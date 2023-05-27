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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Фритц Марко
Боруссия Д
0:2
Первый тайм: 42'
Майнц
0'
0:1
15' Гол
Ханше-Ольсен Андреас
0:1
19' Не забитый пенальти
Аллер Себастьян
0:2
24' Гол
Онисиво Карим
40' Желтая карточка
Геррейру Рафаэл
Боруссия Дортмунд - Майнц. 0:2. ...
Боруссия Дортмунд - Майнц. Аллер...
Боруссия Дортмунд - Майнц. 0:1. ...

Ход матча

15'
0:1
Ханше-Ольсен Андреас
(Фернандес Эдимилсон)
19'
Аллер Себастьян
0:1
24'
0:2
Онисиво Карим
(Чхэ-Сон Ли II)
40'
Ройс Марко
Адейеми Карим
 
40'
Геррейру Рафаэл
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 141
Боруссия Д 97.2% (137)
X 2.1% (3)
Майнц 0.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Майнц
3.50
9.85
8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
17
Вольф
Мариус
25
Зюле
Никлас
15
Хуммельс
Матс
26
Рюэрсон
Юлиан
21
Мален
Дониэлл
19
Брандт
Юлиан
23
Джан
Эмре
13
Геррейру
Рафаэл
27
Адейеми
Карим
9
Аллер
Себастьян
1
Дамен
Финн
25
Ханше-Ольсен
Андреас
16
Бель
Штефан
20
Фернандес
Эдимилсон
19
Каси
Антони
3
Аарон
Мартин
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
6
Стах
Антон
7
Чхэ-Сон
Ли
II
9
Онисиво
Карим
Боруссия Д
4-5-1
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Боруссия Д
Майнц

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
9.1%
27.3%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

28 матчей

67.9%
14.3%
17.8%
19 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:2
ТМК
0:2
Б
0:4
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:2
Б
2:0
Б
4:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:0

Голы

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.71
1.86

Среднее время на гол

52
48

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

0.71
1.14

Среднее время на гол

126
78

Всего голов

34
42

Голов в среднем за матч

1.21
1.5

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

74
60

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 9 0.26
Мален Дониэлл 9 0.26
Аллер Себастьян 9 0.26
Беллингем Джуд 8 (1) 0.24
Мукоко Юссуфа 7 0.21
Рейна Джованни 7 (1) 0.21
Адейеми Карим 6 0.18
Ройс Марко 6 (1) 0.18
Шлоттербек Нико 4 0.12
Геррейру Рафаэл 3 0.09
Байно-Гиттенс Джейми 3 0.09
Модест Антони 2 0.06
Джан Эмре 2 (1) 0.06
Зюле Никлас 1 0.03
Вольф Мариус 1 0.03
Хуммельс Матс 1 0.03
Рюэрсон Юлиан 1 0.03
Эзкан Салих 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 10 (4) 0.29
Онисиво Карим 9 0.26
Чхэ-Сон Ли II 7 0.21
Ажорк Людовик 6 0.18
Аарон Мартин 5 0.15
Баррейро Леандро 4 0.12
Кор Доминик 3 0.09
Видмер Сильван 2 0.06
Каси Антони 2 0.06
Вайпер Нельсон 2 0.06
Стах Антон 1 0.03
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.03
Буркардт Джонатан 1 0.03
Фернандес Эдимилсон 0 0
Да Коста Данни 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Баркок Аймен 0 0
Бюргзорг Делано 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адейеми Карим 9 0
Джан Эмре 8 0
Беллингем Джуд 8 0
Эзкан Салих 6 0
Хуммельс Матс 4 0
Модест Антони 4 0
Ройс Марко 4 0
Геррейру Рафаэл 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Мёнье Тома 2 0
Зюле Никлас 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Вольф Мариус 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Рейна Джованни 2 0
Аллер Себастьян 1 0
Азар Торган 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 11 0
Бель Штефан 9 0
Ажорк Людовик 5 0
Ханше-Ольсен Андреас 5 0
Баррейро Леандро 5 0
Свенссон Бо 4 0
Онисиво Карим 4 0
Каси Антони 4 0
Стах Антон 4 0
Хак Александер 2 1
Аарон Мартин 3 0
Фернандес Эдимилсон 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Центнер Робин 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Баркок Аймен 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Шабани Энисс 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (12)
19% (3)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

