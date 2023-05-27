Тур: 33.
2:0
Второй тайм: 54'
0'
30' Желтая карточкаФамейе Джоэль
1:0
41' ГолФамейе Джоэль
45' Желтая карточкаСамошников Илья
Ход матча
30'
41'
1:0
45'
53'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Волк ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Алексич Горан
История личных встреч
Рубин
Динамо Махачкала
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|11 (1)
|0.33
|Лисакович Виталий
|10 (2)
|0.3
|Кабутов Дмитрий
|6
|0.18
|Дзагоев Алан
|3
|0.09
|Тесленко Егор
|3
|0.09
|Иванов Олег
|2
|0.06
|Зотов Александр
|2
|0.06
|Уридия Мераби
|2
|0.06
|Мусаев Леон
|2
|0.06
|Самошников Илья
|2
|0.06
|Апшацев Марат
|2
|0.06
|Горбунов Игорь
|1
|0.03
|Костюков Михаил
|1
|0.03
|Ашурматов Рустам
|1
|0.03
|Грицаенко Алексей
|1
|0.03
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|Безруков Руслан
|1
|0.03
|Нижегородов Константин
|1
|0.03
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магомедов Ражаб
|5
|0.15
|Юсупов Залимхан
|4
|0.12
|Дибиргаджиев Джамал
|3
|0.09
|Красильниченко Олег
|2
|0.06
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0.06
|Гасанов Шамиль
|1
|0.03
|Ковачевич Владимир
|1
|0.03
|Кагермазов Сослан
|1
|0.03
|Агабалаев Чингиз
|1
|0.03
|Ибрагимов Камиль
|1
|0.03
|Шумахов Идар
|1
|0.03
|Гаджиев Абакар
|1
|0.03
|Зайнивов Алимхан
|1
|0.03
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабутов Дмитрий
|9
|0
|Фамейе Джоэль
|7
|0
|Горбунов Игорь
|5
|1
|Мартынович Александр
|5
|0
|Лисакович Виталий
|5
|0
|Безруков Руслан
|5
|0
|Апшацев Марат
|5
|0
|Иванов Олег
|3
|1
|Грицаенко Алексей
|4
|0
|Самошников Илья
|4
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Дзагоев Алан
|2
|0
|Зотов Александр
|2
|0
|Чуперка Валерий
|2
|0
|Ашурматов Рустам
|2
|0
|Тесленко Егор
|2
|0
|Фаттахов Ленар
|2
|0
|Попов Артём
|1
|0
|Уридия Мераби
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Митков Димитар
|1
|0
|Рахмоналиев Умарали
|1
|0
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|10
|0
|Кагермазов Сослан
|8
|0
|Юсупов Залимхан
|8
|0
|Красильниченко Олег
|6
|0
|Атабаев Эрбол
|5
|0
|Ковачевич Владимир
|4
|0
|Дибиргаджиев Джамал
|4
|0
|Гаджиев Абакар
|4
|0
|Хамхоев Хазбулат
|3
|0
|Халимбеков Рустам
|3
|0
|Исаев Шамиль
|3
|0
|Гасанов Шамиль
|2
|0
|Вагидов Арсен
|2
|0
|Агабалаев Чингиз
|2
|0
|Мулахусейнович Нардин
|2
|0
|Магомедов Ражаб
|2
|0
|Абдурагимов Рамазан
|2
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|2
|0
|Терновский Дмитрий
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Лысенко Сослан
|1
|0
|Боженов Кирилл
|1
|0
|Ибрагимов Камиль
|1
|0
|Шумахов Идар
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Динамо Махачкала
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
8
4
Рубин
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Динамо Махачкала
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
16
13
Рубин
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (12)
47% (15)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Динамо Махачкала
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
53% (17)
31% (10)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
10
7
Волевые поражения
24
17
Голы по времени матча
Забито
33
10
18 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
4
12%
2
20%
1-15
7
21%
2
20%
16-30
7
21%
2
20%
31-45
5
15%
1
10%
46-60
5
15%
0
0%
61-75
5
15%
3
30%
76-90
Пропущено
16
13
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
5
31%
2
15%
76-90
Забито
19
14
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 23
3
16%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
6
32%
3
21%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
4
40%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
4
44%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Забито
52
24
25 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 10
21 Забивали первыми 16
7 Не забивали 14
7
13%
6
25%
1-15
7
13%
5
21%
16-30
11
21%
3
13%
31-45
9
17%
2
8%
46-60
7
13%
2
8%
61-75
11
21%
6
25%
76-90
Пропущено
26
22
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
2
8%
1
5%
1-15
4
15%
2
9%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
5
19%
7
32%
46-60
5
19%
5
23%
61-75
6
23%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1
Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2
Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Уфа - Динамо Махачкала 3:0
Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай Ош 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0 Динамо Махачкала - Ротор 2:0
Результаты матчей
Рубин
Динамо Махачкала
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 31%
0:0
4 раза 25%
0:1
4 раза 25%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 19%
1:2
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
3:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
7 раз 22%
0:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 31%
1
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
6 раз 19%
5
1 раз 3%
0
14 раз 44%
1
13 раз 41%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Рубин
Динамо Махачкала
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
97
106
412
79
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
97
79
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
1814
1715
527
725
131
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|33
|19
|11
|3
|52 - 27
|68
|2.
