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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Айтекин Дениз
Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 44'
Фрайбург
0'
34' Желтая карточка
Шмидт Кеннет

Ход матча

34'
 
Шмидт Кеннет

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 122
Айнтрахт Фр 50% (61)
X 32.8% (40)
Фрайбург 17.2% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Фрайбург
3.15
4.07
4.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
24
Бута
25
Ленц
Кристофер
15
Камада
Даити
8
Соу
Джибрил
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
26
Флеккен
Марк
3
Линхарт
Филипп
28
Гинтер
Маттиас
35
Шмидт
Кеннет
22
Шаллаи
Роланд
33
Вайсхаупт
Ноа
8
Эггештайн
Максимилиан
14
Кайтель
Янник
42
Доан
Рицу
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Фрайбург
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Фрайбург

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

23 матча

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.4%
56.5%
13.1%
7 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:2
Б
0:2
Б
3:1
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:4
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:2

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
0.92

Среднее время на гол

55
98

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

0.83
1.55

Среднее время на гол

108
58

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 14 (2) 0.41
Камада Даити 9 (3) 0.26
Линдстрём Йеспер 7 0.21
Роде Себастьян 4 0.12
Соу Джибрил 4 0.12
Гётце Марио 3 0.09
Бута 3 0.09
Борре Рафаэль 2 (1) 0.06
Тута 2 0.06
Эбимбе Эрик 2 0.06
Кнауфф Ансгар 1 0.03
Аларио Лукас 1 0.03
Якич Кристиян 1 0.03
Н'Дика Эван 1 0.03
Ленц Кристофер 0 0
Макс Филипп 0 0
Туре Альмами 0 0
Алиду Фариде 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 14 (7) 0.41
Грегорич Михаэль 10 0.29
Доан Рицу 5 0.15
Хёлер Лукас 5 0.15
Гинтер Маттиас 4 0.12
Кюблер Лукас 2 0.06
Кьере Даниэль-Кофи 2 0.06
Гюнтер Кристиан 1 0.03
Шаллаи Роланд 1 0.03
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Чон У-Ён II 1 0.03
Петерсен Нильс 1 0.03
Гульде Мануэль 1 0.03
Линхарт Филипп 1 0.03
Шаде Кевин 1 0.03
Кайтель Янник 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Рохль Мерлин 0 0
Вайсхаупт Ноа 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тута 8 0
Соу Джибрил 8 0
Коло-Муани Рандаль 5 1
Гётце Марио 6 0
Роде Себастьян 6 0
Борре Рафаэль 5 0
Якич Кристиян 4 0
Н'Дика Эван 4 0
Трапп Кевин 3 0
Камада Даити 3 0
Эбимбе Эрик 3 0
Бута 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Кнауфф Ансгар 2 0
Oliver Glasner 0 1
Хасебе Макото 1 0
Костич Филип 1 0
Макс Филипп 1 0
Ленц Кристофер 1 0
Туре Альмами 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 9 1
Грегорич Михаэль 6 0
Шаллаи Роланд 6 0
Гюнтер Кристиан 5 0
Эггештайн Максимилиан 5 0
Сильдиллия Килианн 3 1
Кристиан Штрайх 3 1
Кайтель Янник 4 0
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Доан Рицу 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Грифо Винченцо 2 0
Кьере Даниэль-Кофи 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Петерсен Нильс 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Вагнер Роберт 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Фрайбург
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

6
7
Айнтрахт Фр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Фрайбург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

19
5

Волевые поражения

20
27
Айнтрахт Фр
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (16)
33% (11)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Фрайбург
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (5)
52% (17)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
24% (8)
36% (12)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

23
8

Волевые поражения

26
34

Голы по времени матча

Забито

31
22
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
3
10%
1
5%
1-15
9
29%
29%
1
5%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
5
16%
8
36%
46-60
5
16%
7
32%
61-75
6
19%
2
9%
76-90

Пропущено

19
29
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
5
26%
3
10%
1-15
3
16%
3
10%
16-30
3
16%
5
17%
31-45
5
26%
8
28%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
2
11%
7
24%
76-90

Забито

24
28
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 12
19 Не забивали 19
4
17%
6
21%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
5
21%
7
25%
46-60
5
21%
3
11%
61-75
2
8%
5
18%
76-90

Пропущено

33
13
19 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 11
8
24%
0
0%
1-15
3
9%
2
15%
16-30
8
24%
1
8%
31-45
3
9%
3
23%
46-60
5
15%
2
15%
61-75
6
18%
5
38%
76-90

Забито

55
50
27 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 19
5 Не забивали 7
7
13%
7
14%
1-15
13
24%
4
8%
16-30
7
13%
7
14%
31-45
10
18%
15
30%
46-60
10
18%
10
20%
61-75
8
15%
7
14%
76-90

Пропущено

52
42
30 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 11
28 Не пропускали 20
13
25%
3
7%
1-15
6
12%
5
12%
16-30
11
21%
6
14%
31-45
8
15%
11
26%
46-60
6
12%
5
12%
61-75
8
15%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3
Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2
Фрайбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5
Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Фрайбург

Точный счет

1:1
5 раз 31%
3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
9 раз 27%
3:0
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
0
5 раз 15%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
2
11 раз 33%
1
10 раз 30%
0
7 раз 21%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
3
8
8
1.5
9
8
6
10
2.5
3
14
3
13
3.5
2
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
4
6
11
1.5
7
9
3
14
2.5
2
14
1
16
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
26
7
14
19
1.5
16
17
9
24
2.5
5
28
4
29
3.5
3
30
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 34 21 8 5 91 - 37 71
2.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 34 22 4 8 81 - 44 70
3.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 34 20 6 8 62 - 40 66
4.
Фрайбург
 0:0 Заявка 34 17 9 8 50 - 42 60
5.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 34 17 9 8 50 - 38 60
6.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 34 14 10 10 57 - 46 52
7.
Байер Л
 0:2 Заявка 34 14 8 12 57 - 48 50
8.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 34 12 12 10 56 - 51 48
9.
Майнц
 2:0 Заявка 34 13 9 12 54 - 53 48
10.
Боруссия М
 1:0 Заявка 34 11 10 13 51 - 55 43
11.
Кёльн
 0:1 Заявка 34 10 12 12 48 - 53 42
12.
Вердер
 0:0 Заявка 34 10 7 17 51 - 63 37
13.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 34 10 6 18 47 - 56 36
14.
Бохум
 2:0 Заявка 34 10 5 19 39 - 72 35
15.
Аугсбург
 0:1 Заявка 34 9 7 18 42 - 62 34
16.
Штутгарт
 0:0 Заявка 34 7 12 15 44 - 56 33
17.
Шальке 04
 1:2 Заявка 34 7 10 17 34 - 69 31
18.
Герта
 0:1 Заявка 34 6 8 20 40 - 69 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 17 14 1 2 53 - 17 43
2.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 17 13 2 2 36 - 17 41
3.
Бавария
 1:0 Заявка 17 11 5 1 53 - 17 38
4.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 17 10 7 0 29 - 11 37
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 1:0 Заявка 17 10 3 4 32 - 18 33
7.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 17 8 6 3 33 - 17 30
8.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 17 7 7 3 34 - 23 28
9.
Байер Л
 0:2 Заявка 17 8 3 6 35 - 23 27
10.
Бохум
 2:0 Заявка 17 8 2 7 27 - 32 26
11.
Майнц
 2:0 Заявка 17 6 6 5 31 - 25 24
12.
Кёльн
 0:1 Заявка 17 6 5 6 27 - 19 23
13.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 17 6 4 7 16 - 24 22
15.
Штутгарт
 0:0 Заявка 17 5 6 6 22 - 21 21
16.
Герта
 0:1 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
17.
Шальке 04
 1:2 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
18.
Вердер
 0:0 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1:0 Заявка 17 10 3 4 38 - 20 33
2.
Боруссия Д
 0:2 Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
3.
Фрайбург
 0:0 Заявка 17 7 5 5 22 - 29 26
4.
РБ Лейпциг
 2:1 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
5.
Вольфсбург
 1:0 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
6.
Майнц
 2:0 Заявка 17 7 3 7 23 - 28 24
7.
Байер Л
 0:2 Заявка 17 6 5 6 22 - 25 23
8.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
9.
Вердер
 0:0 Заявка 17 5 5 7 25 - 35 20
10.
Кёльн
 0:1 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
11.
Айнтрахт Фр
 0:0 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 17 3 4 10 19 - 27 13
13.
Штутгарт
 0:0 Заявка 17 2 6 9 22 - 35 12
14.
Аугсбург
 0:1 Заявка 17 3 3 11 26 - 38 12
15.
Шальке 04
 1:2 Заявка 17 2 5 10 11 - 33 11
16.
Боруссия М
 1:0 Заявка 17 1 7 9 19 - 37 10
17.
Бохум
 2:0 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 0:1 Заявка 17 1 2 14 16 - 42 5
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Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 15 (3)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 14 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 14 (5)
Бавария Гнабри Серж 14 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 3 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 12
Боруссия М Коне Куадио 12
Майнц Кор Доминик 11
Весь список
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    Прогнозы 122
    Айнтрахт Фр 50% (61)
    X 32.8% (40)
    Фрайбург 17.2% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Фрайбург
    3.15
    4.07
    4.15
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Фрайбург

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    50% (61)
    Ничья
    32.8% (40)
    Фрайбург
    17.2% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.45% (62)
    Меньше
    46.55% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    81.03% (94)
    Нет
    18.97% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    27.9% (34)
    1:1 Ничья
    26.2% (32)
    1:2 Фрайбург
    12.3% (15)
    1:0 Айнтрахт Фр
    8.2% (10)
    2:0 Айнтрахт Фр
    4.9% (6)
    2:2 Ничья
    4.9% (6)
    0:1 Фрайбург
    4.1% (5)
    3:2 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
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