Тур: 34. Стадион: Фольксваген-Арена. Зрители: 26775 Главный судья: Кортус Бенжмани
1:2
Конец матча
0'
1:0
2' ГолКаминьски Якуб
44' Желтая карточкаСердар Суат
45' Желтая карточкаКенни Джонджо
48' Желтая карточкаПлаттенхардт Марвин
1:1
55' ГолМаза Ибрагим
67' Желтая карточкаБорнаув Себастьян
1:2
68' ГолРихтер Марко
90' Желтая карточкаРихтер Марко
90' Желтая карточкаБутьюс Жан-Поль
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
2'
1:0
44'
45'
55'
1:1
68'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
554 Количество передач 305
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
23
Винд
Йонас
12
Эрнст
Тьярк
29
Тусар
Люка
23
Рихтер
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Мармуш ОмарНападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Шуньич ИванПолузащитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
-
35 Стенж ВейтПолузащитник
- Нападающий
-
44 Tony Rolke
-
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вольфсбург
Герта
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
27 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
51.9%
14.8%
9 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
1.86
1.62
Среднее время на гол
48
55
Всего голов
9
21
Голов в среднем за матч
0.69
1.5
Среднее время на гол
130
60
Всего голов
35
42
Голов в среднем за матч
1.3
1.56
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
15
Больше 56%
Меньше 44%
12
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
69
57
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герхардт Янник
|6
|0.18
|Винд Йонас
|6
|0.18
|Баку Ридле
|5
|0.15
|Арнольд Максимилиан
|5 (3)
|0.15
|Мармуш Омар
|5
|0.15
|Виммер Патрик
|4
|0.12
|Сванберг Маттиас
|4
|0.12
|Каминьски Якуб
|4
|0.12
|Нмеча Лукас
|4
|0.12
|Вальдшмидт Лука
|4 (1)
|0.12
|Нмеча Феликс
|3
|0.09
|Паредес Кевин
|1
|0.03
|Ван де Вен Микки
|1
|0.03
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.03
|Борнаув Себастьян
|1
|0.03
|Лакруа Максанс
|1
|0.03
|Отавио Пауло
|0
|0
|Кастельс Коэн
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|11 (5)
|0.32
|Рихтер Марко
|6
|0.18
|Тусар Люка
|5
|0.15
|Йоветич Стеван
|4
|0.12
|Сердар Суат
|4
|0.12
|Нганкам Жессик
|4 (1)
|0.12
|Канга Вилфрид
|2
|0.06
|Зельке Дейви
|2 (1)
|0.06
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0.03
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0.03
|Дордой Мартон
|1
|0.03
|Шерхант Дерри
|1
|0.03
|Маза Ибрагим
|1
|0.03
|Эджуке Чидера
|0
|0
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|Джигерджи Толга
|0
|0
|Кенни Джонджо
|0
|0
|Рохель Агустин
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борнаув Себастьян
|8
|0
|Виммер Патрик
|7
|0
|Отавио Пауло
|7
|0
|Баку Ридле
|6
|0
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Ван де Вен Микки
|5
|0
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Герхардт Янник
|3
|0
|Нмеча Лукас
|3
|0
|Нмеча Феликс
|3
|0
|Нико Ковач
|2
|0
|Мармуш Омар
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Фишер Килиан
|2
|0
|Винд Йонас
|1
|0
|Лакруа Максанс
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уремович Филип
|7
|1
|Лукебакио Доди
|8
|0
|Рихтер Марко
|8
|0
|Сердар Суат
|7
|0
|Рохель Агустин
|7
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|5
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|5
|0
|Нганкам Жессик
|5
|0
|Шуньич Иван
|4
|0
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|Платтенхардт Марвин
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Кенни Джонджо
|3
|0
|Канга Вилфрид
|3
|0
|Sandro Schwarz
|2
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0
|Кристенсен Оливер
|2
|0
|Дордой Мартон
|2
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Герта
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
16
14
Вольфсбург
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Герта
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
18
16
Волевые поражения
20
20
Вольфсбург
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
38% (13)
26% (9)
Герта
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
21% (7)
35% (12)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
38% (13)
41% (14)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
20
17
Волевые поражения
36
34
Голы по времени матча
Забито
37
18
21 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 2
20 Не забивали 21
10
27%
0
0%
1-15
4
11%
3
17%
16-30
7
19%
2
11%
31-45
2
5%
3
17%
46-60
2
5%
4
22%
61-75
12
32%
6
33%
76-90
Пропущено
22
42
14 В 1-м тайме 22
8 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 15
10 Не пропускали 16
4
18%
6
14%
1-15
7
32%
8
19%
16-30
3
14%
8
19%
31-45
2
9%
7
17%
46-60
3
14%
3
7%
61-75
3
14%
10
24%
76-90
Забито
21
24
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
24 Не забивали 21
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
19%
5
21%
31-45
5
24%
4
17%
46-60
3
14%
6
25%
61-75
4
19%
4
17%
76-90
Пропущено
25
27
12 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
2
8%
3
11%
1-15
4
16%
4
15%
16-30
6
24%
8
30%
30%
31-45
4
16%
4
15%
46-60
