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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 33.
Арсенал Тула
0:0
Второй тайм: 54'
КАМАЗ
0'
15' Желтая карточка
Насыров Исламжан
27' Желтая карточка
Абрамов Артём
48' Желтая карточка
Свежов Виктор
52' Желтая карточка
Бабаев Владлен

Ход матча

15'
Насыров Исламжан
 
27'
 
Абрамов Артём
46'
Яковлев Михаил
Бакалюк Никита
 
48'
 
Свежов Виктор
52'
 
Бабаев Владлен
Прогнозы 125
Арсенал Тула 80% (100)
X 15.2% (19)
КАМАЗ 4.8% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал Тула
Ничья
КАМАЗ
2.65
3.65
4.04
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Арсенал Тула
КАМАЗ

История личных встреч

Арсенал Тула
КАМАЗ

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панченко Кирилл 9 (3) 0.27
Луценко Евгений 8 0.24
Ткачёв Сергей 6 0.18
Алиев Камран 3 0.09
Манелов Ираклий 2 0.06
Кайнов Максим 2 0.06
Григалава Гиа 1 0.03
Померко Алексей 1 0.03
Григорян Арутюн 1 0.03
Яковлев Михаил 1 0.03
Хабибов Ансор 1 0.03
Козлов Иван 1 0.03
Большаков Кирилл 1 0.03
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 5 0.15
Гаглоев Александр 5 (4) 0.15
Пальцев Валентин 4 0.12
Бабаев Владлен 3 0.09
Бадртдинов Ильнур 3 0.09
Мохаммад Амир 2 0.06
Денисов Александр 1 0.03
Кириллов Юрий 1 0.03
Полюткин Антон 1 0.03
Сикоев Асланбек 1 0.03
Серченков Сергей 1 0.03
Кирсанов Никита 1 0.03
Арустамян Артур 1 0.03
Рейхмен Богдан 1 0.03
Щербатюк Александр 1 0.03
Таликин Дамир 1 0.03

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григалава Гиа 6 0
Сериков Илья 4 1
Луценко Евгений 5 0
Померко Алексей 5 0
Панченко Кирилл 3 1
Суханов Артём Романович 4 0
Ставпец Александр 3 0
Ткачёв Сергей 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Насыров Исламжан 3 0
Яковлев Михаил 3 0
Степанов Данил 1 1
Григорян Арутюн 2 0
Хабибов Ансор 2 0
Кайнов Максим 2 0
Коченков Антон 1 0
Левашов Михаил 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Сокол Артём 1 0
Изотов Роман 1 0
Шамов Егор 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хромов Данил 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Козлов Иван 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Кулешин Илья 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаглоев Александр 10 1
Толстопятов Николай 10 0
Абрамов Артём 8 1
Пальцев Валентин 8 1
Мохаммад Амир 7 1
Шамкин Даниил 8 0
Аюкин Руслан 7 0
Свежов Виктор 4 1
Полюткин Антон 5 0
Таликин Дамир 4 0
Кириллов Юрий 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Рейхмен Богдан 3 0
Маляров Никита 1 1
Бабаев Владлен 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Серченков Сергей 2 0
Мамин Алексей 2 0
Бадртдинов Ильнур 2 0
Тарасенко Захар 2 0
Денисов Александр 1 0
Сикоев Асланбек 1 0
Гираев Карим 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
КАМАЗ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

8
10
Арсенал Тула
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
КАМАЗ
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

11
18
Арсенал Тула
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
59% (19)
22% (7)
КАМАЗ
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

17
6

Волевые поражения

19
28

Голы по времени матча

Забито

23
13
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
3
13%
1
8%
1-15
5
22%
1
8%
16-30
2
9%
2
15%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
5
22%
5
38%
76-90

Пропущено

26
22
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
1
4%
5
23%
1-15
7
27%
3
14%
16-30
6
23%
1
5%
31-45
4
15%
4
18%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
3
12%
5
23%
76-90

