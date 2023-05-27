Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Тактическая замена. Якуб Каминьский уходит с поля и его заменяет Кевин Паредес

Первый тайм

51' Команда Вольфсбург играла лучше в этом тайме.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Удар от ворот произведет Герта

50' Баку Ридле из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Кенни Джонджо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновлен

48' Феликс Нмеча получил травму и заменен. Сванберг Маттиас выходит на поле.

46' Феликс Нмеча на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Сердар Суат совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

44' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Виммер Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Якуб Каминьский из команды Вольфсбург в офсайде

36' Кенни Джонджо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Виммер Патрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Гилавоги Жошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Герта совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Герта

32' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Хорошую попытку сделал Виммер Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Удар от ворот произведет Герта

27' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Тусар Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Гилавоги Жошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Рихтер Марко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Якуб Каминьский успешно блокирует удар.

23' Удар от ворот произведет Герта

23' Феликс Нмеча не смог попасть в створ ударом издали

19' Удар от ворот произведет Герта

19' Оооо... вот это был удар! Винд Йонас должен был забить с этой позиции.

19' Винд Йонас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Эрнст Тьярк взял и забрал мяч на выходе

17' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Винд Йонас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Матч возобновлен

13' Матч приостановлен из-за петард на поле

11' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Виммер Патрик пробует нанести удар издали, но Tjark Ernst держит все под контролем

7' Хорошую попытку сделал Якуб Каминьский. Удар в створ, но вратарь начеку

6' Удар от ворот произведет Герта

5' Рихтер Марко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Хорошую попытку сделал Нидерлехнер Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Тусар Люка из команды Герта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Герта совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Якуб Каминьский сделал ключевой пас для гола!

2' Г О О О О Л - Якуб Каминьский забивает с правой ноги!

2' Герхардт Янник создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Виммер Патрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Герта начинает с центра поля