4
16%
3
11%
61-75
5
20%
5
19%
76-90
Забито
58
42
30 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 9
10 Не забивали 8
13
22%
2
5%
1-15
6
10%
6
14%
16-30
11
19%
7
17%
31-45
7
12%
7
17%
46-60
5
9%
10
24%
61-75
16
28%
10
24%
76-90
Пропущено
47
69
26 В 1-м тайме 37
21 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 25
21 Не пропускали 31
6
13%
9
13%
1-15
11
23%
12
17%
16-30
9
19%
16
23%
31-45
6
13%
11
16%
46-60
7
15%
6
9%
61-75
8
17%
15
22%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0
Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0
Герта
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0
Герта - Вердер 2:4 Шальке 04 - Герта 5:2 Герта - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - Герта 1:1 Атлетик Берлин - Герта 1:5 Хоффенхайм - Герта 3:1 Герта - Майнц 1:1 Байер Л - Герта 4:1 Герта - Аугсбург 2:0 Боруссия Д - Герта 4:1 Герта - Боруссия М 4:1 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Герта - Унион Берлин 0:2 Герта - Вольфсбург 0:5 Бохум - Герта 3:1 Герта - Мильонариос 2:2
Результаты матчей
Вольфсбург
Герта
Точный счет
2:2
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
0
3 раза 18%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
5:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
5
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
Точный счет
2:0
6 раз 18%
2:2
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 32%
0
10 раз 29%
1
6 раз 18%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
2
13 раз 38%
1
12 раз 35%
0
8 раз 24%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
125
98
413
116
215
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
134
611
512
314
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
268
1816
1420
727
133
430
133
331
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|92 - 38
|71
|2.
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|83 - 44
|71
|3.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|64 - 41
|66
|4.
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|51 - 38
|62
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|51 - 44
|59
|6.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|58 - 52
|50
|7.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|57 - 49
|50
|8.
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|57 - 48
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|54 - 55
|46
|10.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|52 - 55
|43
|11.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 54
|42
|12.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|48 - 57
|36
|13.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|51 - 64
|36
|14.
|Заявка
|34
|10
|5
|19
|40 - 72
|35
|15.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|42 - 63
|34
|16.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|45 - 57
|33
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|35 - 71
|31
|18.
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|42 - 69
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|55 - 17
|44
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|38 - 18
|41
|3.
|Заявка
|17
|11
|6
|0
|30 - 11
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|53 - 17
|38
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 18
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|35 - 18
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 23
|27
|9.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 32
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|34 - 25
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 25
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 20
|23
|13.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 24
|22
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 22
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|18.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|39 - 21
|33
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|3.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|4.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 31
|25
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 26
|23
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 30
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 36
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 28
|13
|13.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 35
|12
|14.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|26 - 39
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 35
|11
|16.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|19 - 37
|10
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|18 - 42
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|16 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|15 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|15 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|14 (5)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|3 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|12
|Боруссия М
|Коне Куадио
|12
|Майнц
|Кор Доминик
|11