Забито

14
19
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
2
14%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
4
29%
4
21%
61-75
3
21%
3
16%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
5
36%
76-90

Забито

37
32
14 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
11 Не забивали 12
5
14%
4
13%
1-15
5
14%
4
13%
16-30
4
11%
6
19%
31-45
7
19%
3
9%
46-60
8
22%
7
22%
61-75
8
22%
8
25%
76-90

Пропущено

39
36
21 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
3
8%
7
19%
1-15
10
26%
6
17%
16-30
8
21%
2
6%
31-45
7
18%
7
19%
46-60
7
18%
4
11%
61-75
4
10%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1
Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Уфа - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Шинник 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Волгарь 2:2
Родина Москва - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Алания 1:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1

Результаты матчей

Арсенал Тула
КАМАЗ

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
0
11 раз 34%
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
8
8
1.5
6
10
3
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
6
4
12
1.5
4
12
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
21
11
12
20
1.5
10
22
4
28
2.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1:0 Заявка 33 19 11 3 52 - 27 68
2.
Балтика
 Заявка 33 17 13 3 54 - 29 64
3.
Алания
 Заявка 33 16 11 6 54 - 34 59
4.
Енисей
 Заявка 33 13 14 6 43 - 35 53
5.
Родина Москва
 Заявка 33 13 10 10 42 - 38 49
6.
Динамо Махачкала
 0:1 Заявка 33 12 10 11 24 - 26 46
7.
Шинник
 Заявка 33 13 7 13 36 - 37 46
8.
Нефтехимик
 2:0 Заявка 33 11 11 11 32 - 33 44
9.
Волгарь
 Заявка 33 11 11 11 37 - 37 44
10.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 33 11 9 13 37 - 39 42
11.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 33 10 12 11 34 - 34 42
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 33 10 11 12 44 - 39 41
13.
Акрон
 0:0 Заявка 33 8 17 8 32 - 35 41
14.
Велес Москва
 0:0 Заявка 33 9 7 17 33 - 51 34
15.
ФК Кубань
 Заявка 33 8 10 15 34 - 40 34
16.
Уфа
 0:2 Заявка 33 8 8 17 34 - 44 32
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 33 6 11 16 23 - 41 29
18.
Краснодар-2
 Заявка 33 7 7 19 28 - 54 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1:0 Заявка 17 10 6 1 34 - 16 36
2.
Балтика
 Заявка 16 10 5 1 26 - 14 35
3.
Енисей
 Заявка 16 10 5 1 25 - 13 35
4.
Шинник
 Заявка 17 10 5 2 23 - 11 35
5.
Алания
 Заявка 17 9 6 2 34 - 21 33
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 7 6 3 26 - 11 27
7.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
8.
Волгарь
 Заявка 17 7 5 5 15 - 15 26
9.
Динамо Махачкала
 0:1 Заявка 16 7 5 4 14 - 9 26
10.
Велес Москва
 0:0 Заявка 17 7 4 6 19 - 17 25
11.
Нефтехимик
 2:0 Заявка 17 6 6 5 17 - 15 24
12.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 17 6 5 6 23 - 26 23
13.
ФК Кубань
 Заявка 17 6 4 7 19 - 16 22
14.
Уфа
 0:2 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
15.
Акрон
 0:0 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 17 3 5 9 10 - 24 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1:0 Заявка 16 9 5 2 18 - 11 32
2.
Балтика
 Заявка 17 7 8 2 28 - 15 29
3.
Родина Москва
 Заявка 17 8 5 4 22 - 15 29
4.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
5.
Динамо Махачкала
 0:1 Заявка 17 5 5 7 10 - 17 20
6.
Нефтехимик
 2:0 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
7.
Акрон
 0:0 Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
8.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 Заявка 17 3 9 5 18 - 22 18
11.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 17 3 6 8 14 - 21 15
12.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 6 7 13 - 17 15
13.
Краснодар-2
 Заявка 17 4 3 10 16 - 29 15
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
15.
ФК Кубань
 Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
16.
Шинник
 Заявка 16 3 2 11 13 - 26 11
17.
Уфа
 0:2 Заявка 17 2 4 11 14 - 27 10
18.
Велес Москва
 0:0 Заявка 16 2 3 11 14 - 34 9
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 14
Родина Москва Тимошенко Иван 14
Алания Гиоргобиани Николай 11
Рубин Фамейе Джоэль 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Акрон Савичев Константин 1 9
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
КАМАЗ Толстопятов Николай 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    53'
    Ткачёв сейчас на левом флаге заработал для своей команды угловой удар. Не торопится футболист подавать стандартное положение, судя по всему.
  • Желтая карточка
    52'
    Судя по всему, Абрамов все-таки вернулся на футбольное поле. У нас же Владлен Бабаев получил карточку желтого цвета от рефери в центре поля.
  • Травма, повреждение
    50'
    Артем Абрамов сейчас получил повреждение в центре поля. Все с ним в порядке, будем надеяться. Вернется футболист на футбольном поле. 
  • Желтая карточка
    49'
    Свежов сейчас сносит соперника на газон, получая карточку желтого цвета от рефери. Мяч установлен неподалеку от линии штрафной. Последует прямой удар.
  • 47'
    Все же Яковлев на поле вместо Бакалюка после перерыва появился в составе "Арсенала". Не смог игрок "канониров" продолжить встречу. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал в Туле второй тайм! Удачи соперникам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 0:0. Пока без голов в первом тайме. Отдохнем и вернемся на футбольное поле!
  • 44'
    Снова Бакалюк присел на газон. Да, будет ротация, как подсказывают нам, но уже после перерыва. Все-таки травму получил футболист. Судя по всему, с коленом что-то.
  • 42'
    Да, не сможет Бакалюк играть. Уводят его за пределы поля врачи. Интересно! Возвращается следом игрок "канониров" на газон. Ну что? Останется он на поле? Или уже в перерыве его поменяют?
  • Травма, повреждение
    41'
    Бакалюк присел на газон. Показывает он всем своим видом, что встречу продолжить не сможет. Что-то с ногой у игрока. Яковлев у кромки поля. Именно его мы увидим. 
  • 40'
    Последняя 5-минутка в первом тайме идет. "Арсенал" контролирует мяч в районе центрального круга и никуда не торопится коллектив "канониров". 
  • 39'
    Солнечно сегодня в Туле, хорошая погода. Лето не за горами, друзья, как и каникулы у футболистов. Думаю, они уже мысленно все находятся в отпусках. 
  • 37'
    Луценко после подачи с левого края нанес удар головой по рамке соперника, но мяч полетел чуть выше цели! Не самый лучший удар от Евгения. 
  • Травма, повреждение
    36'
    Гаглоев получил повреждение сейчас на половине поля соперника. Долго лежал на газоне игроки и поднялся на сразу. Но уже снова в деле футболист. Все с ним в порядке.
  • 35'
    10 минут до конца первого тайма остается. Не торопится бежать вперед "КАМАЗ", который пока держит мяч под контролем, заставляя соперника играть в прессинге. 
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    • 33'
      Панченко нанес дальний удар по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. Досталась сфера далее уже голкиперу коллектива гостей. 
    • 32'
      Никак не можем мы понять, почему рефери не указал на "точку". На повторе четко и ясно видно, как против Луценко правила были нарушены. Очень странно все это. 
    • Судья
      31'
      ОГО! Луценко оказался на поле сейчас. Получил он, как кажется, удар по ноге, но рефери не заметил в этой ситуации фола. Игру оппоненты продолжают.
    • 29'
      Пока без особо острых эпизодов у нас обходится. "Арсенал" пытается форсировать ситуацию на футбольном поле, но ничего придумать не может.
    • Угловой
      28'
      Угловой удар игроки "КАМАЗа" сейчас подали. Навес от левого края, и после серии рикошетов снаряд прилетел в руки голкиперу "Арсенала".
    • 27'
