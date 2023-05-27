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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 26775 Главный судья: Кортус Бенжмани
Вольфсбург
1:2
Конец матча
Герта
0'
1:0
2' Гол
Каминьски Якуб
44' Желтая карточка
Сердар Суат
45' Желтая карточка
Кенни Джонджо
48' Желтая карточка
Платтенхардт Марвин
1:1
55' Гол
Маза Ибрагим
67' Желтая карточка
Борнаув Себастьян
1:2
68' Гол
Рихтер Марко
90' Желтая карточка
Рихтер Марко
90' Желтая карточка
Бутьюс Жан-Поль
90'+6
1:2. Гол Марко Рихтера (видео). ...
1:1. Гол Ибрахима Мацы (видео). ...
1:0. Гол Якуба Каминьского (виде...

Ход матча

2'
Каминьски Якуб
(Герхардт Янник)
1:0
44'
 
Сердар Суат
45'
Сванберг Маттиас
Нмеча Феликс
 
45'
 
Кенни Джонджо
46'
 
Шерхант Дерри
Нганкам Жессик
46'
 
Маза Ибрагим
Сердар Суат
48'
 
Платтенхардт Марвин
55'
1:1
Маза Ибрагим
(Тусар Люка)
63'
 
Пекарик Петер
Платтенхардт Марвин
66'
Вальдшмидт Лука
Виммер Патрик
 
66'
Паредес Кевин
Каминьски Якуб
 
67'
Борнаув Себастьян
 
68'
1:2
Рихтер Марко
71'
 
Tony Rolke
Нидерлехнер Флориан
80'
Пейчинович Дженан
Герхардт Янник
 
80'
Мармуш Омар
Винд Йонас
 
90'
 
Рихтер Марко
90'
 
Айтшбергер Юлиан
Рихтер Марко
90'
 
Бутьюс Жан-Поль

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 554 Количество передач 305
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Вольфсбург 94.2% (113)
X 5% (6)
Герта 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
3
Борнаув
Себастьян
29
Гилавоги
Жошуа
5
Ван
де
Вен
Микки
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
16
Каминьски
Якуб
39
Виммер
Патрик
23
Винд
Йонас
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
41
Клеменс
Паскаль
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
29
Тусар
Люка
10
Бутьюс
Жан-Поль
23
Рихтер
Марко
8
Сердар
Суат
24
Нганкам
Жессик
7
Нидерлехнер
Флориан
Вольфсбург
3-5-2
Герта
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбург
Герта

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

27 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
51.9%
14.8%
9 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Б
0:5
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
0:3
Б
0:1
Б
2:2
Б
0:0
Б
3:3
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
5:1
Б
1:4
Б
2:3
Б
1:5
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
0:0

