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  4. Первая лига 2022-2023

РОССИЯ: Первая лига
2022-2023

Тур: 33.
Рубин
 
Позже
Динамо Махачкала
Прогнозы 52
Рубин 94.2% (49)
X 3.8% (2)
Динамо Махачкала 1.9% (1)
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Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Динамо Махачкала
1.83
3.50
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рубин
Динамо Махачкала

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 10 (1) 0.31
Лисакович Виталий 10 (2) 0.31
Кабутов Дмитрий 6 0.19
Дзагоев Алан 3 0.09
Тесленко Егор 3 0.09
Иванов Олег 2 0.06
Зотов Александр 2 0.06
Уридия Мераби 2 0.06
Мусаев Леон 2 0.06
Самошников Илья 2 0.06
Апшацев Марат 2 0.06
Горбунов Игорь 1 0.03
Костюков Михаил 1 0.03
Ашурматов Рустам 1 0.03
Грицаенко Алексей 1 0.03
Бакаев Солтмурад 1 0.03
Безруков Руслан 1 0.03
Нижегородов Константин 1 0.03
Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Ражаб 5 0.16
Юсупов Залимхан 4 0.13
Дибиргаджиев Джамал 3 0.09
Красильниченко Олег 2 0.06
Глушков Никита Сергеевич 2 0.06
Гасанов Шамиль 1 0.03
Ковачевич Владимир 1 0.03
Кагермазов Сослан 1 0.03
Агабалаев Чингиз 1 0.03
Ибрагимов Камиль 1 0.03
Шумахов Идар 1 0.03
Гаджиев Абакар 1 0.03
Зайнивов Алимхан 1 0.03

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабутов Дмитрий 9 0
Горбунов Игорь 5 1
Фамейе Джоэль 6 0
Мартынович Александр 5 0
Лисакович Виталий 5 0
Безруков Руслан 5 0
Апшацев Марат 5 0
Иванов Олег 3 1
Грицаенко Алексей 4 0
Самошников Илья 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Дзагоев Алан 2 0
Зотов Александр 2 0
Чуперка Валерий 2 0
Ашурматов Рустам 2 0
Тесленко Егор 2 0
Фаттахов Ленар 2 0
Попов Артём 1 0
Уридия Мераби 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Мусаев Леон 1 0
Митков Димитар 1 0
Рахмоналиев Умарали 1 0
Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 10 0
Кагермазов Сослан 8 0
Юсупов Залимхан 8 0
Красильниченко Олег 6 0
Атабаев Эрбол 5 0
Ковачевич Владимир 4 0
Дибиргаджиев Джамал 4 0
Гаджиев Абакар 4 0
Хамхоев Хазбулат 3 0
Халимбеков Рустам 3 0
Исаев Шамиль 3 0
Гасанов Шамиль 2 0
Вагидов Арсен 2 0
Агабалаев Чингиз 2 0
Мулахусейнович Нардин 2 0
Магомедов Ражаб 2 0
Абдурагимов Рамазан 2 0
Глушков Никита Сергеевич 2 0
Терновский Дмитрий 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Лысенко Сослан 1 0
Боженов Кирилл 1 0
Ибрагимов Камиль 1 0
Шумахов Идар 1 0

Результаты матчей

Рубин
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Динамо Махачкала
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

8
4
Рубин
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Динамо Махачкала
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

16
13
Рубин
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (12)
47% (15)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Динамо Махачкала
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (6)
53% (17)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
53% (17)
31% (10)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

10
7

Волевые поражения

24
17

Голы по времени матча

Забито

33
10
18 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 7
18 Не забивали 23
4
12%
2
20%
1-15
7
21%
2
20%
16-30
7
21%
2
20%
31-45
5
15%
1
10%
46-60
5
15%
0
0%
61-75
5
15%
3
30%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
5
31%
2
15%
76-90

Забито

19
14
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 23
3
16%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
6
32%
3
21%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
4
40%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
4
44%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Забито

52
24
25 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 10
21 Забивали первыми 16
7 Не забивали 14
7
13%
6
25%
1-15
7
13%
5
21%
16-30
11
21%
3
13%
31-45
9
17%
2
8%
46-60
7
13%
2
8%
61-75
11
21%
6
25%
76-90

Пропущено

26
22
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
2
8%
1
5%
1-15
4
15%
2
9%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
5
19%
7
32%
46-60
5
19%
5
23%
61-75
6
23%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2 Краснодар-2 - Рубин 0:1 Рубин - СКА-Хабаровск 3:1
Арсенал Тула - Рубин 0:1 Рубин - Шинник 3:0 Волгарь - Рубин 0:0 Рубин - Велес Москва 1:1 Алания - Рубин 0:0 КАМАЗ - Рубин 0:0 Рубин - Волга Ульяновск 1:0 ФК Кубань - Рубин 1:2 Рубин - Шинник 2:1 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 Рубин - Ахмат 1:1 Рубин - Краснодар-2 1:1 Рубин - Уфа 2:0 Рубин - Навбахор 6:0 Рубин - Крылья Советов 2:1 Берое - Рубин 0:2
Динамо Махачкала
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Волга Ульяновск 0:2 ФК Кубань - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Нефтехимик 2:0 Уфа - Динамо Махачкала 3:0
Динамо Махачкала - Енисей 3:0 Родина Москва - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - КАМАЗ 1:0 Динамо Махачкала - Балтика 0:0 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Краснодар-2 1:0 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Динамо Махачкала - Алай Ош 0:0 Динамо Махачкала - Балтика 2:2 Динамо Махачкала - Кызыл-Жар 1:0 Волга Ульяновск - Динамо Махачкала 3:2 Динамо Махачкала - Сурхон 0:0 Динамо Махачкала - ФК Кубань 1:0 Динамо Махачкала - Спартак-Нальчик 4:0 Динамо Махачкала - Ротор 2:0

