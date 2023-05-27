В перерыве команды не обошлись без замен. У "Рубина" ушли Уридия и Ломовицкий, вышли Иванов и Лисакович, а у "Динамо" Исаева заменил Магомедов.

С начала второго тайма гости пытаются завладеть инициативой. Отправляются в атаку и завершают её ударом, но в створ не попадают.

Марат Апшацев обыграл в центре поля Нардина Мулахусейновича, а потом сработала подстраховка в лице Никиты Глушакова.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! ФАМЕЙЕ!!! Джоэль Фамейе врывается в штрафную площадку правым краем и наносит результативный удар в ближний угол.

Попробовали гости взвинтить темп и усилить давление, но хозяева справились, а потом провели контратаку и смогли оторваться в счёте.

Темиркан Сундуков добрался до штрафной площадки по правому флангу, а навесить не успел, Илья Самошников успешно вступил в отбор.

Всем составом "Динамо" отходит на свою половину поля и наблюдает за тем, как соперники контролируют мяч в районе центрального круга.

Мераби Уридия добежал до штрафной по правому флангу и навесил на линию вратарской, найдя голову Владимира Ковачевича.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ФАМЕЙЕ!!! Самошников ввёл мяч в игру из-за аута и нашёл Тесленко, который продлил в центр штрафной на Фамейе, а Джоэль на сей раз не оставил шансов Терновскому.

Гости сразу же попытались ответить, отправившись в атаку правым флангом, но её сорвал Самошников, получив за это предупреждение.

На сей раз Ковачевич взялся за исполнение стандарта, выполнив высокую подачу, которая не стала проблемой для защитников "Рубина".

Ничего интересного за добавленную минуту не случилось, со счётом 1-0 в пользу "Рубина" уходим на перерыв.

Залимхан Юсупов выполнил подачу, после которой мяч попал в Илью Самошникова и оказался в руках Юрия Дюпина.

Стараются разнообразно действовать "динамовцы". Теперь уже им удалось заработать стандарт на левом фланге, но навес Юсупова снова не стал проблемой для хозяев.

За счёт дриблинга Илья Самошников попытался ворваться в штрафную с левого фланга, однако на его пути оказался Темиркан Сундуков.

Фамейе откликнулся на прострел Ломовицкого с левого фланга и пробил по воротам - Терновский грамотно занял позицию и мяч остановил.

Рашид Рахимов активно работает на бровке, то же самое на поле пытаются делать и футболисты "Рубина", но с созданием опасных моментов имеют трудности.

Очередную атаку провёл "Рубин", которую завершил свисток арбитра - Джоэль Фамейе нарушил правила в борьбе с Эрболом Атабаевым, после чего получил "горчичник".

ОПАСНО! Темиркан Сундуков завершил атаку ударом с центра штрафной площадки и попал прямо в Юрия Дюпина.

Александр Зотов перешёл на чужую половину поля через центр, а потом выполнил безадресный пас на правый фланг.

Муталип Алибеков не позволил Джоэлю Фамейе обыграть себя один в один на левом фланге, выбив игровой снаряд за лицевую линию.

Ничего опасного посредством корнера хозяева не создали, борьбу на втором этаже выиграли "динамовцы".

26' Александр Мартынович остановил наступление соперника на левом фланге, но лишь при помощи фола.

25' Решил красиво сыграть Фамейе, но исполнение подвело. Попытался пробить он через себя из пределов штрафной, но по круглому как следует не попал.

24' Джоэль Фамейе решил в одиночку справиться со всеми соперниками, но безуспешно. Вошёл в штрафную через центр, а потом был остановлен.

23' Мулахусейнович напомнил о себе, совершив рейд по правому флангу, а вот с подачей не сложилось - Юрий Дюпин оказался первым на мяче.

21' После общения с медиками Дмитрий Кабутов дал понять, что чувствует себя хорошо и готов продолжать поединок.

20' Олег Красильниченко пострадал в верховом единоборстве с Дмитрием Кабутовым, после чего медицинская бригада "Динамо" вышла на поле.

19' МОМЕНТ! Удалось хозяевам доставить мяч в штрафную площадку, после чего Джоэль Фамейе нанёс удар в правый угол и попал в штангу.

18' А теперь "Рубин" сумел довести наступление до удара. Дмитрий Кабутов отметился выстрелом, но направить мяч в створ не удалось.

16' Чуть ли не самый активный в составе своей команды Темиркан Сундуков. И в обороне надёжен, и в атаку не отказывается ходить. Сейчас выстрелил из-за штрафной, но Юрий Дюпин справился.

15' Илья Самошников решил поддержать атаку левым флангом, однако справиться даже с первым оппонентом не смог, дриблинг подвёл.

14' Юрий Дюпин выходит из ворот и забирает мяч после подачи Темиркана Сундукова с правого фланга.

13' Егор Тесленко не сумел разогнать атаку левым флангом, но сохранил игровой снаряд у своей команды, добившись права на вбрасывание из-за боковой.

12' Мераби Уридия ворвался в штрафную с правого фланга, а прострелить не успел, успешно в отбор вступил Владимир Ковачевич.

11' Марат Апшацев оказался на газоне после того, как мяч попал ему в голову. Однако быстро поднялся, а досталось Марату от Фамейе, который выполнил пас.

10' Муталип Алибеков отобрал игровой снаряд у Марата Апшацева метрах в пяти от своей штрафной, но не обошёлся без нарушения правил.

8' Александр Ломовицкий увидел рывок Джоэля Фамейе в штрафную площадку и выполнил передачу, которую прочитал Олег Красильниченко.

7' Залимхан Юсупов решился на удар с дальней дистанции, который успел заблокировать Илья Самошников.

6' Продолжают команды вести борьбу за инициативу. Пока нельзя сказать, что кто-то действует первым номером, пытаются обмениваться атаками.

5' Никита Глушков пересёк с мячом центральную линию, а потом встретился с двумя соперниками и игрового снаряда лишился.

4' Дмитрий Кабутов подключился к атаке правым флангом и выполнил подачу, на которую откликнулся только Идар Шумахов.

3' Свисток арбитра поставил игру на паузу. Александр Зотов оказался на газоне около центрального круга после контакта с Шамилем Исаевым.

2' Первую атаку в матче провели хозяева, но ничего опасного не создали, кросс с правого фланга оказался безадресным.