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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Лех
1:0
Первый тайм: 42'
Ягеллония
0'
1:0
29' Гол
Собех Артур
31' Желтая карточка
Романчук Тарас
35' Желтая карточка
Перейра Жоэл III
36' Желтая карточка
Нгиамба Орельен

Ход матча

29'
Собех Артур
(Дагерстол Филип)
1:0
31'
 
Романчук Тарас
35'
Перейра Жоэл III
 
36'
 
Нгиамба Орельен
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Ягеллония
9.90
6.10
9.40
Все Коэффициенты
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
25
Дагерстол
Филип
37
Шатка
Любомир
5
Ребошу
Педру
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
21
Скораш
Михал
11
Мархвиньски
Филип
23
Вельде
Кристоффер
90
Собех
Артур
50
Slawomir
Abramowicz
3
Стойинович
Душан
4
Пуэрто
Исраэль
5
Настич
Боян
19
Ольшевски
Павел
36
Jakub
Lewicki
16
Сачек
Михал
39
Нгиамба
Орельен
6
Романчук
Тарас
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
Лех
4-2-3-1
Ягеллония
5-3-2

История личных встреч

Лех
Ягеллония

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед

37 матчей

40.5%
16.2%
43.3%
15 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.8%
18.9%
43.3%
14 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

Э
1:2
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:3
Э
2:1
ЭГА
4:0
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
3:3
Э
0:2
Э
2:2
Э
0:2
Э
5:1
Э
1:1
ЭГА
2:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
1:0
EFR
1:3
Э
2:0
КП
4:2
Э
1:0
Э
6:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:0
С
0:1
Э
2:0
Э
2:3
OE
1:0
OE
0:3
OE
6:1
OE
4:2

Голы

Всего голов

43
22

Голов в среднем за матч

2.15
1.29

Среднее время на гол

41
69

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.59
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

70
46

Голов в среднем за матч

1.89
1.24

Тотал матчей

2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

47
72

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 11 (4) 0.32
Скораш Михал 9 0.26
Вельде Кристоффер 8 (1) 0.24
Мархвиньски Филип 5 0.15
Соуза Афонсу 4 0.12
Квеквескири Ника 2 0.06
Шимчак Филип 2 0.06
Собех Артур 2 0.06
Амарал Жоау 2 0.06
Муравски Радослав 1 0.03
Карлстрём Йеспер 1 0.03
Цитаишвили Георгий 1 0.03
Милич Антонио 1 0.03
Червински Алан 0 0
Ребошу Педру 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Дагерстол Филип 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуаль Марк 16 (3) 0.47
Имас Хесус 14 0.41
Нене III 5 0.15
Mateusz Kowalski 2 0.06
Пржикрыл Томаш 1 0.03
Черных Фёдор 1 (1) 0.03
Купиш Томаш 1 0.03
Jakub Lewicki 1 0.03
Паздан Михал 1 0.03
Романчук Тарас 1 0.03
Скшипчак Матеуш 1 0.03
Бортничук Мачей 1 0.03
Wojciech Laski 1 0.03
Вдовик Бартломей 0 0
Пуэрто Исраэль 0 0
Сачек Михал 0 0
Настич Боян 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Нгиамба Орельен 0 0
Войцеховский Оливье 0 0
Milosz Matysik 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 7 0
Муравски Радослав 5 1
Карлстрём Йеспер 6 0
Вельде Кристоффер 6 0
Скораш Михал 6 0
Дуглас Барри 3 1
Исхак Микаэль 4 0
Червински Алан 4 0
Перейра Жоэл III 3 0
Ба-Луа Адриэль 3 0
Мархвиньски Филип 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Шимчак Филип 3 0
Собех Артур 2 0
Саламон Бартош 2 0
Беднарек Филип 2 0
Милич Антонио 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Шатка Любомир 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Амарал Жоау 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Гургул Михал 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нене III 10 1
Пуэрто Исраэль 10 0
Романчук Тарас 9 0
Цэру Богдан 8 0
Паздан Михал 5 1
Скшипчак Матеуш 4 1
Гуаль Марк 5 0
Имас Хесус 4 0
Milosz Matysik 4 0
Пржикрыл Томаш 3 0
Настич Боян 3 0
Нгиамба Орельен 3 0
Mateusz Kowalski 1 1
Черных Фёдор 2 0
Аломерович Златан 2 0
Поспишил Мартин 2 0
Сачек Михал 2 0
Стойинович Душан 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Купиш Томаш 1 0
Ольшевски Павел 1 0
Бортничук Мачей 1 0
Войцеховский Оливье 1 0
Wojciech Laski 1 0

Результаты матчей

Лех
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Ягеллония
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
6% (1)
53% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
14
Лех
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
Ягеллония
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
13

Волевые поражения

25
25
Лех
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (3)
55% (18)
36% (12)
Ягеллония
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
24% (8)
48% (16)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

4
15

Волевые поражения

30
39

Голы по времени матча

Забито

23
18
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
2
9%
4
22%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
5
22%
3
17%
31-45
1
4%
3
17%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
6
26%
2
11%
76-90

Пропущено

15
25
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 15
1
7%
4
16%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
27%
1
4%
31-45
3
20%
5
20%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
3
20%
8
32%
76-90

Забито

26
30
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
18 Не забивали 17
1
4%
4
13%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
5
19%
7
23%
31-45
6
23%
4
13%
46-60
6
23%
6
20%
61-75
5
19%
6
20%
76-90

Пропущено

14
22
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
4
29%
1
5%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
14%
7
32%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
3
21%
4
18%
76-90

