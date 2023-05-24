Тур: 34. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
История личных встреч
Боруссия Д
Майнц
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
9.1%
27.3%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
28 матчей
67.9%
14.3%
17.8%
19 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.71
1.86
Среднее время на гол
52
48
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
0.71
1.14
Среднее время на гол
126
78
Всего голов
34
42
Голов в среднем за матч
1.21
1.5
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
74
60
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|9
|0.27
|Мален Дониэлл
|9
|0.27
|Аллер Себастьян
|9
|0.27
|Беллингем Джуд
|8 (1)
|0.24
|Мукоко Юссуфа
|7
|0.21
|Рейна Джованни
|7 (1)
|0.21
|Адейеми Карим
|6
|0.18
|Ройс Марко
|6 (1)
|0.18
|Шлоттербек Нико
|4
|0.12
|Геррейру Рафаэл
|3
|0.09
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|0.09
|Модест Антони
|2
|0.06
|Джан Эмре
|2 (1)
|0.06
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|Вольф Мариус
|1
|0.03
|Хуммельс Матс
|1
|0.03
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.03
|Эзкан Салих
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|10 (4)
|0.3
|Онисиво Карим
|9
|0.27
|Чхэ-Сон Ли II
|7
|0.21
|Ажорк Людовик
|6
|0.18
|Аарон Мартин
|5
|0.15
|Баррейро Леандро
|4
|0.12
|Кор Доминик
|3
|0.09
|Видмер Сильван
|2
|0.06
|Каси Антони
|2
|0.06
|Вайпер Нельсон
|2
|0.06
|Стах Антон
|1
|0.03
|Буркардт Джонатан
|1
|0.03
|Да Коста Данни
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|Баркок Аймен
|0
|0
|Бюргзорг Делано
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адейеми Карим
|9
|0
|Джан Эмре
|8
|0
|Беллингем Джуд
|8
|0
|Эзкан Салих
|6
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Модест Антони
|4
|0
|Ройс Марко
|4
|0
|Геррейру Рафаэл
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Рейна Джованни
|2
|0
|Аллер Себастьян
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|11
|0
|Бель Штефан
|9
|0
|Ажорк Людовик
|5
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|5
|0
|Баррейро Леандро
|5
|0
|Свенссон Бо
|4
|0
|Онисиво Карим
|4
|0
|Каси Антони
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Хак Александер
|2
|1
|Аарон Мартин
|3
|0
|Фернандес Эдимилсон
|3
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0
|Бюргзорг Делано
|2
|0
|Буркардт Джонатан
|2
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
|Шабани Энисс
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (12)
19% (3)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
4
8
Боруссия Д
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Майнц
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
18
15
Волевые поражения
21
27
Боруссия Д
69%
31%
20 побед 9 поражений
Первый тайм
55% (18)
24% (8)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Майнц
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
28
19
Волевые поражения
25
35
Голы по времени матча
Забито
53
21
31 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
8
15%
1
5%
1-15
12
23%
3
14%
16-30
11
21%
5
24%
31-45
5
9%
4
19%
46-60
7
13%
2
10%
61-75
10
19%
6
29%
76-90
Пропущено
15
28
5 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
0
0%
5
18%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
5
33%
8
29%
31-45
2
13%
5
18%
46-60
3
20%
1
4%
61-75
5
33%
5
18%
76-90
Забито
27
31
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
3
11%
3
10%
1-15
3
11%
6
19%
16-30
7
26%
5
16%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
2
7%
5
16%
61-75
9
33%
8
26%
76-90
Пропущено
28
25
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
6
21%
1
4%
1-15
6
21%
5
20%
16-30
2
7%
4
16%
31-45
6
21%
2
8%
46-60
1
4%
5
20%
61-75
7
25%
8
32%
76-90
Забито
80
52
44 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 29
25 Забивали первыми 17
3 Не забивали 6
11
14%
4
8%
1-15
15
19%
9
17%
16-30
18
23%
10
19%
31-45
8
10%
8
15%
46-60
9
11%
7
13%
61-75
19
24%
14
27%
76-90
Пропущено
43
53
19 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 26
6
14%
6
11%
1-15
6
14%
9
17%
16-30
7
16%
12
23%
31-45
8
19%
7
13%
46-60
4
9%
6
11%
61-75
12
28%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2
Майнц
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0
Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2
Результаты матчей
Боруссия Д
Майнц
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
5
3 раза 19%
6
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 36%
1
6 раз 18%
3
4 раза 12%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
2 раза 6%
1
14 раз 42%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
710
97
512
88
314
511
215
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
133
116
610
314
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
303
Больше Меньше
276
249
1320
1221
726
825
330
528
231
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|81 - 42
|70
|2.
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|90 - 37
|68
|3.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|60 - 39
|63
|4.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 42
|59
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 38
|59
|6.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|57 - 46
|50
|7.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|56 - 46
|49
|8.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|56 - 51
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|52 - 53
|45
|10.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|48 - 52
|42
|11.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 55
|40
|12.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|51 - 63
|36
|13.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|47 - 56
|35
|14.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|42 - 61
|34
|15.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 56
|32
|16.
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|37 - 72
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|33 - 67
|31
|18.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|40 - 68
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|53 - 15
|43
|2.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|53 - 17
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 17
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 23
|27
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|33 - 23
|25
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 25
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|13.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 24
|22
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|17.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 21
|20
|18.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|3.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 29
|25
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|25 - 35
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 35
|12
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|19 - 27
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|26 - 37
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 31
|11
|16.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|19 - 37
|10
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|14 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|14 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|3 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|12
|Боруссия М
|Коне Куадио
|12
|Майнц
|Кор Доминик
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д - Майнц
Исход игры
Боруссия Д
98.3% (58)
Ничья
0% (0)
Майнц
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (34)
Меньше
39.29% (22)
Обе команды забьют
Да
55.36% (31)
Нет
44.64% (25)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
33.9% (20)
2:1 Боруссия Д
22% (13)
3:1 Боруссия Д
22% (13)
3:0 Боруссия Д
3.4% (2)
1:0 Боруссия Д
3.4% (2)
4:1 Боруссия Д
3.4% (2)
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