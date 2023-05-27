Тур: 34. Стадион: Пяст. Главный судья: Marcin Kochanek
0:1
Первый тайм: 42'
Ход матча
30'
12
Куцяк
Душан
23
Малоча
Марио
11
Dominik
Pila
99
Дурмуш
Илкай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
28 Michal Kaput
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dominik PilaПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
29 Штек ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: David Badia
История личных встреч
Пяст
Лехия Гданьск
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
32 матча
34.4%
15.6%
50%
11 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.19
1.13
Среднее время на гол
75
80
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.44
1.19
Среднее время на гол
62
75
Всего голов
42
37
Голов в среднем за матч
1.31
1.16
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
68
77
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|9
|0.26
|Храпек Михал
|4
|0.12
|Michael Ameyaw
|4
|0.12
|Кадзиор Дамиан
|3
|0.09
|Томашевич Гжегож
|3
|0.09
|Дзичек Патрик
|3 (3)
|0.09
|Феликс Хорхе
|3
|0.09
|Райнер Константин
|2
|0.06
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.06
|Червински Якуб
|1
|0.03
|Саппинен Рауно
|1
|0.03
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Мосур Ариэль
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|9 (2)
|0.26
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.21
|Гаёс Мацей
|4
|0.12
|Кубицки Ярослав
|2
|0.06
|Налепа Михал
|2
|0.06
|Дурмуш Илкай
|1
|0.03
|Малоча Марио
|1
|0.03
|Терраццино Марко
|1
|0.03
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Bassekou Diabate
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
|Kacper Sezonienko
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|8
|1
|Катранис Александрос
|8
|0
|Храпек Михал
|7
|0
|Червински Якуб
|7
|0
|Томашевич Гжегож
|6
|0
|Michael Ameyaw
|5
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Мосур Ариэль
|2
|1
|Хэйтли Том
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Вильчек Камиль
|2
|0
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Szczepan Mucha
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|8
|0
|Кубицки Ярослав
|7
|0
|Гаёс Мацей
|6
|0
|Де Кампс Юри
|5
|0
|Штек Давид
|5
|0
|Малоча Марио
|3
|1
|Зволински Лукаш
|4
|0
|Кастегрен Хенрик
|4
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0
|Дурмуш Илкай
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|2
|0
|Kacper Sezonienko
|2
|0
|Терраццино Марко
|1
|0
|Пайшау Флавиу
|1
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Лехия Гданьск
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
53% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
5
7
Пяст
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Лехия Гданьск
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
6
16
Волевые поражения
18
11
Пяст
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
55% (18)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Лехия Гданьск
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
10
10
Волевые победы
9
18
Волевые поражения
23
18
Голы по времени матча
Забито
17
14
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
1
6%
2
14%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
5
29%
29%
2
14%
46-60
5
29%
29%
3
21%
61-75
1
6%
4
29%
76-90
Пропущено
15
30
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
0
0%
3
10%
1-15
3
20%
4
13%
16-30
2
13%
7
23%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
27%
3
10%
61-75
6
40%
11
37%
76-90
Забито
19
18
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
5
26%
9
50%
76-90
Пропущено
17
19
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
12%
3
16%
1-15
4
24%
3
16%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
6
35%
2
11%
76-90
Забито
36
32
16 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 13
9 Не забивали 12
5
14%
2
6%
1-15
5
14%
4
13%
16-30
6
17%
2
6%
31-45
6
17%
5
16%
46-60
8
22%
6
19%
61-75
6
17%
13
41%
76-90
Пропущено
32
49
13 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 21
2
6%
6
12%
1-15
7
22%
7
14%
16-30
4
13%
11
22%
31-45
3
9%
6
12%
46-60
4
13%
6
12%
61-75
12
38%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0
Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лехия Гданьск - Легия 1:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Ракув - Лехия Гданьск 4:0
Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1
Результаты матчей
Пяст
Лехия Гданьск
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
14 раз 42%
1
14 раз 42%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пяст
Лехия Гданьск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
107
412
314
115
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
97
512
214
314
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
1914
924
528
429
330
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|34
|23
|6
|5
|62 - 23
|75
|2.
