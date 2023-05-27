Замена в составе "Боруссии": вместо Карима Адейеми на поле вышел Марко Ройс.

Геррейру получил жёлтую карточку за опасную игру против Аарона.

Кор у центрального круга рукой попал в лицо Аллеру.

Онисиво длинным забросом отправил вперёд Ли, но Хуммельс настиг соперника и аккуратно выбил у него мяч.

Геррейру справа с пятнадцати метров пробил немного выше перекладины.

Хумельс справа навесил к воротам, где партнёры не смогли достать мяч головой.

Вольф справа сместился к центру и откатил мяч на Геррейру, удар которого с двадцати одного метра соперники заблокировали.

Онисиво в центральном круге подтолкнул в спину Хуммельса.

Брандт справа из пределов штрафной площади в касание пробил по воротам после заброса от Геррейру. Дамен расположился верно и мяч поймал.

Фернандес от углового флага покатил мяч на Ли. Чхэ-Сон выдал слева пас в центр, где удар Кора с десяти метров соперники заблокировали.

Мпдики за пределами поля оказывают помощь Адейеми. "Боруссия" небольшой отрезок встречи проведёт в меньшинстве.

После просмотра повтора Фритц назначил пенальти в ворота гостей.

Дамен отразил удар Аллера с одиннадцатиметровой отметки в правый угол.

Герррейру не смог сильно пробить по воротам после навеса слева. Мяч прилетел в руки Дамену. Толкал ли Аарон в спину Рафаэла?

Геррейру лежит в чужой штрафной площади. Игра продолжается, а ВАР не нашёл повода для назначения второго пенальти.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ОНИСИВО!!! Аарон на левом фланге отправил вперёд Ли, который навесил к воротам. Онисиво никто не помешал пробить головой из отличной позиции. Мяч от руки Кобеля стукнулся о штангу и закатился в сетку.

Неожиданно неудачно складывается первая половина тайма для "Боруссии". Хозяева пропустили уже дважды и не забили пенальти. Удастся ли дортмундцам переломить неудачно складывающуюся игру,

Подача Малена справа к дальней штанге получилась слишком сильной.

"Боруссия" прижала соперников к штрафной площади, но ударов по воротам нет. Рюэрсон слева навесил к дальней штанге, где Дамен забрал мяч в руки.

18' ВАР пересматривает эпизод с контактом Кора и Геррейру в штрафной площади. Фритц сам отправился смотреть повтор.

17' Геррейру оказался на газоне в чужой штрафной площади. Арбитр фола не зафиксировал.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ХАНШЕ-ОЛЬСЕН!!! Фернандес от углового флага навесил к ближней штанге, где Ханше-Ольсен головой переправил мяч в сетку.

14' Брандт слева от угла штрафной площади пробил под перекладину. Дамен мяч поймал.

13' Кор у центрального круга сбил Малена.

12' Ли на правом фланге получил мяч, но на вираже от двух соперников уйти не смог.

11' Победа в сегодняшнем матче сделает "Боруссию" чемпионом Германии. В начале встречи территориальное преимущество у хозяев есть, а вот моментов с ударами по воротам маловато.

10' Фернандес у центрального круга нарушил правила.

9' Брандт исполнил первый угловой удар в матче. Навес Юлиана нашёл ногу Зюле, который с отскоком от газона пробил под перекладину. Дамен оказался на месте и мяч забрал в руки.

8' Удар Аллера с восемнадцати метров соперники заблокировали.

7' "Майнц" провёл ещё одну атаку правым флангом. Гостям удалось заработать аут. Продолжения атаки не получилось.

6' Каси справа прошёл вперёд, но у угла штрафной площади мяч потерял.

5' Мален справа с двадцати метров низом пробил рядом с ближней штангой.

4' Гости попытались провести атаку правым флангом, но их подвела точность в передачах - мяч потерян.

3' Хозяева сразу обосновались на чужой половине поля. Вольфу справа не удалось доставить мяч к воротам.

2' "Боруссия" играет в жёлто-чёрной форме, "Майнц" - в белой.