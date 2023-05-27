Тур: 34. Стадион: Дойче банк Парк. Зрители: 50000 Главный судья: Айтекин Дениз
2:1
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаШмидт Кеннет
0:1
45' ГолГрифо Винченцо
45' Желтая карточкаСоу Джибрил
64' Желтая карточкаБута
82' Желтая карточкаЭггештайн Максимилиан
1:1
83' ГолКоло-Муани Рандаль
2:1
90' ГолЭбимбе Эрик
90' Желтая карточкаЭбимбе Эрик
90' Желтая карточкаАаронсон Пакстен
90'+8
Бонусы букмекеров
Ход матча
34'
45'
0:1
45'
64'
79'
83'
90'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
529 Количество передач 354
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
2.70 Победа "Фрайбурга"
-
35
Тута
24
Бута
15
Камада
Даити
27
Гётце
Марио
26
Флеккен
Марк
35
Шмидт
Кеннет
42
Доан
Рицу
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
- Защитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
-
18 Туре АльмамиЗащитник
-
32 Макс ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Шмидт КеннетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Атуболу НоаВратарь
- Защитник
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-Ён IIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Фрайбург
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
23 матча
34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.4%
56.5%
13.1%
7 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.64
0.92
Среднее время на гол
55
98
Всего голов
10
17
Голов в среднем за матч
0.83
1.55
Среднее время на гол
108
58
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.22
1.22
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
73
73
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|15 (2)
|0.44
|Камада Даити
|9 (3)
|0.26
|Линдстрём Йеспер
|7
|0.21
|Роде Себастьян
|4
|0.12
|Соу Джибрил
|4
|0.12
|Гётце Марио
|3
|0.09
|Бута
|3
|0.09
|Эбимбе Эрик
|3
|0.09
|Борре Рафаэль
|2 (1)
|0.06
|Тута
|2
|0.06
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.03
|Аларио Лукас
|1
|0.03
|Якич Кристиян
|1
|0.03
|Н'Дика Эван
|1
|0.03
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Туре Альмами
|0
|0
|Алиду Фариде
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|15 (7)
|0.44
|Грегорич Михаэль
|10
|0.29
|Доан Рицу
|5
|0.15
|Хёлер Лукас
|5
|0.15
|Гинтер Маттиас
|4
|0.12
|Кюблер Лукас
|2
|0.06
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0.06
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.03
|Шаллаи Роланд
|1
|0.03
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
|Чон У-Ён II
|1
|0.03
|Петерсен Нильс
|1
|0.03
|Гульде Мануэль
|1
|0.03
|Линхарт Филипп
|1
|0.03
|Шаде Кевин
|1
|0.03
|Кайтель Янник
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Рохль Мерлин
|0
|0
|Вайсхаупт Ноа
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибрил
|9
|0
|Тута
|8
|0
|Коло-Муани Рандаль
|5
|1
|Гётце Марио
|6
|0
|Роде Себастьян
|6
|0
|Борре Рафаэль
|5
|0
|Якич Кристиян
|4
|0
|Н'Дика Эван
|4
|0
|Эбимбе Эрик
|4
|0
|Трапп Кевин
|3
|0
|Камада Даити
|3
|0
|Бута
|3
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Кнауфф Ансгар
|2
|0
|Oliver Glasner
|0
|1
|Хасебе Макото
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Ленц Кристофер
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|9
|1
|Грегорич Михаэль
|6
|0
|Эггештайн Максимилиан
|6
|0
|Шаллаи Роланд
|6
|0
|Гюнтер Кристиан
|5
|0
|Сильдиллия Килианн
|3
|1
|Кристиан Штрайх
|3
|1
|Кайтель Янник
|4
|0
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Доан Рицу
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Грифо Винченцо
|2
|0
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0
|Чон У-Ён II
|2
|0
|Петерсен Нильс
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Хёлер Лукас
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
|Шмидт Кеннет
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Фрайбург
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
6
8
Айнтрахт Фр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Фрайбург
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
19
5
Волевые поражения
20
27
Айнтрахт Фр
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (16)
32% (11)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
Фрайбург
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
24% (8)
38% (13)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
24
8
Волевые поражения
26
35
Голы по времени матча
Забито
33
23
15 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
3
9%
1
4%
1-15
9
27%
1
4%
16-30
3
9%
4
17%
31-45
5
15%
8
35%
46-60
5
15%
7
30%
61-75
8
24%
2
9%
76-90
Пропущено
20
31
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
5
25%
3
10%
1-15
3
15%
3
10%
16-30
4
20%
5
16%
31-45
5
25%
8
26%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
2
10%
9
29%
29%
76-90
Забито
24
28
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 12
20 Не забивали 20
4
17%
6
21%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
5
21%
7
25%
46-60
5
21%
3
11%
61-75
2
8%
5
18%
76-90
Пропущено
33
13
19 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 11
8
24%
0
0%
1-15
3
9%
2
15%
16-30
8
24%
1
8%
31-45
3
9%
3
23%
46-60
5
15%
2
15%
61-75
6
18%
5
38%
76-90
Забито
57
51
27 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 20
5 Не забивали 7
7
12%
7
14%
1-15
13
23%
4
8%
16-30
7
12%
8
16%
31-45
10
18%
15
29%
29%
46-60
10
18%
10
20%
61-75
10
18%
7
14%
76-90
Пропущено
53
44
31 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 30
21 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 21
13
25%
3
7%
1-15
6
11%
5
11%
16-30
12
23%
6
14%
31-45
8
15%
11
25%
46-60
6
11%
5
11%
61-75
8
15%
14
32%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3
Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2
Фрайбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5
Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Фрайбург
Точный счет
1:1
5 раз 29%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
9 раз 26%
3:0
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
2
11 раз 32%
1
11 раз 32%
0
7 раз 21%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
143
98
98
611
314
314
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
611
710
314
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
277
1519
1618
925
529
430
331
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|21
|8
|5
|92 - 38
|71
|2.
|Заявка
|34
|22
|5
|7
|83 - 44
|71
|3.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|64 - 41
|66
|4.
|Заявка
|34
|18
|8
|8
|51 - 38
|62
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|51 - 44
|59
|6.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|58 - 52
|50
|7.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|57 - 49
|50
|8.
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|57 - 48
|49
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|54 - 55
|46
|10.
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|52 - 55
|43
|11.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|49 - 54
|42
|12.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|48 - 57
|36
|13.
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|51 - 64
|36
|14.
|Заявка
|34
|10
|5
|19
|40 - 72
|35
|15.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|42 - 63
|34
|16.
|Заявка
|34
|7
|12
|15
|45 - 57
|33
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|35 - 71
|31
|18.
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|42 - 69
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|55 - 17
|44
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|38 - 18
|41
|3.
|Заявка
|17
|11
|6
|0
|30 - 11
|39
|4.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|53 - 17
|38
|5.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|28 - 13
|34
|6.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 18
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|35 - 18
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|35 - 23
|27
|9.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|28 - 32
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|34 - 25
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|31 - 25
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|28 - 20
|23
|13.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 29
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|16 - 24
|22
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 22
|21
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 27
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|23 - 36
|20
|18.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 28
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|39 - 21
|33
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|3.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 23
|25
|4.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 31
|25
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 23
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 26
|23
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|21 - 27
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|23 - 30
|22
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|21 - 34
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|25 - 36
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|23 - 34
|18
|12.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 28
|13
|13.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|22 - 35
|12
|14.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|26 - 39
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 35
|11
|16.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|19 - 37
|10
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|12 - 40
|9
|18.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|18 - 42
|8
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|16 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|15 (11)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|15 (5)
|Бавария
|Гнабри Серж
|14 (5)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|3 11
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|12
|Боруссия М
|Коне Куадио
|12
|Майнц
|Кор Доминик
|11