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

1.86
1.62

Среднее время на гол

48
55

Всего голов

9
21

Голов в среднем за матч

0.69
1.5

Среднее время на гол

130
60

Всего голов

35
42

Голов в среднем за матч

1.3
1.56

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

69
57

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герхардт Янник 6 0.18
Винд Йонас 6 0.18
Баку Ридле 5 0.15
Арнольд Максимилиан 5 (3) 0.15
Мармуш Омар 5 0.15
Виммер Патрик 4 0.12
Сванберг Маттиас 4 0.12
Каминьски Якуб 4 0.12
Нмеча Лукас 4 0.12
Вальдшмидт Лука 4 (1) 0.12
Нмеча Феликс 3 0.09
Паредес Кевин 1 0.03
Ван де Вен Микки 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Борнаув Себастьян 1 0.03
Лакруа Максанс 1 0.03
Отавио Пауло 0 0
Кастельс Коэн 0 0
Брекало Йосип 0 0
Франич Бартол 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 11 (5) 0.32
Рихтер Марко 6 0.18
Тусар Люка 5 0.15
Йоветич Стеван 4 0.12
Сердар Суат 4 0.12
Нганкам Жессик 4 (1) 0.12
Канга Вилфрид 2 0.06
Зельке Дейви 2 (1) 0.06
Нидерлехнер Флориан 1 0.03
Кемпф Марк-Оливер 1 0.03
Дордой Мартон 1 0.03
Шерхант Дерри 1 0.03
Маза Ибрагим 1 0.03
Эджуке Чидера 0 0
Платтенхардт Марвин 0 0
Джигерджи Толга 0 0
Кенни Джонджо 0 0
Рохель Агустин 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борнаув Себастьян 8 0
Виммер Патрик 7 0
Отавио Пауло 7 0
Баку Ридле 6 0
Арнольд Максимилиан 5 0
Ван де Вен Микки 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Сванберг Маттиас 4 0
Герхардт Янник 3 0
Нмеча Лукас 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Нико Ковач 2 0
Мармуш Омар 2 0
Паредес Кевин 2 0
Фишер Килиан 2 0
Винд Йонас 1 0
Лакруа Максанс 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уремович Филип 7 1
Лукебакио Доди 8 0
Рихтер Марко 8 0
Сердар Суат 7 0
Рохель Агустин 7 0
Кемпф Марк-Оливер 5 0
Миттельштедт Максимилиан 5 0
Нганкам Жессик 5 0
Шуньич Иван 4 0
Боатенг Кевин-Принс 3 0
Платтенхардт Марвин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Кенни Джонджо 3 0
Канга Вилфрид 3 0
Sandro Schwarz 2 0
Джигерджи Толга 2 0
Нидерлехнер Флориан 2 0
Кристенсен Оливер 2 0
Дордой Мартон 2 0
Зельке Дейви 1 0
Тусар Люка 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Герта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

16
14
Вольфсбург
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Герта
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

18
16

Волевые поражения

20
20
Вольфсбург
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
38% (13)
26% (9)
Герта
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
35% (12)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
38% (13)
41% (14)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

20
17

Волевые поражения

36
34

Голы по времени матча

Забито

37
18
21 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 2
20 Не забивали 21
10
27%
0
0%
1-15
4
11%
3
17%
16-30
7
19%
2
11%
31-45
2
5%
3
17%
46-60
2
5%
4
22%
61-75
12
32%
6
33%
76-90

Пропущено

22
42
14 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 15
10 Не пропускали 16
4
18%
6
14%
1-15
7
32%
8
19%
16-30
3
14%
8
19%
31-45
2
9%
7
17%
46-60
3
14%
3
7%
61-75
3
14%
10
24%
76-90

Забито

21
24
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 21
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
19%
5
21%
31-45
5
24%
4
17%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
4
19%
4
17%
76-90

Пропущено

25
27
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
2
8%
3
11%
1-15
4
16%
4
15%
16-30
6
24%
8
30%
30%
31-45
4
16%
4
15%
46-60
4
16%
3
11%
61-75
5
20%
5
19%
76-90

Забито

58
42
30 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 9
10 Не забивали 8
13
22%
2
5%
1-15
6
10%
6
14%
16-30
11
19%
7
17%
31-45
7
12%
7
17%
46-60
5
9%
10
24%
61-75
16
28%
10
24%
76-90

Пропущено

47
69
26 В 1-м тайме 37
21 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 25
21 Не пропускали 31
6
13%
9
13%
1-15
11
23%
12
17%
16-30
9
19%
16
23%
31-45
6
13%
11
16%
46-60
7
15%
6
9%
61-75
8
17%
15
22%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0
Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0
Герта
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0
Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2

Результаты матчей

Вольфсбург
Герта

Точный счет

2:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
5:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%

