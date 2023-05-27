  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Яблонски Свен
Кёльн
0:1
Первый тайм: 44'
Бавария
0'
0:1
8' Гол
Коман Кингсли
24' Желтая карточка
Шмиц Бенно
0:1. Гол Кингсли Комана (видео)....

Ход матча

8'
0:1
Коман Кингсли
(Сане Лерой)
24'
Шмиц Бенно
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 124
Кёльн 3.2% (4)
X 4% (5)
Бавария 92.7% (115)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Бавария
8.40
6.70
5.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Схири
Эльес
6
Мартель
Эрик
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
27
Зоммер
Янн
5
Павар
Бенжамен
2
Упамекано
Дайо
4
Де
Лигт
Маттейс
40
Мазрауи
Нуссаир
6
Киммих
Йозуа
38
Гравенберх
Райан
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
11
Коман
Кингсли
7
Гнабри
Серж
Кёльн
4-2-3-1
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Кёльн
Бавария

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 17 побед

27 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
3 победы 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

14.8%
37%
48.2%
4 победы 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

14.8%
22.2%
63%
4 победы 6 ничьих 17 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:4
Б
3:2
ТМК
2:3
Б
5:1
Б
1:2
Б
1:4
Б
4:0
Б
1:3
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
4:0
Б
4:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
3:0
Б
3:2
Б
0:0
ТМС
0:0
Б
1:1
Б
0:0
ТМС
0:2
Б
1:2
Б
0:3
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.62
0.79

Среднее время на гол

146
114

Всего голов

29
31

Голов в среднем за матч

2.07
2.38

Среднее время на гол

43
37

Всего голов

37
42

Голов в среднем за матч

1.37
1.56

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

65
57

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схири Эльес 7 0.21
Кайнц Флориан 6 (3) 0.18
Тиггес Штеффен 6 0.18
Любичич Деян 4 0.12
Гусенбашич Денис 4 0.12
Майна Линтон 3 0.09
Хюберс Тимо 3 0.09
Тилманн Ян 2 0.06
Адамян Саркис 1 0.03
Мартель Эрик 1 0.03
Шмиц Бенно 1 0.03
Дитц Флориан 1 0.03
Килиан Лука 1 0.03
Хектор Йонас 0 0
Шабо Юлиан 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гнабри Серж 14 (1) 0.41
Мусиала Джамал 11 0.32
Чупо-Мотинг Эрик 10 0.29
Сане Лерой 8 0.24
Коман Кингсли 8 0.24
Мюллер Томас 7 0.21
Мане Садио 7 (1) 0.21
Киммих Йозуа 5 (1) 0.15
Тель Матис 5 0.15
Павар Бенжамен 4 0.12
Горецка Леон 3 0.09
Де Лигт Маттейс 3 0.09
Канселу Жоау 1 0.03
Дэвис Альфонсо 1 0.03
Мазрауи Нуссаир 1 0.03
Забитцер Марсель 1 0.03
Упамекано Дайо 0 0
Gabriel Vidovic 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюберс Тимо 8 0
Кайнц Флориан 5 1
Килиан Лука 3 2
Мартель Эрик 6 0
Шмиц Бенно 5 0
Схири Эльес 5 0
Шиндлер Кингсли 4 0
Дуда Ондрей 4 0
Тилманн Ян 4 0
Стеффен Баумгарт 3 0
Адамян Саркис 3 0
Хектор Йонас 3 0
Шабо Юлиан 3 0
Гусенбашич Денис 3 0
Ут Марк 2 0
Зельке Дейви 2 0
Любичич Деян 2 0
Швебе Марвин 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Тиггес Штеффен 1 0
Дитц Флориан 1 0
Майна Линтон 1 0
Сольдо Никола 1 0
Олесен Матиас 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 6 1
Киммих Йозуа 5 1
Павар Бенжамен 6 0
Горецка Леон 5 0
Сане Лерой 4 0
Де Лигт Маттейс 4 0
Канселу Жоау 3 0
Юлиан Нагельсман 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Мане Садио 2 0
Тель Матис 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Зоммер Янн 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Станишич Йосип 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Кёльн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Бавария
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
6% (1)
82% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

