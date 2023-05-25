Тур: 33.
Позже
История личных встреч
Арсенал Тула
КАМАЗ
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.67
Среднее время на гол
270
135
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Панченко Кирилл
|9 (3)
|0.28
|Луценко Евгений
|8
|0.25
|Ткачёв Сергей
|6
|0.19
|Алиев Камран
|3
|0.09
|Манелов Ираклий
|2
|0.06
|Кайнов Максим
|2
|0.06
|Григалава Гиа
|1
|0.03
|Померко Алексей
|1
|0.03
|Григорян Арутюн
|1
|0.03
|Яковлев Михаил
|1
|0.03
|Хабибов Ансор
|1
|0.03
|Козлов Иван
|1
|0.03
|Большаков Кирилл
|1
|0.03
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шамкин Даниил
|5
|0.16
|Гаглоев Александр
|5 (4)
|0.16
|Пальцев Валентин
|4
|0.13
|Бабаев Владлен
|3
|0.09
|Бадртдинов Ильнур
|3
|0.09
|Мохаммад Амир
|2
|0.06
|Денисов Александр
|1
|0.03
|Кириллов Юрий
|1
|0.03
|Полюткин Антон
|1
|0.03
|Сикоев Асланбек
|1
|0.03
|Серченков Сергей
|1
|0.03
|Кирсанов Никита
|1
|0.03
|Арустамян Артур
|1
|0.03
|Рейхмен Богдан
|1
|0.03
|Щербатюк Александр
|1
|0.03
|Таликин Дамир
|1
|0.03
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григалава Гиа
|6
|0
|Сериков Илья
|4
|1
|Луценко Евгений
|5
|0
|Померко Алексей
|5
|0
|Панченко Кирилл
|3
|1
|Суханов Артём Романович
|4
|0
|Ставпец Александр
|3
|0
|Ткачёв Сергей
|3
|0
|Мануйлов Роман
|3
|0
|Яковлев Михаил
|3
|0
|Степанов Данил
|1
|1
|Григорян Арутюн
|2
|0
|Насыров Исламжан
|2
|0
|Хабибов Ансор
|2
|0
|Кайнов Максим
|2
|0
|Коченков Антон
|1
|0
|Левашов Михаил
|1
|0
|Деспотович Джордже
|1
|0
|Сокол Артём
|1
|0
|Изотов Роман
|1
|0
|Шамов Егор
|1
|0
|Бакалюк Никита
|1
|0
|Хромов Данил
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
|Козлов Иван
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Кулешин Илья
|1
|0
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаглоев Александр
|10
|1
|Толстопятов Николай
|10
|0
|Пальцев Валентин
|8
|1
|Абрамов Артём
|7
|1
|Мохаммад Амир
|7
|1
|Шамкин Даниил
|8
|0
|Аюкин Руслан
|7
|0
|Свежов Виктор
|4
|1
|Полюткин Антон
|5
|0
|Таликин Дамир
|4
|0
|Кириллов Юрий
|3
|0
|Кирсанов Никита
|3
|0
|Рейхмен Богдан
|3
|0
|Маляров Никита
|1
|1
|Бабаев Владлен
|2
|0
|Герасимов Алексей
|2
|0
|Серченков Сергей
|2
|0
|Мамин Алексей
|2
|0
|Бадртдинов Ильнур
|2
|0
|Тарасенко Захар
|2
|0
|Денисов Александр
|1
|0
|Сикоев Асланбек
|1
|0
|Гираев Карим
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
КАМАЗ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
8
10
Арсенал Тула
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
КАМАЗ
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
11
18
Арсенал Тула
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
59% (19)
22% (7)
КАМАЗ
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
7
10
Волевые победы
17
6
Волевые поражения
19
28
Голы по времени матча
Забито
23
13
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
3
13%
1
8%
1-15
5
22%
1
8%
16-30
2
9%
2
15%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
5
22%
5
38%
76-90
Пропущено
26
22
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
1
4%
5
23%
1-15
7
27%
3
14%
16-30
6
23%
1
5%
31-45
4
15%
4
18%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
3
12%
5
23%
76-90
Забито
14
19
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
2
14%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
4
29%
4
21%
61-75
3
21%
3
16%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
5
36%
76-90
Забито
37
32
14 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
11 Не забивали 12
5
14%
4
13%
1-15
5
14%
4
13%
16-30
4
11%
6
19%
31-45
7
19%
3
9%
46-60
8
22%
7
22%
61-75
8
22%
8
25%
76-90
Пропущено
39
36
21 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
3
8%
7
19%
1-15
10
26%
6
17%
16-30
8
21%
2
6%
31-45
7
18%
7
19%
46-60
7
18%
4
11%
61-75
4
10%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1
Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Уфа - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Шинник 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Волгарь 2:2
Родина Москва - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Алания 1:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1
Результаты матчей
Арсенал Тула
КАМАЗ
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
0
11 раз 34%
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
КАМАЗ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
88
610
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
106
412
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
2111
1220
1022
428
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|11
|3
|51 - 27
|65
|2.
|Заявка
|32
|17
|13
|2
|53 - 26
|64
|3.
|Заявка
|32
|15
|11
|6
|51 - 33
|56
|4.
|Заявка
|32
|12
|14
|6
|41 - 35
|50
|5.
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|41 - 38
|46
|6.
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|24 - 25
|46
|7.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|37 - 34
|44
|8.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|35 - 37
|43
|9.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|37 - 39
|41
|10.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|44 - 38
|41
|11.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|34 - 34
|41
|12.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|30 - 33
|41
|13.
|Заявка
|32
|8
|16
|8
|32 - 35
|40
|14.
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|34 - 38
|34
|15.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|33 - 51
|33
|16.
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|34 - 42
|32
|17.
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|23 - 40
|29
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|25 - 54
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|26 - 14
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|25 - 13
|35
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|33 - 16
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 11
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 20
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|26 - 11
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|15 - 12
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|14 - 9
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 17
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 14
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 26
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 17
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 14
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 23
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|18 - 11
|32
|2.
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|27 - 12
|29
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 13
|26
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|10 - 16
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|7.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 21
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 13
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 22
|18
|10.
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 17
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 27
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 21
|14
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 29
|12
|16.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 26
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|14 - 25
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 34
|9
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Акрон
|Савичев Константин
|1 9
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|КАМАЗ
|Толстопятов Николай
|10
Прогнозы на матч Арсенал Тула - КАМАЗ
Исход игры
Арсенал Тула
80.8% (42)
Ничья
19.2% (10)
КАМАЗ
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.25% (19)
Меньше
62.75% (32)
Обе команды забьют
Да
54.9% (28)
Нет
45.1% (23)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
32.7% (17)
1:0 Арсенал Тула
30.8% (16)
1:1 Ничья
17.3% (9)
2:0 Арсенал Тула
11.5% (6)
3:1 Арсенал Тула
3.8% (2)
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