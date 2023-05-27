Первый тайм

13' Досталось по ногам игроку команды "Енисей", но арбитр не увидел нарушения правил в этом моменте, однако игрок продолжил лежать на газоне, указывая судье на точный удар по ногам.

11' "Кубань" организовала контратаку. Мяч двигался по правому флангу, атака завершилась ударом по воротам, но оказалось немного неточно.

10' Угловой стандарт заработали футболисты команды "Енисей". Иванов отправил мяч на дальнюю штангу, где получилось партнёру зацепиться за мяч, но его передача была неточной.

8' Не получается развить атаку по левому флангу поля команде гостей. После нескольких передач на ход к чужим воротам, мяч покинул пределы поля, так и не доставшись адресату.

7' Пристреливается Никита Глушков. Удар последовал из-за пределов штрафной, мяч полетел по центру ворот, голкипер намертво забрал.

5' Мяч попал в штангу ворот Евгения Ставера! После нескольких рикошетов в штрафной, мяч попал в штангу, совсем нелепым образом. Без удара по воротам случился момент у ворот гостей.