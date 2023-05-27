Тур: 34. Стадион: Ревирпауэрштадион. Зрители: 26000 Главный судья: Вельц Тобиас
0'
6' Undefined phrase: football_event_Адли Амин
8' Красная карточкаАдли Амин
1:0
19' ГолФёрстер Филипп
21' Желтая карточкаШтёгер Кевин
28' Желтая карточкаФёрстер Филипп
2:0
34' ГолАсано Такума
63' Желтая карточкаТапсоба Эдмон
67' Желтая карточкаВирц Флориан
68' Желтая карточкаАлонсо Хаби
69' Желтая карточкаБаккер Митчел
71' Желтая карточкаДиаби Мусса
73' Желтая карточкаХофманн Филипп
84' Желтая карточкаПатрик Остерхаге
3:0
86' ГолШтёгер Кевин
89' Желтая карточкаЦоллер Симон
89' Желтая карточкаПаласиос Эсекиэль
90'+4
Бонусы букмекеров
Ход матча
6'
8'
19'
1:0
21'
28'
34'
2:0
63'
67'
68'
69'
71'
73'
84'
86'
3:0
89'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 2
-
332 Количество передач 331
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Янко
Саиди
20
Ордец
Иван
11
Асано
Такума
11
Амири
Надим
21
Адли
Амин
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
21 Адли АминПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мбамба НоаПолузащитник
-
32 Азхиль АйманПолузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
-
-
47 Ayman Aourir
-
43 Leon Koehl
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Бохум
Байер Л
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
14 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
0.83
1.13
Среднее время на гол
108
80
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
1.43
1.29
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
70
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|8
|0.24
|Штёгер Кевин
|5 (3)
|0.15
|Машович Эрхан
|4
|0.12
|Фёрстер Филипп
|3
|0.09
|Антви-Аджей Кристофер
|3
|0.09
|Цоллер Симон
|3
|0.09
|Асано Такума
|3
|0.09
|Лосилья Антони
|2
|0.06
|Шлоттербек Кевен
|2
|0.06
|Брошински Мориц
|2
|0.06
|Хольтманн Геррит
|1
|0.03
|Кунде Пьер
|1
|0.03
|Стафилидис Костас
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаби Мусса
|9
|0.26
|Фримпонг Жереми
|8
|0.24
|Гложек Адам
|5
|0.15
|Адли Амин
|5
|0.15
|Демирбай Керем
|4
|0.12
|Паласиос Эсекиэль
|4 (3)
|0.12
|Азмун Сердар
|4
|0.12
|Амири Надим
|4 (1)
|0.12
|Баккер Митчел
|3
|0.09
|Шик Патрик
|3
|0.09
|Андрих Роберт
|2
|0.06
|Вирц Флориан
|1
|0.03
|Инкапье Пьеро
|1
|0.03
|Арангис Чарлес
|1
|0.03
|Паулиньо Жозе
|1
|0.03
|Та Джонатан
|1
|0.03
|Тапсоба Эдмон
|1 (1)
|0.03
|Синкгравен Дэйли
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|6
|1
|Данило Соарес
|6
|0
|Хофманн Филипп
|5
|0
|Цоллер Симон
|5
|0
|Ордец Иван
|4
|0
|Стафилидис Костас
|4
|0
|Фёрстер Филипп
|4
|0
|Штёгер Кевин
|3
|0
|Риман Мануэль
|3
|0
|Осей-Туту Джорди
|3
|0
|Машович Эрхан
|3
|0
|Шлоттербек Кевен
|3
|0
|Патрик Остерхаге
|3
|0
|Гамбоа Кристиан
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Лабропулос Василис
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Брошински Мориц
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инкапье Пьеро
|11
|3
|Андрих Роберт
|8
|0
|Баккер Митчел
|5
|1
|Та Джонатан
|6
|0
|Амири Надим
|6
|0
|Адли Амин
|2
|2
|Демирбай Керем
|5
|0
|Тапсоба Эдмон
|5
|0
|Алонсо Хаби
|4
|0
|Паласиос Эсекиэль
|4
|0
|Диаби Мусса
|4
|0
|Фримпонг Жереми
|4
|0
|Вирц Флориан
|4
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Гложек Адам
|2
|0
|Градецки Лукаш
|0
|1
|Арангис Чарлес
|1
|0
|Азмун Сердар
|1
|0
|Синкгравен Дэйли
|1
|0
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Байер Л
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
7
5
Бохум
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Байер Л
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
36
14
Волевые поражения
6
30
Бохум
69%
31%
20 побед 9 поражений
Первый тайм
50% (17)
32% (11)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
Байер Л
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
32% (11)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
45
20
Волевые поражения
13
35
Голы по времени матча
Забито
27
22
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
4
15%
1
5%
1-15
4
15%
2
9%
16-30
6
22%
4
18%
31-45
3
11%
6
27%
46-60
6
22%
6
27%
61-75
4
15%
3
14%
76-90
Пропущено
33
26
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
5
15%
2
8%
1-15
4
12%
5
19%
16-30
4
12%
4
15%
31-45
6
18%
4
15%
46-60
2
6%
3
12%
61-75
12
36%
8
31%
76-90
Забито
13
37
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 11
25 Не забивали 18
4
31%
4
11%
1-15
1
8%
7
19%
16-30
0
0%
6
16%
31-45
3
23%
10
27%
46-60
3
23%
4
11%
61-75
2
15%
6
16%
76-90
Пропущено
39
21
22 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
7
18%
3
14%
1-15
8
21%
2
10%
16-30
7
18%
4
19%
31-45
6
15%
4
19%
46-60
5