4
8
Боруссия Д
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Майнц
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

18
15

Волевые поражения

21
27
Боруссия Д
69%
31%
20 побед 9 поражений
Первый тайм
55% (18)
24% (8)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Майнц
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

28
19

Волевые поражения

25
35

Голы по времени матча

Забито

53
21
31 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
8
15%
1
5%
1-15
12
23%
3
14%
16-30
11
21%
5
24%
31-45
5
9%
4
19%
46-60
7
13%
2
10%
61-75
10
19%
6
29%
76-90

Пропущено

15
28
5 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
0
0%
5
18%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
5
33%
8
29%
31-45
2
13%
5
18%
46-60
3
20%
1
4%
61-75
5
33%
5
18%
76-90

Забито

27
31
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
3
11%
3
10%
1-15
3
11%
6
19%
16-30
7
26%
5
16%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
2
7%
5
16%
61-75
9
33%
8
26%
76-90

Пропущено

28
25
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
6
21%
1
4%
1-15
6
21%
5
20%
16-30
2
7%
4
16%
31-45
6
21%
2
8%
46-60
1
4%
5
20%
61-75
7
25%
8
32%
76-90

Забито

80
52
44 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 29
25 Забивали первыми 17
3 Не забивали 6
11
14%
4
8%
1-15
15
19%
9
17%
16-30
18
23%
10
19%
31-45
8
10%
8
15%
46-60
9
11%
7
13%
61-75
19
24%
14
27%
76-90

Пропущено

43
53
19 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 26
6
14%
6
11%
1-15
6
14%
9
17%
16-30
7
16%
12
23%
31-45
8
19%
7
13%
46-60
4
9%
6
11%
61-75
12
28%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2
Майнц
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0
Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2

