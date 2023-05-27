  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 26000 Главный судья: Вельц Тобиас
Бохум
3:0
Конец матча
Байер Л
0'
6' Undefined phrase: football_event_
Адли Амин
8' Красная карточка
Адли Амин
1:0
19' Гол
Фёрстер Филипп
21' Желтая карточка
Штёгер Кевин
28' Желтая карточка
Фёрстер Филипп
2:0
34' Гол
Асано Такума
63' Желтая карточка
Тапсоба Эдмон
67' Желтая карточка
Вирц Флориан
68' Желтая карточка
Алонсо Хаби
69' Желтая карточка
Баккер Митчел
71' Желтая карточка
Диаби Мусса
73' Желтая карточка
Хофманн Филипп
84' Желтая карточка
Патрик Остерхаге
3:0
86' Гол
Штёгер Кевин
89' Желтая карточка
Цоллер Симон
89' Желтая карточка
Паласиос Эсекиэль
90'+4
3:0. Гол Кевина Штегера (видео)....
2:0. Гол Такумы Асано (видео). Ч...

Ход матча

6'
 
Адли Амин
8'
 
Адли Амин
19'
Фёрстер Филипп
(Асано Такума)
1:0
21'
Штёгер Кевин
 
28'
Фёрстер Филипп
 
34'
Асано Такума
(Штёгер Кевин)
2:0
56'
Патрик Остерхаге
Фёрстер Филипп
 
56'
Шлоттербек Кевен
Хайнц Доминик
 
63'
 
Тапсоба Эдмон
67'
 
Вирц Флориан
68'
 
Алонсо Хаби
69'
 
Баккер Митчел
71'
 
Диаби Мусса
73'
Хофманн Филипп
 
78'
 
Гложек Адам
Амири Надим
81'
Цоллер Симон
Асано Такума
 
81'
Брошински Мориц
Хофманн Филипп
 
84'
Патрик Остерхаге
 
86'
Штёгер Кевин
(Цоллер Симон)
3:0
89'
Цоллер Симон
 
89'
 
Паласиос Эсекиэль
89'
Лабропулос Василис
Штёгер Кевин
 
90'
 
Мбамба Ноа
Диаби Мусса

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 5 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 2
  • 332 Количество передач 331
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Бохум 6.6% (8)
X 19.7% (24)
Байер Л 73.8% (90)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
23
Янко
Саиди
20
Ордец
Иван
4
Машович
Эрхан
30
Хайнц
Доминик
7
Штёгер
Кевин
8
Лосилья
Антони
10
Фёрстер
Филипп
11
Асано
Такума
33
Хофманн
Филипп
22
Антви-Аджей
Кристофер
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
5
Баккер
Митчел
25
Паласиос
Эсекиэль
11
Амири
Надим
21
Адли
Амин
27
Вирц
Флориан
19
Диаби
Мусса
9
Азмун
Сердар
Бохум
4-3-3
Байер Л
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Байер Л

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

Б
2:0
Б
0:0
Б
1:0
ТМК
5:2
ТМК
1:2
ТМК
2:1
ТМК
1:2
ТМС
0:2
ТМС
0:3
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:0

