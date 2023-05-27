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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Лех
2:0
Конец матча
Ягеллония
0'
1:0
29' Гол
Собех Артур
31' Желтая карточка
Романчук Тарас
34' Желтая карточка
Перейра Жоэл III
36' Желтая карточка
Нгиамба Орельен
54' Желтая карточка
Настич Боян
2:0
56' Гол
Шатка Любомир
66' Желтая карточка
Пуэрто Исраэль
78' Желтая карточка
Муравски Радослав
89' Вторая желтая карточка
Пуэрто Исраэль
2:0
90' Не забитый пенальти
Вельде Кристоффер
90'+4
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
25
Дагерстол
Филип
37
Шатка
Любомир
5
Ребошу
Педру
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
21
Скораш
Михал
11
Мархвиньски
Филип
23
Вельде
Кристоффер
90
Собех
Артур
50
Slawomir
Abramowicz
3
Стойинович
Душан
4
Пуэрто
Исраэль
5
Настич
Боян
19
Ольшевски
Павел
36
Jakub
Lewicki
16
Сачек
Михал
39
Нгиамба
Орельен
6
Романчук
Тарас
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
Лех
4-2-3-1
Ягеллония
5-3-2

История личных встреч

Лех
Ягеллония

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед

37 матчей

40.5%
16.2%
43.3%
15 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.8%
18.9%
43.3%
14 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

Э
1:2
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:3
Э
2:1
ЭГА
4:0
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
3:3
Э
0:2
Э
2:2
Э
0:2
Э
5:1
Э
1:1
ЭГА
2:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
1:0
EFR
1:3
Э
2:0
КП
4:2
Э
1:0
Э
6:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:0
С
0:1
Э
2:0
Э
2:3
OE
1:0
OE
0:3
OE
6:1
OE
4:2

Голы

Всего голов

43
22

Голов в среднем за матч

2.15
1.29

Среднее время на гол

41
69

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.59
1.2

Среднее время на гол

56
75

Всего голов

70
46

Голов в среднем за матч

1.89
1.24

Тотал матчей

2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

47
72

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 11 (4) 0.32
Скораш Михал 9 0.26
Вельде Кристоффер 8 (1) 0.24
Мархвиньски Филип 5 0.15
Соуза Афонсу 4 0.12
Собех Артур 3 0.09
Квеквескири Ника 2 0.06
Шимчак Филип 2 0.06
Амарал Жоау 2 0.06
Муравски Радослав 1 0.03
Карлстрём Йеспер 1 0.03
Цитаишвили Георгий 1 0.03
Милич Антонио 1 0.03
Шатка Любомир 1 0.03
Червински Алан 0 0
Дагерстол Филип 0 0
Ребошу Педру 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуаль Марк 16 (3) 0.47
Имас Хесус 14 0.41
Нене III 5 0.15
Mateusz Kowalski 2 0.06
Пржикрыл Томаш 1 0.03
Черных Фёдор 1 (1) 0.03
Купиш Томаш 1 0.03
Jakub Lewicki 1 0.03
Паздан Михал 1 0.03
Романчук Тарас 1 0.03
Скшипчак Матеуш 1 0.03
Бортничук Мачей 1 0.03
Wojciech Laski 1 0.03
Вдовик Бартломей 0 0
Пуэрто Исраэль 0 0
Сачек Михал 0 0
Настич Боян 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Нгиамба Орельен 0 0
Войцеховский Оливье 0 0
Milosz Matysik 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 6 1
Квеквескири Ника 7 0
Карлстрём Йеспер 6 0
Вельде Кристоффер 6 0
Скораш Михал 6 0
Дуглас Барри 3 1
Исхак Микаэль 4 0
Червински Алан 4 0
Перейра Жоэл III 4 0
Ба-Луа Адриэль 3 0
Мархвиньски Филип 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Шимчак Филип 3 0
Собех Артур 2 0
Саламон Бартош 2 0
Беднарек Филип 2 0
Милич Антонио 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Шатка Любомир 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Амарал Жоау 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Гургул Михал 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуэрто Исраэль 11 1
Нене III 10 1
Романчук Тарас 10 0
Цэру Богдан 8 0
Паздан Михал 5 1
Скшипчак Матеуш 4 1
Гуаль Марк 5 0
Настич Боян 4 0
Имас Хесус 4 0
Нгиамба Орельен 4 0
Milosz Matysik 4 0
Пржикрыл Томаш 3 0
Mateusz Kowalski 1 1
Черных Фёдор 2 0
Аломерович Златан 2 0
Поспишил Мартин 2 0
Сачек Михал 2 0
Стойинович Душан 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Купиш Томаш 1 0
Ольшевски Павел 1 0
Бортничук Мачей 1 0
Войцеховский Оливье 1 0
Wojciech Laski 1 0

Результаты матчей

Лех
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Ягеллония
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
6% (1)
53% (9)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
14
Лех
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
Ягеллония
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
13

Волевые поражения

25
25
Лех
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (11)
41% (14)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (4)
53% (18)
35% (12)
Ягеллония
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
24% (8)
50% (17)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

4
15

Волевые поражения

30
39

Голы по времени матча

Забито

25
18
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 23
2
8%
4
22%
1-15
6
24%
2
11%
16-30
5
20%
3
17%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
4
16%
4
22%
61-75
6
24%
2
11%
76-90

Пропущено

15
27
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 16
1
7%
4
15%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
4
27%
1
4%
31-45
3
20%
6
22%
46-60
2
13%
5
19%
61-75
3
20%
8
30%
30%
76-90

Забито

26
30
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
1
4%
4
13%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
5
19%
7
23%
31-45
6
23%
4
13%
46-60
6
23%
6
20%
61-75
5
19%
6
20%
76-90

