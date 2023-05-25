Тур: 33.
Позже
История личных встреч
Нефтехимик
Уфа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.2
Среднее время на гол
67
450
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.6
0.33
Среднее время на гол
150
270
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
0.88
0.25
Тотал матчей
0.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
102
360
Бомбардиры внутри турнира
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уридия Мераби
|5 (1)
|0.16
|Галиулин Вагиз
|4
|0.13
|Дворецков Филипп
|3
|0.09
|Лайкин Максим
|3
|0.09
|Котов Павел
|2
|0.06
|Барсов Максим
|1
|0.03
|Шоркин Максим
|1
|0.03
|Джамилов Султан
|1
|0.03
|Денисов Роман
|1
|0.03
|Ширяев Максим
|1
|0.03
|Зорин Богдан
|1
|0.03
|Школик Игорь
|1
|0.03
|Котик Артём
|1
|0.03
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евсеев Алексей
|5 (2)
|0.16
|Темников Иван
|3
|0.09
|Минаев Роман
|3
|0.09
|Касинтура Эгаш
|3
|0.09
|Плиев Константин
|2
|0.06
|Молтенинов Илья
|2
|0.06
|Погосов Артём
|2
|0.06
|Ботака-Иобома Эрвинг
|2
|0.06
|Камилов Владислав
|1
|0.03
|Голубев Артём
|1
|0.03
|Конюхов Вадим
|1
|0.03
|Мухин Александр
|1
|0.03
|Ортис Дилан
|1
|0.03
|Ахатов Данил
|1
|0.03
Карточки
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хубаев Давид
|8
|0
|Бердников Алексей
|6
|1
|Калугин Никита
|4
|1
|Галиулин Вагиз
|5
|0
|Москвичёв Владимир
|5
|0
|Лайкин Максим
|5
|0
|Дворецков Филипп
|3
|1
|Котик Артём
|3
|1
|Школик Игорь
|4
|0
|Денисов Роман
|3
|0
|Барсов Максим
|2
|0
|Ситдиков Марат
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Котов Павел
|2
|0
|Терехов Антон
|2
|0
|Ширяев Максим
|2
|0
|Янушковский Роман
|2
|0
|Базелюк Константин
|1
|0
|Шоркин Максим
|1
|0
|Джамилов Султан
|1
|0
|Голубев Андрей
|1
|0
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|6
|1
|Ботака-Иобома Эрвинг
|7
|0
|Фищенко Руслан
|7
|0
|Карп Кэтэлин
|5
|1
|Голубев Артём
|6
|0
|Касинтура Эгаш
|6
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|4
|1
|Емельянов Данила
|3
|1
|Темников Иван
|4
|0
|Ортис Дилан
|4
|0
|Сухов Александр
|3
|0
|Плиев Заурбек
|3
|0
|Евсеев Алексей
|3
|0
|Камилов Владислав
|3
|0
|Хугаев Алан
|3
|0
|Молтенинов Илья
|3
|0
|Минаев Роман
|2
|0
|Конюхов Вадим
|2
|0
|Мухин Александр
|2
|0
|Ушахин Лев
|2
|0
|Масалов Александр
|2
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Чернов Алексей
|1
|0
|Погосов Артём
|1
|0
|Кукушкин Иван
|1
|0
Результаты матчей
Нефтехимик
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Уфа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
7
11
Нефтехимик
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Уфа
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
13
13
Волевые поражения
13
12
Нефтехимик
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
53% (17)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Уфа
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
14
13
Волевые поражения
20
23
Голы по времени матча
Забито
16
14
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 21
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
4
25%
5
36%
76-90
Пропущено
14
25
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
2
14%
2
8%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
21%
4
16%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
2
14%
6
24%
61-75
6
43%
8
32%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
2
13%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
3
19%
2
14%
76-90
Пропущено
17
20
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
18%
2
10%
1-15
6
35%
1
5%
16-30
1
6%
5
25%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
3
18%
9
45%
76-90
Забито
32
28
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
4
13%
3
11%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
5
16%
5
18%
31-45
6
19%
5
18%
46-60
6
19%
4
14%
61-75
7
22%
7
25%
76-90
Пропущено
31
45
15 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 23
5
16%
4
9%
1-15
6
19%
5
11%
16-30
4
13%
9
20%
31-45
4
13%
2
4%
46-60
3
10%
8
18%
61-75
9
29%
29%
17
38%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтехимик
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Енисей - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0
Акрон - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Кызыл-Жар 2:0 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Рубин - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2
Уфа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уфа - КАМАЗ 1:0 Уфа - Енисей 2:2 Родина Москва - Уфа 2:1 Уфа - Динамо Махачкала 3:0
Балтика - Уфа 3:2 Уфа - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1
Результаты матчей
Нефтехимик
Уфа
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Точный счет
0:0
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
1
12 раз 38%
0
11 раз 34%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нефтехимик
Уфа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
106
412
610
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
511
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
2111
923
923
230
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|11
|3
|51 - 27
|65
|2.
|Заявка
|32
|17
|13
|2
|53 - 26
|64
|3.
|Заявка
|32
|15
|11
|6
|51 - 33
|56
|4.
|Заявка
|32
|12
|14
|6
|41 - 35
|50
|5.
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|41 - 38
|46
|6.
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|24 - 25
|46
|7.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|37 - 34
|44
|8.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|35 - 37
|43
|9.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|37 - 39
|41
|10.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|44 - 38
|41
|11.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|34 - 34
|41
|12.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|30 - 33
|41
|13.
|Заявка
|32
|8
|16
|8
|32 - 35
|40
|14.
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|34 - 38
|34
|15.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|33 - 51
|33
|16.
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|34 - 42
|32
|17.
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|23 - 40
|29
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|25 - 54
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|26 - 14
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|25 - 13
|35
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|33 - 16
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 11
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 20
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|26 - 11
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|15 - 12
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|14 - 9
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 17
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 14
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 26
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 17
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 14
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 23
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|18 - 11
|32
|2.
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|27 - 12
|29
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 13
|26
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|10 - 16
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|7.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 21
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 13
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 22
|18
|10.
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 17
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 27
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 21
|14
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 29
|12
|16.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 26
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|14 - 25
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 34
|9
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Акрон
|Савичев Константин
|1 9
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|КАМАЗ
|Толстопятов Николай
|10
Прогнозы на матч Нефтехимик - Уфа
Исход игры
Нефтехимик
48.1% (25)
Ничья
36.5% (19)
Уфа
15.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
29.41% (15)
Меньше
70.59% (36)
Обе команды забьют
Да
56.86% (29)
Нет
43.14% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.8% (16)
1:0 Нефтехимик
15.4% (8)
2:1 Нефтехимик
15.4% (8)
2:0 Нефтехимик
11.5% (6)
1:2 Уфа
9.6% (5)
0:0 Ничья
5.8% (3)
0:2 Уфа
3.8% (2)
3:0 Нефтехимик
3.8% (2)
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