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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 33.
Арсенал Тула
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 52
Арсенал Тула 80.8% (42)
X 19.2% (10)
КАМАЗ 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Арсенал Тула
КАМАЗ

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.67

Среднее время на гол

270
135

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панченко Кирилл 9 (3) 0.28
Луценко Евгений 8 0.25
Ткачёв Сергей 6 0.19
Алиев Камран 3 0.09
Манелов Ираклий 2 0.06
Кайнов Максим 2 0.06
Григалава Гиа 1 0.03
Померко Алексей 1 0.03
Григорян Арутюн 1 0.03
Яковлев Михаил 1 0.03
Хабибов Ансор 1 0.03
Козлов Иван 1 0.03
Большаков Кирилл 1 0.03
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шамкин Даниил 5 0.16
Гаглоев Александр 5 (4) 0.16
Пальцев Валентин 4 0.13
Бабаев Владлен 3 0.09
Бадртдинов Ильнур 3 0.09
Мохаммад Амир 2 0.06
Денисов Александр 1 0.03
Кириллов Юрий 1 0.03
Полюткин Антон 1 0.03
Сикоев Асланбек 1 0.03
Серченков Сергей 1 0.03
Кирсанов Никита 1 0.03
Арустамян Артур 1 0.03
Рейхмен Богдан 1 0.03
Щербатюк Александр 1 0.03
Таликин Дамир 1 0.03

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григалава Гиа 6 0
Сериков Илья 4 1
Луценко Евгений 5 0
Померко Алексей 5 0
Панченко Кирилл 3 1
Суханов Артём Романович 4 0
Ставпец Александр 3 0
Ткачёв Сергей 3 0
Мануйлов Роман 3 0
Яковлев Михаил 3 0
Степанов Данил 1 1
Григорян Арутюн 2 0
Насыров Исламжан 2 0
Хабибов Ансор 2 0
Кайнов Максим 2 0
Коченков Антон 1 0
Левашов Михаил 1 0
Деспотович Джордже 1 0
Сокол Артём 1 0
Изотов Роман 1 0
Шамов Егор 1 0
Бакалюк Никита 1 0
Хромов Данил 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Козлов Иван 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Кулешин Илья 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаглоев Александр 10 1
Толстопятов Николай 10 0
Пальцев Валентин 8 1
Абрамов Артём 7 1
Мохаммад Амир 7 1
Шамкин Даниил 8 0
Аюкин Руслан 7 0
Свежов Виктор 4 1
Полюткин Антон 5 0
Таликин Дамир 4 0
Кириллов Юрий 3 0
Кирсанов Никита 3 0
Рейхмен Богдан 3 0
Маляров Никита 1 1
Бабаев Владлен 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Серченков Сергей 2 0
Мамин Алексей 2 0
Бадртдинов Ильнур 2 0
Тарасенко Захар 2 0
Денисов Александр 1 0
Сикоев Асланбек 1 0
Гираев Карим 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
КАМАЗ
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

8
10
Арсенал Тула
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
КАМАЗ
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

11
18
Арсенал Тула
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
59% (19)
22% (7)
КАМАЗ
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
47% (15)
34% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

17
6

Волевые поражения

19
28

Голы по времени матча

Забито

23
13
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
3
13%
1
8%
1-15
5
22%
1
8%
16-30
2
9%
2
15%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
4
17%
3
23%
61-75
5
22%
5
38%
76-90

Пропущено

26
22
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
1
4%
5
23%
1-15
7
27%
3
14%
16-30
6
23%
1
5%
31-45
4
15%
4
18%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
3
12%
5
23%
76-90

Забито

14
19
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
2
14%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
4
29%
4
21%
61-75
3
21%
3
16%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
15%
2
14%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
5
36%
76-90

Забито

37
32
14 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 13
11 Не забивали 12
5
14%
4
13%
1-15
5
14%
4
13%
16-30
4
11%
6
19%
31-45
7
19%
3
9%
46-60
8
22%
7
22%
61-75
8
22%
8
25%
76-90

Пропущено

39
36
21 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
3
8%
7
19%
1-15
10
26%
6
17%
16-30
8
21%
2
6%
31-45
7
18%
7
19%
46-60
7
18%
4
11%
61-75
4
10%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1
Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Атырау 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1 Арсенал Тула - Олимпик Ташкент 4:2 Арсенал Тула - Слога Добой 2:0 Арсенал Тула - Сутьеска Никшич 4:1 Арсенал Тула - Балтика 0:5 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Краснодар-2 3:1
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Уфа - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Шинник 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Волгарь 2:2
Родина Москва - КАМАЗ 2:2 КАМАЗ - Велес Москва 0:2 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Алания 1:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Акрон - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Волга Ульяновск 0:0 КАМАЗ - Хан Тенгри 1:1 КАМАЗ - Иртыш Омск 0:0 КАМАЗ - Текстильщик 1:1 КАМАЗ - Зенит-2 2:2 КАМАЗ - Новосибирск 4:1 КАМАЗ - Каспий 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:2 КАМАЗ - Шинник 2:1

Результаты матчей

Арсенал Тула
КАМАЗ

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 22%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
0
11 раз 34%
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
8
8
1.5
6
10
3
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
10
6
4
12
1.5
4
12
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
21
11
12
20
1.5
10
22
4
28
2.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 32 18 11 3 51 - 27 65
2.
Балтика
 Заявка 32 17 13 2 53 - 26 64
3.
Алания
 Заявка 32 15 11 6 51 - 33 56
4.
Енисей
 Заявка 32 12 14 6 41 - 35 50
5.
Родина Москва
 Заявка 32 12 10 10 41 - 38 46
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 32 12 10 10 24 - 25 46
7.
Волгарь
 Заявка 32 11 11 10 37 - 34 44
8.
Шинник
 Заявка 32 12 7 13 35 - 37 43
9.
Арсенал Тула
 Заявка 32 11 8 13 37 - 39 41
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 32 10 11 11 44 - 38 41
11.
КАМАЗ
 Заявка 32 10 11 11 34 - 34 41
12.
Нефтехимик
 Заявка 32 10 11 11 30 - 33 41
13.
Акрон
 Заявка 32 8 16 8 32 - 35 40
14.
ФК Кубань
 Заявка 32 8 10 14 34 - 38 34
15.
Велес Москва
 Заявка 32 9 6 17 33 - 51 33
16.
Уфа
 Заявка 32 8 8 16 34 - 42 32
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 32 6 11 15 23 - 40 29
18.
Краснодар-2
 Заявка 32 6 7 19 25 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 16 10 5 1 26 - 14 35
2.
Енисей
 Заявка 16 10 5 1 25 - 13 35
3.
Рубин
 Заявка 16 9 6 1 33 - 16 33
4.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
5.
Алания
 Заявка 16 8 6 2 31 - 20 30
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 7 6 3 26 - 11 27
7.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
8.
Волгарь
 Заявка 16 7 5 4 15 - 12 26
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 7 5 4 14 - 9 26
10.
Велес Москва
 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
11.
ФК Кубань
 Заявка 16 6 4 6 19 - 14 22
12.
Арсенал Тула
 Заявка 16 6 4 6 23 - 26 22
13.
Уфа
 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 15 21
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 5 8 10 - 23 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 16 9 5 2 18 - 11 32
2.
Балтика
 Заявка 16 7 8 1 27 - 12 29
3.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
4.
Родина Москва
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 5 5 6 10 - 16 20
6.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
7.
Акрон
 Заявка 16 4 7 5 16 - 21 19
8.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 Заявка 16 2 9 5 16 - 22 15
11.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 6 7 13 - 17 15
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 3 5 8 18 - 27 14
13.
КАМАЗ
 Заявка 16 3 5 8 14 - 21 14
14.
ФК Кубань
 Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
15.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 3 10 13 - 29 12
16.
Шинник
 Заявка 16 3 2 11 13 - 26 11
17.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
18.
Велес Москва
 Заявка 16 2 3 11 14 - 34 9
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 13
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Фамейе Джоэль 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Акрон Савичев Константин 1 9
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
КАМАЗ Толстопятов Николай 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 мая 2023, осталось 2 дня 9 часов 24 минуты.



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  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 52
    Арсенал Тула 80.8% (42)
    X 19.2% (10)
    КАМАЗ 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Арсенал Тула - КАМАЗ онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - КАМАЗ

    Исход игры
    Арсенал Тула
    80.8% (42)
    Ничья
    19.2% (10)
    КАМАЗ
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.25% (19)
    Меньше
    62.75% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    54.9% (28)
    Нет
    45.1% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал Тула
    32.7% (17)
    1:0 Арсенал Тула
    30.8% (16)
    1:1 Ничья
    17.3% (9)
    2:0 Арсенал Тула
    11.5% (6)
    3:1 Арсенал Тула
    3.8% (2)
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    Арсенал Тула
    КАМАЗ
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