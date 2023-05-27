Тур: 34. Стадион: Рейн Энерги. Главный судья: Яблонски Свен
Бонусы букмекеров
Ход матча
8'
0:1
24'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Швебе
Марвин
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Схири
Эльес
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
27
Зоммер
Янн
10
Сане
Лерой
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
27 Зоммер ЯннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
-
22 Канселу ЖоауЗащитник
-
23 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мане СадиоПолузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кёльн
Бавария
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 17 побед
27 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
3 победы 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
14.8%
37%
48.2%
4 победы 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
14.8%
22.2%
63%
4 победы 6 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.62
0.79
Среднее время на гол
146
114
Всего голов
29
31
Голов в среднем за матч
2.07
2.38
Среднее время на гол
43
37
Всего голов
37
42
Голов в среднем за матч
1.37
1.56
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
65
57
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схири Эльес
|7
|0.21
|Кайнц Флориан
|6 (3)
|0.18
|Тиггес Штеффен
|6
|0.18
|Любичич Деян
|4
|0.12
|Гусенбашич Денис
|4
|0.12
|Майна Линтон
|3
|0.09
|Хюберс Тимо
|3
|0.09
|Тилманн Ян
|2
|0.06
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|Мартель Эрик
|1
|0.03
|Шмиц Бенно
|1
|0.03
|Дитц Флориан
|1
|0.03
|Килиан Лука
|1
|0.03
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шабо Юлиан
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гнабри Серж
|14 (1)
|0.41
|Мусиала Джамал
|11
|0.32
|Чупо-Мотинг Эрик
|10
|0.29
|Сане Лерой
|8
|0.24
|Коман Кингсли
|8
|0.24
|Мюллер Томас
|7
|0.21
|Мане Садио
|7 (1)
|0.21
|Киммих Йозуа
|5 (1)
|0.15
|Тель Матис
|5
|0.15
|Павар Бенжамен
|4
|0.12
|Горецка Леон
|3
|0.09
|Де Лигт Маттейс
|3
|0.09
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.03
|Мазрауи Нуссаир
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|1
|0.03
|Упамекано Дайо
|0
|0
|Gabriel Vidovic
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хюберс Тимо
|8
|0
|Кайнц Флориан
|5
|1
|Килиан Лука
|3
|2
|Мартель Эрик
|6
|0
|Шмиц Бенно
|5
|0
|Схири Эльес
|5
|0
|Шиндлер Кингсли
|4
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Тилманн Ян
|4
|0
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Адамян Саркис
|3
|0
|Хектор Йонас
|3
|0
|Шабо Юлиан
|3
|0
|Гусенбашич Денис
|3
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Швебе Марвин
|1
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Тиггес Штеффен
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
|Олесен Матиас
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Упамекано Дайо
|6
|1
|Киммих Йозуа
|5
|1
|Павар Бенжамен
|6
|0
|Горецка Леон
|5
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Де Лигт Маттейс
|4
|0
|Канселу Жоау
|3
|0
|Юлиан Нагельсман
|3
|0
|Коман Кингсли
|1
|1
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Бавария
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
6% (1)
82% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
4
8
Кёльн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Бавария
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
69% (11)
31% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
23
3
Волевые поражения
17
51
Кёльн
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
Бавария
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
39% (13)
18% (6)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
24% (8)
45% (15)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
31
11
Волевые поражения
21
59
Голы по времени матча
Забито
28
36
11 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 13
23 Не забивали 18
4
14%
7
19%
1-15
4
14%
6
17%
16-30
3
11%
12
33%
31-45
7
25%
4
11%
46-60
5
18%
4
11%
61-75
5
18%
3
8%
76-90
Пропущено
17
21
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 13
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
4
24%
6
29%
61-75
3
18%
6
29%
76-90
Забито
20
52
14 В 1-м тайме 30
6 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 13
22 Не забивали 16
4
20%
5
10%
1-15
3
15%
12
23%
16-30
7
35%
13
25%
31-45
1
5%
6
12%
46-60
0
0%
5
10%
61-75
5
25%
11
21%
76-90
Пропущено
35
18
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
5
14%
4
22%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
7
20%
2
11%
31-45
5
14%
2
11%
46-60
8
23%
4
22%
61-75
6
17%
6
33%
76-90
Забито
48
88
25 В 1-м тайме 55
23 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 26
12 Не забивали 1
8
17%
12
14%
1-15
7
15%
18
20%
16-30
10
21%
25
28%
31-45
8
17%
10
11%
46-60
5
10%
9
10%
61-75
10
21%
14
16%
76-90
Пропущено
52
39
25 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 23
8
15%
6
15%
1-15
6
12%
0
0%
16-30
11
21%
5
13%
31-45
6
12%
6
15%
46-60
12
23%
10
26%
61-75
9
17%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1
Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0
Бавария
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0
Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4
Результаты матчей
Кёльн
Бавария
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
6
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
1
8 раз 24%
3
6 раз 18%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
6
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
0
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
610
125
610
98
214
710
214
512
115
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
151
611
106
314
412
116
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
321
1221
2211
924
1320
330
1023
231
726
132
528
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|34
|21
|8
|5
|91 - 37
|71
|2.
