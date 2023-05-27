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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 33.
Рубин
2:0
Второй тайм: 54'
Динамо Махачкала
0'
30' Желтая карточка
Фамейе Джоэль
1:0
41' Гол
Фамейе Джоэль
45' Желтая карточка
Самошников Илья
2:0
53' Гол

Ход матча

30'
Фамейе Джоэль
 
41'
Фамейе Джоэль
1:0
45'
Самошников Илья
 
53'
2:0
Прогнозы 125
Рубин 93.6% (117)
X 4.8% (6)
Динамо Махачкала 1.6% (2)
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Рубин
Ничья
Динамо Махачкала
1.42
7.30
9.00
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Рубин
Динамо Махачкала

История личных встреч

Рубин
Динамо Махачкала

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 11 (1) 0.33
Лисакович Виталий 10 (2) 0.3
Кабутов Дмитрий 6 0.18
Дзагоев Алан 3 0.09
Тесленко Егор 3 0.09
Иванов Олег 2 0.06
Зотов Александр 2 0.06
Уридия Мераби 2 0.06
Мусаев Леон 2 0.06
Самошников Илья 2 0.06
Апшацев Марат 2 0.06
Горбунов Игорь 1 0.03
Костюков Михаил 1 0.03
Ашурматов Рустам 1 0.03
Грицаенко Алексей 1 0.03
Бакаев Солтмурад 1 0.03
Безруков Руслан 1 0.03
Нижегородов Константин 1 0.03
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Ражаб 5 0.15
Юсупов Залимхан 4 0.12
Дибиргаджиев Джамал 3 0.09
Красильниченко Олег 2 0.06
Глушков Никита Сергеевич 2 0.06
Гасанов Шамиль 1 0.03
Ковачевич Владимир 1 0.03
Кагермазов Сослан 1 0.03
Агабалаев Чингиз 1 0.03
Ибрагимов Камиль 1 0.03
Шумахов Идар 1 0.03
Гаджиев Абакар 1 0.03
Зайнивов Алимхан 1 0.03

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабутов Дмитрий 9 0
Фамейе Джоэль 7 0
Горбунов Игорь 5 1
Мартынович Александр 5 0
Лисакович Виталий 5 0
Безруков Руслан 5 0
Апшацев Марат 5 0
Иванов Олег 3 1
Грицаенко Алексей 4 0
Самошников Илья 4 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Зотов Александр 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Ашурматов Рустам 2 0
Тесленко Егор 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Попов Артём 1 0
Уридия Мераби 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Мусаев Леон 1 0
Митков Димитар 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 10 0
Кагермазов Сослан 8 0
Юсупов Залимхан 8 0
Красильниченко Олег 6 0
Атабаев Эрбол 5 0
Ковачевич Владимир 4 0
Дибиргаджиев Джамал 4 0
Гаджиев Абакар 4 0
Хамхоев Хазбулат 3 0
Халимбеков Рустам 3 0
Исаев Шамиль 3 0
Гасанов Шамиль 2 0
Вагидов Арсен 2 0
Агабалаев Чингиз 2 0
Мулахусейнович Нардин 2 0
Магомедов Ражаб 2 0
Абдурагимов Рамазан 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Терновский Дмитрий 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Лысенко Сослан 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Ибрагимов Камиль 1 0
Шумахов Идар 1 0

Результаты матчей

Рубин
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Динамо Махачкала
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

8
4
Рубин
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Динамо Махачкала
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

16
13
Рубин
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (12)
47% (15)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Динамо Махачкала
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
53% (17)
31% (10)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

24
17

Голы по времени матча

Забито

33
10
18 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
4
12%
2
20%
1-15
7
21%
2
20%
16-30
7
21%
2
20%
31-45
5
15%
1
10%
46-60
5
15%
0
0%
61-75
5
15%
3
30%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
5
31%
2
15%
76-90

Забито

19
14
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 23
3
16%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
6
32%
3
21%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
4
40%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
4
44%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Забито

52
24
25 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 10
21 Забивали первыми 16
7 Не забивали 14
7
13%
6
25%
1-15
7
13%
5
21%
16-30
11
21%
3
13%
31-45
9
17%
2
8%
46-60
7
13%
2
8%
61-75
11
21%
6
25%
76-90

