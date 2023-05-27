  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Иттрич Патрик
Унион Берлин
1:0
Конец матча
Вердер
0'
10' Undefined phrase: football_event_
Бьюкенен Ли
45' Желтая карточка
Лайдуни Аисса
49' Желтая карточка
Филипп Максимилиан
68' Желтая карточка
Павленка Иржи
71' Желтая карточка
Биттенкорт Леонардо
1:0
81' Гол
Хедира Рани
90'+5

Ход матча

10'
 
Бьюкенен Ли
24'
 
Филипп Максимилиан
Шмидт Никлас
45'
Лайдуни Аисса
 
49'
 
Филипп Максимилиан
61'
 
Юнг Антони
Бьюкенен Ли
63'
Зегуйн Пауль
Лайдуни Аисса
 
63'
Михель Свен
Хаберер Яник
 
68'
 
Павленка Иржи
71'
 
Биттенкорт Леонардо
78'
Юранович Йосип
Триммель Кристофер
 
78'
Сибачо Жордан
Бехренс Кевин
 
81'
Хедира Рани
(Михель Свен)
1:0
86'
 
Динкчи Эрен
Груев Илия
89'
Гисельман Нико
Руссийон Жером
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 15 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 356 Количество передач 441
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Унион Берлин 89.1% (106)
X 8.4% (10)
Вердер 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
20
Лайдуни
Аисса
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
26
Руссийон
Жером
27
Бекер
Шеральдо
17
Бехренс
Кевин
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
10
Биттенкорт
Леонардо
22
Шмидт
Никлас
28
Груев
Илия
20
Шмид
Романо
26
Бьюкенен
Ли
11
Фюллькруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Унион Берлин
3-5-2
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Унион Берлин
Вердер

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Б
1:2
Б
3:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
1:2
ТМС
2:2
К
0:5

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

1
10

Голов в среднем за матч

0.33
2.5

Среднее время на гол

270
36

Всего голов

7
16

Голов в среднем за матч

1
2.29

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
39

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 11 0.32
Бехренс Кевин 8 0.24
Хаберер Яник 5 0.15
Духи Данило 5 0.15
Сибачо Жордан 4 0.12
Михель Свен 3 (1) 0.09
Кнохе Робин 2 (1) 0.06
Юранович Йосип 2 (1) 0.06
Хедира Рани 2 0.06
Лайдуни Аисса 2 0.06
Зегуйн Пауль 1 0.03
Торсби Мортен 1 0.03
Левелинг Джейми 1 0.03
Пантович Милош 1 0.03
Еккель Пауль 1 0.03
Триммель Кристофер 0 0
Гисельман Нико 0 0
Руссийон Жером 0 0
Озтунали Левин 0 0
Баумгартль Тимо 0 0
Лейте Диогу 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 16 (5) 0.47
Дукш Марвин 12 0.35
Стаге Йенс 3 0.09
Биттенкорт Леонардо 3 0.09
Шмидт Никлас 3 0.09
Вайзер Митчелл 2 0.06
Юнг Антони 2 0.06
Пипер Амос 2 0.06
Бёрк Оливер 2 0.06
Шмид Романо 1 0.03
Велькович Милош 1 0.03
Гросс Кристиан 1 0.03
Филипп Максимилиан 1 0.03
Бьюкенен Ли 1 0.03

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 8 0
Лейте Диогу 6 1
Бехренс Кевин 6 0
Еккель Пауль 3 1
Кнохе Робин 4 0
Гисельман Нико 4 0
Бекер Шеральдо 4 0
Зегуйн Пауль 4 0
Лайдуни Аисса 4 0
Торсби Мортен 3 0
Сибачо Жордан 3 0
Руссийон Жером 2 0
Рённов Фредерик 2 0
Михель Свен 2 0
Баумгартль Тимо 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Хаберер Яник 1 0
Пантович Милош 1 0
Скарке Тим 1 0
Левелинг Джейми 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 10 0
Штарк Никлас 9 0
Пипер Амос 9 0
Фридль Марко 7 1
Вайзер Митчелл 7 0
Стаге Йенс 5 0
Гросс Кристиан 4 0
Дукш Марвин 4 0
Фюллькруг Никлас 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Шмид Романо 3 0
Юнг Антони 2 0
Велькович Милош 2 0
Груев Илия 2 0
Филипп Максимилиан 1 0
Павленка Иржи 1 0
Агу Феликс 1 0
Бьюкенен Ли 1 0
Ole Werner 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Вердер
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

4
14
Унион Берлин
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Вердер
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

23
22

Волевые поражения

15
15
Унион Берлин
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (13)
47% (16)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Вердер
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (7)
56% (19)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
29% (10)
35% (12)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

31
27

Волевые поражения

19
29

Голы по времени матча

Забито

29
27
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
4
14%
3
11%
1-15
2
7%
6
22%
16-30
7
24%
1
4%
31-45
5
17%
2
7%
46-60
3
10%
3
11%
61-75
8
28%
12
44%
76-90

Пропущено

12
34
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 21
2 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 15
2
17%
4
12%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
3
25%
3
9%
31-45
2
17%
6
18%
46-60
2
17%
2
6%
61-75
3
25%
13
38%
76-90

Забито

20
25
6 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
1
5%
6
24%
1-15
1
5%
5
20%
16-30
4
20%
1
4%
31-45
3
15%
3
12%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
6
30%
8
32%
76-90

Пропущено

28
29
17 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
5
18%
2
7%
1-15
4
14%
1
3%
16-30
8
29%
7
24%
31-45
4
14%
5
17%
46-60
2
7%
9
31%
61-75
5
18%
5
17%
76-90

