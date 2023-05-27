Тур: 34. Стадион: Фольксваген-Арена. Главный судья: Кортус Бенжмани
1:0
Первый тайм: 44'
Бонусы букмекеров
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
23
Винд
Йонас
12
Эрнст
Тьярк
29
Тусар
Люка
23
Рихтер
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Мармуш ОмарНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
-
35 Стенж ВейтПолузащитник
- Нападающий
-
44 Tony Rolke
-
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вольфсбург
Герта
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
27 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
51.9%
14.8%
9 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.86
1.62
Среднее время на гол
48
55
Всего голов
9
21
Голов в среднем за матч
0.69
1.5
Среднее время на гол
130
60
Всего голов
35
42
Голов в среднем за матч
1.3
1.56
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
69
57
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герхардт Янник
|6
|0.18
|Винд Йонас
|6
|0.18
|Баку Ридле
|5
|0.15
|Арнольд Максимилиан
|5 (3)
|0.15
|Мармуш Омар
|5
|0.15
|Виммер Патрик
|4
|0.12
|Сванберг Маттиас
|4
|0.12
|Каминьски Якуб
|4
|0.12
|Нмеча Лукас
|4
|0.12
|Вальдшмидт Лука
|4 (1)
|0.12
|Нмеча Феликс
|3
|0.09
|Паредес Кевин
|1
|0.03
|Ван де Вен Микки
|1
|0.03
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.03
|Борнаув Себастьян
|1
|0.03
|Лакруа Максанс
|1
|0.03
|Отавио Пауло
|0
|0
|Кастельс Коэн
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|11 (5)
|0.32
|Рихтер Марко
|5
|0.15
|Тусар Люка
|5
|0.15
|Йоветич Стеван
|4
|0.12
|Сердар Суат
|4
|0.12
|Нганкам Жессик
|4 (1)
|0.12
|Канга Вилфрид
|2
|0.06
|Зельке Дейви
|2 (1)
|0.06
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0.03
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0.03
|Дордой Мартон
|1
|0.03
|Шерхант Дерри
|1
|0.03
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Джигерджи Толга
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
|Рохель Агустин
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борнаув Себастьян
|7
|0
|Виммер Патрик
|7
|0
|Отавио Пауло
|7
|0
|Баку Ридле
|6
|0
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Ван де Вен Микки
|5
|0
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Герхардт Янник
|3
|0
|Нмеча Лукас
|3
|0
|Нмеча Феликс
|3
|0
|Нико Ковач
|2
|0
|Мармуш Омар
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Фишер Килиан
|2
|0
|Винд Йонас
|1
|0
|Лакруа Максанс
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|7
|1
|Лукебакио Доди
|8
|0
|Рихтер Марко
|7
|0
|Рохель Агустин
|7
|0
|Сердар Суат
|6
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|5
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|5
|0
|Нганкам Жессик
|5
|0
|Шуньич Иван
|4
|0
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|Канга Вилфрид
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|Кенни Джонджо
|2
|0
|Кристенсен Оливер
|2
|0
|Дордой Мартон
|2
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Герта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
15
14
Вольфсбург
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Герта
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
18
16
Волевые поражения
20
20
Вольфсбург
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
Герта
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
36% (12)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
20
16
Волевые поражения
35
34
Голы по времени матча
Забито
36
16
20 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 2
20 Не забивали 21
9
25%
0
0%
1-15
4
11%
3
19%
16-30
7
19%
2
13%
31-45
2
6%
2
13%
46-60
2
6%
3
19%
61-75
12
33%
6
38%
76-90
Пропущено
20
41
14 В 1-м тайме 21
6 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 15
4
20%
5
12%
1-15
7
35%
8
20%
16-30
3
15%
8
20%
31-45
1
5%
7
17%
46-60
2
10%
3
7%
61-75
3
15%
10
24%
76-90
Забито
21
24
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
23 Не забивали 20
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
19%
5
21%
31-45
5
24%
4
17%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
4
19%
4
17%
76-90
Пропущено
25
27
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
2
8%
3
11%
1-15
4
16%
4
15%
16-30
6
24%
8
30%
30%
31-45
4
16%
4
15%
46-60
4
16%
3
11%
61-75
5
20%
5
19%
76-90
Забито
57
40
29 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 9
10 Не забивали 8
12
21%
2
5%
1-15
6
11%
6
15%
16-30
11
19%
7
18%
31-45
7
12%
6
15%
46-60
5
9%
9
23%
61-75
16
28%
10
25%
76-90
Пропущено
45
68
26 В 1-м тайме 36
19 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 24
20 Не пропускали 30
6
13%
8
12%
1-15
11
24%
12
18%
16-30
9
20%
16
24%
31-45
5
11%
11
16%
46-60
6
13%
6
9%
61-75
8
18%
15
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0
Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0
Герта
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0
Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2
Результаты матчей
Вольфсбург
Герта
Точный счет
2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
Точный счет
2:0
6 раз 18%
2:2
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 33%
0
10 раз 30%
1
5 раз 15%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
12 раз 36%
1
12 раз 36%
0
8 раз 24%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
134
124
98
412
116
214
116
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
124
611
412
314
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
258
1815
1320
726
132
429
132
330
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|34
|21
|8
|5
|91 - 37
|71
|2.
