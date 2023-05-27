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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Marcin Kochanek
Пяст
 
Оставлена
Лехия Гданьск

Ход матча

2'
Плах Франтишек
Шматула Якуб
 
30'
0:1
Терраццино Марко
(Kacper Sezonienko)
62'
Michael Ameyaw
 
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Лехия Гданьск
7.00
4.30
6.80
Все Коэффициенты
1
Шматула
Якуб
77
Пырка
Аркадиуш
3
Miguel
Munoz2
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
19
Michael
Ameyaw
20
Томашевич
Гжегож
16
Дзичек
Патрик
7
Феликс
Хорхе
6
Храпек
Михал
18
Вильчек
Камиль
12
Куцяк
Душан
5
Бартковски
Якуб
23
Малоча
Марио
4
Кристерс
Тоберс
2
Петшак
Рафаль
88
Калузиньски
Якуб
6
Кубицки
Ярослав
11
Dominik
Pila
33
Терраццино
Марко
99
Дурмуш
Илкай
24
Kacper
Sezonienko
Пяст
4-4-1-1
Лехия Гданьск
4-2-3-1

История личных встреч

Пяст
Лехия Гданьск

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

32 матча

34.4%
15.6%
50%
11 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
46.9%
28.1%
8 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:3
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:2
Э
2:0
ЭГА
1:0
К
2:1
Э
1:0
Э
1:2
С
1:3
ЭГА
0:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
ЭГА
3:0
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
0:2
Э
0:2
OE
0:0
ВД
3:0

Голы

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.19
1.13

Среднее время на гол

75
80

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.44
1.19

Среднее время на гол

62
75

Всего голов

42
37

Голов в среднем за матч

1.31
1.16

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 78%
Меньше 22%
7
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

68
77

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 9 0.27
Храпек Михал 4 0.12
Michael Ameyaw 4 0.12
Кадзиор Дамиан 3 0.09
Томашевич Гжегож 3 0.09
Дзичек Патрик 3 (3) 0.09
Феликс Хорхе 3 0.09
Райнер Константин 2 0.06
Пырка Аркадиуш 2 0.06
Червински Якуб 1 0.03
Саппинен Рауно 1 0.03
Gabriel Kirejczyk 0 0
Катранис Александрос 0 0
Michal Kaput 0 0
Мосур Ариэль 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 9 (2) 0.27
Пайшау Флавиу 7 (3) 0.21
Гаёс Мацей 4 0.12
Кубицки Ярослав 2 0.06
Налепа Михал 2 0.06
Дурмуш Илкай 1 0.03
Малоча Марио 1 0.03
Терраццино Марко 1 0.03
Бартковски Якуб 1 0.03
Петшак Рафаль 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Bassekou Diabate 0 0
Конрадо 0 0
Кристерс Тоберс 0 0
Kacper Sezonienko 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 8 1
Катранис Александрос 8 0
Храпек Михал 7 0
Червински Якуб 7 0
Томашевич Гжегож 6 0
Michael Ameyaw 6 0
Райнер Константин 4 0
Мосур Ариэль 2 1
Хэйтли Том 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Вильчек Камиль 2 0
Пырка Аркадиуш 2 0
Гук Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Плах Франтишек 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Szczepan Mucha 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 8 0
Кубицки Ярослав 7 0
Гаёс Мацей 6 0
Де Кампс Юри 5 0
Штек Давид 5 0
Малоча Марио 3 1
Зволински Лукаш 4 0
Кастегрен Хенрик 4 0
Куцяк Душан 3 0
Конрадо 3 0
Кристерс Тоберс 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Клеменс Кристиан 2 0
Фризенбихлер Кевин 2 0
Дурмуш Илкай 2 0
Абу-Ханна Джоэл 2 0
Kacper Sezonienko 2 0
Терраццино Марко 1 0
Пайшау Флавиу 1 0
Бухалик Михал 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Dominik Pila 1 0

Результаты матчей

Пяст
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Лехия Гданьск
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
53% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
7
Пяст
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Лехия Гданьск
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

6
16

Волевые поражения

18
11
Пяст
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (7)
55% (18)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Лехия Гданьск
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

10
10

Волевые победы

9
18

Волевые поражения

23
18

Голы по времени матча

Забито

17
14
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
22 Не забивали 24
1
6%
2
14%
1-15
2
12%
2
14%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
5
29%
29%
2
14%
46-60
5
29%
29%
3
21%
61-75
1
6%
4
29%
76-90

Пропущено

15
30
5 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
0
0%
3
10%
1-15
3
20%
4
13%
16-30
2
13%
7
23%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
27%
3
10%
61-75
6
40%
11
37%
76-90

Забито

19
18
10 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
5
26%
9
50%
76-90

Пропущено

17
19
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
12%
3
16%
1-15
4
24%
3
16%
16-30
2
12%
4
21%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
6
35%
2
11%
76-90

