Тур: 34. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Марциняк Шимон
0'
1:0
29' ГолСобех Артур
31' Желтая карточкаРоманчук Тарас
35' Желтая карточкаПерейра Жоэл III
36' Желтая карточкаНгиамба Орельен
Ход матча
29'
1:0
31'
35'
36'
21
Скораш
Михал
90
Собех
Артур
16
Сачек
Михал
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Вилак ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Нападающий
-
10 Camilo Mena
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Лех
Ягеллония
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед
37 матчей
40.5%
16.2%
43.3%
15 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.8%
18.9%
43.3%
14 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
22
Голов в среднем за матч
2.15
1.29
Среднее время на гол
41
69
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.59
1.2
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
70
46
Голов в среднем за матч
1.89
1.24
Тотал матчей
2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
47
72
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|0.32
|Скораш Михал
|9
|0.26
|Вельде Кристоффер
|8 (1)
|0.24
|Мархвиньски Филип
|5
|0.15
|Соуза Афонсу
|4
|0.12
|Квеквескири Ника
|2
|0.06
|Шимчак Филип
|2
|0.06
|Собех Артур
|2
|0.06
|Амарал Жоау
|2
|0.06
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.03
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.03
|Милич Антонио
|1
|0.03
|Червински Алан
|0
|0
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуаль Марк
|16 (3)
|0.47
|Имас Хесус
|14
|0.41
|Нене III
|5
|0.15
|Mateusz Kowalski
|2
|0.06
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.03
|Черных Фёдор
|1 (1)
|0.03
|Купиш Томаш
|1
|0.03
|Jakub Lewicki
|1
|0.03
|Паздан Михал
|1
|0.03
|Романчук Тарас
|1
|0.03
|Скшипчак Матеуш
|1
|0.03
|Бортничук Мачей
|1
|0.03
|Wojciech Laski
|1
|0.03
|Вдовик Бартломей
|0
|0
|Пуэрто Исраэль
|0
|0
|Сачек Михал
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
|Milosz Matysik
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|7
|0
|Муравски Радослав
|5
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|0
|Вельде Кристоффер
|6
|0
|Скораш Михал
|6
|0
|Дуглас Барри
|3
|1
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Червински Алан
|4
|0
|Перейра Жоэл III
|3
|0
|Ба-Луа Адриэль
|3
|0
|Мархвиньски Филип
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Собех Артур
|2
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нене III
|10
|1
|Пуэрто Исраэль
|10
|0
|Романчук Тарас
|9
|0
|Цэру Богдан
|8
|0
|Паздан Михал
|5
|1
|Скшипчак Матеуш
|4
|1
|Гуаль Марк
|5
|0
|Имас Хесус
|4
|0
|Milosz Matysik
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|3
|0
|Настич Боян
|3
|0
|Нгиамба Орельен
|3
|0
|Mateusz Kowalski
|1
|1
|Черных Фёдор
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Поспишил Мартин
|2
|0
|Сачек Михал
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Купиш Томаш
|1
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Бортничук Мачей
|1
|0
|Войцеховский Оливье
|1
|0
|Wojciech Laski
|1
|0
Результаты матчей
Лех
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Ягеллония
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
6% (1)
53% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
14
Лех
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
Ягеллония
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
13
Волевые поражения
25
25
Лех
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (3)
55% (18)
36% (12)
Ягеллония
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
45% (15)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
24% (8)
48% (16)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
4
15
Волевые поражения
30
39
Голы по времени матча
Забито
23
18
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
2
9%
4
22%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
5
22%
3
17%
31-45
1
4%
3
17%
46-60
4
17%
4
22%
61-75
6
26%
2
11%
76-90
Пропущено
15
25
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 15
1
7%
4
16%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
27%
1
4%
31-45
3
20%
5
20%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
3
20%
8
32%
76-90
Забито
26
30
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
18 Не забивали 17
1
4%
4
13%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
5
19%
7
23%
31-45
6
23%
4
13%
46-60
6
23%
6
20%
61-75
5
19%
6
20%
76-90
Пропущено
14
22
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
4
29%
1
5%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
14%
7
32%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
3
21%
4
18%
76-90
Забито
49
48
21 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 19
6 Не забивали 6
3
6%
8
17%
1-15
8
16%
5
10%
16-30
10
20%
10
21%
31-45
7
14%
7
15%
46-60
10
20%
10
21%
61-75
11
22%
8
17%
76-90
Пропущено
29
47
14 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 27
5
17%
5
11%
1-15
3
10%
6
13%
16-30
6
21%
8
17%
31-45
5
17%
6
13%
46-60
4
14%
10
21%
61-75
6
21%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1
Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1
Ягеллония
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония 5:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Ягеллония - Варта Познань 3:1
Висла Плоцк - Ягеллония 2:4 Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2
Результаты матчей
Лех
Ягеллония
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
9 раз 27%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 36%
2
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
1
15 раз 45%
2
9 раз 27%
0
5 раз 15%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лех
Ягеллония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
161
610
98
313
314
115
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
124
98
412
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
285
1518
1320
528
429
132
330
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|34
|23
|6
|5
|62 - 23
|75
|2.
