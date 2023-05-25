Тур: 34. Стадион: Рейн Энерги.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Кёльн
Бавария
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 17 побед
27 матчей
11.1%
22.2%
66.7%
3 победы 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
14.8%
37%
48.2%
4 победы 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
14.8%
22.2%
63%
4 победы 6 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
0.62
0.79
Среднее время на гол
146
114
Всего голов
29
31
Голов в среднем за матч
2.07
2.38
Среднее время на гол
43
37
Всего голов
37
42
Голов в среднем за матч
1.37
1.56
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
65
57
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схири Эльес
|7
|0.21
|Кайнц Флориан
|6 (3)
|0.18
|Тиггес Штеффен
|6
|0.18
|Любичич Деян
|4
|0.12
|Гусенбашич Денис
|4
|0.12
|Майна Линтон
|3
|0.09
|Хюберс Тимо
|3
|0.09
|Тилманн Ян
|2
|0.06
|Адамян Саркис
|1
|0.03
|Мартель Эрик
|1
|0.03
|Шмиц Бенно
|1
|0.03
|Дитц Флориан
|1
|0.03
|Килиан Лука
|1
|0.03
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шабо Юлиан
|0
|0
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гнабри Серж
|14 (1)
|0.42
|Мусиала Джамал
|11
|0.33
|Чупо-Мотинг Эрик
|10
|0.3
|Сане Лерой
|8
|0.24
|Мюллер Томас
|7
|0.21
|Коман Кингсли
|7
|0.21
|Мане Садио
|7 (1)
|0.21
|Киммих Йозуа
|5 (1)
|0.15
|Тель Матис
|5
|0.15
|Павар Бенжамен
|4
|0.12
|Горецка Леон
|3
|0.09
|Де Лигт Маттейс
|3
|0.09
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.03
|Мазрауи Нуссаир
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|1
|0.03
|Упамекано Дайо
|0
|0
|Gabriel Vidovic
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хюберс Тимо
|8
|0
|Кайнц Флориан
|5
|1
|Килиан Лука
|3
|2
|Мартель Эрик
|6
|0
|Шмиц Бенно
|5
|0
|Схири Эльес
|5
|0
|Шиндлер Кингсли
|4
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Тилманн Ян
|4
|0
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Адамян Саркис
|3
|0
|Хектор Йонас
|3
|0
|Шабо Юлиан
|3
|0
|Гусенбашич Денис
|3
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Зельке Дейви
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Швебе Марвин
|1
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Тиггес Штеффен
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Майна Линтон
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
|Олесен Матиас
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Упамекано Дайо
|6
|1
|Киммих Йозуа
|5
|1
|Павар Бенжамен
|6
|0
|Горецка Леон
|5
|0
|Сане Лерой
|4
|0
|Де Лигт Маттейс
|4
|0
|Канселу Жоау
|3
|0
|Юлиан Нагельсман
|3
|0
|Коман Кингсли
|1
|1
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Мане Садио
|2
|0
|Тель Матис
|2
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Эрнандес Люка
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Бавария
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
6% (1)
82% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
4
8
Кёльн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Бавария
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
69% (11)
31% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
23
3
Волевые поражения
17
51
Кёльн
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
Бавария
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
39% (13)
18% (6)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
24% (8)
45% (15)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
31
11
Волевые поражения
21
59
Голы по времени матча
Забито
28
36
11 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 13
23 Не забивали 18
4
14%
7
19%
1-15
4
14%
6
17%
16-30
3
11%
12
33%
31-45
7
25%
4
11%
46-60
5
18%
4
11%
61-75
5
18%
3
8%
76-90
Пропущено
17
21
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 13
3
18%
2
10%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
3
14%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
4
24%
6
29%
61-75
3
18%
6
29%
76-90
Забито
20
52
14 В 1-м тайме 30
6 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 13
22 Не забивали 16
4
20%
5
10%
1-15
3
15%
12
23%
16-30
7
35%
13
25%
31-45
1
5%
6
12%
46-60
0
0%
5
10%
61-75
5
25%
11
21%
76-90
Пропущено
35
18
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
5
14%
4
22%
1-15
4
11%
0
0%
16-30
7
20%
2
11%
31-45
5
14%
2
11%
46-60
8
23%
4
22%
61-75
6
17%
6
33%
76-90
Забито
48
88
25 В 1-м тайме 55
23 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 26
12 Не забивали 1
8
17%
12
14%
1-15
7
15%
18
20%
16-30
10
21%
25
28%
31-45
8
17%
10
11%
46-60
5
10%
9
10%
61-75
10
21%
14
16%
76-90
Пропущено
52
39
25 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 23
8
15%
6
15%
1-15
6
12%
0
0%
16-30
11
21%
5
13%
31-45
6
12%
6
15%
46-60
12
23%
10
26%
61-75
9
17%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1
Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1 Аугсбург - Кёльн 1:3 Кёльн - Боруссия М 0:0 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0
Бавария
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0
Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0 Боруссия М - Бавария 3:2 ПСЖ - Бавария 0:1 Бавария - Бохум 3:0 Вольфсбург - Бавария 2:4
Результаты матчей
Кёльн
Бавария
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
6
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
0:0
5 раз 15%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
1
8 раз 24%
3
6 раз 18%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
6
4 раза 12%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
0
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
610
125
610
98
214
710
214
512
115
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
151
611
106
314
412
116
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
321
1221
2211
924
1320
330
1023
231
726
132
528
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|81 - 42
|70
|2.
|Заявка
|33
|20
|8
|5
|90 - 37
|68
|3.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|60 - 39
|63
|4.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 42
|59
|5.
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|50 - 38
|59
|6.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|57 - 46
|50
|7.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|56 - 46
|49
|8.
|Заявка
|33
|12
|11
|10
|56 - 51
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|52 - 53
|45
|10.
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|48 - 52
|42
|11.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 55
|40
|12.
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|51 - 63
|36
|13.
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|47 - 56
|35
|14.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|42 - 61
|34
|15.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|44 - 56
|32
|16.
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|37 - 72
|32
|17.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|33 - 67
|31
|18.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|40 - 68
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|53 - 15
|43
|2.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|53 - 17
|38
|3.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|34 - 16
|38
|4.
|Заявка
|16
|10
|6
|0
|29 - 11
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 18
|30
|7.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 17
|29
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 23
|27
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|33 - 23
|25
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 25
|24
|11.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 32
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|27 - 18
|23
|13.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 24
|22
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|17.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 21
|20
|18.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|37 - 20
|30
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|3.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|22 - 29
|25
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|8.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 28
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|25 - 35
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 35
|12
|13.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|19 - 27
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|26 - 37
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|10 - 31
|11
|16.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|19 - 37
|10
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|16 - 41
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|14 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|14 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|3 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|12
|Боруссия М
|Коне Куадио
|12
|Майнц
|Кор Доминик
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кёльн - Бавария
Исход игры
Кёльн
1.8% (1)
Ничья
1.8% (1)
Бавария
96.4% (53)
Тотал 2.5
Больше
73.58% (39)
Меньше
26.42% (14)
Обе команды забьют
Да
69.81% (37)
Нет
30.19% (16)
Популярный счёт
1:2 Бавария
38.2% (21)
1:3 Бавария
18.2% (10)
0:2 Бавария
16.4% (9)
0:3 Бавария
5.5% (3)
0:1 Бавария
5.5% (3)
1:4 Бавария
5.5% (3)
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