|0:2 Заявка
|34
|22
|4
|8
|81 - 44
|70
|3.
|2:1 Заявка
|34
|20
|6
|8
|62 - 40
|66
|4.
|0:0 Заявка
|34
|17
|9
|8
|50 - 42
|60
|5.
|0:0 Заявка
|34
|17
|9
|8
|50 - 38
|60
|6.
|1:0 Заявка
|34
|14
|10
|10
|57 - 46
|52
|7.
|0:2 Заявка
|34
|14
|8
|12
|57 - 48
|50
|8.
|0:0 Заявка
|34
|12
|12
|10
|56 - 51
|48
|9.
|2:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 53
|48
|10.
|1:0 Заявка
|34
|11
|10
|13
|51 - 55
|43
|11.
|0:1 Заявка
|34
|10
|12
|12
|48 - 53
|42
|12.
|0:0 Заявка
|34
|10
|7
|17
|51 - 63
|37
|13.
|0:0 Заявка
|34
|10
|6
|18
|47 - 56
|36
|14.
|2:0 Заявка
|34
|10
|5
|19
|39 - 72
|35
|15.
|0:1 Заявка
|34
|9
|7
|18
|42 - 62
|34
|16.
|0:0 Заявка
|34
|7
|12
|15
|44 - 56
|33
|17.
|1:2 Заявка
|34
|7
|10
|17
|34 - 69
|31
|18.
|0:1 Заявка
|34
|6
|8
|20
|40 - 69
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|17
|14
|1
|2
|53 - 17
|43
|2.
|2:1 Заявка
|17
|13
|2
|2
|36 - 17
|41
|3.
|1:0 Заявка
|17
|11
|5
|1
|53 - 17
|38
|4.
|0:0 Заявка
|17
|10
|7
|0
|29 - 11
|37
|5.
|0:0 Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|32 - 18
|33
|7.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|33 - 17
|30
|8.
|1:0 Заявка
|17
|7
|7
|3
|34 - 23
|28
|9.
|0:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 23
|27
|10.
|2:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 32
|26
|11.
|2:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 25
|24
|12.
|0:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 19
|23
|13.
|0:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|0:1 Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 24
|22
|15.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 21
|21
|16.
|0:1 Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|17.
|1:2 Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|18.
|0:0 Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|10
|3
|4
|38 - 20
|33
|2.
|0:2 Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|3.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|22 - 29
|26
|4.
|2:1 Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|5.
|1:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|6.
|2:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 28
|24
|7.
|0:2 Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 25
|23
|8.
|0:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 35
|20
|10.
|0:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|11.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|19 - 27
|13
|13.
|0:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 35
|12
|14.
|0:1 Заявка
|17
|3
|3
|11
|26 - 38
|12
|15.
|1:2 Заявка
|17
|2
|5
|10
|11 - 33
|11
|16.
|1:0 Заявка
|17
|1
|7
|9
|19 - 37
|10
|17.
|2:0 Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|0:1 Заявка
|17
|1
|2
|14
|16 - 42
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|15 (3)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|14 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|14 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|14 (4)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|3 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|12
|Боруссия М
|Коне Куадио
|12
|Майнц
|Кор Доминик
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Герта
Исход игры
Вольфсбург
94.2% (113)
Ничья
5% (6)
Герта
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (65)
Меньше
44.44% (52)
Обе команды забьют
Да
53.85% (63)
Нет
46.15% (54)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
35.8% (43)
2:0 Вольфсбург
26.7% (32)
1:0 Вольфсбург
14.2% (17)
3:1 Вольфсбург
8.3% (10)
3:0 Вольфсбург
4.2% (5)
1:1 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
3:2 Вольфсбург
1.7% (2)
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