|1:1
|34
|18
|10
|6
|55 - 37
|64
|3.
|1:0
|34
|17
|10
|7
|50 - 29
|61
|4.
|1:0
|34
|17
|9
|8
|54 - 46
|60
|5.
|0:1
|34
|14
|8
|12
|37 - 32
|50
|6.
|0:0
|34
|13
|9
|12
|45 - 43
|48
|7.
|1:0
|34
|12
|10
|12
|39 - 35
|46
|8.
|0:1
|34
|12
|9
|13
|37 - 35
|45
|9.
|0:0
|34
|12
|9
|13
|34 - 43
|45
|10.
|0:1
|34
|12
|8
|14
|34 - 38
|44
|11.
|1:0
|34
|11
|10
|13
|36 - 40
|43
|12.
|0:1
|34
|11
|8
|15
|38 - 45
|41
|13.
|1:0
|34
|11
|8
|15
|37 - 48
|41
|14.
|0:1
|34
|9
|14
|11
|48 - 48
|41
|15.
|1:1
|34
|9
|12
|13
|35 - 46
|39
|16.
|0:1
|34
|10
|7
|17
|41 - 48
|37
|17.
|1:0
|34
|9
|6
|19
|29 - 53
|33
|18.
|0:0
|34
|4
|11
|19
|33 - 55
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|14
|2
|1
|40 - 9
|44
|2.
|1:1
|17
|11
|6
|0
|36 - 17
|39
|3.
|1:0
|17
|10
|4
|3
|30 - 23
|34
|4.
|1:0
|17
|9
|2
|6
|24 - 15
|29
|5.
|1:0
|17
|8
|5
|4
|21 - 10
|29
|6.
|0:1
|17
|8
|4
|5
|30 - 22
|28
|7.
|0:1
|17
|8
|4
|5
|23 - 16
|28
|8.
|1:0
|17
|8
|3
|6
|19 - 19
|27
|9.
|1:0
|17
|6
|7
|4
|18 - 14
|25
|10.
|1:1
|17
|6
|6
|5
|23 - 23
|24
|11.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 23
|23
|12.
|0:1
|17
|6
|4
|7
|17 - 16
|22
|13.
|0:1
|17
|5
|7
|5
|21 - 18
|22
|14.
|0:1
|17
|5
|4
|8
|17 - 20
|19
|15.
|1:0
|17
|5
|4
|8
|15 - 22
|19
|16.
|0:1
|17
|5
|3
|9
|22 - 26
|18
|17.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|13 - 20
|17
|18.
|0:0
|17
|3
|7
|7
|16 - 23
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|8
|8
|1
|26 - 14
|32
|2.
|0:0
|17
|9
|4
|4
|22 - 14
|31
|3.
|0:1
|17
|8
|4
|5
|20 - 16
|28
|4.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|21 - 23
|28
|5.
|1:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 23
|26
|6.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|22 - 20
|25
|7.
|1:1
|17
|7
|4
|6
|19 - 20
|25
|8.
|0:1
|17
|7
|4
|6
|17 - 18
|25
|9.
|0:1
|17
|7
|2
|8
|16 - 17
|23
|10.
|0:1
|17
|6
|5
|6
|16 - 19
|23
|11.
|1:0
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|12.
|1:0
|17
|4
|5
|8
|18 - 25
|17
|13.
|1:1
|17
|3
|6
|8
|12 - 23
|15
|14.
|1:0
|17
|4
|2
|11
|14 - 31
|14
|15.
|1:0
|17
|3
|5
|9
|18 - 29
|14
|16.
|0:1
|17
|1
|10
|6
|18 - 26
|13
|17.
|0:1
|17
|2
|3
|12
|18 - 32
|9
|18.
|0:0
|17
|1
|4
|12
|17 - 32
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10