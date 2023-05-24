  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Майнц
Прогнозы 59
Боруссия Д 98.3% (58)
X 0% (0)
Майнц 1.7% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Майнц
9.10
9.30
16.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Боруссия Д
Майнц

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
9.1%
27.3%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
22.7%
13.7%
14 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

28 матчей

67.9%
14.3%
17.8%
19 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:2
ТМК
0:2
Б
0:4
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:2
Б
2:0
Б
4:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:0

Голы

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.71
1.86

Среднее время на гол

52
48

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

0.71
1.14

Среднее время на гол

126
78

Всего голов

34
42

Голов в среднем за матч

1.21
1.5

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

74
60

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 9 0.27
Мален Дониэлл 9 0.27
Аллер Себастьян 9 0.27
Беллингем Джуд 8 (1) 0.24
Мукоко Юссуфа 7 0.21
Рейна Джованни 7 (1) 0.21
Адейеми Карим 6 0.18
Ройс Марко 6 (1) 0.18
Шлоттербек Нико 4 0.12
Геррейру Рафаэл 3 0.09
Байно-Гиттенс Джейми 3 0.09
Модест Антони 2 0.06
Джан Эмре 2 (1) 0.06
Зюле Никлас 1 0.03
Вольф Мариус 1 0.03
Хуммельс Матс 1 0.03
Рюэрсон Юлиан 1 0.03
Эзкан Салих 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 10 (4) 0.3
Онисиво Карим 9 0.27
Чхэ-Сон Ли II 7 0.21
Ажорк Людовик 6 0.18
Аарон Мартин 5 0.15
Баррейро Леандро 4 0.12
Кор Доминик 3 0.09
Видмер Сильван 2 0.06
Каси Антони 2 0.06
Вайпер Нельсон 2 0.06
Стах Антон 1 0.03
Буркардт Джонатан 1 0.03
Да Коста Данни 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Ханше-Ольсен Андреас 0 0
Фюльжени Анжело 0 0
Баркок Аймен 0 0
Бюргзорг Делано 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адейеми Карим 9 0
Джан Эмре 8 0
Беллингем Джуд 8 0
Эзкан Салих 6 0
Хуммельс Матс 4 0
Модест Антони 4 0
Ройс Марко 4 0
Геррейру Рафаэл 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Мёнье Тома 2 0
Зюле Никлас 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Вольф Мариус 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Рейна Джованни 2 0
Аллер Себастьян 1 0
Азар Торган 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 11 0
Бель Штефан 9 0
Ажорк Людовик 5 0
Ханше-Ольсен Андреас 5 0
Баррейро Леандро 5 0
Свенссон Бо 4 0
Онисиво Карим 4 0
Каси Антони 4 0
Стах Антон 4 0
Хак Александер 2 1
Аарон Мартин 3 0
Фернандес Эдимилсон 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Бюргзорг Делано 2 0
Буркардт Джонатан 2 0
Центнер Робин 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Баркок Аймен 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Шабани Энисс 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (12)
19% (3)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Майнц
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

4
8
Боруссия Д
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Майнц
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

18
15

Волевые поражения

21
27
Боруссия Д
69%
31%
20 побед 9 поражений
Первый тайм
55% (18)
24% (8)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Майнц
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
36% (12)
27% (9)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

28
19

Волевые поражения

25
35

Голы по времени матча

Забито

53
21
31 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
8
15%
1
5%
1-15
12
23%
3
14%
16-30
11
21%
5
24%
31-45
5
9%
4
19%
46-60
7
13%
2
10%
61-75
10
19%
6
29%
76-90

Пропущено

15
28
5 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
0
0%
5
18%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
5
33%
8
29%
31-45
2
13%
5
18%
46-60
3
20%
1
4%
61-75
5
33%
5
18%
76-90

Забито

27
31
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
3
11%
3
10%
1-15
3
11%
6
19%
16-30
7
26%
5
16%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
2
7%
5
16%
61-75
9
33%
8
26%
76-90

Пропущено

28
25
14 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
6
21%
1
4%
1-15
6
21%
5
20%
16-30
2
7%
4
16%
31-45
6
21%
2
8%
46-60
1
4%
5
20%
61-75
7
25%
8
32%
76-90

Забито

80
52
44 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 29
25 Забивали первыми 17
3 Не забивали 6
11
14%
4
8%
1-15
15
19%
9
17%
16-30
18
23%
10
19%
31-45
8
10%
8
15%
46-60
9
11%
7
13%
61-75
19
24%
14
27%
76-90

