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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 33.
ФК Кубань
 
Позже
Енисей
Прогнозы 53
ФК Кубань 49.1% (26)
X 28.3% (15)
Енисей 22.6% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ФК Кубань
Ничья
Енисей
3.75
3.55
1.79
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ФК Кубань
Енисей

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кубань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдоков Нури 10 (2) 0.31
Архипов Артём 3 0.09
Мосейчук Илья 3 0.09
Сидоров Максим 3 (1) 0.09
Рыбин Алексей 2 0.06
Щёткин Алексей 2 0.06
Чуканов Андреа 2 0.06
Родин Даниил 2 0.06
Байрыев Азат 1 0.03
Таказов Сослан 1 0.03
Лаук Максим 1 0.03
Махатадзе Георгий 1 0.03
Горовых Даниил 1 0.03
Цаллагов Дзамболат 1 0.03
Чуперка Валерий 1 (1) 0.03
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушков Никита Андреевич 8 0.25
Окладников Андрей 7 0.22
Ломакин Александр 6 0.19
Саная Анзор 3 (2) 0.09
Масловский Александр 2 0.06
Молтенинов Илья 2 0.06
Канаплин Александр 2 0.06
Столбов Кирилл 2 0.06
Кичин Валерий 2 (1) 0.06
Иванов Егор 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Умаев Идрис 1 0.03
Бардыбахин Вячеслав 1 0.03
Самойлов Денис 1 0.03
Апушников Егор 1 0.03

Карточки

ФК Кубань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безденежных Игорь 7 1
Сидоров Максим 5 2
Хомуха Иван 7 0
Таказов Сослан 7 0
Родин Даниил 7 0
Байрыев Азат 5 0
Махатадзе Георгий 5 0
Архипов Артём 5 0
Мосейчук Илья 5 0
Абдоков Нури 4 0
Позняк Александр 2 1
Ткачук Денис 2 0
Нестеренко Юрий 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Стаменкович Милош 2 0
Чуканов Андреа 2 0
Цаллагов Дзамболат 2 0
Голосов Илья 2 0
Гудков Ян 2 0
Лобкарёв Владимир 1 0
Щёткин Алексей 1 0
Лаук Максим 1 0
Югалдин Дмитрий 1 0
Солоп Аркадий 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кичин Валерий 8 0
Иванов Егор 7 0
Ланин Олег 7 0
Масловский Александр 5 1
Бардыбахин Вячеслав 5 1
Канаплин Александр 5 0
Самойлов Денис 3 1
Феррейра Херман 4 0
Рукас Андрюс 4 0
Раздорских Никита 2 1
Глушков Никита Андреевич 2 1
Хозин Владимир 3 0
Саная Анзор 3 0
Ломакин Александр 2 0
Марков Николай 1 0
Воронин Евгений 1 0
Стежко Виталий 1 0
Умаев Идрис 1 0
Ивакин Ярослав 1 0
Арустамян Артур 1 0
Молтенинов Илья 1 0
Савицкий Иван 1 0
Столбов Кирилл 1 0
Окладников Андрей 1 0

Результаты матчей

ФК Кубань
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Енисей
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
14
ФК Кубань
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Енисей
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
1

Волевые поражения

11
24
ФК Кубань
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Енисей
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
9% (3)
56% (18)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

20
2

Волевые поражения

16
38

Голы по времени матча

Забито

19
18
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
4
21%
3
17%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
6
32%
2
11%
46-60
1
5%
5
28%
61-75
4
21%
5
28%
76-90

Пропущено

14
20
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
7%
3
15%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
7
35%
61-75
4
29%
3
15%
76-90

Забито

15
24
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
1
7%
3
13%
1-15
3
20%
6
25%
16-30
3
20%
5
21%
31-45
5
33%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
20%
2
8%
76-90

Пропущено

24
14
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
3
13%
1
7%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
17%
5
36%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
7
29%
29%
2
14%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90

Забито

34
42
15 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 15
12 Не забивали 9
5
15%
6
14%
1-15
4
12%
7
17%
16-30
6
18%
7
17%
31-45
11
32%
6
14%
46-60
1
3%
9
21%
61-75
7
21%
7
17%
76-90

Пропущено

38
34
13 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
4
11%
4
12%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
5
13%
9
26%
31-45
5
13%
2
6%
46-60
9
24%
9
26%
61-75
11
29%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кубань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Родина Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Акрон 1:1
Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1
Енисей
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Енисей - Нефтехимик 2:2 Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1
Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1

