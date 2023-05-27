Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Г О О О О О Л - Эбимбе Эрик из команды Айнтрахт Фр легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

91' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Пакстен Ааронсон наказан за толчок Вагнер Роберт

90' Пакстен Ааронсон из команды Айнтрахт Фр в офсайде

90' Грегорич Михаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Хорошую попытку сделал Грегорич Михаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

89' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Хорошую попытку сделал Доан Рицу . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Гюнтер Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

86' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Коло-Муани Рандаль нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

86' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Удар от ворот произведет Фрайбург

83' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Эггештайн Максимилиан получил желтую карточку от судьи

81' Тактическая замена. Kenneth Schmidt уходит с поля и его заменяет Гульде Мануэль

81' Kenneth Schmidt выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Удар от ворот произведет Фрайбург

79' Коло-Муани Рандаль нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

79' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Удар от ворот произведет Фрайбург

76' Борре Рафаэль бьет со штрафного в створ, но Марк Флеккен держит все под контролем

75' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Фрайбург

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

68' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

66' Ноа Вайсхаупт получил травму и заменен. Гюнтер Кристиан выходит на поле.

65' Ноа Вайсхаупт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Бута получает желтую карточку за толчок соперника.

64' Бута наказан за толчок Ноа Вайсхаупт

64' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Доан Рицу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Фрайбург

60' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Коло-Муани Рандаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Фрайбург

59' Тактическая замена. Линдстрём Йеспер уходит с поля и его заменяет Пакстен Ааронсон

58' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Кайтель Янник нанес удар головой, но Кевин Трапп спокойно отбил мяч.

55' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Доан Рицу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Кайтель Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Фрайбург

52' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Ноа Вайсхаупт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ноа Вайсхаупт из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Камада Даити не смог попасть в створ ударом издали

49' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника