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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Иттрич Патрик
Унион Берлин
0:0
Первый тайм: 44'
Вердер
0'
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Бьюкенен Ли

Ход матча

10'
 
Бьюкенен Ли
24'
 
Филипп Максимилиан
Шмидт Никлас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 119
Унион Берлин 89.1% (106)
X 8.4% (10)
Вердер 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Вердер
7.20
4.99
8.21
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
20
Лайдуни
Аисса
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
26
Руссийон
Жером
27
Бекер
Шеральдо
17
Бехренс
Кевин
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
10
Биттенкорт
Леонардо
22
Шмидт
Никлас
28
Груев
Илия
20
Шмид
Романо
26
Бьюкенен
Ли
11
Фюллькруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Унион Берлин
3-5-2
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Унион Берлин
Вердер

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Б
1:2
Б
3:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
1:2
ТМС
2:2
К
0:5

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

1
10

Голов в среднем за матч

0.33
2.5

Среднее время на гол

270
36

Всего голов

7
16

Голов в среднем за матч

1
2.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
39

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 11 0.32
Бехренс Кевин 8 0.24
Хаберер Яник 5 0.15
Духи Данило 5 0.15
Сибачо Жордан 4 0.12
Михель Свен 3 (1) 0.09
Кнохе Робин 2 (1) 0.06
Юранович Йосип 2 (1) 0.06
Лайдуни Аисса 2 0.06
Зегуйн Пауль 1 0.03
Торсби Мортен 1 0.03
Левелинг Джейми 1 0.03
Хедира Рани 1 0.03
Пантович Милош 1 0.03
Еккель Пауль 1 0.03
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Руссийон Жером 0 0
Озтунали Левин 0 0
Баумгартль Тимо 0 0
Лейте Диогу 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 16 (5) 0.47
Дукш Марвин 12 0.35
Стаге Йенс 3 0.09
Биттенкорт Леонардо 3 0.09
Шмидт Никлас 3 0.09
Вайзер Митчелл 2 0.06
Юнг Антони 2 0.06
Пипер Амос 2 0.06
Бёрк Оливер 2 0.06
Шмид Романо 1 0.03
Велькович Милош 1 0.03
Гросс Кристиан 1 0.03
Филипп Максимилиан 1 0.03
Бьюкенен Ли 1 0.03

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 8 0
Лейте Диогу 6 1
Бехренс Кевин 6 0
Еккель Пауль 3 1
Кнохе Робин 4 0
Гисельман Нико 4 0
Бекер Шеральдо 4 0
Зегуйн Пауль 4 0
Торсби Мортен 3 0
Лайдуни Аисса 3 0
Сибачо Жордан 3 0
Руссийон Жером 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Михель Свен 2 0
Баумгартль Тимо 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Хаберер Яник 1 0
Пантович Милош 1 0
Скарке Тим 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 9 0
Штарк Никлас 9 0
Пипер Амос 9 0
Фридль Марко 7 1
Вайзер Митчелл 7 0
Стаге Йенс 5 0
Гросс Кристиан 4 0
Дукш Марвин 4 0
Фюллькруг Никлас 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Шмид Романо 3 0
Юнг Антони 2 0
Велькович Милош 2 0
Груев Илия 2 0
Агу Феликс 1 0
Бьюкенен Ли 1 0
Ole Werner 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Вердер
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

4
14
Унион Берлин
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Вердер
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

23
22

Волевые поражения

15
15
Унион Берлин
72%
28%
18 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (13)
45% (15)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Вердер
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (7)
55% (18)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
30% (10)
33% (11)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

31
27

Волевые поражения

19
29

Голы по времени матча

Забито

28
27
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
4
14%
3
11%
1-15
2
7%
6
22%
16-30
7
25%
1
4%
31-45
5
18%
2
7%
46-60
3
11%
3
11%
61-75
7
25%
12
44%
76-90

Пропущено

12
33
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 20
2 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
17%
4
12%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
3
25%
3
9%
31-45
2
17%
6
18%
46-60
2
17%
2
6%
61-75
3
25%
12
36%
76-90

Забито

20
25
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
1
5%
6
24%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
4
20%
1
4%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
6
30%
8
32%
76-90

Пропущено

28
29
17 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
5
18%
2
7%
1-15
4
14%
1
3%
16-30
8
29%
7
24%
31-45
4
14%
5
17%
46-60
2
7%
9
31%
61-75
5
18%
5
17%
76-90

Забито

48
52
19 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 16
9 Не забивали 4
5
10%
9
17%
1-15
3
6%
11
21%
16-30
11
23%
2
4%
31-45
8
17%
5
10%
46-60
8
17%
5
10%
61-75
13
27%
20
38%
76-90