4
8
Кёльн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Бавария
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
69% (11)
31% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

23
3

Волевые поражения

17
51
Кёльн
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
Бавария
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
39% (13)
18% (6)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
24% (8)
45% (15)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

31
11

Волевые поражения

21
59

Голы по времени матча

Забито

28
36
11 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 13
23 Не забивали 18
4
14%
7
19%
1-15
4
14%
6
17%
16-30
3
11%
12
33%
31-45
7
25%
4
11%
46-60
5
18%
4
11%
61-75
5
18%
3
8%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 13
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
4
24%
6
29%
61-75
3
18%
6
29%
76-90

Забито

20
52
14 В 1-м тайме 30
6 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 13
22 Не забивали 16
4
20%
5
10%
1-15
3
15%
12
23%
16-30
7
35%
13
25%
31-45
1
5%
6
12%
46-60
0
0%
5
10%
61-75
5
25%
11
21%
76-90

Пропущено

35
18
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
5
14%
4
22%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
7
20%
2
11%
31-45
5
14%
2
11%
46-60
8
23%
4
22%
61-75
6
17%
6
33%
76-90

Забито

48
88
25 В 1-м тайме 55
23 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 26
12 Не забивали 1
8
17%
12
14%
1-15
7
15%
18
20%
16-30
10
21%
25
28%
31-45
8
17%
10
11%
46-60
5
10%
9
10%
61-75
10
21%
14
16%
76-90

Пропущено

52
39
25 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 23
8
15%
6
15%
1-15
6
12%
0
0%
16-30
11
21%
5
13%
31-45
6
12%
6
15%
46-60
12
23%
10
26%
61-75
9
17%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1
Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0
Бавария
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0
Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4