Забито

36
32
16 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 13
9 Не забивали 12
5
14%
2
6%
1-15
5
14%
4
13%
16-30
6
17%
2
6%
31-45
6
17%
5
16%
46-60
8
22%
6
19%
61-75
6
17%
13
41%
76-90

Пропущено

32
49
13 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 21
2
6%
6
12%
1-15
7
22%
7
14%
16-30
4
13%
11
22%
31-45
3
9%
6
12%
46-60
4
13%
6
12%
61-75
12
38%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 2:1 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0
Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лехия Гданьск - Легия 1:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Ракув - Лехия Гданьск 4:0
Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1

Результаты матчей

Пяст
Лехия Гданьск

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
14 раз 42%
1
14 раз 42%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пяст
Лехия Гданьск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
7
4
12
1.5
3
14
1
15
2.5
1
16
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
9
7
5
12
1.5
2
14
3
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
19
14
9
24
1.5
5
28
4
29
2.5
3
30
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 34 23 6 5 63 - 24 75
2.
Легия
 34 19 9 6 57 - 37 66
3.
Лех
 34 17 10 7 51 - 29 61
4.
Погонь Щецин
 34 17 9 8 57 - 46 60
5.
Пяст
 33 14 8 11 37 - 32 50
6.
Гурник Забже
 34 13 9 12 45 - 43 48
7.
Краковия
 34 12 10 12 41 - 35 46
8.
Варта Познань
 34 12 9 13 37 - 35 45
9.
Заглембе Любин
 34 12 9 13 35 - 44 45
10.
Радомьяк Радом
 34 12 8 14 34 - 41 44
11.
Сталь Мелец
 34 11 10 13 36 - 40 43
12.
Видзев Лодзь
 34 11 8 15 38 - 47 41
13.
Корона Кельце
 34 11 8 15 39 - 48 41
14.
Ягеллония
 34 9 14 11 48 - 49 41
15.
Шлёнск
 34 9 11 14 35 - 48 38
16.
Висла Плоцк
 34 10 7 17 41 - 50 37
17.
Лехия Гданьск
 33 8 6 19 29 - 53 30
18.
Медзь
 34 4 11 19 33 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 17 14 2 1 41 - 10 44
2.
Легия
 17 12 5 0 38 - 17 41
3.
Погонь Щецин
 17 10 4 3 33 - 23 34
4.
Лех
 17 9 2 6 25 - 15 29
5.
Краковия
 17 8 5 4 23 - 10 29
6.
Ягеллония
 17 8 4 5 30 - 22 28
7.
Висла Плоцк
 17 8 4 5 23 - 16 28
8.
Корона Кельце
 17 8 3 6 19 - 19 27
9.
Сталь Мелец
 17 6 7 4 18 - 14 25
10.
Шлёнск
 17 6 6 5 23 - 23 24
11.
Гурник Забже
 17 6 5 6 23 - 23 23
12.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 16 22
13.
Варта Познань
 17 5 7 5 21 - 18 22
14.
Радомьяк Радом
 17 5 4 8 17 - 20 19
15.
Лехия Гданьск
 17 5 4 8 15 - 22 19
16.
Видзев Лодзь
 17 5 3 9 22 - 28 18
17.
Заглембе Любин
 17 4 5 8 13 - 20 17
18.
Медзь
 17 3 7 7 16 - 23 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 8 8 1 26 - 14 32
2.
Ракув
 17 9 4 4 22 - 14 31
3.
Пяст
 17 8 4 5 20 - 16 28
4.
Заглембе Любин
 17 8 4 5 22 - 24 28
5.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 23 26
6.
Гурник Забже
 17 7 4 6 22 - 20 25
7.
Легия
 17 7 4 6 19 - 20 25
8.
Радомьяк Радом
 17 7 4 6 17 - 21 25
9.
Варта Познань
 17 7 2 8 16 - 17 23
10.
Видзев Лодзь
 17 6 5 6 16 - 19 23
11.
Сталь Мелец
 17 5 3 9 18 - 26 18
12.
Краковия
 17 4 5 8 18 - 25 17
13.
Корона Кельце
 17 3 5 9 20 - 29 14
14.
Шлёнск
 17 3 5 9 12 - 25 14
15.
Ягеллония
 17 1 10 6 18 - 27 13
16.
Лехия Гданьск
 16 3 2 11 14 - 31 11
17.
Висла Плоцк
 17 2 3 12 18 - 34 9
18.
Медзь
 17 1 4 12 17 - 32 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (6)
Легия Жозуэ Филипе 12 (6)
Корона Кельце Jakub Lukowski 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Пуэрто Исраэль 1 11
Легия Енджейчик Артур 1 11
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    62'
    Michael Ameyaw получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Лехия Гданьск
7.00
4.30
6.80
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Пяст
Лехия Гданьск
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