      Насыров нанес дальний удар по рамке соперника - сфера полетела значительно выше цели. Получилось не так опасно, как могло изначально показаться. 
    • 26'
      Полчаса фактически отыграли соперники. Пока нет забитых мячей в нашем матче. Будем надеяться, что игра приобретет хороший накал. 
    • Желтая карточка
      25'
      Абрамов получил карточку желтого цвета за удар соперника по ноге.
    • 24'
      Дальний удар по воротам "Арсенала" последовал. Бабаев нанес выстрел в дальний угол - мяч полетел значительно выше мишени в этой ситуации. 
    • 23'
      Не так много фанатов сегодня на трибунах, как, наверное хотелось бы всем видеть. Не лучшим образом в этом сезоне "канониры" выступают, допуская немалое количество осечек. 
    • Угловой
      22'
      Свежаков выполнил подачу с левого фланга - мяч прилетел в перчатки голкиперу, который сумел зафиксировать сферу в свои перчатки.
    • Офсайд
      20'
      Манелов в офсайде тем временем оказывается. Было "вне игры" у него. Рефери определяет офсайд при помощи своего ассистента. 
    • 19'
      Итак, продолжаем смотреть футбол, друзья. Пока без особо опасных моментов у нас. Будем надеяться, что голы мы увидим в этом поединке.
    • 18'
      Гаглоев классно принял сейчас мяч, сделав передачу вдоль линии штрафной! Защитники сумели купировать угрозу, выбив на угловой. Бабаев наносил классный удар!
    • 17'
      Абрамов сейчас на своей половине поля купировал продвижение оппонента. Вот и первая активность "Арсенала" впереди.
    • Желтая карточка
      16'
      Хозяева поля пытаются наладить контроль над мячом. А Насыров в центре поля ошибся, получив жёлтую карточку за срыв атаки.
    • Опасный момент
      14'
      Гаглоев у левого угла вратарской качнул одного соперника, потом едва не разобрался с другим, пробив в итоге в ближний. Успели подставить ногу, а то быть бы голу.
    • 13'
      Коченков вовремя сыграл на опережении, не дав сопернику обострить ситуацию во вратарской площади. 
    • 12'
      Сокол не успел вовремя открыться, после чего последовала передача на соперника. 
    • 11'
      Пока "КАМАЗ" неплохо прессингует, даже имел ещё один неплохой момент, но воспользоваться им не смог.
    • 7'
      Коченков сейчас спас свою команду от неминуемого гола, вытащил мяч в изящном прыжке после плотного удара. 
    • 5'
      Пока в центре поля у нас вся игра, обе команды не торопятся идти к воротам, чтобы обострять ситуацию. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Анатолий Жабченко (Краснодар, Россия);
      Ассистент: Артур Зайнагутдинов (Уфа, Россия);
      Ассистент: Станислав Попков (Петрозаводск, Россия);
      Резервный: Данила Цурков (Москва, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках поединка 33-го тура Первой лиги России сойдутся лицом к лицу игроки «Арсенала» и «КАМАЗа». Встреча состоится в Туле, на стадионе «Арсенал».

      Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 34.4% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 125
    Арсенал Тула 80% (100)
    X 15.2% (19)
    КАМАЗ 4.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    КАМАЗ
    2.65
    3.65
    4.04
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал Тула 0:0 КАМАЗ онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал Тула 0:0 КАМАЗ

    Исход игры
    Арсенал Тула
    80% (100)
    Ничья
    15.2% (19)
    КАМАЗ
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.17% (47)
    Меньше
    59.83% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    52.14% (61)
    Нет
    47.86% (56)
    Популярный счёт
    1:0 Арсенал Тула
    34.4% (43)
    2:1 Арсенал Тула
    32.8% (41)
    1:1 Ничья
    11.2% (14)
    2:0 Арсенал Тула
    8% (10)
    3:1 Арсенал Тула
    2.4% (3)
    1:2 КАМАЗ
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Арсенал Тула
    КАМАЗ
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