Результаты матчей

Кёльн
Бавария

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
6
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 39%
1
8 раз 24%
3
6 раз 18%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
6
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
0
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
12
5
6
10
2.5
9
8
2
14
3.5
7
10
2
14
4.5
5
12
1
15
5.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
1
6
11
1.5
10
6
3
14
2.5
4
12
1
16
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
13
0.5
Больше Меньше
32
1
12
21
1.5
22
11
9
24
2.5
13
20
3
30
3.5
10
23
2
31
4.5
7
26
1
32
5.5
5
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 34 21 8 5 91 - 37 71
2.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 34 22 4 8 81 - 44 70
3.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 34 20 6 8 62 - 40 66
4.
Фрайбург
 0:0 Заявка 34 17 9 8 50 - 42 60
5.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 34 17 9 8 50 - 38 60
6.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 34 14 10 10 57 - 46 52
7.
Байер Л
 0:2 Заявка 34 14 8 12 57 - 48 50
8.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 34 12 12 10 56 - 51 48
9.
Майнц
 2:0 Заявка 34 13 9 12 54 - 53 48
10.
Боруссия М
 1:0 Заявка 34 11 10 13 51 - 55 43
11.
Кёльн
 0:1 Заявка 34 10 12 12 48 - 53 42
12.
Вердер
 0:0 Заявка 34 10 7 17 51 - 63 37
13.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 34 10 6 18 47 - 56 36
14.
Бохум
 2:0 Заявка 34 10 5 19 39 - 72 35
15.
Аугсбург
 0:1 Заявка 34 9 7 18 42 - 62 34
16.
Штутгарт
 0:0 Заявка 34 7 12 15 44 - 56 33
17.
Шальке 04
 1:2 Заявка 34 7 10 17 34 - 69 31
18.
Герта
 0:1 Заявка 34 6 8 20 40 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 17 14 1 2 53 - 17 43
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 17 13 2 2 36 - 17 41
3.
Бавария
 1:0 Заявка 17 11 5 1 53 - 17 38
4.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 17 10 7 0 29 - 11 37
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 1:0 Заявка 17 10 3 4 32 - 18 33
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 17 8 6 3 33 - 17 30
8.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 17 7 7 3 34 - 23 28
9.
Байер Л
 0:2 Заявка 17 8 3 6 35 - 23 27
10.
Бохум
 2:0 Заявка 17 8 2 7 27 - 32 26
11.
Майнц
 2:0 Заявка 17 6 6 5 31 - 25 24
12.
Кёльн
 0:1 Заявка 17 6 5 6 27 - 19 23
13.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 17 6 4 7 16 - 24 22
15.
Штутгарт
 0:0 Заявка 17 5 6 6 22 - 21 21
16.
Герта
 0:1 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
17.
Шальке 04
 1:2 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
18.
Вердер
 0:0 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 17 10 3 4 38 - 20 33
2.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
3.
Фрайбург
 0:0 Заявка 17 7 5 5 22 - 29 26
4.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
5.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
6.
Майнц
 2:0 Заявка 17 7 3 7 23 - 28 24
7.
Байер Л
 0:2 Заявка 17 6 5 6 22 - 25 23
8.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
9.
Вердер
 0:0 Заявка 17 5 5 7 25 - 35 20
10.
Кёльн
 0:1 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
11.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 17 3 4 10 19 - 27 13
13.
Штутгарт
 0:0 Заявка 17 2 6 9 22 - 35 12
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 17 3 3 11 26 - 38 12
15.
Шальке 04
 1:2 Заявка 17 2 5 10 11 - 33 11
16.
Боруссия М
 1:0 Заявка 17 1 7 9 19 - 37 10
17.
Бохум
 2:0 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 0:1 Заявка 17 1 2 14 16 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 15 (3)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Бавария Гнабри Серж 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 3 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 12
Боруссия М Коне Куадио 12
Майнц Кор Доминик 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Отобрал мяч на правом фланге Шмиц и тут же подал в штрафную, но здесь Де Лигт не позволил пробить в падении Зельке.
  • 42'
    Ушел от соперника Шмиц теперь уже по флангу и подал в штрафную, где Майна оказался на газоне в борьбе с Паваром. Свисток арбитра промолчал. 
  • 41'
    Снова Майна подавал в штрафную от лицевой линии, но после серии рикошетов головой вынес сферу Гравенберх.
  • 40'
    Майна ушел от соперника на скорости по флангу и прострелил в штрафную, но до удара дело так и не дошло.
  • 39'
    Успокоилась игра в последние минуты, команды катают мяч в центре поля по очереди, но опасных моментов давно уже не было.
  • 38'
    В центре поля Гравенберха по ногам ударил в силовой борьбе Мартель. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 37'
    Ворвался в штрафную соперника Любичич и тут же прострелил вдоль ворот на Зельке, но тому в силовой борьбе помешал пробить Киммих.
  • 36'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил небольшое повреждение Киммих. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 35'
    Диагональ исполнял Кайнц на левый фланг, куда забегал Зельке, но догнать мяч в пределах поля не удалось ему.
  • 34'
    Подтолкнул в спину соперника в центре поля Мартель. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 33'
