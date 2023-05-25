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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 33.
Нефтехимик
 
Позже
Уфа
Прогнозы 52
Нефтехимик 48.1% (25)
X 36.5% (19)
Уфа 15.4% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Уфа
2.43
3.25
2.57
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Нефтехимик
Уфа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ВДЗУП
0:0
ВДЗУП
2:0
ВДЗУП
0:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.2

Среднее время на гол

67
450

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.6
0.33

Среднее время на гол

150
270

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

0.88
0.25

Тотал матчей

0.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

102
360

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уридия Мераби 5 (1) 0.16
Галиулин Вагиз 4 0.13
Дворецков Филипп 3 0.09
Лайкин Максим 3 0.09
Котов Павел 2 0.06
Барсов Максим 1 0.03
Шоркин Максим 1 0.03
Джамилов Султан 1 0.03
Денисов Роман 1 0.03
Ширяев Максим 1 0.03
Зорин Богдан 1 0.03
Школик Игорь 1 0.03
Котик Артём 1 0.03
Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евсеев Алексей 5 (2) 0.16
Темников Иван 3 0.09
Минаев Роман 3 0.09
Касинтура Эгаш 3 0.09
Плиев Константин 2 0.06
Молтенинов Илья 2 0.06
Погосов Артём 2 0.06
Ботака-Иобома Эрвинг 2 0.06
Камилов Владислав 1 0.03
Голубев Артём 1 0.03
Конюхов Вадим 1 0.03
Мухин Александр 1 0.03
Ортис Дилан 1 0.03
Ахатов Данил 1 0.03

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубаев Давид 8 0
Бердников Алексей 6 1
Калугин Никита 4 1
Галиулин Вагиз 5 0
Москвичёв Владимир 5 0
Лайкин Максим 5 0
Дворецков Филипп 3 1
Котик Артём 3 1
Школик Игорь 4 0
Денисов Роман 3 0
Барсов Максим 2 0
Ситдиков Марат 2 0
Обухов Игорь 2 0
Котов Павел 2 0
Терехов Антон 2 0
Ширяев Максим 2 0
Янушковский Роман 2 0
Базелюк Константин 1 0
Шоркин Максим 1 0
Джамилов Султан 1 0
Голубев Андрей 1 0
Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 6 1
Ботака-Иобома Эрвинг 7 0
Фищенко Руслан 7 0
Карп Кэтэлин 5 1
Голубев Артём 6 0
Касинтура Эгаш 6 0
Никитин Андрей Владимирович 4 1
Емельянов Данила 3 1
Темников Иван 4 0
Ортис Дилан 4 0
Сухов Александр 3 0
Плиев Заурбек 3 0
Евсеев Алексей 3 0
Камилов Владислав 3 0
Хугаев Алан 3 0
Молтенинов Илья 3 0
Минаев Роман 2 0
Конюхов Вадим 2 0
Мухин Александр 2 0
Ушахин Лев 2 0
Масалов Александр 2 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Чернов Алексей 1 0
Погосов Артём 1 0
Кукушкин Иван 1 0

Результаты матчей

Нефтехимик
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Уфа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
11
Нефтехимик
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Уфа
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

13
13

Волевые поражения

13
12
Нефтехимик
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (9)
53% (17)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Уфа
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

14
13

Волевые поражения

20
23

Голы по времени матча

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
22 Не забивали 21
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
4
25%
5
36%
76-90

Пропущено

14
25
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
2
14%
2
8%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
21%
4
16%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
2
14%
6
24%
61-75
6
43%
8
32%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 24
2
13%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
4
25%
2
14%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
3
19%
2
14%
76-90

Пропущено

17
20
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
18%
2
10%
1-15
6
35%
1
5%
16-30
1
6%
5
25%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
3
18%
9
45%
76-90

Забито

32
28
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
4
13%
3
11%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
5
16%
5
18%
31-45
6
19%
5
18%
46-60
6
19%
4
14%
61-75
7
22%
7
25%
76-90

Пропущено

31
45
15 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 23
5
16%
4
9%
1-15
6
19%
5
11%
16-30
4
13%
9
20%
31-45
4
13%
2
4%
46-60
3
10%
8
18%
61-75
9
29%
29%
17
38%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Енисей - Нефтехимик 2:2 Нефтехимик - Родина Москва 1:5 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Балтика 0:0
Акрон - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Краснодар-2 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Волгарь 1:1 Велес Москва - Нефтехимик 4:1 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Краснодар-2 - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Кызыл-Жар 2:0 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Сочи - Нефтехимик 3:0 Рубин - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Волга Ульяновск 1:2
Уфа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уфа - КАМАЗ 1:0 Уфа - Енисей 2:2 Родина Москва - Уфа 2:1 Уфа - Динамо Махачкала 3:0
Балтика - Уфа 3:2 Уфа - Акрон 0:0 Краснодар-2 - Уфа 1:0 Уфа - СКА-Хабаровск 3:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Уфа - Шинник 1:2 Волгарь - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 4:1 Уфа - Ахмат 1:2 Уфа - Родина Москва 2 1:0 Родина Москва - Уфа 0:0 Уфа - Навбахор 1:1 Уфа - Слога Добой 0:1 Рубин - Уфа 2:0 Уфа - Локомотив Ташкент 1:1 Уфа - ФК Кубань 2:1