Результаты матчей

ФК Кубань
Енисей

Точный счет

0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
2
6 раз 19%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
2
14 раз 44%
0
9 раз 28%
1
7 раз 22%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

ФК Кубань
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
10
6
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
6
3
13
1.5
6
10
1
15
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
23
9
9
23
1.5
16
16
3
29
2.5
2
30
2
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 32 18 11 3 51 - 27 65
2.
Балтика
 Заявка 32 17 13 2 53 - 26 64
3.
Алания
 Заявка 32 15 11 6 51 - 33 56
4.
Енисей
 Заявка 32 12 14 6 41 - 35 50
5.
Родина Москва
 Заявка 32 12 10 10 41 - 38 46
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 32 12 10 10 24 - 25 46
7.
Волгарь
 Заявка 32 11 11 10 37 - 34 44
8.
Шинник
 Заявка 32 12 7 13 35 - 37 43
9.
Арсенал Тула
 Заявка 32 11 8 13 37 - 39 41
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 32 10 11 11 44 - 38 41
11.
КАМАЗ
 Заявка 32 10 11 11 34 - 34 41
12.
Нефтехимик
 Заявка 32 10 11 11 30 - 33 41
13.
Акрон
 Заявка 32 8 16 8 32 - 35 40
14.
ФК Кубань
 Заявка 32 8 10 14 34 - 38 34
15.
Велес Москва
 Заявка 32 9 6 17 33 - 51 33
16.
Уфа
 Заявка 32 8 8 16 34 - 42 32
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 32 6 11 15 23 - 40 29
18.
Краснодар-2
 Заявка 32 6 7 19 25 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 16 10 5 1 26 - 14 35
2.
Енисей
 Заявка 16 10 5 1 25 - 13 35
3.
Рубин
 Заявка 16 9 6 1 33 - 16 33
4.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
5.
Алания
 Заявка 16 8 6 2 31 - 20 30
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 7 6 3 26 - 11 27
7.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
8.
Волгарь
 Заявка 16 7 5 4 15 - 12 26
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 7 5 4 14 - 9 26
10.
Велес Москва
 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
11.
ФК Кубань
 Заявка 16 6 4 6 19 - 14 22
12.
Арсенал Тула
 Заявка 16 6 4 6 23 - 26 22
13.
Уфа
 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 15 21
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 5 8 10 - 23 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 16 9 5 2 18 - 11 32
2.
Балтика
 Заявка 16 7 8 1 27 - 12 29
3.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
4.
Родина Москва
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 5 5 6 10 - 16 20
6.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
7.
Акрон
 Заявка 16 4 7 5 16 - 21 19
8.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 Заявка 16 2 9 5 16 - 22 15
11.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 6 7 13 - 17 15
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 3 5 8 18 - 27 14
13.
КАМАЗ
 Заявка 16 3 5 8 14 - 21 14
14.
ФК Кубань
 Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
15.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 3 10 13 - 29 12
16.
Шинник
 Заявка 16 3 2 11 13 - 26 11
17.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
18.
Велес Москва
 Заявка 16 2 3 11 14 - 34 9
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 13
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Фамейе Джоэль 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Акрон Савичев Константин 1 9
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
КАМАЗ Толстопятов Николай 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ФК Кубань - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 мая 2023, осталось 2 дня 8 часов 24 минуты.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Енисей.
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    • Прогнозы 53
    ФК Кубань 49.1% (26)
    X 28.3% (15)
    Енисей 22.6% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ФК Кубань
    Ничья
    Енисей
    3.75
    3.55
    1.79
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ФК Кубань - Енисей онлайн

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    Прогнозы на матч ФК Кубань - Енисей

    Исход игры
    ФК Кубань
    49.1% (26)
    Ничья
    28.3% (15)
    Енисей
    22.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.29% (18)
    Меньше
    64.71% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    60.78% (31)
    Нет
    39.22% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.5% (13)
    1:0 ФК Кубань
    24.5% (13)
    2:1 ФК Кубань
    18.9% (10)
    1:2 Енисей
    11.3% (6)
    0:1 Енисей
    9.4% (5)
    2:0 ФК Кубань
    3.8% (2)
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    ФК Кубань
    Енисей
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