Голы

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

0.83
1.13

Среднее время на гол

108
80

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.43
1.29

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
70

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 8 0.24
Штёгер Кевин 5 (3) 0.15
Машович Эрхан 4 0.12
Фёрстер Филипп 3 0.09
Антви-Аджей Кристофер 3 0.09
Цоллер Симон 3 0.09
Асано Такума 3 0.09
Лосилья Антони 2 0.06
Шлоттербек Кевен 2 0.06
Брошински Мориц 2 0.06
Хольтманн Геррит 1 0.03
Кунде Пьер 1 0.03
Стафилидис Костас 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаби Мусса 9 0.26
Фримпонг Жереми 8 0.24
Гложек Адам 5 0.15
Адли Амин 5 0.15
Демирбай Керем 4 0.12
Паласиос Эсекиэль 4 (3) 0.12
Азмун Сердар 4 0.12
Амири Надим 4 (1) 0.12
Баккер Митчел 3 0.09
Шик Патрик 3 0.09
Андрих Роберт 2 0.06
Вирц Флориан 1 0.03
Инкапье Пьеро 1 0.03
Арангис Чарлес 1 0.03
Паулиньо Жозе 1 0.03
Та Джонатан 1 0.03
Тапсоба Эдмон 1 (1) 0.03
Синкгравен Дэйли 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 6 1
Данило Соарес 6 0
Хофманн Филипп 5 0
Цоллер Симон 5 0
Ордец Иван 4 0
Стафилидис Костас 4 0
Фёрстер Филипп 4 0
Штёгер Кевин 3 0
Риман Мануэль 3 0
Осей-Туту Джорди 3 0
Машович Эрхан 3 0
Шлоттербек Кевен 3 0
Патрик Остерхаге 3 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Лабропулос Василис 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Янко Саиди 1 0
Асано Такума 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Брошински Мориц 1 0
Томас Рейс 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инкапье Пьеро 11 3
Андрих Роберт 8 0
Баккер Митчел 5 1
Та Джонатан 6 0
Амири Надим 6 0
Адли Амин 2 2
Демирбай Керем 5 0
Тапсоба Эдмон 5 0
Алонсо Хаби 4 0
Паласиос Эсекиэль 4 0
Диаби Мусса 4 0
Фримпонг Жереми 4 0
Вирц Флориан 4 0
Коссуну Одилон 3 0
Гложек Адам 2 0
Градецки Лукаш 0 1
Арангис Чарлес 1 0
Азмун Сердар 1 0
Синкгравен Дэйли 1 0
Фосу-Менса Тимоти 1 0

Результаты матчей

Бохум
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Байер Л
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

7
5
Бохум
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Байер Л
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

36
14

Волевые поражения

6
30
Бохум
69%
31%
20 побед 9 поражений
Первый тайм
50% (17)
32% (11)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
Байер Л
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
32% (11)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

45
20

Волевые поражения

13
35

Голы по времени матча

Забито

27
22
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 24
4
15%
1
5%
1-15
4
15%
2
9%
16-30
6
22%
4
18%
31-45
3
11%
6
27%
46-60
6
22%
6
27%
61-75
4
15%
3
14%
76-90

Пропущено

33
26
13 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
5
15%
2
8%
1-15
4
12%
5
19%
16-30
4
12%
4
15%
31-45
6
18%
4
15%
46-60
2
6%
3
12%
61-75
12
36%
8
31%
76-90

Забито

13
37
5 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 11
25 Не забивали 18
4
31%
4
11%
1-15
1
8%
7
19%
16-30
0
0%
6
16%
31-45
3
23%
10
27%
46-60
3
23%
4
11%
61-75
2
15%
6
16%
76-90

Пропущено

39
21
22 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
7
18%
3
14%
1-15
8
21%
2
10%
16-30
7
18%
4
19%
31-45
6
15%
4
19%
46-60
5
13%
3
14%
61-75
6
15%
5
24%
76-90

Забито

40
59
19 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 16
11 Не забивали 8
8
20%
5
8%
1-15
5
13%
9
15%
16-30
6
15%
10
17%
31-45
6
15%
16
27%
46-60
9
23%
10
17%
61-75
6
15%
9
15%
76-90

Пропущено

72
47
35 В 1-м тайме 20
37 Во 2-м тайме 27
20 Пропускали первыми 16
30 Не пропускали 25
12
17%
5
11%
1-15
12
17%
7
15%
16-30
11
15%
8
17%
31-45
12
17%
8
17%
46-60
7
10%
6
13%
61-75
18
25%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Герта - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 3:2 Боруссия М - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1
Бохум - Вольфсбург 1:5 Унион Берлин - Бохум 1:1 Бохум - Штутгарт 2:3 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1
Байер Л
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0
Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Байер Л 1:4 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Байер Л - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 - Байер Л 0:3 Байер Л - Бавария 2:1 Ференцварош - Байер Л 0:2 Вердер - Байер Л 2:3 Байер Л - Ференцварош 2:0 Байер Л - Герта 4:1 Фрайбург - Байер Л 1:1 Монако - Байер Л 2:3 Байер Л - Майнц 2:3

Результаты матчей

Бохум
Байер Л

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
0
7 раз 41%
3
5 раз 29%
1
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Точный счет

3:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:3
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:3
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 35%
1
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
1
6 раз 18%
3
6 раз 18%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бохум
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
2
8
9
1.5
12
5
5
12
2.5
4
13
1
16
3.5
3
14
1
16
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
7
3
14
1.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
12
0.5
Больше Меньше
25
9
11
23
1.5
19
15
5
29
2.5
9
25
1
33
3.5
3
31
1
33
4.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 34 21 8 5 92 - 38 71
2.
Боруссия Д
 Заявка 34 22 5 7 83 - 44 71
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 34 20 6 8 64 - 41 66
4.
Унион Берлин
 Заявка 34 18 8 8 51 - 38 62
5.
Фрайбург
 Заявка 34 17 8 9 51 - 44 59
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 34 13 11 10 58 - 52 50
7.
Байер Л
 Заявка 34 14 8 12 57 - 49 50
8.
Вольфсбург
 Заявка 34 13 10 11 57 - 48 49
9.
Майнц
 Заявка 34 12 10 12 54 - 55 46
10.
Боруссия М
 Заявка 34 11 10 13 52 - 55 43
11.
Кёльн
 Заявка 34 10 12 12 49 - 54 42
12.
Хоффенхайм
 Заявка 34 10 6 18 48 - 57 36
13.
Вердер
 Заявка 34 10 6 18 51 - 64 36
14.
Бохум
 Заявка 34 10 5 19 40 - 72 35
15.
Аугсбург
 Заявка 34 9 7 18 42 - 63 34
16.
Штутгарт
 Заявка 34 7 12 15 45 - 57 33
17.
Шальке 04
 Заявка 34 7 10 17 35 - 71 31
18.
Герта
 Заявка 34 7 8 19 42 - 69 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 17 14 2 1 55 - 17 44
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 13 2 2 38 - 18 41
3.
Унион Берлин
 Заявка 17 11 6 0 30 - 11 39
4.
Бавария
 Заявка 17 11 5 1 53 - 17 38
5.
Фрайбург
 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 Заявка 17 10 3 4 33 - 18 33
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 9 5 3 35 - 18 32
8.
Байер Л
 Заявка 17 8 3 6 35 - 23 27
9.
Бохум
 Заявка 17 8 2 7 28 - 32 26
10.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 7 4 34 - 25 25
11.
Майнц
 Заявка 17 6 6 5 31 - 25 24
12.
Кёльн
 Заявка 17 6 5 6 28 - 20 23
13.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 Заявка 17 6 4 7 16 - 24 22
15.
Штутгарт
 Заявка 17 5 6 6 23 - 22 21
16.
Герта
 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
17.
Шальке 04
 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
18.
Вердер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 17 10 3 4 39 - 21 33
2.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
4.
Фрайбург
 Заявка 17 7 4 6 23 - 31 25
5.
Вольфсбург
 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
6.
Байер Л
 Заявка 17 6 5 6 22 - 26 23
7.
Унион Берлин
 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
8.
Майнц
 Заявка 17 6 4 7 23 - 30 22
9.
Кёльн
 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
10.
Вердер
 Заявка 17 5 4 8 25 - 36 19
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Хоффенхайм
 Заявка 17 3 4 10 20 - 28 13
13.
Штутгарт
 Заявка 17 2 6 9 22 - 35 12
14.
Аугсбург
 Заявка 17 3 3 11 26 - 39 12
15.
Шальке 04
 Заявка 17 2 5 10 12 - 35 11
16.
Боруссия М
 Заявка 17 1 7 9 19 - 37 10
17.
Бохум
 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 Заявка 17 2 2 13 18 - 42 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 16 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 15 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 15 (5)
Бавария Гнабри Серж 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 3 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 12
Боруссия М Коне Куадио 12
Майнц Кор Доминик 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 26000 болельщиков
  • 94'
    Бохум заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Бохум: 51%, Байер Л: 49%.
  • Офсайд
    93'
    Азмун Сердар из команды Байер Л в офсайде
  • 93'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 93'
    Ордец Иван ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Диаби Мусса получил травму и заменен. Мбамба Ноа выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    92'
    Диаби Мусса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 91'
    Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Контроль мяча: Бохум: 51%, Байер Л: 49%.
    • 90'
      Хорошую попытку сделал Брошински Мориц. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 90'
      Бохум пытается что-то создать.
    • 89'
      Тактическая замена. Штёгер Кевин уходит с поля и его заменяет Лабропулос Василис
    • 89'
      Матч возобновлен
    • Желтая карточка
      89'
      Паласиос Эсекиэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Желтая карточка
      89'
      Цоллер Симон получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • Фол, нарушение
      88'
      Игрок команды Бохум совершает фол
    • 88'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 88'
      Команда Бохум забила решающий гол в последние минуты игры!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Бохум 6.6% (8)
    X 19.7% (24)
    Байер Л 73.8% (90)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бохум 3:0 Байер Л онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на ма