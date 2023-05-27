Ворвался в штрафную соперника Любичич и тут же прострелил вдоль ворот на Зельке, но тому в силовой борьбе помешал пробить Киммих.

В центре поля Гравенберха по ногам ударил в силовой борьбе Мартель. Штрафной удар исполнять будут гости.

Успокоилась игра в последние минуты, команды катают мяч в центре поля по очереди, но опасных моментов давно уже не было.

Майна ушел от соперника на скорости по флангу и прострелил в штрафную, но до удара дело так и не дошло.

Снова Майна подавал в штрафную от лицевой линии, но после серии рикошетов головой вынес сферу Гравенберх.

Ушел от соперника Шмиц теперь уже по флангу и подал в штрафную, где Майна оказался на газоне в борьбе с Паваром. Свисток арбитра промолчал.

Отобрал мяч на правом фланге Шмиц и тут же подал в штрафную, но здесь Де Лигт не позволил пробить в падении Зельке.

Забросил в штрафную соперника с фланга Мартель на ход Зельке, который пробил головой, но мяч оказался в руках Зоммера.

Проникающий пас исполнял Гравенберх в штрафную на Сане, но того опередил вышедший из ворот Швебе.

Снова пробивал головой из пределов штрафной Зельке после подачи от Любичича, но мяч полетел выше ворот.

Низом прострелил с правого фланга Павар в штрафную на Сане, но перехватил мяч в последний момент Хектор.

Ворвался в штрафную соперника с левого фланга Гнабри и отдал поперек на Сане, но тому в окружении троих защитников пробить не удалось.

Подтолкнул в спину соперника в центре поля Мартель. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

Диагональ исполнял Кайнц на левый фланг, куда забегал Зельке, но догнать мяч в пределах поля не удалось ему.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил небольшое повреждение Киммих. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

В контратаку Любичич убегал по правой бровке и прострелил в штрафную на Зельке, но первым на мяче оказался Де Лигт.

Тонким пасом Де Лигт теперь уже искал в штрафной соперника Мюллера, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Из пределов штрафной пробивал по воротам Мюллер после прострела от Мазрауи, но на этот раз хозяев выручила штанга.

Накрутил соперника финтом на фланге Мартель и отдал в штрафную на Любичича, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его голкиперу.

Прорывался по центру в штрафную соперника Зельке и пробил в борьбе с защитником, но точности ему немного не хватило.

На фланге Комана уложил на газон Шмиц в подкате. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

Со штрафного навесил в район линии вратарской Киммих, но здесь головой вынес сферу в центр поля Шабо.

Откровенно срывал контратаку Упамекано, уложив соперника в центре поля руками на газон, но судья не показал желтую карточку.

Пробивал головой Зельке после навеса с фланга в исполнении Хектора, но мяч застрял в гуще защитников.

Выиграл подбор у штрафной соперника Кайнц и пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

18' Ушел от соперника по флангу Киммих и в штрафную соперника исполнил подачу, но здесь головой Шабо вынес сферу в аут.

17' Мы только что могли видеть довольные лица менеджеров "Баварии", что связанно с событиями в параллельной игре в Дортмунде, за которой Вы так же можете следить на нашем сайте.

16' Прорывался по правому флангу Любичич и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

15' Зацепился за мяч Зельке на чужой половине поля и скинул поперек на Любичича, но тому добраться до сферы не позволили защитники.

14' Прорывался по флангу Любичич, сместился в центр и с острого угла пробил, но вышедший из ворот Зоммер не позволил случиться голу.

13' Активно прессингуют соперника на чужой половине поля мюнхенцы, даже центр с мячом не дают они перейти хозяевам.

12' Отдавал пас по флангу Мазрауи на ход Гнабри, но тот не смог оторваться от Шмица и в итоге потерял сферу.

11' Отобрал мяч на фланге Гнабри и покатил поперек на Мюллера, но этот пас Хюберс перехватил в последний момент.

10' На фланге получил по ногам Зельке в борьбе против Павара, судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

9' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Кингсли Коман! Неожиданно вышли вперед мюнхенцы. Прорвался к штрафной соперника по центру Сане и отдал поперек на Комана, который шатнул финтом защитника и красивым обводящим ударом отправил снаряд в дальнюю девятку.

8' Отобрал мяч в центре поля Схири и отдал вперед на Кайнца, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.

7' С левого фланга прострелил в центр штрафной Гнабри на ход Мюллеру, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.

6' Диагональ исполнял Киммих на правый фланг, куда забегал Сане, но мяч перехватил в последний момент Хектор.

5' В центре поля подтолкнул Гравенберха в спину руками Схири. Штрафной удар исполнять будут мюнхенцы.

4' Убежал по правой бровке в атаку Любичич и навесил в центр штрафной, где пробил с ходу Майна, но мяч полетел выше перекладины.

3' Дальний заброс исполнял Кайнц в штрафную на ход Зельке, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Зоммера.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.