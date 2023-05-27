Тур: 34. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Иттрич Патрик
1:0
Конец матча
0'
10' Undefined phrase: football_event_Бьюкенен Ли
45' Желтая карточкаЛайдуни Аисса
49' Желтая карточкаФилипп Максимилиан
68' Желтая карточкаПавленка Иржи
71' Желтая карточкаБиттенкорт Леонардо
1:0
81' ГолХедира Рани
90'+5
Ход матча
10'
45'
68'
81'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
15 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
356 Количество передач 441
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кнохе
Робин
19
Хаберер
Яник
32
Фридль
Марко
22
Шмидт
Никлас
28
Груев
Илия
20
Шмид
Романо
26
Бьюкенен
Ли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Зегуйн ПаульПолузащитник
-
11 Михель СвенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
26 Бьюкенен ЛиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Унион Берлин
Вердер
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
1
10
Голов в среднем за матч
0.33
2.5
Среднее время на гол
270
36
Всего голов
7
16
Голов в среднем за матч
1
2.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
39
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|11
|0.32
|Бехренс Кевин
|8
|0.24
|Хаберер Яник
|5
|0.15
|Духи Данило
|5
|0.15
|Сибачо Жордан
|4
|0.12
|Михель Свен
|3 (1)
|0.09
|Кнохе Робин
|2 (1)
|0.06
|Юранович Йосип
|2 (1)
|0.06
|Хедира Рани
|2
|0.06
|Лайдуни Аисса
|2
|0.06
|Зегуйн Пауль
|1
|0.03
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|Левелинг Джейми
|1
|0.03
|Пантович Милош
|1
|0.03
|Еккель Пауль
|1
|0.03
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Гисельман Нико
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Озтунали Левин
|0
|0
|Баумгартль Тимо
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|0.47
|Дукш Марвин
|12
|0.35
|Стаге Йенс
|3
|0.09
|Биттенкорт Леонардо
|3
|0.09
|Шмидт Никлас
|3
|0.09
|Вайзер Митчелл
|2
|0.06
|Юнг Антони
|2
|0.06
|Пипер Амос
|2
|0.06
|Бёрк Оливер
|2
|0.06
|Шмид Романо
|1
|0.03
|Велькович Милош
|1
|0.03
|Гросс Кристиан
|1
|0.03
|Филипп Максимилиан
|1
|0.03
|Бьюкенен Ли
|1
|0.03
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|8
|0
|Лейте Диогу
|6
|1
|Бехренс Кевин
|6
|0
|Еккель Пауль
|3
|1
|Кнохе Робин
|4
|0
|Гисельман Нико
|4
|0
|Бекер Шеральдо
|4
|0
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Лайдуни Аисса
|4
|0
|Торсби Мортен
|3
|0
|Сибачо Жордан
|3
|0
|Руссийон Жером
|2
|0
|Рённов Фредерик
|2
|0
|Михель Свен
|2
|0
|Баумгартль Тимо
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Хаберер Яник
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Скарке Тим
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|10
|0
|Штарк Никлас
|9
|0
|Пипер Амос
|9
|0
|Фридль Марко
|7
|1
|Вайзер Митчелл
|7
|0
|Стаге Йенс
|5
|0
|Гросс Кристиан
|4
|0
|Дукш Марвин
|4
|0
|Фюллькруг Никлас
|4
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Шмид Романо
|3
|0
|Юнг Антони
|2
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Груев Илия
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|1
|0
|Павленка Иржи
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Бьюкенен Ли
|1
|0
|Ole Werner
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Вердер
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
4
14
Унион Берлин
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Вердер
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
23
22
Волевые поражения
15
15
Унион Берлин
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (13)
47% (16)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Вердер
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (7)
56% (19)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
29% (10)
35% (12)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
31
27
Волевые поражения
19
29
Голы по времени матча
Забито
29
27
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
4
14%
3
11%
1-15
2
7%
6
22%
16-30
7
24%
1
4%
31-45
5
17%
2
7%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
8
28%
12
44%
76-90
Пропущено
12
34
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 21
2 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
2
17%
4
12%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
3
25%
3
9%
31-45
2
17%
6
18%
46-60
2
17%
2
6%
61-75
3
25%
13
38%
76-90
Забито
20
25
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
1
5%
6
24%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
4
20%
1
4%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
6
30%
8
32%
76-90
Пропущено
28
29
17 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
5
18%
2
7%
1-15
4
14%
1
3%
16-30
8
29%
7
24%
31-45
4
14%
5
17%
46-60
2
7%
9
31%
61-75
5
18%
5
17%
76-90
Забито
49
52
19 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
5
10%
9
17%
1-15
3
6%
11
21%
16-30
11
22%
2
4%
31-45
8
16%
5
10%
46-60
8
16%
5
10%
61-75
14
29%
20
38%
76-90
Пропущено
40
63
22 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 40
13 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 30
7
18%
6
10%
1-15
4
10%
7
11%
16-30
11
28%
10
16%
31-45
6
15%
11
17%
46-60
4
10%
11
17%
61-75
8
20%
18
29%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0
Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1
Вердер
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1
Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2
Результаты матчей
Унион Берлин
Вердер
Точный счет
0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
6
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 32%
1
10 раз 29%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 38%
2
10 раз 29%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
116
710
413
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
512
89
116
215
116
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
286
1618
1519
529
529
232
232
133
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|92 - 38
|71
|2.
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|83 - 44
|71
|3.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|64 - 41
|66
|4.
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|51 - 38
|62
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|51 - 44
|59
|6.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|58 - 52
|50
|7.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|57 - 49
|50
|8.
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|57 - 48
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|54 - 55
|46
|10.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|52 - 55
|43
|11.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 54
|42
|12.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|48 - 57
|36
|13.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|51 - 64
|36
|14.
|Заявка
|34
|10
|5
|19
|40 - 72
|35
|15.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|42 - 63
|34
|16.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|45 - 57
|33
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|35 - 71
|31
|18.
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|42 - 69
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|55 - 17
|44
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|38 - 18
|41
|3.
|Заявка
|17
|11
|6
|0
|30 - 11
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|53 - 17
|38
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 18
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|35 - 18
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 23
|27
|9.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 32
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|34 - 25
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 25
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 20
|23
|13.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 24
|22
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 22
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|18.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|39 - 21
|33
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|3.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|4.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 31
|25
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 26
|23
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 30
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 36
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 28
|13
|13.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 35
|12
|14.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|26 - 39
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 35
|11
|16.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|19 - 37
|10
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|18 - 42
|8
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|16 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|15 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|15 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|14 (5)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|3 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|12
|Боруссия М
|Коне Куадио
|12
|Майнц
|Кор Доминик
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Вердер
Исход игры
Унион Берлин
89.1% (106)
Ничья
8.4% (10)
Вердер
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
66.38% (77)
Меньше
33.62% (39)
Обе команды забьют
Да
69.83% (81)
Нет
30.17% (35)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
51.3% (61)
1:0 Унион Берлин
13.4% (16)
2:0 Унион Берлин
12.6% (15)
1:1 Ничья
5.9% (7)
3:1 Унион Берлин
4.2% (5)
3:0 Унион Берлин
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:3 Вердер
1.7% (2)
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