|1:1
|34
|18
|10
|6
|55 - 37
|64
|3.
|1:0
|34
|17
|10
|7
|50 - 29
|61
|4.
|1:0
|34
|17
|9
|8
|54 - 46
|60
|5.
|0:1
|34
|14
|8
|12
|37 - 32
|50
|6.
|0:0
|34
|13
|9
|12
|45 - 43
|48
|7.
|1:0
|34
|12
|10
|12
|39 - 35
|46
|8.
|0:1
|34
|12
|9
|13
|37 - 35
|45
|9.
|0:0
|34
|12
|9
|13
|34 - 43
|45
|10.
|0:1
|34
|12
|8
|14
|34 - 38
|44
|11.
|1:0
|34
|11
|10
|13
|36 - 40
|43
|12.
|0:1
|34
|11
|8
|15
|38 - 45
|41
|13.
|1:0
|34
|11
|8
|15
|37 - 48
|41
|14.
|0:1
|34
|9
|14
|11
|48 - 48
|41
|15.
|1:1
|34
|9
|12
|13
|35 - 46
|39
|16.
|0:1
|34
|10
|7
|17
|41 - 48
|37
|17.
|1:0
|34
|9
|6
|19
|29 - 53
|33
|18.
|0:0
|34
|4
|11
|19
|33 - 55
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|14
|2
|1
|40 - 9
|44
|2.
|1:1
|17
|11
|6
|0
|36 - 17
|39
|3.
|1:0
|17
|10
|4
|3
|30 - 23
|34
|4.
|1:0
|17
|9
|2
|6
|24 - 15
|29
|5.
|1:0
|17
|8
|5
|4
|21 - 10
|29
|6.
|0:1
|17
|8
|4
|5
|30 - 22
|28
|7.
|0:1
|17
|8
|4
|5
|23 - 16
|28
|8.
|1:0
|17
|8
|3
|6
|19 - 19
|27
|9.
|1:0
|17
|6
|7
|4
|18 - 14
|25
|10.
|1:1
|17
|6
|6
|5
|23 - 23
|24
|11.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 23
|23
|12.
|0:1
|17
|6
|4
|7
|17 - 16
|22
|13.
|0:1
|17
|5
|7
|5
|21 - 18
|22
|14.
|0:1
|17
|5
|4
|8
|17 - 20
|19
|15.
|1:0
|17
|5
|4
|8
|15 - 22
|19
|16.
|0:1
|17
|5
|3
|9
|22 - 26
|18
|17.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|13 - 20
|17
|18.
|0:0
|17
|3
|7
|7
|16 - 23
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|8
|8
|1
|26 - 14
|32
|2.
|0:0
|17
|9
|4
|4
|22 - 14
|31
|3.
|0:1
|17
|8
|4
|5
|20 - 16
|28
|4.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|21 - 23
|28
|5.
|1:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 23
|26
|6.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|22 - 20
|25
|7.
|1:1
|17
|7
|4
|6
|19 - 20
|25
|8.
|0:1
|17
|7
|4
|6
|17 - 18
|25
|9.
|0:1
|17
|7
|2
|8
|16 - 17
|23
|10.
|0:1
|17
|6
|5
|6
|16 - 19
|23
|11.
|1:0
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|12.
|1:0
|17
|4
|5
|8
|18 - 25
|17
|13.
|1:1
|17
|3
|6
|8
|12 - 23
|15
|14.
|1:0
|17
|4
|2
|11
|14 - 31
|14
|15.
|1:0
|17
|3
|5
|9
|18 - 29
|14
|16.
|0:1
|17
|1
|10
|6
|18 - 26
|13
|17.
|0:1
|17
|2
|3
|12
|18 - 32
|9
|18.
|0:0
|17
|1
|4
|12
|17 - 32
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10