Пропущено

43
53
19 В 1-м тайме 27
24 Во 2-м тайме 26
8 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 26
6
14%
6
11%
1-15
6
14%
9
17%
16-30
7
16%
12
23%
31-45
8
19%
7
13%
46-60
4
9%
6
11%
61-75
12
28%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2
Майнц
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0
Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1 Герта - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Майнц - Боруссия М 4:0 Байер Л - Майнц 2:3 Майнц - Аугсбург 3:1 Унион Берлин - Майнц 2:1 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Бохум 5:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2

Результаты матчей

Боруссия Д
Майнц

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
3 раза 19%
5
3 раза 19%
6
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 36%
1
6 раз 18%
3
4 раза 12%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
3 раза 9%
6
2 раза 6%
1
14 раз 42%
0
6 раз 18%
2
6 раз 18%
3
4 раза 12%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
1.5
Больше Меньше
7
10
9
7
2.5
5
12
8
8
3.5
3
14
5
11
4.5
2
15
2
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
3
11
6
1.5
6
10
3
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
3
0.5
Больше Меньше
27
6
24
9
1.5
13
20
12
21
2.5
7
26
8
25
3.5
3
30
5
28
4.5
2
31
2
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 33 22 4 7 81 - 42 70
2.
Бавария
 Заявка 33 20 8 5 90 - 37 68
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 33 19 6 8 60 - 39 63
4.
Фрайбург
 Заявка 33 17 8 8 50 - 42 59
5.
Унион Берлин
 Заявка 33 17 8 8 50 - 38 59
6.
Байер Л
 Заявка 33 14 8 11 57 - 46 50
7.
Вольфсбург
 Заявка 33 13 10 10 56 - 46 49
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 33 12 11 10 56 - 51 47
9.
Майнц
 Заявка 33 12 9 12 52 - 53 45
10.
Кёльн
 Заявка 33 10 12 11 48 - 52 42
11.
Боруссия М
 Заявка 33 10 10 13 50 - 55 40
12.
Вердер
 Заявка 33 10 6 17 51 - 63 36
13.
Хоффенхайм
 Заявка 33 10 5 18 47 - 56 35
14.
Аугсбург
 Заявка 33 9 7 17 42 - 61 34
15.
Штутгарт
 Заявка 33 7 11 15 44 - 56 32
16.
Бохум
 Заявка 33 9 5 19 37 - 72 32
17.
Шальке 04
 Заявка 33 7 10 16 33 - 67 31
18.
Герта
 Заявка 33 6 8 19 40 - 68 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 16 14 1 1 53 - 15 43
2.
Бавария
 Заявка 17 11 5 1 53 - 17 38
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 12 2 2 34 - 16 38
4.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
5.
Фрайбург
 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 17 8 3 6 35 - 23 27
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 17 6 6 5 31 - 25 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 Заявка 17 6 4 7 16 - 24 22
15.
Герта
 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
16.
Шальке 04
 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
17.
Штутгарт
 Заявка 16 5 5 6 22 - 21 20
18.
Вердер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
4.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
5.
Вольфсбург
 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
6.
Байер Л
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
7.
Унион Берлин
 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 16 5 4 7 25 - 35 19
10.
Кёльн
 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Штутгарт
 Заявка 17 2 6 9 22 - 35 12
13.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
14.
Аугсбург
 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
15.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
16.
Боруссия М
 Заявка 17 1 7 9 19 - 37 10
17.
Бохум
 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Бавария Гнабри Серж 14 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 3 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 12
Боруссия М Коне Куадио 12
Майнц Кор Доминик 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Майнц от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 мая 2023, осталось 2 дня 7 часов 54 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 59
    Боруссия Д 98.3% (58)
    X 0% (0)
    Майнц 1.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Майнц
    9.10
    9.30
    16.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Боруссия Д - Майнц онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д - Майнц

    Исход игры
    Боруссия Д
    98.3% (58)
    Ничья
    0% (0)
    Майнц
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (34)
    Меньше
    39.29% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    55.36% (31)
    Нет
    44.64% (25)
    Популярный счёт
    2:0 Боруссия Д
    33.9% (20)
    2:1 Боруссия Д
    22% (13)
    3:1 Боруссия Д
    22% (13)
    3:0 Боруссия Д
    3.4% (2)
    1:0 Боруссия Д
    3.4% (2)
    4:1 Боруссия Д
    3.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Боруссия Д
    Майнц
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     