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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Кёльн
 
Позже
Бавария
Прогнозы 55
Кёльн 1.8% (1)
X 1.8% (1)
Бавария 96.4% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Бавария
8.40
7.60
6.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Кёльн
Бавария

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 17 побед

27 матчей

11.1%
22.2%
66.7%
3 победы 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

14.8%
37%
48.2%
4 победы 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

14.8%
22.2%
63%
4 победы 6 ничьих 17 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:4
Б
3:2
ТМК
2:3
Б
5:1
Б
1:2
Б
1:4
Б
4:0
Б
1:3
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
0:1
Б
4:0
Б
4:1
Б
0:2
Б
1:4
Б
3:0
Б
3:2
Б
0:0
ТМС
0:0
Б
1:1
Б
0:0
ТМС
0:2
Б
1:2
Б
0:3
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

0.62
0.79

Среднее время на гол

146
114

Всего голов

29
31

Голов в среднем за матч

2.07
2.38

Среднее время на гол

43
37

Всего голов

37
42

Голов в среднем за матч

1.37
1.56

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

65
57

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схири Эльес 7 0.21
Кайнц Флориан 6 (3) 0.18
Тиггес Штеффен 6 0.18
Любичич Деян 4 0.12
Гусенбашич Денис 4 0.12
Майна Линтон 3 0.09
Хюберс Тимо 3 0.09
Тилманн Ян 2 0.06
Адамян Саркис 1 0.03
Мартель Эрик 1 0.03
Шмиц Бенно 1 0.03
Дитц Флориан 1 0.03
Килиан Лука 1 0.03
Хектор Йонас 0 0
Шабо Юлиан 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гнабри Серж 14 (1) 0.42
Мусиала Джамал 11 0.33
Чупо-Мотинг Эрик 10 0.3
Сане Лерой 8 0.24
Мюллер Томас 7 0.21
Коман Кингсли 7 0.21
Мане Садио 7 (1) 0.21
Киммих Йозуа 5 (1) 0.15
Тель Матис 5 0.15
Павар Бенжамен 4 0.12
Горецка Леон 3 0.09
Де Лигт Маттейс 3 0.09
Канселу Жоау 1 0.03
Дэвис Альфонсо 1 0.03
Мазрауи Нуссаир 1 0.03
Забитцер Марсель 1 0.03
Упамекано Дайо 0 0
Gabriel Vidovic 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хюберс Тимо 8 0
Кайнц Флориан 5 1
Килиан Лука 3 2
Мартель Эрик 6 0
Шмиц Бенно 5 0
Схири Эльес 5 0
Шиндлер Кингсли 4 0
Дуда Ондрей 4 0
Тилманн Ян 4 0
Стеффен Баумгарт 3 0
Адамян Саркис 3 0
Хектор Йонас 3 0
Шабо Юлиан 3 0
Гусенбашич Денис 3 0
Ут Марк 2 0
Зельке Дейви 2 0
Любичич Деян 2 0
Швебе Марвин 1 0
Педерсен Кристиан 1 0
Тиггес Штеффен 1 0
Дитц Флориан 1 0
Майна Линтон 1 0
Сольдо Никола 1 0
Олесен Матиас 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 6 1
Киммих Йозуа 5 1
Павар Бенжамен 6 0
Горецка Леон 5 0
Сане Лерой 4 0
Де Лигт Маттейс 4 0
Канселу Жоау 3 0
Юлиан Нагельсман 3 0
Коман Кингсли 1 1
Забитцер Марсель 2 0
Мане Садио 2 0
Тель Матис 2 0
Ульрайх Свен 1 0
Зоммер Янн 1 0
Эрнандес Люка 1 0
Станишич Йосип 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Кёльн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Бавария
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
6% (1)
82% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

4
8
Кёльн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Бавария
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
69% (11)
31% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

23
3

Волевые поражения

17
51
Кёльн
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
Бавария
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
39% (13)
18% (6)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
24% (8)
45% (15)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

31
11

Волевые поражения

21
59

Голы по времени матча

Забито

28
36
11 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 13
23 Не забивали 18
4
14%
7
19%
1-15
4
14%
6
17%
16-30
3
11%
12
33%
31-45
7
25%
4
11%
46-60
5
18%
4
11%
61-75
5
18%
3
8%
76-90

Пропущено

17
21
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 13
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
4
24%
6
29%
61-75
3
18%
6
29%
76-90

Забито

20
52
14 В 1-м тайме 30
6 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 13
22 Не забивали 16
4
20%
5
10%
1-15
3
15%
12
23%
16-30
7
35%
13
25%
31-45
1
5%
6
12%
46-60
0
0%
5
10%
61-75
5
25%
11
21%
76-90

Пропущено

35
18
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
5
14%
4
22%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
7
20%
2
11%
31-45
5
14%
2
11%
46-60
8
23%
4
22%
61-75
6
17%
6
33%
76-90