Пропущено

40
62
22 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 39
13 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 29
7
18%
6
10%
1-15
4
10%
7
11%
16-30
11
28%
10
16%
31-45
6
15%
11
18%
46-60
4
10%
11
18%
61-75
8
20%
17
27%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0
Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1
Вердер
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1
Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2

Результаты матчей

Унион Берлин
Вердер

Точный счет

0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
6
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
1
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 39%
2
10 раз 30%
0
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
3
11
5
1.5
7
10
4
12
2.5
3
14
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
2
5
12
1.5
8
8
1
16
2.5
2
14
1
16
3.5
1
15
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
28
5
16
17
1.5
15
18
5
28
2.5
5
28
2
31
3.5
2
31
1
32
4.5
1
32
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 34 21 8 5 91 - 37 71
2.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 34 22 4 8 81 - 44 70
3.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 34 20 6 8 62 - 40 66
4.
Фрайбург
 0:0 Заявка 34 17 9 8 50 - 42 60
5.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 34 17 9 8 50 - 38 60
6.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 34 14 10 10 57 - 46 52
7.
Байер Л
 0:2 Заявка 34 14 8 12 57 - 48 50
8.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 34 12 12 10 56 - 51 48
9.
Майнц
 2:0 Заявка 34 13 9 12 54 - 53 48
10.
Боруссия М
 1:0 Заявка 34 11 10 13 51 - 55 43
11.
Кёльн
 0:1 Заявка 34 10 12 12 48 - 53 42
12.
Вердер
 0:0 Заявка 34 10 7 17 51 - 63 37
13.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 34 10 6 18 47 - 56 36
14.
Бохум
 2:0 Заявка 34 10 5 19 39 - 72 35
15.
Аугсбург
 0:1 Заявка 34 9 7 18 42 - 62 34
16.
Штутгарт
 0:0 Заявка 34 7 12 15 44 - 56 33
17.
Шальке 04
 1:2 Заявка 34 7 10 17 34 - 69 31
18.
Герта
 0:1 Заявка 34 6 8 20 40 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 17 14 1 2 53 - 17 43
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 17 13 2 2 36 - 17 41
3.
Бавария
 1:0 Заявка 17 11 5 1 53 - 17 38
4.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 17 10 7 0 29 - 11 37
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 1:0 Заявка 17 10 3 4 32 - 18 33
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 17 8 6 3 33 - 17 30
8.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 17 7 7 3 34 - 23 28
9.
Байер Л
 0:2 Заявка 17 8 3 6 35 - 23 27
10.
Бохум
 2:0 Заявка 17 8 2 7 27 - 32 26
11.
Майнц
 2:0 Заявка 17 6 6 5 31 - 25 24
12.
Кёльн
 0:1 Заявка 17 6 5 6 27 - 19 23
13.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 17 6 4 7 16 - 24 22
15.
Штутгарт
 0:0 Заявка 17 5 6 6 22 - 21 21
16.
Герта
 0:1 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
17.
Шальке 04
 1:2 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
18.
Вердер
 0:0 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 17 10 3 4 38 - 20 33
2.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
3.
Фрайбург
 0:0 Заявка 17 7 5 5 22 - 29 26
4.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
5.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
6.
Майнц
 2:0 Заявка 17 7 3 7 23 - 28 24
7.
Байер Л
 0:2 Заявка 17 6 5 6 22 - 25 23
8.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
9.
Вердер
 0:0 Заявка 17 5 5 7 25 - 35 20
10.
Кёльн
 0:1 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
11.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 17 3 4 10 19 - 27 13
13.
Штутгарт
 0:0 Заявка 17 2 6 9 22 - 35 12
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 17 3 3 11 26 - 38 12
15.
Шальке 04
 1:2 Заявка 17 2 5 10 11 - 33 11
16.
Боруссия М
 1:0 Заявка 17 1 7 9 19 - 37 10
17.
Бохум
 2:0 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 0:1 Заявка 17 1 2 14 16 - 42 5
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 15 (3)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Бавария Гнабри Серж 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 3 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 12
Боруссия М Коне Куадио 12
Майнц Кор Доминик 11
Весь список
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 51.3% пользователей.
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    Прогнозы 119
    Унион Берлин 89.1% (106)
    X 8.4% (10)
    Вердер 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Вердер
    7.20
    4.99
    8.21
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Унион Берлин 0:0 Вердер онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Вердер

    Исход игры
    Унион Берлин
    89.1% (106)
    Ничья
    8.4% (10)
    Вердер
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.38% (77)
    Меньше
    33.62% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    69.83% (81)
    Нет
    30.17% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    51.3% (61)
    1:0 Унион Берлин
    13.4% (16)
    2:0 Унион Берлин
    12.6% (15)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    3:1 Унион Берлин
    4.2% (5)
    3:0 Унион Берлин
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:3 Вердер
    1.7% (2)
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    Унион Берлин
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