Пропущено

14
22
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
4
29%
1
5%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
14%
7
32%
31-45
2
14%
1
5%
46-60
2
14%
5
23%
61-75
3
21%
4
18%
76-90

Забито

51
48
22 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 19
6 Не забивали 7
3
6%
8
17%
1-15
9
18%
5
10%
16-30
10
20%
10
21%
31-45
8
16%
7
15%
46-60
10
20%
10
21%
61-75
11
22%
8
17%
76-90

Пропущено

29
49
14 В 1-м тайме 20
15 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 28
5
17%
5
10%
1-15
3
10%
7
14%
16-30
6
21%
8
16%
31-45
5
17%
7
14%
46-60
4
14%
10
20%
61-75
6
21%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Корона Кельце - Лех 0:3 Ракув - Лех 0:2 Лех - Краковия 3:0 Лех - Гурник Забже 0:1
Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4 Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1
Ягеллония
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Ягеллония - Краковия 1:1 Легия - Ягеллония 5:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Ягеллония - Варта Познань 3:1
Висла Плоцк - Ягеллония 2:4 Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2

Результаты матчей

Лех
Ягеллония

Точный счет

2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
2:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
1
6 раз 35%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 15%
0:1
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
9 раз 26%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 35%
2
11 раз 32%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
1
15 раз 44%
2
9 раз 26%
0
6 раз 18%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лех
Ягеллония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
16
1
7
10
1.5
9
8
3
14
2.5
3
14
1
16
3.5
2
15
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
5
9
8
1.5
4
13
2
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
28
6
16
18
1.5
13
21
5
29
2.5
4
30
1
33
3.5
3
31
1
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 34 23 6 5 63 - 24 75
2.
Легия
 34 19 9 6 57 - 37 66
3.
Лех
 34 17 10 7 51 - 29 61
4.
Погонь Щецин
 34 17 9 8 57 - 46 60
5.
Пяст
 33 14 8 11 37 - 32 50
6.
Гурник Забже
 34 13 9 12 45 - 43 48
7.
Краковия
 34 12 10 12 41 - 35 46
8.
Варта Познань
 34 12 9 13 37 - 35 45
9.
Заглембе Любин
 34 12 9 13 35 - 44 45
10.
Радомьяк Радом
 34 12 8 14 34 - 41 44
11.
Сталь Мелец
 34 11 10 13 36 - 40 43
12.
Видзев Лодзь
 34 11 8 15 38 - 47 41
13.
Корона Кельце
 34 11 8 15 39 - 48 41
14.
Ягеллония
 34 9 14 11 48 - 49 41
15.
Шлёнск
 34 9 11 14 35 - 48 38
16.
Висла Плоцк
 34 10 7 17 41 - 50 37
17.
Лехия Гданьск
 33 8 6 19 29 - 53 30
18.
Медзь
 34 4 11 19 33 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 17 14 2 1 41 - 10 44
2.
Легия
 17 12 5 0 38 - 17 41
3.
Погонь Щецин
 17 10 4 3 33 - 23 34
4.
Лех
 17 9 2 6 25 - 15 29
5.
Краковия
 17 8 5 4 23 - 10 29
6.
Ягеллония
 17 8 4 5 30 - 22 28
7.
Висла Плоцк
 17 8 4 5 23 - 16 28
8.
Корона Кельце
 17 8 3 6 19 - 19 27
9.
Сталь Мелец
 17 6 7 4 18 - 14 25
10.
Шлёнск
 17 6 6 5 23 - 23 24
11.
Гурник Забже
 17 6 5 6 23 - 23 23
12.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 16 22
13.
Варта Познань
 17 5 7 5 21 - 18 22
14.
Радомьяк Радом
 17 5 4 8 17 - 20 19
15.
Лехия Гданьск
 17 5 4 8 15 - 22 19
16.
Видзев Лодзь
 17 5 3 9 22 - 28 18
17.
Заглембе Любин
 17 4 5 8 13 - 20 17
18.
Медзь
 17 3 7 7 16 - 23 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 8 8 1 26 - 14 32
2.
Ракув
 17 9 4 4 22 - 14 31
3.
Пяст
 17 8 4 5 20 - 16 28
4.
Заглембе Любин
 17 8 4 5 22 - 24 28
5.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 23 26
6.
Гурник Забже
 17 7 4 6 22 - 20 25
7.
Легия
 17 7 4 6 19 - 20 25
8.
Радомьяк Радом
 17 7 4 6 17 - 21 25
9.
Варта Познань
 17 7 2 8 16 - 17 23
10.
Видзев Лодзь
 17 6 5 6 16 - 19 23
11.
Сталь Мелец
 17 5 3 9 18 - 26 18
12.
Краковия
 17 4 5 8 18 - 25 17
13.
Корона Кельце
 17 3 5 9 20 - 29 14
14.
Шлёнск
 17 3 5 9 12 - 25 14
15.
Ягеллония
 17 1 10 6 18 - 27 13
16.
Лехия Гданьск
 16 3 2 11 14 - 31 11
17.
Висла Плоцк
 17 2 3 12 18 - 34 9
18.
Медзь
 17 1 4 12 17 - 32 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (6)
Легия Жозуэ Филипе 12 (6)
Корона Кельце Jakub Lukowski 12 (1)
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Топ нарушителей
Ягеллония Пуэрто Исраэль 1 11
Легия Енджейчик Артур 1 11
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
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    • 56'
      Муравски Радослав сделал результативную передачу.
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    • Желтая карточка
      54'
      Настич Боян получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лех 2:0 Ягеллония онлайн

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