Пропущено

26
22
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
2
8%
1
5%
1-15
4
15%
2
9%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
5
19%
7
32%
46-60
5
19%
5
23%
61-75
6
23%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1
Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2
Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Уфа - Динамо Махачкала 3:0
Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай Ош 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0 Динамо Махачкала - Ротор 2:0

Результаты матчей

Рубин
Динамо Махачкала

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 31%
0:0
4 раза 25%
0:1
4 раза 25%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 19%
1:2
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
3:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
7 раз 22%
0:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
1
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
6 раз 19%
5
1 раз 3%
0
14 раз 44%
1
13 раз 41%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рубин
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
7
10
6
1.5
4
12
7
9
2.5
1
15
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
7
9
1.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
18
14
17
15
1.5
5
27
7
25
2.5
1
31
1
31
3.5
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1:0 Заявка 33 19 11 3 52 - 27 68
2.
Балтика
 Заявка 33 17 13 3 54 - 29 64
3.
Алания
 Заявка 33 16 11 6 54 - 34 59
4.
Енисей
 Заявка 33 13 14 6 43 - 35 53
5.
Родина Москва
 Заявка 33 13 10 10 42 - 38 49
6.
Динамо Махачкала
 0:1 Заявка 33 12 10 11 24 - 26 46
7.
Шинник
 Заявка 33 13 7 13 36 - 37 46
8.
Нефтехимик
 2:0 Заявка 33 11 11 11 32 - 33 44
9.
Волгарь
 Заявка 33 11 11 11 37 - 37 44
10.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 33 11 9 13 37 - 39 42
11.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 33 10 12 11 34 - 34 42
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 33 10 11 12 44 - 39 41
13.
Акрон
 0:0 Заявка 33 8 17 8 32 - 35 41
14.
Велес Москва
 0:0 Заявка 33 9 7 17 33 - 51 34
15.
ФК Кубань
 Заявка 33 8 10 15 34 - 40 34
16.
Уфа
 0:2 Заявка 33 8 8 17 34 - 44 32
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 33 6 11 16 23 - 41 29
18.
Краснодар-2
 Заявка 33 7 7 19 28 - 54 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1:0 Заявка 17 10 6 1 34 - 16 36
2.
Балтика
 Заявка 16 10 5 1 26 - 14 35
3.
Енисей
 Заявка 16 10 5 1 25 - 13 35
4.
Шинник
 Заявка 17 10 5 2 23 - 11 35
5.
Алания
 Заявка 17 9 6 2 34 - 21 33
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 7 6 3 26 - 11 27
7.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
8.
Волгарь
 Заявка 17 7 5 5 15 - 15 26
9.
Динамо Махачкала
 0:1 Заявка 16 7 5 4 14 - 9 26
10.
Велес Москва
 0:0 Заявка 17 7 4 6 19 - 17 25
11.
Нефтехимик
 2:0 Заявка 17 6 6 5 17 - 15 24
12.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 17 6 5 6 23 - 26 23
13.
ФК Кубань
 Заявка 17 6 4 7 19 - 16 22
14.
Уфа
 0:2 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
15.
Акрон
 0:0 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 17 3 5 9 10 - 24 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1:0 Заявка 16 9 5 2 18 - 11 32
2.
Балтика
 Заявка 17 7 8 2 28 - 15 29
3.
Родина Москва
 Заявка 17 8 5 4 22 - 15 29
4.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
5.
Динамо Махачкала
 0:1 Заявка 17 5 5 7 10 - 17 20
6.
Нефтехимик
 2:0 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
7.
Акрон
 0:0 Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
8.
Арсенал Тула
 0:0 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 Заявка 17 3 9 5 18 - 22 18
11.
КАМАЗ
 0:0 Заявка 17 3 6 8 14 - 21 15
12.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 6 7 13 - 17 15
13.
Краснодар-2
 Заявка 17 4 3 10 16 - 29 15
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 17 3 5 9 18 - 28 14
15.
ФК Кубань
 Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
16.
Шинник
 Заявка 16 3 2 11 13 - 26 11
17.
Уфа
 0:2 Заявка 17 2 4 11 14 - 27 10
18.
Велес Москва
 0:0 Заявка 16 2 3 11 14 - 34 9
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 14
Родина Москва Тимошенко Иван 14
Алания Гиоргобиани Николай 11
Рубин Фамейе Джоэль 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Весь список

Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Акрон Савичев Константин 1 9
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
КАМАЗ Толстопятов Николай 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Темиркан Сундуков добрался до штрафной площадки по правому флангу, а навесить не успел, Илья Самошников успешно вступил в отбор. 
  • 53'
    Попробовали гости взвинтить темп и усилить давление, но хозяева справились, а потом провели контратаку и смогли оторваться в счёте. 
  • 2 гола - дубль!
    52'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! ФАМЕЙЕ!!! Джоэль Фамейе врывается в штрафную площадку правым краем и наносит результативный удар в ближний угол. 
  • Офсайд
    50'
    Атака "Рубина" левым флангом завершилась свистком арбитра - в положении "вне игры" оказался Джоэль Фамейе. 
  • 49'
    Марат Апшацев обыграл в центре поля Нардина Мулахусейновича, а потом сработала подстраховка в лице Никиты Глушакова. 
  • 48'
    С начала второго тайма гости пытаются завладеть инициативой. Отправляются в атаку и завершают её ударом, но в створ не попадают. 
  • Замена
    47'
    В перерыве команды не обошлись без замен. У "Рубина" ушли Уридия и Ломовицкий, вышли Иванов и Лисакович, а у "Динамо" Исаева заменил Магомедов. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего интересного за добавленную минуту не случилось, со счётом 1-0 в пользу "Рубина" уходим на перерыв. 
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута. 
  • 44'
    На сей раз Ковачевич взялся за исполнение стандарта, выполнив высокую подачу, которая не стала проблемой для защитников "Рубина". 
  • Желтая карточка
    43'
    Гости сразу же попытались ответить, отправившись в атаку правым флангом, но её сорвал Самошников, получив за это предупреждение. 
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ФАМЕЙЕ!!! Самошников ввёл мяч в игру из-за аута и нашёл Тесленко, который продлил в центр штрафной на Фамейе, а Джоэль на сей раз не оставил шансов Терновскому. 
  • 41'
    Мераби Уридия добежал до штрафной по правому флангу и навесил на линию вратарской, найдя голову Владимира Ковачевича. 
  • 39'
    Всем составом "Динамо" отходит на свою половину поля и наблюдает за тем, как соперники контролируют мяч в районе центрального круга. 
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    • 38'
      Ничего опасного посредством корнера хозяева не создали, борьбу на втором этаже выиграли "динамовцы". 
    • Угловой
      37'
      Муталип Алибеков не позволил Джоэлю Фамейе обыграть себя один в один на левом фланге, выбив игровой снаряд за лицевую линию. 
    • 36'
      Александр Зотов перешёл на чужую половину поля через центр, а потом выполнил безадресный пас на правый фланг. 
    • Опасный момент
      34'
      ОПАСНО! Темиркан Сундуков завершил атаку ударом с центра штрафной площадки и попал прямо в Юрия Дюпина. 
    • Желтая карточка
      33'
      Очередную атаку провёл "Рубин", которую завершил свисток арбитра - Джоэль Фамейе нарушил правила в борьбе с Эрболом Атабаевым, после чего получил "горчичник". 
    • 32'
      Рашид Рахимов активно работает на бровке, то же самое на поле пытаются делать и футболисты "Рубина", но с созданием опасных моментов имеют трудности. 
    • Опасный момент
      31'
      Фамейе откликнулся на прострел Ломовицкого с левого фланга и пробил по воротам - Терновский грамотно занял позицию и мяч остановил. 
    • 30'
      За счёт дриблинга Илья Самошников попытался ворваться в штрафную с левого фланга, однако на его пути оказался Темиркан Сундуков. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Стараются разнообразно действовать "динамовцы". Теперь уже им удалось заработать стандарт на левом фланге, но навес Юсупова снова не стал проблемой для хозяев. 
    • 27'
      Залимхан Юсупов выполнил подачу, после которой мяч попал в Илью Самошникова и оказался в руках Юрия Дюпина. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Александр Мартынович остановил наступление соперника на левом фланге, но лишь при помощи фола. 
    • Опасный момент
      25'