Забито

48
88
25 В 1-м тайме 55
23 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 26
12 Не забивали 1
8
17%
12
14%
1-15
7
15%
18
20%
16-30
10
21%
25
28%
31-45
8
17%
10
11%
46-60
5
10%
9
10%
61-75
10
21%
14
16%
76-90

Пропущено

52
39
25 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 23
8
15%
6
15%
1-15
6
12%
0
0%
16-30
11
21%
5
13%
31-45
6
12%
6
15%
46-60
12
23%
10
26%
61-75
9
17%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1
Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0
Бавария
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0
Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4

Результаты матчей

Кёльн
Бавария

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
6
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 39%
1
8 раз 24%
3
6 раз 18%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
6
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
0
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
12
5
6
10
2.5
9
8
2
14
3.5
7
10
2
14
4.5
5
12
1
15
5.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
1
6
11
1.5
10
6
3
14
2.5
4
12
1
16
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
13
0.5
Больше Меньше
32
1
12
21
1.5
22
11
9
24
2.5
13
20
3
30
3.5
10
23
2
31
4.5
7
26
1
32
5.5
5
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 33 22 4 7 81 - 42 70
2.
Бавария
 Заявка 33 20 8 5 90 - 37 68
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 33 19 6 8 60 - 39 63
4.
Фрайбург
 Заявка 33 17 8 8 50 - 42 59
5.
Унион Берлин
 Заявка 33 17 8 8 50 - 38 59
6.
Байер Л
 Заявка 33 14 8 11 57 - 46 50
7.
Вольфсбург
 Заявка 33 13 10 10 56 - 46 49
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 33 12 11 10 56 - 51 47
9.
Майнц
 Заявка 33 12 9 12 52 - 53 45
10.
Кёльн
 Заявка 33 10 12 11 48 - 52 42
11.
Боруссия М
 Заявка 33 10 10 13 50 - 55 40
12.
Вердер
 Заявка 33 10 6 17 51 - 63 36
13.
Хоффенхайм
 Заявка 33 10 5 18 47 - 56 35
14.
Аугсбург
 Заявка 33 9 7 17 42 - 61 34
15.
Штутгарт
 Заявка 33 7 11 15 44 - 56 32
16.
Бохум
 Заявка 33 9 5 19 37 - 72 32
17.
Шальке 04
 Заявка 33 7 10 16 33 - 67 31
18.
Герта
 Заявка 33 6 8 19 40 - 68 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 16 14 1 1 53 - 15 43
2.
Бавария
 Заявка 17 11 5 1 53 - 17 38
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 12 2 2 34 - 16 38
4.
Унион Берлин
 Заявка 16 10 6 0 29 - 11 36
5.
Фрайбург
 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 8 5 3 33 - 17 29
8.
Байер Л
 Заявка 17 8 3 6 35 - 23 27
9.
Вольфсбург
 Заявка 16 6 7 3 33 - 23 25
10.
Майнц
 Заявка 17 6 6 5 31 - 25 24
11.
Бохум
 Заявка 16 7 2 7 25 - 32 23
12.
Кёльн
 Заявка 16 6 5 5 27 - 18 23
13.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 Заявка 17 6 4 7 16 - 24 22
15.
Герта
 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
16.
Шальке 04
 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
17.
Штутгарт
 Заявка 16 5 5 6 22 - 21 20
18.
Вердер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
4.
Фрайбург
 Заявка 16 7 4 5 22 - 29 25
5.
Вольфсбург
 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
6.
Байер Л
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
7.
Унион Берлин
 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
8.
Майнц
 Заявка 16 6 3 7 21 - 28 21
9.
Вердер
 Заявка 16 5 4 7 25 - 35 19
10.
Кёльн
 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Штутгарт
 Заявка 17 2 6 9 22 - 35 12
13.
Хоффенхайм
 Заявка 16 3 3 10 19 - 27 12
14.
Аугсбург
 Заявка 16 3 3 10 26 - 37 12
15.
Шальке 04
 Заявка 16 2 5 9 10 - 31 11
16.
Боруссия М
 Заявка 17 1 7 9 19 - 37 10
17.
Бохум
 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 Заявка 16 1 2 13 16 - 41 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Бавария Гнабри Серж 14 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 3 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 12
Боруссия М Коне Куадио 12
Майнц Кор Доминик 11
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 мая 2023, осталось 2 дня 7 часов 54 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится победой Кёльн.
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    • Прогнозы 55
    Кёльн 1.8% (1)
    X 1.8% (1)
    Бавария 96.4% (53)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    Бавария
    8.40
    7.60
    6.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кёльн - Бавария онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн - Бавария

    Исход игры
    Кёльн
    1.8% (1)
    Ничья
    1.8% (1)
    Бавария
    96.4% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.58% (39)
    Меньше
    26.42% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    69.81% (37)
    Нет
    30.19% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    38.2% (21)
    1:3 Бавария
    18.2% (10)
    0:2 Бавария
    16.4% (9)
    0:3 Бавария
    5.5% (3)
    0:1 Бавария
    5.5% (3)
    1:4 Бавария
    5.5% (3)
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    Кёльн
    Бавария
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