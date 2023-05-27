Тур: 34. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Марциняк Шимон
0'
1:0
29' ГолСобех Артур
31' Желтая карточкаРоманчук Тарас
34' Желтая карточкаПерейра Жоэл III
36' Желтая карточкаНгиамба Орельен
54' Желтая карточкаНастич Боян
2:0
56' ГолШатка Любомир
66' Желтая карточкаПуэрто Исраэль
78' Желтая карточкаМуравски Радослав
89' Вторая желтая карточкаПуэрто Исраэль
2:0
90' Не забитый пенальтиВельде Кристоффер
90'+4
Ход матча
29'
1:0
31'
34'
36'
54'
56'
66'
89'
90'
21
Скораш
Михал
90
Собех
Артур
16
Сачек
Михал
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
54 Вилак ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Нападающий
-
10 Camilo Mena
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Лех
Ягеллония
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед
37 матчей
40.5%
16.2%
43.3%
15 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.8%
18.9%
43.3%
14 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
22
Голов в среднем за матч
2.15
1.29
Среднее время на гол
41
69
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.59
1.2
Среднее время на гол
56
75
Всего голов
70
46
Голов в среднем за матч
1.89
1.24
Тотал матчей
2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
47
72
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|0.32
|Скораш Михал
|9
|0.26
|Вельде Кристоффер
|8 (1)
|0.24
|Мархвиньски Филип
|5
|0.15
|Соуза Афонсу
|4
|0.12
|Собех Артур
|3
|0.09
|Квеквескири Ника
|2
|0.06
|Шимчак Филип
|2
|0.06
|Амарал Жоау
|2
|0.06
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.03
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.03
|Милич Антонио
|1
|0.03
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|Червински Алан
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуаль Марк
|16 (3)
|0.47
|Имас Хесус
|14
|0.41
|Нене III
|5
|0.15
|Mateusz Kowalski
|2
|0.06
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.03
|Черных Фёдор
|1 (1)
|0.03
|Купиш Томаш
|1
|0.03
|Jakub Lewicki
|1
|0.03
|Паздан Михал
|1
|0.03
|Романчук Тарас
|1
|0.03
|Скшипчак Матеуш
|1
|0.03
|Бортничук Мачей
|1
|0.03
|Wojciech Laski
|1
|0.03
|Вдовик Бартломей
|0
|0
|Пуэрто Исраэль
|0
|0
|Сачек Михал
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
|Milosz Matysik
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|6
|1
|Квеквескири Ника
|7
|0
|Карлстрём Йеспер
|6
|0
|Вельде Кристоффер
|6
|0
|Скораш Михал
|6
|0
|Дуглас Барри
|3
|1
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Червински Алан
|4
|0
|Перейра Жоэл III
|4
|0
|Ба-Луа Адриэль
|3
|0
|Мархвиньски Филип
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Собех Артур
|2
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуэрто Исраэль
|11
|1
|Нене III
|10
|1
|Романчук Тарас
|10
|0
|Цэру Богдан
|8
|0
|Паздан Михал
|5
|1
|Скшипчак Матеуш
|4
|1
|Гуаль Марк
|5
|0
|Настич Боян
|4
|0
|Имас Хесус
|4
|0
|Нгиамба Орельен
|4
|0
|Milosz Matysik
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|3
|0
|Mateusz Kowalski
|1
|1
|Черных Фёдор
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Поспишил Мартин
|2
|0
|Сачек Михал
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Купиш Томаш
|1
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Бортничук Мачей
|1
|0
|Войцеховский Оливье
|1
|0
|Wojciech Laski
|1
|0
Результаты матчей
Лех
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Ягеллония
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
6% (1)
53% (9)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
14
Лех
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
Ягеллония
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
13
Волевые поражения
25
25
Лех
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (4)
53% (18)
35% (12)
Ягеллония
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
24% (8)
50% (17)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
4
15
Волевые поражения
30
39
Голы по времени матча
Забито
25
18
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
2
8%
4
22%
1-15
6
24%
2
11%
16-30
5
20%
3
17%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
4
16%
4
22%
61-75
6
24%
2
11%
76-90
Пропущено
15
27
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 16
1
7%
4
15%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
4
27%
1
4%
31-45
3
20%
6
22%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
3
20%
8
30%
30%
76-90
Забито
26
30
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
1
4%
4
13%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
5
19%
7
23%
31-45
6
23%
4
13%
46-60
6
23%
6
20%
61-75
5
19%
6
20%
76-90
Пропущено
14
22
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
4
29%
1
5%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
14%
7
32%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
3
21%
4
18%
76-90
Забито
51
48
22 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 19
6 Не забивали 7
3
6%
8
17%
1-15
9
18%
5
10%
16-30
10
20%
10
21%
31-45
8
16%
7
15%
46-60
10
20%
10
21%
61-75
11
22%
8
17%
76-90
Пропущено
29
49
14 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 28
5
17%
5
10%
1-15
3
10%
7
14%
16-30
6
21%
8
16%
31-45
5
17%
7
14%
46-60
4
14%
10
20%
61-75
6
21%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1
Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1
Ягеллония
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония 5:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Ягеллония - Варта Познань 3:1
Висла Плоцк - Ягеллония 2:4 Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2
Результаты матчей
Лех
Ягеллония
Точный счет
2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
2:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
9 раз 26%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 35%
2
11 раз 32%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
1
15 раз 44%
2
9 раз 26%
0
6 раз 18%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лех
Ягеллония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
161
710
98
314
314
116
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
125
98
413
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
286
Больше Меньше
286
1618
1321
529
430
133
331
133
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (6)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (6)
|Корона Кельце
|Jakub Lukowski
|12 (1)
|Ягеллония
|Пуэрто Исраэль
|1 11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 11
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10