      Решил красиво сыграть Фамейе, но исполнение подвело. Попытался пробить он через себя из пределов штрафной, но по круглому как следует не попал. 
    • 24'
      Джоэль Фамейе решил в одиночку справиться со всеми соперниками, но безуспешно. Вошёл в штрафную через центр, а потом был остановлен. 
    • 23'
      Мулахусейнович напомнил о себе, совершив рейд по правому флангу, а вот с подачей не сложилось - Юрий Дюпин оказался первым на мяче. 
    • 21'
      После общения с медиками Дмитрий Кабутов дал понять, что чувствует себя хорошо и готов продолжать поединок. 
    • Травма, повреждение
      20'
      Олег Красильниченко пострадал в верховом единоборстве с Дмитрием Кабутовым, после чего медицинская бригада "Динамо" вышла на поле. 
    • Штанга
      19'
      МОМЕНТ! Удалось хозяевам доставить мяч в штрафную площадку, после чего Джоэль Фамейе нанёс удар в правый угол и попал в штангу. 
    • 18'
      А теперь "Рубин" сумел довести наступление до удара. Дмитрий Кабутов отметился выстрелом, но направить мяч в створ не удалось. 
    • 16'
      Чуть ли не самый активный в составе своей команды Темиркан Сундуков. И в обороне надёжен, и в атаку не отказывается ходить. Сейчас выстрелил из-за штрафной, но Юрий Дюпин справился. 
    • 15'
      Илья Самошников решил поддержать атаку левым флангом, однако справиться даже с первым оппонентом не смог, дриблинг подвёл. 
    • 14'
      Юрий Дюпин выходит из ворот и забирает мяч после подачи Темиркана Сундукова с правого фланга. 
    • 13'
      Егор Тесленко не сумел разогнать атаку левым флангом, но сохранил игровой снаряд у своей команды, добившись права на вбрасывание из-за боковой. 
    • 12'
      Мераби Уридия ворвался в штрафную с правого фланга, а прострелить не успел, успешно в отбор вступил Владимир Ковачевич. 
    • Травма, повреждение
      11'
      Марат Апшацев оказался на газоне после того, как мяч попал ему в голову. Однако быстро поднялся, а досталось Марату от Фамейе, который выполнил пас. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Муталип Алибеков отобрал игровой снаряд у Марата Апшацева метрах в пяти от своей штрафной, но не обошёлся без нарушения правил. 
    • 8'
      Александр Ломовицкий увидел рывок Джоэля Фамейе в штрафную площадку и выполнил передачу, которую прочитал Олег Красильниченко. 
    • 7'
      Залимхан Юсупов решился на удар с дальней дистанции, который успел заблокировать Илья Самошников. 
    • 6'
      Продолжают команды вести борьбу за инициативу. Пока нельзя сказать, что кто-то действует первым номером, пытаются обмениваться атаками. 
    • 5'
      Никита Глушков пересёк с мячом центральную линию, а потом встретился с двумя соперниками и игрового снаряда лишился. 
    • 4'
      Дмитрий Кабутов подключился к атаке правым флангом и выполнил подачу, на которую откликнулся только Идар Шумахов. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Свисток арбитра поставил игру на паузу. Александр Зотов оказался на газоне около центрального круга после контакта с Шамилем Исаевым. 
    • 2'
      Первую атаку в матче провели хозяева, но ничего опасного не создали, кросс с правого фланга оказался безадресным. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начинается. 
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Рубин" - "Динамо" Махачкала, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 125
    Рубин 93.6% (117)
    X 4.8% (6)
    Динамо Махачкала 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Динамо Махачкала
    1.42
    7.30
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рубин 2:0 Динамо Махачкала онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин 2:0 Динамо Махачкала

    Исход игры
    Рубин
    93.6% (117)
    Ничья
    4.8% (6)
    Динамо Махачкала
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (42)
    Меньше
    64.1% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    36.75% (43)
    Нет
    63.25% (74)
    Популярный счёт
    2:0 Рубин
    28.8% (36)
    2:1 Рубин
    28% (35)
    1:0 Рубин
    28% (35)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    3:0 Рубин
    1.6% (2)
    1:2 Динамо Махачкала
    1.6% (2)
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