Точный счет

2:0
6 раз 18%
2:2
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 32%
0
10 раз 29%
1
6 раз 18%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
13 раз 38%
1
12 раз 35%
0
8 раз 24%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
12
5
1.5
9
8
4
13
2.5
1
16
2
15
3.5
1
16
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
5
12
3
14
2.5
2
15
3.5
2
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
26
8
18
16
1.5
14
20
7
27
2.5
1
33
4
30
3.5
1
33
3
31
4.5
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 34 21 8 5 92 - 38 71
2.
Боруссия Д
 Заявка 34 22 5 7 83 - 44 71
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 34 20 6 8 64 - 41 66
4.
Унион Берлин
 Заявка 34 18 8 8 51 - 38 62
5.
Фрайбург
 Заявка 34 17 8 9 51 - 44 59
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 34 13 11 10 58 - 52 50
7.
Байер Л
 Заявка 34 14 8 12 57 - 49 50
8.
Вольфсбург
 Заявка 34 13 10 11 57 - 48 49
9.
Майнц
 Заявка 34 12 10 12 54 - 55 46
10.
Боруссия М
 Заявка 34 11 10 13 52 - 55 43
11.
Кёльн
 Заявка 34 10 12 12 49 - 54 42
12.
Хоффенхайм
 Заявка 34 10 6 18 48 - 57 36
13.
Вердер
 Заявка 34 10 6 18 51 - 64 36
14.
Бохум
 Заявка 34 10 5 19 40 - 72 35
15.
Аугсбург
 Заявка 34 9 7 18 42 - 63 34
16.
Штутгарт
 Заявка 34 7 12 15 45 - 57 33
17.
Шальке 04
 Заявка 34 7 10 17 35 - 71 31
18.
Герта
 Заявка 34 7 8 19 42 - 69 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 17 14 2 1 55 - 17 44
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 13 2 2 38 - 18 41
3.
Унион Берлин
 Заявка 17 11 6 0 30 - 11 39
4.
Бавария
 Заявка 17 11 5 1 53 - 17 38
5.
Фрайбург
 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 Заявка 17 10 3 4 33 - 18 33
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 9 5 3 35 - 18 32
8.
Байер Л
 Заявка 17 8 3 6 35 - 23 27
9.
Бохум
 Заявка 17 8 2 7 28 - 32 26
10.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 7 4 34 - 25 25
11.
Майнц
 Заявка 17 6 6 5 31 - 25 24
12.
Кёльн
 Заявка 17 6 5 6 28 - 20 23
13.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 Заявка 17 6 4 7 16 - 24 22
15.
Штутгарт
 Заявка 17 5 6 6 23 - 22 21
16.
Герта
 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
17.
Шальке 04
 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
18.
Вердер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 17 10 3 4 39 - 21 33
2.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
4.
Фрайбург
 Заявка 17 7 4 6 23 - 31 25
5.
Вольфсбург
 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
6.
Байер Л
 Заявка 17 6 5 6 22 - 26 23
7.
Унион Берлин
 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
8.
Майнц
 Заявка 17 6 4 7 23 - 30 22
9.
Кёльн
 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
10.
Вердер
 Заявка 17 5 4 8 25 - 36 19
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Хоффенхайм
 Заявка 17 3 4 10 20 - 28 13
13.
Штутгарт
 Заявка 17 2 6 9 22 - 35 12
14.
Аугсбург
 Заявка 17 3 3 11 26 - 39 12
15.
Шальке 04
 Заявка 17 2 5 10 12 - 35 11
16.
Боруссия М
 Заявка 17 1 7 9 19 - 37 10
17.
Бохум
 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 Заявка 17 2 2 13 18 - 42 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 16 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 15 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 15 (5)
Бавария Гнабри Серж 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 3 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 12
Боруссия М Коне Куадио 12
Майнц Кор Доминик 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Команда Герта не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 26775 болельщиков
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 63%, Герта: 37%.
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Бутьюс Жан-Поль из команды Герта поставил подножку. Пострадал Dzenan Pejcinovic
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Сванберг Маттиас. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Шанс! Кастельс Коэн из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Вольфсбург 94.2% (113)
    X 5% (6)
    Герта 0.8% (1)
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