|Заявка
|33
|17
|13
|3
|54 - 29
|64
|3.
|Заявка
|33
|16
|11
|6
|54 - 34
|59
|4.
|Заявка
|33
|13
|14
|6
|43 - 35
|53
|5.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|42 - 38
|49
|6.
|0:1 Заявка
|33
|12
|10
|11
|24 - 26
|46
|7.
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|36 - 37
|46
|8.
|2:0 Заявка
|33
|11
|11
|11
|32 - 33
|44
|9.
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|37 - 37
|44
|10.
|0:0 Заявка
|33
|11
|9
|13
|37 - 39
|42
|11.
|0:0 Заявка
|33
|10
|12
|11
|34 - 34
|42
|12.
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|44 - 39
|41
|13.
|0:0 Заявка
|33
|8
|17
|8
|32 - 35
|41
|14.
|0:0 Заявка
|33
|9
|7
|17
|33 - 51
|34
|15.
|Заявка
|33
|8
|10
|15
|34 - 40
|34
|16.
|0:2 Заявка
|33
|8
|8
|17
|34 - 44
|32
|17.
|Заявка
|33
|6
|11
|16
|23 - 41
|29
|18.
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|28 - 54
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|34 - 16
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|26 - 14
|35
|3.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|25 - 13
|35
|4.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|23 - 11
|35
|5.
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|34 - 21
|33
|6.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|26 - 11
|27
|7.
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|15 - 15
|26
|9.
|0:1 Заявка
|16
|7
|5
|4
|14 - 9
|26
|10.
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|19 - 17
|25
|11.
|2:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 15
|24
|12.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 26
|23
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 16
|22
|14.
|0:2 Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 17
|22
|15.
|0:0 Заявка
|16
|4
|9
|3
|16 - 14
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|10 - 24
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 25
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|16
|9
|5
|2
|18 - 11
|32
|2.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|28 - 15
|29
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|22 - 15
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 13
|26
|5.
|0:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|10 - 17
|20
|6.
|2:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|7.
|0:0 Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|8.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|14 - 13
|19
|9.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 22
|18
|10.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|18 - 22
|18
|11.
|0:0 Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 17
|15
|13.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 29
|15
|14.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 28
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|15 - 24
|12
|16.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|13 - 26
|11
|17.
|0:2 Заявка
|17
|2
|4
|11
|14 - 27
|10
|18.
|0:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|14 - 34
|9
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Балтика
|Гузина Гедеон
|14
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|14
|Алания
|Гиоргобиани Николай
|11
|Рубин
|Фамейе Джоэль
|11
|Балтика
|Мусаев Тамерлан
|10
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 10
|Краснодар-2
|Ндука Ифеани Давид
|11
|Акрон
|Савичев Константин
|1 9
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|10
|КАМАЗ
|Толстопятов Николай
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин 2:0 Динамо Махачкала
Исход игры
Рубин
93.6% (117)
Ничья
4.8% (6)
Динамо Махачкала
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (42)
Меньше
64.1% (75)
Обе команды забьют
Да
36.75% (43)
Нет
63.25% (74)
Популярный счёт
2:0 Рубин
28.8% (36)
2:1 Рубин
28% (35)
1:0 Рубин
28% (35)
1:1 Ничья
2.4% (3)
3:0 Рубин
1.6% (2)
1:2 Динамо Махачкала
1.6% (2)
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