Результаты матчей

Нефтехимик
Уфа

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:0
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
1
12 раз 38%
0
11 раз 34%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Уфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
6
4
12
1.5
6
10
1
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
3
13
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
21
11
9
23
1.5
9
23
2
30
2.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 32 18 11 3 51 - 27 65
2.
Балтика
 Заявка 32 17 13 2 53 - 26 64
3.
Алания
 Заявка 32 15 11 6 51 - 33 56
4.
Енисей
 Заявка 32 12 14 6 41 - 35 50
5.
Родина Москва
 Заявка 32 12 10 10 41 - 38 46
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 32 12 10 10 24 - 25 46
7.
Волгарь
 Заявка 32 11 11 10 37 - 34 44
8.
Шинник
 Заявка 32 12 7 13 35 - 37 43
9.
Арсенал Тула
 Заявка 32 11 8 13 37 - 39 41
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 32 10 11 11 44 - 38 41
11.
КАМАЗ
 Заявка 32 10 11 11 34 - 34 41
12.
Нефтехимик
 Заявка 32 10 11 11 30 - 33 41
13.
Акрон
 Заявка 32 8 16 8 32 - 35 40
14.
ФК Кубань
 Заявка 32 8 10 14 34 - 38 34
15.
Велес Москва
 Заявка 32 9 6 17 33 - 51 33
16.
Уфа
 Заявка 32 8 8 16 34 - 42 32
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 32 6 11 15 23 - 40 29
18.
Краснодар-2
 Заявка 32 6 7 19 25 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 16 10 5 1 26 - 14 35
2.
Енисей
 Заявка 16 10 5 1 25 - 13 35
3.
Рубин
 Заявка 16 9 6 1 33 - 16 33
4.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
5.
Алания
 Заявка 16 8 6 2 31 - 20 30
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 7 6 3 26 - 11 27
7.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
8.
Волгарь
 Заявка 16 7 5 4 15 - 12 26
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 7 5 4 14 - 9 26
10.
Велес Москва
 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
11.
ФК Кубань
 Заявка 16 6 4 6 19 - 14 22
12.
Арсенал Тула
 Заявка 16 6 4 6 23 - 26 22
13.
Уфа
 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 15 21
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 5 8 10 - 23 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 16 9 5 2 18 - 11 32
2.
Балтика
 Заявка 16 7 8 1 27 - 12 29
3.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
4.
Родина Москва
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 5 5 6 10 - 16 20
6.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
7.
Акрон
 Заявка 16 4 7 5 16 - 21 19
8.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 Заявка 16 2 9 5 16 - 22 15
11.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 6 7 13 - 17 15
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 3 5 8 18 - 27 14
13.
КАМАЗ
 Заявка 16 3 5 8 14 - 21 14
14.
ФК Кубань
 Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
15.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 3 10 13 - 29 12
16.
Шинник
 Заявка 16 3 2 11 13 - 26 11
17.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
18.
Велес Москва
 Заявка 16 2 3 11 14 - 34 9
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 13
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Фамейе Джоэль 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Акрон Савичев Константин 1 9
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
КАМАЗ Толстопятов Николай 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 мая 2023, осталось 2 дня 8 часов 54 минуты.



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  • 36 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 52
    Нефтехимик 48.1% (25)
    X 36.5% (19)
    Уфа 15.4% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Уфа
    2.43
    3.25
    2.57
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нефтехимик - Уфа онлайн

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    Прогнозы на матч Нефтехимик - Уфа

    Исход игры
    Нефтехимик
    48.1% (25)
    Ничья
    36.5% (19)
    Уфа
    15.4% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.41% (15)
    Меньше
    70.59% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    56.86% (29)
    Нет
    43.14% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.8% (16)
    1:0 Нефтехимик
    15.4% (8)
    2:1 Нефтехимик
    15.4% (8)
    2:0 Нефтехимик
    11.5% (6)
    1:2 Уфа
    9.6% (5)
    0:0 Ничья
    5.8% (3)
    0:2 Уфа
    3.8% (2)
    3:0 Нефтехимик
    3.8% (2)
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