|0:2 Заявка
|34
|22
|4
|8
|81 - 44
|70
|3.
|2:1 Заявка
|34
|20
|6
|8
|62 - 40
|66
|4.
|0:0 Заявка
|34
|17
|9
|8
|50 - 42
|60
|5.
|0:0 Заявка
|34
|17
|9
|8
|50 - 38
|60
|6.
|1:0 Заявка
|34
|14
|10
|10
|57 - 46
|52
|7.
|0:2 Заявка
|34
|14
|8
|12
|57 - 48
|50
|8.
|0:0 Заявка
|34
|12
|12
|10
|56 - 51
|48
|9.
|2:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 53
|48
|10.
|1:0 Заявка
|34
|11
|10
|13
|51 - 55
|43
|11.
|0:1 Заявка
|34
|10
|12
|12
|48 - 53
|42
|12.
|0:0 Заявка
|34
|10
|7
|17
|51 - 63
|37
|13.
|0:0 Заявка
|34
|10
|6
|18
|47 - 56
|36
|14.
|2:0 Заявка
|34
|10
|5
|19
|39 - 72
|35
|15.
|0:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|42 - 62
|34
|16.
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|44 - 56
|33
|17.
|1:2 Заявка
|34
|7
|10
|17
|34 - 69
|31
|18.
|0:1 Заявка
|34
|6
|8
|20
|40 - 69
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|17
|14
|1
|2
|53 - 17
|43
|2.
|2:1 Заявка
|17
|13
|2
|2
|36 - 17
|41
|3.
|1:0 Заявка
|17
|11
|5
|1
|53 - 17
|38
|4.
|0:0 Заявка
|17
|10
|7
|0
|29 - 11
|37
|5.
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 18
|33
|7.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|33 - 17
|30
|8.
|1:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|34 - 23
|28
|9.
|0:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 23
|27
|10.
|2:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 32
|26
|11.
|2:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 25
|24
|12.
|0:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 19
|23
|13.
|0:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 24
|22
|15.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 21
|21
|16.
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|17.
|1:2 Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|18.
|0:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 20
|33
|2.
|0:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|3.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 29
|26
|4.
|2:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|5.
|1:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|6.
|2:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 28
|24
|7.
|0:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 25
|23
|8.
|0:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 35
|20
|10.
|0:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|11.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|19 - 27
|13
|13.
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 35
|12
|14.
|0:1 Заявка
|17
|3
|3
|11
|26 - 38
|12
|15.
|1:2 Заявка
|17
|2
|5
|10
|11 - 33
|11
|16.
|1:0 Заявка
|17
|1
|7
|9
|19 - 37
|10
|17.
|2:0 Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|0:1 Заявка
|17
|1
|2
|14
|16 - 42
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|15 (3)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|14 (4)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|3 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|12
|Боруссия М
|Коне Куадио
|12
|Майнц
|Кор Доминик
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Бавария
Исход игры
Кёльн
3.2% (4)
Ничья
4% (5)
Бавария
92.7% (115)
Тотал 2.5
Больше
75.42% (89)
Меньше
24.58% (29)
Обе команды забьют
Да
72.03% (85)
Нет
27.97% (33)
Популярный счёт
1:2 Бавария
35.5% (44)
1:3 Бавария
20.2% (25)
0:2 Бавария
15.3% (19)
0:3 Бавария
4.8% (6)
0:1 Бавария
4.8% (6)
1:4 Бавария
3.2% (4)
1:1 Ничья
2.4% (3)
2:3 Бавария
2.4% (3)
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