Забито

49
48
21 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 19
6 Не забивали 6
3
6%
8
17%
1-15
8
16%
5
10%
16-30
10
20%
10
21%
31-45
7
14%
7
15%
46-60
10
20%
10
21%
61-75
11
22%
8
17%
76-90

Пропущено

29
47
14 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 27
5
17%
5
11%
1-15
3
10%
6
13%
16-30
6
21%
8
17%
31-45
5
17%
6
13%
46-60
4
14%
10
21%
61-75
6
21%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1
Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1
Ягеллония
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония 5:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Ягеллония - Варта Познань 3:1
Висла Плоцк - Ягеллония 2:4 Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2

Результаты матчей

Лех
Ягеллония

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
9 раз 27%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 36%
2
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
1
15 раз 45%
2
9 раз 27%
0
5 раз 15%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лех
Ягеллония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
16
1
6
10
1.5
9
8
3
13
2.5
3
14
1
15
3.5
2
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
4
9
8
1.5
4
12
2
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
28
5
15
18
1.5
13
20
5
28
2.5
4
29
1
32
3.5
3
30
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 34 23 6 5 62 - 23 75
2.
Легия
 1:1 34 18 10 6 55 - 37 64
3.
Лех
 1:0 34 17 10 7 50 - 29 61
4.
Погонь Щецин
 1:0 34 17 9 8 54 - 46 60
5.
Пяст
 0:1 34 14 8 12 37 - 32 50
6.
Гурник Забже
 0:0 34 13 9 12 45 - 43 48
7.
Краковия
 1:0 34 12 10 12 39 - 35 46
8.
Варта Познань
 0:1 34 12 9 13 37 - 35 45
9.
Заглембе Любин
 0:0 34 12 9 13 34 - 43 45
10.
Радомьяк Радом
 0:1 34 12 8 14 34 - 38 44
11.
Сталь Мелец
 1:0 34 11 10 13 36 - 40 43
12.
Видзев Лодзь
 0:1 34 11 8 15 38 - 45 41
13.
Корона Кельце
 1:0 34 11 8 15 37 - 48 41
14.
Ягеллония
 0:1 34 9 14 11 48 - 48 41
15.
Шлёнск
 1:1 34 9 12 13 35 - 46 39
16.
Висла Плоцк
 0:1 34 10 7 17 41 - 48 37
17.
Лехия Гданьск
 1:0 34 9 6 19 29 - 53 33
18.
Медзь
 0:0 34 4 11 19 33 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 17 14 2 1 40 - 9 44
2.
Легия
 1:1 17 11 6 0 36 - 17 39
3.
Погонь Щецин
 1:0 17 10 4 3 30 - 23 34
4.
Лех
 1:0 17 9 2 6 24 - 15 29
5.
Краковия
 1:0 17 8 5 4 21 - 10 29
6.
Ягеллония
 0:1 17 8 4 5 30 - 22 28
7.
Висла Плоцк
 0:1 17 8 4 5 23 - 16 28
8.
Корона Кельце
 1:0 17 8 3 6 19 - 19 27
9.
Сталь Мелец
 1:0 17 6 7 4 18 - 14 25
10.
Шлёнск
 1:1 17 6 6 5 23 - 23 24
11.
Гурник Забже
 0:0 17 6 5 6 23 - 23 23
12.
Пяст
 0:1 17 6 4 7 17 - 16 22
13.
Варта Познань
 0:1 17 5 7 5 21 - 18 22
14.
Радомьяк Радом
 0:1 17 5 4 8 17 - 20 19
15.
Лехия Гданьск
 1:0 17 5 4 8 15 - 22 19
16.
Видзев Лодзь
 0:1 17 5 3 9 22 - 26 18
17.
Заглембе Любин
 0:0 17 4 5 8 13 - 20 17
18.
Медзь
 0:0 17 3 7 7 16 - 23 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1:0 17 8 8 1 26 - 14 32
2.
Ракув
 0:0 17 9 4 4 22 - 14 31
3.
Пяст
 0:1 17 8 4 5 20 - 16 28
4.
Заглембе Любин
 0:0 17 8 4 5 21 - 23 28
5.
Погонь Щецин
 1:0 17 7 5 5 24 - 23 26
6.
Гурник Забже
 0:0 17 7 4 6 22 - 20 25
7.
Легия
 1:1 17 7 4 6 19 - 20 25
8.
Радомьяк Радом
 0:1 17 7 4 6 17 - 18 25
9.
Варта Познань
 0:1 17 7 2 8 16 - 17 23
10.
Видзев Лодзь
 0:1 17 6 5 6 16 - 19 23
11.
Сталь Мелец
 1:0 17 5 3 9 18 - 26 18
12.
Краковия
 1:0 17 4 5 8 18 - 25 17
13.
Шлёнск
 1:1 17 3 6 8 12 - 23 15
14.
Лехия Гданьск
 1:0 17 4 2 11 14 - 31 14
15.
Корона Кельце
 1:0 17 3 5 9 18 - 29 14
16.
Ягеллония
 0:1 17 1 10 6 18 - 26 13
17.
Висла Плоцк
 0:1 17 2 3 12 18 - 32 9
18.
Медзь
 0:0 17 1 4 12 17 - 32 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (5)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    Нгиамба Орельен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Перейра Жоэл III получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Романчук Тарас получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Дагерстол Филип сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Собех Артур бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 77% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Ягеллония
9.90
6.10
9.40
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Где смотреть матч Лех 1:0 Ягеллония онлайн

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