Результаты матчей

Боруссия Д
Майнц

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
5
3 раза 19%
6
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 36%
1
6 раз 18%
3
4 раза 12%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
2 раза 6%
1
14 раз 42%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
1.5
Больше Меньше
7
10
9
7
2.5
5
12
8
8
3.5
3
14
5
11
4.5
2
15
2
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
3
11
6
1.5
6
10
3
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
3
0.5
Больше Меньше
27
6
24
9
1.5
13
20
12
21
2.5
7
26
8
25
3.5
3
30
5
28
4.5
2
31
2
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 34 21 8 5 91 - 37 71
2.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 34 22 4 8 81 - 44 70
3.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 34 20 6 8 62 - 40 66
4.
Фрайбург
 0:0 Заявка 34 17 9 8 50 - 42 60
5.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 34 17 9 8 50 - 38 60
6.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 34 14 10 10 57 - 46 52
7.
Байер Л
 0:2 Заявка 34 14 8 12 57 - 48 50
8.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 34 12 12 10 56 - 51 48
9.
Майнц
 2:0 Заявка 34 13 9 12 54 - 53 48
10.
Боруссия М
 1:0 Заявка 34 11 10 13 51 - 55 43
11.
Кёльн
 0:1 Заявка 34 10 12 12 48 - 53 42
12.
Вердер
 0:0 Заявка 34 10 7 17 51 - 63 37
13.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 34 10 6 18 47 - 56 36
14.
Бохум
 2:0 Заявка 34 10 5 19 39 - 72 35
15.
Аугсбург
 0:1 Заявка 34 9 7 18 42 - 62 34
16.
Штутгарт
 0:0 Заявка 34 7 12 15 44 - 56 33
17.
Шальке 04
 1:2 Заявка 34 7 10 17 34 - 69 31
18.
Герта
 0:1 Заявка 34 6 8 20 40 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 17 14 1 2 53 - 17 43
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 17 13 2 2 36 - 17 41
3.
Бавария
 1:0 Заявка 17 11 5 1 53 - 17 38
4.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 17 10 7 0 29 - 11 37
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 1:0 Заявка 17 10 3 4 32 - 18 33
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 17 8 6 3 33 - 17 30
8.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 17 7 7 3 34 - 23 28
9.
Байер Л
 0:2 Заявка 17 8 3 6 35 - 23 27
10.
Бохум
 2:0 Заявка 17 8 2 7 27 - 32 26
11.
Майнц
 2:0 Заявка 17 6 6 5 31 - 25 24
12.
Кёльн
 0:1 Заявка 17 6 5 6 27 - 19 23
13.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 17 6 4 7 16 - 24 22
15.
Штутгарт
 0:0 Заявка 17 5 6 6 22 - 21 21
16.
Герта
 0:1 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
17.
Шальке 04
 1:2 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
18.
Вердер
 0:0 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 17 10 3 4 38 - 20 33
2.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
3.
Фрайбург
 0:0 Заявка 17 7 5 5 22 - 29 26
4.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
5.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
6.
Майнц
 2:0 Заявка 17 7 3 7 23 - 28 24
7.
Байер Л
 0:2 Заявка 17 6 5 6 22 - 25 23
8.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
9.
Вердер
 0:0 Заявка 17 5 5 7 25 - 35 20
10.
Кёльн
 0:1 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
11.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 17 3 4 10 19 - 27 13
13.
Штутгарт
 0:0 Заявка 17 2 6 9 22 - 35 12
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 17 3 3 11 26 - 38 12
15.
Шальке 04
 1:2 Заявка 17 2 5 10 11 - 33 11
16.
Боруссия М
 1:0 Заявка 17 1 7 9 19 - 37 10
17.
Бохум
 2:0 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 0:1 Заявка 17 1 2 14 16 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 15 (3)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Бавария Гнабри Серж 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 3 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 12
Боруссия М Коне Куадио 12
Майнц Кор Доминик 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Геррейру справа с пятнадцати метров пробил немного выше перекладины.
  • 44'
    Удар Зюле с двадцати пяти метров заблокировал Кор.
  • 43'
    Онисиво длинным забросом отправил вперёд Ли, но Хуммельс настиг соперника и аккуратно выбил у него мяч.
  • Фол, нарушение
    42'
    Кор у центрального круга рукой попал в лицо Аллеру.
  • Желтая карточка
    41'
    Геррейру получил жёлтую карточку за опасную игру против Аарона.
  • Замена
    40'
    Замена в составе "Боруссии": вместо Карима Адейеми на поле вышел Марко Ройс.
  • Травма, повреждение
    39'
    Вольфу оказывают помощь медики. Пауза в матче.
  • Фол, нарушение
    38'
    Баррейро на чужой половине поля снёс Вольфа.
  • Травма, повреждение
    37'
    Мпдики за пределами поля оказывают помощь Адейеми. "Боруссия" небольшой отрезок встречи проведёт в меньшинстве.
  • Угловой
    36'