Забито

49
52
19 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
5
10%
9
17%
1-15
3
6%
11
21%
16-30
11
22%
2
4%
31-45
8
16%
5
10%
46-60
8
16%
5
10%
61-75
14
29%
20
38%
76-90

Пропущено

40
63
22 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 40
13 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 30
7
18%
6
10%
1-15
4
10%
7
11%
16-30
11
28%
10
16%
31-45
6
15%
11
17%
46-60
4
10%
11
17%
61-75
8
20%
18
29%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0
Боруссия М - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Бохум 1:1 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Унион Берлин 3:0 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Унион Берлин - Кёльн 0:0 Бавария - Унион Берлин 3:0 Унион Берлин - Аякс 3:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Майнц 2:1
Вердер
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вердер - Кёльн 1:1 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Вердер - Бавария 1:2 Шальке 04 - Вердер 2:1
Герта - Вердер 2:4 Вердер - Фрайбург 1:2 Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2

Результаты матчей

Унион Берлин
Вердер

Точный счет

0:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
6
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
6 раз 18%
2:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 32%
1
10 раз 29%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 38%
2
10 раз 29%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
11
6
1.5
7
10
4
13
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
8
9
1
16
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
8
0.5
Больше Меньше
28
6
16
18
1.5
15
19
5
29
2.5
5
29
2
32
3.5
2
32
1
33
4.5
1
33
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 34 21 8 5 92 - 38 71
2.
Боруссия Д
 Заявка 34 22 5 7 83 - 44 71
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 34 20 6 8 64 - 41 66
4.
Унион Берлин
 Заявка 34 18 8 8 51 - 38 62
5.
Фрайбург
 Заявка 34 17 8 9 51 - 44 59
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 34 13 11 10 58 - 52 50
7.
Байер Л
 Заявка 34 14 8 12 57 - 49 50
8.
Вольфсбург
 Заявка 34 13 10 11 57 - 48 49
9.
Майнц
 Заявка 34 12 10 12 54 - 55 46
10.
Боруссия М
 Заявка 34 11 10 13 52 - 55 43
11.
Кёльн
 Заявка 34 10 12 12 49 - 54 42
12.
Хоффенхайм
 Заявка 34 10 6 18 48 - 57 36
13.
Вердер
 Заявка 34 10 6 18 51 - 64 36
14.
Бохум
 Заявка 34 10 5 19 40 - 72 35
15.
Аугсбург
 Заявка 34 9 7 18 42 - 63 34
16.
Штутгарт
 Заявка 34 7 12 15 45 - 57 33
17.
Шальке 04
 Заявка 34 7 10 17 35 - 71 31
18.
Герта
 Заявка 34 7 8 19 42 - 69 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 17 14 2 1 55 - 17 44
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 13 2 2 38 - 18 41
3.
Унион Берлин
 Заявка 17 11 6 0 30 - 11 39
4.
Бавария
 Заявка 17 11 5 1 53 - 17 38
5.
Фрайбург
 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 Заявка 17 10 3 4 33 - 18 33
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 9 5 3 35 - 18 32
8.
Байер Л
 Заявка 17 8 3 6 35 - 23 27
9.
Бохум
 Заявка 17 8 2 7 28 - 32 26
10.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 7 4 34 - 25 25
11.
Майнц
 Заявка 17 6 6 5 31 - 25 24
12.
Кёльн
 Заявка 17 6 5 6 28 - 20 23
13.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 Заявка 17 6 4 7 16 - 24 22
15.
Штутгарт
 Заявка 17 5 6 6 23 - 22 21
16.
Герта
 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
17.
Шальке 04
 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
18.
Вердер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 17 10 3 4 39 - 21 33
2.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
4.
Фрайбург
 Заявка 17 7 4 6 23 - 31 25
5.
Вольфсбург
 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
6.
Байер Л
 Заявка 17 6 5 6 22 - 26 23
7.
Унион Берлин
 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
8.
Майнц
 Заявка 17 6 4 7 23 - 30 22
9.
Кёльн
 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
10.
Вердер
 Заявка 17 5 4 8 25 - 36 19
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Хоффенхайм
 Заявка 17 3 4 10 20 - 28 13
13.
Штутгарт
 Заявка 17 2 6 9 22 - 35 12
14.
Аугсбург
 Заявка 17 3 3 11 26 - 39 12
15.
Шальке 04
 Заявка 17 2 5 10 12 - 35 11
16.
Боруссия М
 Заявка 17 1 7 9 19 - 37 10
17.
Бохум
 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 Заявка 17 2 2 13 18 - 42 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 16 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 15 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 15 (5)
Бавария Гнабри Серж 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 3 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 12
Боруссия М Коне Куадио 12
Майнц Кор Доминик 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Бекер Шеральдо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Вердер
  • 92'
    Юнг Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Унион Берлин
  • 91'
    Дукш Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 91'
    Биттенкорт Леонардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Вердер пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Унион Берлин 89.1% (106)
    X 8.4% (10)
    Вердер 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Унион Берлин 1:0 Вердер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Вердер

    Исход игры
    Унион Берлин
    89.1% (106)
    Ничья
    8.4% (10)
    Вердер
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.38% (77)
    Меньше
    33.62% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    69.83% (81)
    Нет
    30.17% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    51.3% (61)
    1:0 Унион Берлин
    13.4% (16)
    2:0 Унион Берлин
    12.6% (15)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    3:1 Унион Берлин
    4.2% (5)
    3:0 Унион Берлин
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:3 Вердер
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     