Результаты матчей

Рубин
Динамо Махачкала

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 31%
0:0
4 раза 25%
0:1
4 раза 25%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 19%
1:2
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
3:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
7 раз 22%
0:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
1
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
6 раз 19%
5
1 раз 3%
0
14 раз 44%
1
13 раз 41%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рубин
Динамо Махачкала

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
7
10
6
1.5
4
12
7
9
2.5
1
15
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
7
7
9
1.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
18
14
17
15
1.5
5
27
7
25
2.5
1
31
1
31
3.5
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 32 18 11 3 51 - 27 65
2.
Балтика
 Заявка 32 17 13 2 53 - 26 64
3.
Алания
 Заявка 32 15 11 6 51 - 33 56
4.
Енисей
 Заявка 32 12 14 6 41 - 35 50
5.
Родина Москва
 Заявка 32 12 10 10 41 - 38 46
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 32 12 10 10 24 - 25 46
7.
Волгарь
 Заявка 32 11 11 10 37 - 34 44
8.
Шинник
 Заявка 32 12 7 13 35 - 37 43
9.
Арсенал Тула
 Заявка 32 11 8 13 37 - 39 41
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 32 10 11 11 44 - 38 41
11.
КАМАЗ
 Заявка 32 10 11 11 34 - 34 41
12.
Нефтехимик
 Заявка 32 10 11 11 30 - 33 41
13.
Акрон
 Заявка 32 8 16 8 32 - 35 40
14.
ФК Кубань
 Заявка 32 8 10 14 34 - 38 34
15.
Велес Москва
 Заявка 32 9 6 17 33 - 51 33
16.
Уфа
 Заявка 32 8 8 16 34 - 42 32
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 32 6 11 15 23 - 40 29
18.
Краснодар-2
 Заявка 32 6 7 19 25 - 54 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 16 10 5 1 26 - 14 35
2.
Енисей
 Заявка 16 10 5 1 25 - 13 35
3.
Рубин
 Заявка 16 9 6 1 33 - 16 33
4.
Шинник
 Заявка 16 9 5 2 22 - 11 32
5.
Алания
 Заявка 16 8 6 2 31 - 20 30
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 7 6 3 26 - 11 27
7.
КАМАЗ
 Заявка 16 7 6 3 20 - 13 27
8.
Волгарь
 Заявка 16 7 5 4 15 - 12 26
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 7 5 4 14 - 9 26
10.
Велес Москва
 Заявка 16 7 3 6 19 - 17 24
11.
ФК Кубань
 Заявка 16 6 4 6 19 - 14 22
12.
Арсенал Тула
 Заявка 16 6 4 6 23 - 26 22
13.
Уфа
 Заявка 16 6 4 6 20 - 17 22
14.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 6 5 15 - 15 21
15.
Акрон
 Заявка 16 4 9 3 16 - 14 21
16.
Родина Москва
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 5 8 10 - 23 14
18.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 4 9 12 - 25 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 Заявка 16 9 5 2 18 - 11 32
2.
Балтика
 Заявка 16 7 8 1 27 - 12 29
3.
Алания
 Заявка 16 7 5 4 20 - 13 26
4.
Родина Москва
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 5 5 6 10 - 16 20
6.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
7.
Акрон
 Заявка 16 4 7 5 16 - 21 19
8.
Арсенал Тула
 Заявка 16 5 4 7 14 - 13 19
9.
Волгарь
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 18
10.
Енисей
 Заявка 16 2 9 5 16 - 22 15
11.
Волга Ульяновск
 Заявка 16 3 6 7 13 - 17 15
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 3 5 8 18 - 27 14
13.
КАМАЗ
 Заявка 16 3 5 8 14 - 21 14
14.
ФК Кубань
 Заявка 16 2 6 8 15 - 24 12
15.
Краснодар-2
 Заявка 16 3 3 10 13 - 29 12
16.
Шинник
 Заявка 16 3 2 11 13 - 26 11
17.
Уфа
 Заявка 16 2 4 10 14 - 25 10
18.
Велес Москва
 Заявка 16 2 3 11 14 - 34 9
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Топ бомбардиров
Балтика Гузина Гедеон 13
Родина Москва Тимошенко Иван 13
Алания Гиоргобиани Николай 11
Балтика Мусаев Тамерлан 10
Рубин Фамейе Джоэль 10
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Топ нарушителей
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 10
Краснодар-2 Ндука Ифеани Давид 11
Акрон Савичев Константин 1 9
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 10
КАМАЗ Толстопятов Николай 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Динамо Махачкала от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 мая 2023, осталось 2 дня 9 часов 24 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 32.7% пользователей.
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    • Прогнозы 52
    Рубин 94.2% (49)
    X 3.8% (2)
    Динамо Махачкала 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Динамо Махачкала
    1.83
    3.50
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рубин - Динамо Махачкала онлайн

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    Прогнозы на матч Рубин - Динамо Махачкала

    Исход игры
    Рубин
    94.2% (49)
    Ничья
    3.8% (2)
    Динамо Махачкала
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.29% (18)
    Меньше
    64.71% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    39.22% (20)
    Нет
    60.78% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Рубин
    32.7% (17)
    2:1 Рубин
    32.7% (17)
    1:0 Рубин
    26.9% (14)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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