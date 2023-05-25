Тур: 33.
История личных встреч
ФК Кубань
Енисей
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
ФК Кубань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдоков Нури
|10 (2)
|0.31
|Архипов Артём
|3
|0.09
|Мосейчук Илья
|3
|0.09
|Сидоров Максим
|3 (1)
|0.09
|Рыбин Алексей
|2
|0.06
|Щёткин Алексей
|2
|0.06
|Чуканов Андреа
|2
|0.06
|Родин Даниил
|2
|0.06
|Байрыев Азат
|1
|0.03
|Таказов Сослан
|1
|0.03
|Лаук Максим
|1
|0.03
|Махатадзе Георгий
|1
|0.03
|Горовых Даниил
|1
|0.03
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0.03
|Чуперка Валерий
|1 (1)
|0.03
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушков Никита Андреевич
|8
|0.25
|Окладников Андрей
|7
|0.22
|Ломакин Александр
|6
|0.19
|Саная Анзор
|3 (2)
|0.09
|Масловский Александр
|2
|0.06
|Молтенинов Илья
|2
|0.06
|Канаплин Александр
|2
|0.06
|Столбов Кирилл
|2
|0.06
|Кичин Валерий
|2 (1)
|0.06
|Иванов Егор
|1
|0.03
|Феррейра Херман
|1
|0.03
|Умаев Идрис
|1
|0.03
|Бардыбахин Вячеслав
|1
|0.03
|Самойлов Денис
|1
|0.03
|Апушников Егор
|1
|0.03
Карточки
ФК Кубань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безденежных Игорь
|7
|1
|Сидоров Максим
|5
|2
|Хомуха Иван
|7
|0
|Таказов Сослан
|7
|0
|Родин Даниил
|7
|0
|Байрыев Азат
|5
|0
|Махатадзе Георгий
|5
|0
|Архипов Артём
|5
|0
|Мосейчук Илья
|5
|0
|Абдоков Нури
|4
|0
|Позняк Александр
|2
|1
|Ткачук Денис
|2
|0
|Нестеренко Юрий
|2
|0
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Стаменкович Милош
|2
|0
|Чуканов Андреа
|2
|0
|Цаллагов Дзамболат
|2
|0
|Голосов Илья
|2
|0
|Гудков Ян
|2
|0
|Лобкарёв Владимир
|1
|0
|Щёткин Алексей
|1
|0
|Лаук Максим
|1
|0
|Югалдин Дмитрий
|1
|0
|Солоп Аркадий
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кичин Валерий
|8
|0
|Иванов Егор
|7
|0
|Ланин Олег
|7
|0
|Масловский Александр
|5
|1
|Бардыбахин Вячеслав
|5
|1
|Канаплин Александр
|5
|0
|Самойлов Денис
|3
|1
|Феррейра Херман
|4
|0
|Рукас Андрюс
|4
|0
|Раздорских Никита
|2
|1
|Глушков Никита Андреевич
|2
|1
|Хозин Владимир
|3
|0
|Саная Анзор
|3
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Марков Николай
|1
|0
|Воронин Евгений
|1
|0
|Стежко Виталий
|1
|0
|Умаев Идрис
|1
|0
|Ивакин Ярослав
|1
|0
|Арустамян Артур
|1
|0
|Молтенинов Илья
|1
|0
|Савицкий Иван
|1
|0
|Столбов Кирилл
|1
|0
|Окладников Андрей
|1
|0
Результаты матчей
ФК Кубань
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Енисей
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
14
ФК Кубань
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Енисей
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
1
Волевые поражения
11
24
ФК Кубань
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Енисей
16.7%
83.3%
3 победы 15 поражений
Первый тайм
9% (3)
56% (18)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
20
2
Волевые поражения
16
38
Голы по времени матча
Забито
19
18
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
4
21%
3
17%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
3
16%
2
11%
31-45
6
32%
2
11%
46-60
1
5%
5
28%
61-75
4
21%
5
28%
76-90
Пропущено
14
20
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
7%
3
15%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
7
35%
61-75
4
29%
3
15%
76-90
Забито
15
24
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
22 Не забивали 19
1
7%
3
13%
1-15
3
20%
6
25%
16-30
3
20%
5
21%
31-45
5
33%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
20%
2
8%
76-90
Пропущено
24
14
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 11
3
13%
1
7%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
17%
5
36%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
7
29%
29%
2
14%
61-75
7
29%
29%
4
29%
76-90
Забито
34
42
15 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 15
12 Не забивали 9
5
15%
6
14%
1-15
4
12%
7
17%
16-30
6
18%
7
17%
31-45
11
32%
6
14%
46-60
1
3%
9
21%
61-75
7
21%
7
17%
76-90
Пропущено
38
34
13 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 23
4
11%
4
12%
1-15
4
11%
3
9%
16-30
5
13%
9
26%
31-45
5
13%
2
6%
46-60
9
24%
9
26%
61-75
11
29%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Кубань
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Родина Москва - ФК Кубань 2:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Балтика - ФК Кубань 2:0 ФК Кубань - Акрон 1:1
Краснодар-2 - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - СКА-Хабаровск 2:2 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 ФК Кубань - Шинник 2:0 Волгарь - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Велес Москва 3:2 Алания - ФК Кубань 1:1 ФК Кубань - Рубин 1:2 ФК Кубань - Мактаарал 0:1 Ширак - ФК Кубань 0:2 Шинник - ФК Кубань 1:2 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Уфа - ФК Кубань 2:1 ФК Кубань - Кубань Холдинг 2:1 ФК Кубань - Волга Ульяновск 1:0 КАМАЗ - ФК Кубань 2:1
Енисей
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Енисей - Нефтехимик 2:2 Уфа - Енисей 2:2 Енисей - КАМАЗ 2:1 Енисей - Родина Москва 0:1
Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Енисей - Балтика 1:1 Акрон - Енисей 1:1 Енисей - Краснодар-2 0:0 СКА-Хабаровск - Енисей 0:0 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Шинник - Енисей 2:2 Енисей - Волгарь 2:1 Енисей - Шахтёр Караганда 2:4 Енисей - Актобе 0:2 Енисей - Волга Ульяновск 1:3 Енисей - Велес Москва 1:0 Енисей - Тобол 1:2 Динамо Москва - Енисей 4:1 Енисей - Навбахор 0:1 Алашкерт - Енисей 0:1
Результаты матчей
ФК Кубань
Енисей
Точный счет
0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
2
6 раз 19%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
2
14 раз 44%
0
9 раз 28%
1
7 раз 22%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
ФК Кубань
Енисей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
610
106
214
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
106
313
610
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
239
923
1616
329
230
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|11
|3
|51 - 27
|65
|2.
|Заявка
|32
|17
|13
|2
|53 - 26
|64
|3.
|Заявка
|32
|15
|11
|6
|51 - 33
|56
|4.
|Заявка
|32
|12
|14
|6
|41 - 35
|50
|5.
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|41 - 38
|46
|6.
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|24 - 25
|46
|7.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|37 - 34
|44
|8.
|Заявка
|32
|12
|7
|13
|35 - 37
|43
|9.
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|37 - 39
|41
|10.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|44 - 38
|41
|11.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|34 - 34
|41
|12.
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|30 - 33
|41
|13.
|Заявка
|32
|8
|16
|8
|32 - 35
|40
|14.
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|34 - 38
|34
|15.
|Заявка
|32
|9
|6
|17
|33 - 51
|33
|16.
|Заявка
|32
|8
|8
|16
|34 - 42
|32
|17.
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|23 - 40
|29
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|25 - 54
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|26 - 14
|35
|2.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|25 - 13
|35
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|33 - 16
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 11
|32
|5.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|31 - 20
|30
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|26 - 11
|27
|7.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|8.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|15 - 12
|26
|9.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|14 - 9
|26
|10.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|19 - 17
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 14
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 26
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 17
|22
|14.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 15
|21
|15.
|Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 14
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|10 - 23
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|18 - 11
|32
|2.
|Заявка
|16
|7
|8
|1
|27 - 12
|29
|3.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 13
|26
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|10 - 16
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|7.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 21
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 13
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 22
|18
|10.
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|16 - 22
|15
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 17
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|18 - 27
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 21
|14
|14.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|15.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|13 - 29
|12
|16.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 26
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|14 - 25
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 34
|9
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|13
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|13
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Акрон
|Савичев Константин
|1 9
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|КАМАЗ
|Толстопятов Николай
|10
Прогнозы на матч ФК Кубань - Енисей
Исход игры
ФК Кубань
49.1% (26)
Ничья
28.3% (15)
Енисей
22.6% (12)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (18)
Меньше
64.71% (33)
Обе команды забьют
Да
60.78% (31)
Нет
39.22% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.5% (13)
1:0 ФК Кубань
24.5% (13)
2:1 ФК Кубань
18.9% (10)
1:2 Енисей
11.3% (6)
0:1 Енисей
9.4% (5)
2:0 ФК Кубань
3.8% (2)
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