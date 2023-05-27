Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Штёгер Кевин из команды Бохум

86' Брошински Мориц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Бохум

84' Патрик Остерхаге - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Тапсоба Эдмон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Штёгер Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

74' Матч возобновится спорным мячом

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Хофманн Филипп - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

71' Диаби Мусса - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

71' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Жереми Фримпонг наказан за толчок Ордец Иван

70' Жереми Фримпонг ослабляет давление, выбив мяч.

69' Баккер Митчел совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

68' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Рефери не любит споров - именно за это Алонсо Хаби сейчас получил желтую

67' Глупую желтую получил Вирц Флориан за то, что отбил ногой мяч после свистка

66' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Патрик Остерхаге успешно блокирует удар.

66' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Патрик Остерхаге ослабляет давление, выбив мяч.

66' Вирц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Тапсоба Эдмон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Удар от ворот произведет Бохум

63' ШТАНГА! Так было близко к голу - Жереми Фримпонг нанес удар в каркас ворот!

62' Вирц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Амири Надим пробил со штрафного прямо в стенку

59' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Игрок из команды Бохум делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

57' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Тактическая замена. Фёрстер Филипп уходит с поля и его заменяет Патрик Остерхаге

56' Хайнц Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Та Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Бохум

52' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

50' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля