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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Зрители: 50000 Главный судья: Айтекин Дениз
Айнтрахт Фр
2:1
Конец матча
Фрайбург
0'
34' Желтая карточка
Шмидт Кеннет
0:1
45' Гол
Грифо Винченцо
45' Желтая карточка
Соу Джибрил
64' Желтая карточка
Бута
82' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
1:1
83' Гол
Коло-Муани Рандаль
2:1
90' Гол
Эбимбе Эрик
90' Желтая карточка
Эбимбе Эрик
90' Желтая карточка
Ааронсон Пакстен
90'+8
2:1. Гол Эрика Эбимбе (видео). Ч...

Ход матча

34'
 
Шмидт Кеннет
45'
0:1
Грифо Винченцо
45'
Соу Джибрил
 
46'
Макс Филипп
Ленц Кристофер
 
59'
Ааронсон Пакстен
Линдстрём Йеспер
 
64'
Бута
 
66'
 
Гюнтер Кристиан
Вайсхаупт Ноа
71'
Борре Рафаэль
Хасебе Макото
 
73'
 
Кюблер Лукас
Линхарт Филипп
79'
Туре Альмами
Бута
 
79'
Эбимбе Эрик
Соу Джибрил
 
81'
 
Грегорич Михаэль
Грифо Винченцо
81'
 
Гульде Мануэль
Шмидт Кеннет
81'
 
Вагнер Роберт
Кайтель Янник
82'
 
Эггештайн Максимилиан
83'
Коло-Муани Рандаль
(Камада Даити)
1:1
90'
Эбимбе Эрик
2:1
90'
Эбимбе Эрик
 
90'
Ааронсон Пакстен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 529 Количество передач 354
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Айнтрахт Фр 50% (61)
X 32.8% (40)
Фрайбург 17.2% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
24
Бута
25
Ленц
Кристофер
15
Камада
Даити
8
Соу
Джибрил
29
Линдстрём
Йеспер
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
26
Флеккен
Марк
3
Линхарт
Филипп
28
Гинтер
Маттиас
35
Шмидт
Кеннет
22
Шаллаи
Роланд
33
Вайсхаупт
Ноа
8
Эггештайн
Максимилиан
14
Кайтель
Янник
42
Доан
Рицу
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Фрайбург
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Фрайбург

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

23 матча

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.4%
56.5%
13.1%
7 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

21.7%
43.5%
34.8%
5 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:2
Б
0:2
Б
3:1
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:4
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:2

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.64
0.92

Среднее время на гол

55
98

Всего голов

10
17

Голов в среднем за матч

0.83
1.55

Среднее время на гол

108
58

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 15 (2) 0.44
Камада Даити 9 (3) 0.26
Линдстрём Йеспер 7 0.21
Роде Себастьян 4 0.12
Соу Джибрил 4 0.12
Гётце Марио 3 0.09
Бута 3 0.09
Эбимбе Эрик 3 0.09
Борре Рафаэль 2 (1) 0.06
Тута 2 0.06
Кнауфф Ансгар 1 0.03
Аларио Лукас 1 0.03
Якич Кристиян 1 0.03
Н'Дика Эван 1 0.03
Ленц Кристофер 0 0
Макс Филипп 0 0
Туре Альмами 0 0
Алиду Фариде 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 15 (7) 0.44
Грегорич Михаэль 10 0.29
Доан Рицу 5 0.15
Хёлер Лукас 5 0.15
Гинтер Маттиас 4 0.12
Кюблер Лукас 2 0.06
Кьере Даниэль-Кофи 2 0.06
Гюнтер Кристиан 1 0.03
Шаллаи Роланд 1 0.03
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Чон У-Ён II 1 0.03
Петерсен Нильс 1 0.03
Гульде Мануэль 1 0.03
Линхарт Филипп 1 0.03
Шаде Кевин 1 0.03
Кайтель Янник 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Рохль Мерлин 0 0
Вайсхаупт Ноа 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибрил 9 0
Тута 8 0
Коло-Муани Рандаль 5 1
Гётце Марио 6 0
Роде Себастьян 6 0
Борре Рафаэль 5 0
Якич Кристиян 4 0
Н'Дика Эван 4 0
Эбимбе Эрик 4 0
Трапп Кевин 3 0
Камада Даити 3 0
Бута 3 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Кнауфф Ансгар 2 0
Oliver Glasner 0 1
Хасебе Макото 1 0
Костич Филип 1 0
Макс Филипп 1 0
Ленц Кристофер 1 0
Туре Альмами 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 9 1
Грегорич Михаэль 6 0
Эггештайн Максимилиан 6 0
Шаллаи Роланд 6 0
Гюнтер Кристиан 5 0
Сильдиллия Килианн 3 1
Кристиан Штрайх 3 1
Кайтель Янник 4 0
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Доан Рицу 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Грифо Винченцо 2 0
Кьере Даниэль-Кофи 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Петерсен Нильс 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Шмидт Кеннет 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Фрайбург
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

6
8
Айнтрахт Фр
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Фрайбург
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

19
5

Волевые поражения

20
27
Айнтрахт Фр
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (16)
32% (11)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)
Фрайбург
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
24% (8)
38% (13)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

24
8

Волевые поражения

26
35

Голы по времени матча

Забито

33
23
15 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
19 Не забивали 21
3
9%
1
4%
1-15
9
27%
1
4%
16-30
3
9%
4
17%
31-45
5
15%
8
35%
46-60
5
15%
7
30%
61-75
8
24%
2
9%
76-90

Пропущено

20
31
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
5
25%
3
10%
1-15
3
15%
3
10%
16-30
4
20%
5
16%
31-45
5
25%
8
26%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
2
10%
9
29%
29%
76-90

Забито

24
28
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 12
20 Не забивали 20
4
17%
6
21%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
5
21%
7
25%
46-60
5
21%
3
11%
61-75
2
8%
5
18%
76-90

Пропущено

33
13
19 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 11
8
24%
0
0%
1-15
3
9%
2
15%
16-30
8
24%
1
8%
31-45
3
9%
3
23%
46-60
5
15%
2
15%
61-75
6
18%
5
38%
76-90

Забито

57
51
27 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 32
13 Забивали первыми 20
5 Не забивали 7
7
12%
7
14%
1-15
13
23%
4
8%
16-30
7
12%
8
16%
31-45
10
18%
15
29%
29%
46-60
10
18%
10
20%
61-75
10
18%
7
14%
76-90

Пропущено

53
44
31 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 30
21 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 21
13
25%
3
7%
1-15
6
11%
5
11%
16-30
12
23%
6
14%
31-45
8
15%
11
25%
46-60
6
11%
5
11%
61-75
8
15%
14
32%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3
Айнтрахт Фр - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 1:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2
Фрайбург
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5
Кёльн - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Шальке 04 4:0 Вердер - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Фрайбург

Точный счет

1:1
5 раз 29%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:3
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
9 раз 26%
3:0
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
2
11 раз 32%
1
11 раз 32%
0
7 раз 21%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
14
3
9
8
1.5
9
8
6
11
2.5
3
14
3
14
3.5
2
15
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
7
10
3
14
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
5
0.5
Больше Меньше
27
7
15
19
1.5
16
18
9
25
2.5
5
29
4
30
3.5
3
31
1
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 34 21 8 5 92 - 38 71
2.
Боруссия Д
 Заявка 34 22 5 7 83 - 44 71
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 34 20 6 8 64 - 41 66
4.
Унион Берлин
 Заявка 34 18 8 8 51 - 38 62
5.
Фрайбург
 Заявка 34 17 8 9 51 - 44 59
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 34 13 11 10 58 - 52 50
7.
Байер Л
 Заявка 34 14 8 12 57 - 49 50
8.
Вольфсбург
 Заявка 34 13 10 11 57 - 48 49
9.
Майнц
 Заявка 34 12 10 12 54 - 55 46
10.
Боруссия М
 Заявка 34 11 10 13 52 - 55 43
11.
Кёльн
 Заявка 34 10 12 12 49 - 54 42
12.
Хоффенхайм
 Заявка 34 10 6 18 48 - 57 36
13.
Вердер
 Заявка 34 10 6 18 51 - 64 36
14.
Бохум
 Заявка 34 10 5 19 40 - 72 35
15.
Аугсбург
 Заявка 34 9 7 18 42 - 63 34
16.
Штутгарт
 Заявка 34 7 12 15 45 - 57 33
17.
Шальке 04
 Заявка 34 7 10 17 35 - 71 31
18.
Герта
 Заявка 34 7 8 19 42 - 69 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 17 14 2 1 55 - 17 44
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 13 2 2 38 - 18 41
3.
Унион Берлин
 Заявка 17 11 6 0 30 - 11 39
4.
Бавария
 Заявка 17 11 5 1 53 - 17 38
5.
Фрайбург
 Заявка 17 10 4 3 28 - 13 34
6.
Боруссия М
 Заявка 17 10 3 4 33 - 18 33
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 9 5 3 35 - 18 32
8.
Байер Л
 Заявка 17 8 3 6 35 - 23 27
9.
Бохум
 Заявка 17 8 2 7 28 - 32 26
10.
Вольфсбург
 Заявка 17 6 7 4 34 - 25 25
11.
Майнц
 Заявка 17 6 6 5 31 - 25 24
12.
Кёльн
 Заявка 17 6 5 6 28 - 20 23
13.
Хоффенхайм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 29 23
14.
Аугсбург
 Заявка 17 6 4 7 16 - 24 22
15.
Штутгарт
 Заявка 17 5 6 6 23 - 22 21
16.
Герта
 Заявка 17 5 6 6 24 - 27 21
17.
Шальке 04
 Заявка 17 5 5 7 23 - 36 20
18.
Вердер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 28 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 17 10 3 4 39 - 21 33
2.
Боруссия Д
 Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 17 7 4 6 26 - 23 25
4.
Фрайбург
 Заявка 17 7 4 6 23 - 31 25
5.
Вольфсбург
 Заявка 17 7 3 7 23 - 23 24
6.
Байер Л
 Заявка 17 6 5 6 22 - 26 23
7.
Унион Берлин
 Заявка 17 7 2 8 21 - 27 23
8.
Майнц
 Заявка 17 6 4 7 23 - 30 22
9.
Кёльн
 Заявка 17 4 7 6 21 - 34 19
10.
Вердер
 Заявка 17 5 4 8 25 - 36 19
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 17 4 6 7 23 - 34 18
12.
Хоффенхайм
 Заявка 17 3 4 10 20 - 28 13
13.
Штутгарт
 Заявка 17 2 6 9 22 - 35 12
14.
Аугсбург
 Заявка 17 3 3 11 26 - 39 12
15.
Шальке 04
 Заявка 17 2 5 10 12 - 35 11
16.
Боруссия М
 Заявка 17 1 7 9 19 - 37 10
17.
Бохум
 Заявка 17 2 3 12 12 - 40 9
18.
Герта
 Заявка 17 2 2 13 18 - 42 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 16 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 15 (11)
Фрайбург Грифо Винченцо 15 (5)
Бавария Гнабри Серж 14 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 3 11
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 12
Боруссия М Коне Куадио 12
Майнц Кор Доминик 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    После классного второго тайма Айнтрахт Фр совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 58%, Фрайбург: 42%.
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 50000 болельщиков
  • 98'
    Макс Филипп из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 97'
    Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 95'
      Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 95'
      Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Желтая карточка
      94'
      Эбимбе Эрик получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 94'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Айнтрахт Фр будет все-таки засчитан.
    • Описание гола
      92'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 91'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Камада Даити из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)