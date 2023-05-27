Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Тактическая замена. Илия Груев уходит с поля и его заменяет Эрен Динкчи

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Лайдуни Аисса получил желтую карточку от судьи

49' Триммель Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Триммель Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Бьюкенен Ли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Дукш Марвин пробует нанести удар издали, но Фредерик Реннов держит все под контролем

47' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Триммель Кристофер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Хорошую попытку сделал Велькович Милош . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Дукш Марвин пробил со штрафного прямо в стенку

43' Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Вердер

38' Удар от ворот произведет Вердер

38' Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Лайдуни Аисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Вердер

36' Бехренс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

35' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Вердер

34' Триммель Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Хаберер Яник наказан за толчок Илия Груев

32' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Илия Груев выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

30' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Вердер

27' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Филипп Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Вердер

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Кнохе Робин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Матч возобновлен

17' Фридль Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Триммель Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Триммель Кристофер пробил со штрафного прямо в стенку

15' Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Шмидт Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Вердер

10' После проверки VAR рефери поменял решение - Унион Берлин не будет бить пенальти!

10' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Триммель Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Лейте Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Руссийон Жером выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

3' Триммель Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вердер начинает с центра поля