.
Бохум
 2:0 Заявка 34 10 5 19 39 - 72 35
15.
Аугсбург
 0:1 Заявка 34 9 7 18 42 - 62 34
16.
Штутгарт
 0:0 Заявка 34 7 12 15 44 - 56 33
17.
Шальке 04
 1:2 Заявка 34 7 10 17 34 - 69 31
18.
Герта
 0:1 Заявка 34 6 8 20 40 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 17 14 1 2 53 - 17 43
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 17 13 2 2 36 - 17 41
3.
Бавария
 1:0 Заявка 17 11 5 1 53 - 17 38
4.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 17 10 7 0 29 - 11 37
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 1:0 Заявка 17 10 3 4 32 - 18 33
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 17 8 6 3 33 - 17 30
8.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 17 7 7 3 34 - 23 28
9.
Байер Л
 0:2 Заявка 17 8 3 6 35 - 23 27
10.
Бохум
 2:0 Заявка 17 8 2 7 27 - 32 26
11.
Майнц
 2:0 Заявка 17 6 6 5 31 - 25 24
12.
Кёльн
 0:1 Заявка 17 6 5 6 27 - 19 23
13.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 17 6 4 7 16 - 24 22
15.
Штутгарт
 0:0 Заявка 17 5 6 6 22 - 21 21
16.
Герта
 0:1 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
17.
Шальке 04
 1:2 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
18.
Вердер
 0:0 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 17 10 3 4 38 - 20 33
2.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
3.
Фрайбург
 0:0 Заявка 17 7 5 5 22 - 29 26
4.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
5.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
6.
Майнц
 2:0 Заявка 17 7 3 7 23 - 28 24
7.
Байер Л
 0:2 Заявка 17 6 5 6 22 - 25 23
8.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
9.
Вердер
 0:0 Заявка 17 5 5 7 25 - 35 20
10.
Кёльн
 0:1 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
11.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 17 3 4 10 19 - 27 13
13.
Штутгарт
 0:0 Заявка 17 2 6 9 22 - 35 12
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 17 3 3 11 26 - 38 12
15.
Шальке 04
 1:2 Заявка 17 2 5 10 11 - 33 11
16.
Боруссия М
 1:0 Заявка 17 1 7 9 19 - 37 10
17.
Бохум
 2:0 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 0:1 Заявка 17 1 2 14 16 - 42 5
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 15 (3)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Бавария Гнабри Серж 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 3 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 12
Боруссия М Коне Куадио 12
Майнц Кор Доминик 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Команда Бохум довольна результатом к этому моменту.
  • 42'
    Бохум начинает контратаку
  • 42'
    Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 42'
    Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 42'
    Ордец Иван ослабляет давление, выбив мяч.
  • Фол, нарушение
    42'
    Хайнц Доминик из команды Бохум фолит на Жереми Фримпонг, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
  • 41'
    Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Прогнозы 122
    Бохум 6.6% (8)
    X 19.7% (24)
    Байер Л 73.8% (90)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    Байер Л
    4.30
    5.00
    8.00
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 2:0 Байер Л

    Исход игры
    Бохум
    6.6% (8)
    Ничья
    19.7% (24)
    Байер Л
    73.8% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.95% (79)
    Меньше
    33.05% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    83.9% (99)
    Нет
    16.1% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    50% (61)
    1:1 Ничья
    17.2% (21)
    0:1 Байер Л
    8.2% (10)
    0:2 Байер Л
    5.7% (7)
    1:3 Байер Л
    4.1% (5)
    2:1 Бохум
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    1:4 Байер Л
    1.6% (2)
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    Бохум
    Байер Л
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