13%
3
14%
61-75
6
15%
5
24%
76-90
Забито
40
59
19 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 16
11 Не забивали 8
8
20%
5
8%
1-15
5
13%
9
15%
16-30
6
15%
10
17%
31-45
6
15%
16
27%
46-60
9
23%
10
17%
61-75
6
15%
9
15%
76-90
Пропущено
72
47
35 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 16
30 Не пропускали 25
12
17%
5
11%
1-15
12
17%
7
15%
16-30
11
15%
8
17%
31-45
12
17%
8
17%
46-60
7
10%
6
13%
61-75
18
25%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Герта - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 3:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1
Бохум - Вольфсбург 1:5 Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1
Байер Л
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0
Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3
Результаты матчей
Бохум
Байер Л
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
0
7 раз 41%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
3:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:3
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 35%
1
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
1
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бохум
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
152
89
125
512
413
116
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
107
314
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2212
Больше Меньше
259
1123
1915
529
925
133
331
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|92 - 38
|71
|2.
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|83 - 44
|71
|3.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|64 - 41
|66
|4.
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|51 - 38
|62
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|51 - 44
|59
|6.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|58 - 52
|50
|7.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|57 - 49
|50
|8.
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|57 - 48
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|54 - 55
|46
|10.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|52 - 55
|43
|11.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 54
|42
|12.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|48 - 57
|36
|13.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|51 - 64
|36
|14.
|Заявка
|34
|10
|5
|19
|40 - 72
|35
|15.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|42 - 63
|34
|16.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|45 - 57
|33
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|35 - 71
|31
|18.
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|42 - 69
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|55 - 17
|44
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|38 - 18
|41
|3.
|Заявка
|17
|11
|6
|0
|30 - 11
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|53 - 17
|38
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 18
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|35 - 18
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 23
|27
|9.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 32
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|34 - 25
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 25
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 20
|23
|13.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 24
|22
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 22
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|18.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|39 - 21
|33
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|3.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|4.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 31
|25
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 26
|23
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 30
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 36
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 28
|13
|13.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 35
|12
|14.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|26 - 39
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 35
|11
|16.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|19 - 37
|10
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|18 - 42
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|16 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|15 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|15 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|14 (5)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|3 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|12
|Боруссия М
|Коне Куадио
|12
|Майнц
|Кор Доминик
|11