    Ворвался в штрафную соперника с левого фланга Гнабри и отдал поперек на Сане, но тому в окружении троих защитников пробить не удалось.
  • 32'
    Низом прострелил с правого фланга Павар в штрафную на Сане, но перехватил мяч в последний момент Хектор.
  • 31'
    Снова пробивал головой из пределов штрафной Зельке после подачи от Любичича, но мяч полетел выше ворот.
  • 30'
    Проникающий пас исполнял Гравенберх в штрафную на Сане, но того опередил вышедший из ворот Швебе.
  • 29'
    Забросил в штрафную соперника с фланга Мартель на ход Зельке, который пробил головой, но мяч оказался в руках Зоммера.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Кайнц и пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
    • 27'
      Пробивал головой Зельке после навеса с фланга в исполнении Хектора, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 26'
      Откровенно срывал контратаку Упамекано, уложив соперника в центре поля руками на газон, но судья не показал желтую карточку.
    • 25'
      Со штрафного навесил в район линии вратарской Киммих, но здесь головой вынес сферу в центр поля Шабо.
    • Желтая карточка
      24'
      На фланге Комана уложил на газон Шмиц в подкате. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
    • 23'
      Прорывался по центру в штрафную соперника Зельке и пробил в борьбе с защитником, но точности ему немного не хватило.
    • 22'
      Накрутил соперника финтом на фланге Мартель и отдал в штрафную на Любичича, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его голкиперу.
    • Штанга
      21'
      Из пределов штрафной пробивал по воротам Мюллер после прострела от Мазрауи, но на этот раз хозяев выручила штанга.
    • 20'
      Тонким пасом Де Лигт теперь уже искал в штрафной соперника Мюллера, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 19'
      В контратаку Любичич убегал по правой бровке и прострелил в штрафную на Зельке, но первым на мяче оказался Де Лигт.
    • 18'
      Ушел от соперника по флангу Киммих и в штрафную соперника исполнил подачу, но здесь головой Шабо вынес сферу в аут.
    • 17'
      Мы только что могли видеть довольные лица менеджеров "Баварии", что связанно с событиями в параллельной игре в Дортмунде, за которой Вы так же можете следить на нашем сайте.
    • 16'
      Прорывался по правому флангу Любичич и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 15'
      Зацепился за мяч Зельке на чужой половине поля и скинул поперек на Любичича, но тому добраться до сферы не позволили защитники.
    • 14'
      Прорывался по флангу Любичич, сместился в центр и с острого угла пробил, но вышедший из ворот Зоммер не позволил случиться голу.
    • 13'
      Активно прессингуют соперника на чужой половине поля мюнхенцы, даже центр с мячом не дают они перейти хозяевам.
    • 12'
      Отдавал пас по флангу Мазрауи на ход Гнабри, но тот не смог оторваться от Шмица и в итоге потерял сферу.
    • 11'
      Отобрал мяч на фланге Гнабри и покатил поперек на Мюллера, но этот пас Хюберс перехватил в последний момент.
    • 10'
      На фланге получил по ногам Зельке в борьбе против Павара, судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • Описание гола
      9'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Кингсли Коман! Неожиданно вышли вперед мюнхенцы. Прорвался к штрафной соперника по центру Сане и отдал поперек на Комана, который шатнул финтом защитника и красивым обводящим ударом отправил снаряд в дальнюю девятку.
    • 8'
      Отобрал мяч в центре поля Схири и отдал вперед на Кайнца, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.
    • 7'
      С левого фланга прострелил в центр штрафной Гнабри на ход Мюллеру, но тому пробить в борьбе с защитником не удалось.
    • 6'
      Диагональ исполнял Киммих на правый фланг, куда забегал Сане, но мяч перехватил в последний момент Хектор.
    • 5'
      В центре поля подтолкнул Гравенберха в спину руками Схири. Штрафной удар исполнять будут мюнхенцы.
    • 4'
      Убежал по правой бровке в атаку Любичич и навесил в центр штрафной, где пробил с ходу Майна, но мяч полетел выше перекладины.
    • 3'
      Дальний заброс исполнял Кайнц в штрафную на ход Зельке, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Зоммера.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится победой Кёльн.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.46. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.46 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Кёльн 0:1 Бавария онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Бавария

    Исход игры
    Кёльн
    3.2% (4)
    Ничья
    4% (5)
    Бавария
    92.7% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.42% (89)
    Меньше
    24.58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    72.03% (85)
    Нет
    27.97% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    35.5% (44)
    1:3 Бавария
    20.2% (25)
    0:2 Бавария
    15.3% (19)
    0:3 Бавария
    4.8% (6)
    0:1 Бавария
    4.8% (6)
    1:4 Бавария
    3.2% (4)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    2:3 Бавария
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Кёльн
    Бавария
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     