    Фернандес от углового флага покатил мяч на Ли. Чхэ-Сон выдал слева пас в центр, где удар Кора с десяти метров соперники заблокировали.
  • 35'
    Брандт справа из пределов штрафной площади в касание пробил по воротам после заброса от Геррейру. Дамен расположился верно и мяч поймал.
  • Фол, нарушение
    34'
    Онисиво в центральном круге подтолкнул в спину Хуммельса.
  • 33'
    Вольф справа сместился к центру и откатил мяч на Геррейру, удар которого с двадцати одного метра соперники заблокировали.
  • 32'
    Подача Вольфа справа получилась сильной. Мяч перелетел через штрафную площадь гостей.
  • 31'
    Хумельс справа навесил к воротам, где партнёры не смогли достать мяч головой.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      30'
      Баррейро у центрального круга сбил Брандта.
    • 29'
      "Боруссия" прижала соперников к штрафной площади, но ударов по воротам нет. Рюэрсон слева навесил к дальней штанге, где Дамен забрал мяч в руки.
    • 28'
      Подача Малена справа к дальней штанге получилась слишком сильной.
    • 27'
      Прострел Малена справа в центр штрафной площади соперники перехватили.
    • 26'
      Неожиданно неудачно складывается первая половина тайма для "Боруссии". Хозяева пропустили уже дважды и не забили пенальти. Удастся ли дортмундцам переломить неудачно складывающуюся игру,
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:2!!!
      ОНИСИВО!!! Аарон на левом фланге отправил вперёд Ли, который навесил к воротам. Онисиво никто не помешал пробить головой из отличной позиции. Мяч от руки Кобеля стукнулся о штангу и закатился в сетку.
    • 22'
      Геррейру лежит в чужой штрафной площади. Игра продолжается, а ВАР не нашёл повода для назначения второго пенальти.
    • Судья
      21'
      Герррейру не смог сильно пробить по воротам после навеса слева. Мяч прилетел в руки Дамену. Толкал ли Аарон в спину Рафаэла?
    • Не забитый пенальти
      20'
      Дамен отразил удар Аллера с одиннадцатиметровой отметки в правый угол.
    • Пенальти!
      19'
      После просмотра повтора Фритц назначил пенальти в ворота гостей.
    • Видеоповтор
      18'
      ВАР пересматривает эпизод с контактом Кора и Геррейру в штрафной площади. Фритц сам отправился смотреть повтор.
    • Судья
      17'
      Геррейру оказался на газоне в чужой штрафной площади. Арбитр фола не зафиксировал.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ХАНШЕ-ОЛЬСЕН!!! Фернандес от углового флага навесил к ближней штанге, где Ханше-Ольсен головой переправил мяч в сетку.
    • 14'
      Брандт слева от угла штрафной площади пробил под перекладину. Дамен мяч поймал.
    • Фол, нарушение
      13'
      Кор у центрального круга сбил Малена.
    • 12'
      Ли на правом фланге получил мяч, но на вираже от двух соперников уйти не смог.
    • 11'
      Победа в сегодняшнем матче сделает "Боруссию" чемпионом Германии. В начале встречи территориальное преимущество у хозяев есть, а вот моментов с ударами  по воротам маловато.
    • Фол, нарушение
      10'
      Фернандес у центрального круга нарушил правила.
    • Угловой
      9'
      Брандт исполнил первый угловой удар в матче. Навес Юлиана нашёл ногу Зюле, который с отскоком от газона пробил под перекладину. Дамен оказался на месте и мяч забрал в руки.
    • 8'
      Удар Аллера с восемнадцати метров соперники заблокировали.
    • 7'
      "Майнц" провёл ещё одну атаку правым флангом. Гостям удалось заработать аут. Продолжения атаки не получилось.
    • 6'
      Каси справа прошёл вперёд, но у угла штрафной площади мяч потерял.
    • 5'
      Мален справа с двадцати метров низом пробил рядом с ближней штангой.
    • 4'
      Гости попытались провести атаку правым флангом, но их подвела точность в передачах - мяч потерян.
    • 3'
      Хозяева сразу обосновались на чужой половине поля. Вольфу справа не удалось доставить мяч к воротам.
    • 2'
      "Боруссия" играет в жёлто-чёрной форме, "Майнц" - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сигнал Идуна Парк"!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д 0:2 Майнц

    Исход игры
    Боруссия Д
    97.2% (137)
    Ничья
    2.1% (3)
    Майнц
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.8% (80)
    Меньше
    32.2% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    55.93% (66)
    Нет
    44.07% (52)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    24.1% (34)
    3:1 Боруссия Д
    22.7% (32)
    2:1 Боруссия Д
    16.3% (23)
    3:0 Боруссия Д
    7.8% (11)
    4:1 Боруссия Д
    3.5% (5)
    1:0 Боруссия Д
    2.8% (4)
    4:0 Боруссия Д
    2.1% (3)
    3:2 Боруссия Д
    1.4% (2)
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    Боруссия Д
    Майнц
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