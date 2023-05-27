Все же Яковлев на поле вместо Бакалюка после перерыва появился в составе "Арсенала". Не смог игрок "канониров" продолжить встречу.

Свежов сейчас сносит соперника на газон, получая карточку желтого цвета от рефери. Мяч установлен неподалеку от линии штрафной. Последует прямой удар.

Артем Абрамов сейчас получил повреждение в центре поля. Все с ним в порядке, будем надеяться. Вернется футболист на футбольном поле.

Судя по всему, Абрамов все-таки вернулся на футбольное поле. У нас же Владлен Бабаев получил карточку желтого цвета от рефери в центре поля.

Ткачёв сейчас на левом флаге заработал для своей команды угловой удар. Не торопится футболист подавать стандартное положение, судя по всему.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без голов в первом тайме. Отдохнем и вернемся на футбольное поле!

44' Снова Бакалюк присел на газон. Да, будет ротация, как подсказывают нам, но уже после перерыва. Все-таки травму получил футболист. Судя по всему, с коленом что-то.

42' Да, не сможет Бакалюк играть. Уводят его за пределы поля врачи. Интересно! Возвращается следом игрок "канониров" на газон. Ну что? Останется он на поле? Или уже в перерыве его поменяют?

41' Бакалюк присел на газон. Показывает он всем своим видом, что встречу продолжить не сможет. Что-то с ногой у игрока. Яковлев у кромки поля. Именно его мы увидим.

40' Последняя 5-минутка в первом тайме идет. "Арсенал" контролирует мяч в районе центрального круга и никуда не торопится коллектив "канониров".

39' Солнечно сегодня в Туле, хорошая погода. Лето не за горами, друзья, как и каникулы у футболистов. Думаю, они уже мысленно все находятся в отпусках.

37' Луценко после подачи с левого края нанес удар головой по рамке соперника, но мяч полетел чуть выше цели! Не самый лучший удар от Евгения.

36' Гаглоев получил повреждение сейчас на половине поля соперника. Долго лежал на газоне игроки и поднялся на сразу. Но уже снова в деле футболист. Все с ним в порядке.