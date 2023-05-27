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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Якубик Кржыштоф
Сталь Мелец
1:0
Первый тайм: 42'
Варта Познань

Ход матча

24'
Гербовски Фридерик
1:0
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Варта Познань
2.55
3.95
9.60
Все Коэффициенты
41
Bartosz
Mrozek
26
Касперкевич
Аркадиуш
21
Матрас
Матеуш
4
Флис
Марцин
24
Вольски
Мацей
5
Вальехо
Алекс
18
Piotr
Wlazlo
23
Гетингер
Крыстян
32
Гербовски
Фридерик
9
Саппинен
Рауно
7
Доманьски
Мацей
33
Гробельны
Енджей
54
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
24
Шмыт
Каетан
15
Копчински
Михал
21
Купчак
Матеуш
22
Konrad
Matuszewski
6
Журавски
Мачей
99
Зреляк
Адам
77
Савич
Стефан
V
Сталь Мелец
3-4-3
Варта Познань
3-4-3

История личных встреч

Сталь Мелец
Варта Познань

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
0:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.4
0.75

Среднее время на гол

225
120

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Said Hamulic 9 0.26
Доманьски Мацей 4 (1) 0.12
Piotr Wlazlo 4 (2) 0.12
Саппинен Рауно 3 0.09
Матрас Матеуш 2 0.06
Мак Матеуш 2 0.06
Крук Камиль 2 0.06
Касперкевич Аркадиуш 1 0.03
Жира Павел 1 0.03
Ратайчик Адам 1 0.03
Цепеля Бартломей 1 0.03
Гербовски Фридерик 1 0.03
Fabian Hiszpanski 1 0.03
Koki Hinokio 1 0.03
Флис Марцин 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Лебедински Миколай 0 0
Leandro VIII 0 0
Маж Пшемыслав 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 8 0.24
Щепаньски Милош 4 0.12
Журавски Мачей 4 0.12
Гжесик Ян 4 0.12
Шмыт Каетан 3 (1) 0.09
Савич Стефан V 3 0.09
Луиш Мигел 2 0.06
Ставропулос Димитрис 2 0.06
Шимонович Давид 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Коррин Милан 1 0.03
Дестан Энис 1 0.03
Копчински Михал 1 (1) 0.03
Konrad Matuszewski 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флис Марцин 7 0
Крук Камиль 7 0
Piotr Wlazlo 6 0
Матрас Матеуш 4 1
Вальехо Алекс 4 1
Касперкевич Аркадиуш 4 1
Fabian Hiszpanski 5 0
Цепеля Бартломей 4 0
Гетингер Крыстян 3 0
Bartosz Mrozek 3 0
Koki Hinokio 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Вольски Мацей 1 0
Ратайчик Адам 1 0
Said Hamulic 1 0
David Poreba 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 7 0
Мяйнпя Нило 5 1
Гжесик Ян 6 0
Шмыт Каетан 5 0
Дестан Энис 5 0
Копчински Михал 4 0
Зреляк Адам 4 0
Шимонович Давид 4 0
Плеснерович Виктор 4 0
Журавски Мачей 3 0
Купчак Матеуш 3 0
Иванов Роберт 3 0
Лис Адриан 2 0
Кьельб Якуб 2 0
Косцельны Камиль 2 0
Щепаньски Милош 2 0
Коррин Милан 2 0
Луиш Мигел 2 0
Konrad Matuszewski 2 0
Килиба Бартош 1 0
Гробельны Енджей 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Варта Познань
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

4
3
Сталь Мелец
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Варта Познань
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

22
9

Волевые поражения

13
19
Сталь Мелец
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
Варта Познань
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (8)
52% (17)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

27
13

Волевые поражения

17
22

Голы по времени матча

Забито

15
16
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
24 Не забивали 24
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
3
20%
5
31%
76-90

Пропущено

16
16
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
3
19%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
3
19%
4
25%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
7
44%
2
13%
76-90

Забито

19
22
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
4
21%
2
9%
1-15
1
5%
6
27%
16-30
7
37%
2
9%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
3
16%
6
27%
61-75
1
5%
3
14%
76-90

Пропущено

25
17
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
16%
3
18%
1-15
2
8%
4
24%
16-30
5
20%
2
12%
31-45
6
24%
3
18%
46-60
5
20%
3
18%
61-75
3
12%
2
12%
76-90

Забито

34
38
17 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 12
14 Не забивали 12
5
15%
4
11%
1-15
3
9%
8
21%
16-30
9
26%
6
16%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
7
21%
8
21%
61-75
4
12%
8
21%
76-90

Пропущено

41
33
15 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 16
20 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 20
7
17%
5
15%
1-15
2
5%
7
21%
16-30
6
15%
5
15%
31-45
9
22%
7
21%
46-60
7
17%
5
15%
61-75
10
24%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1
Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Сталь Мелец - Медзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кишварда 2 - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1
Варта Познань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Пяст 1:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Ягеллония - Варта Познань 3:1
Варта Познань - Легия 1:0 Варта Познань - Шлёнск 3:1 Лех - Варта Познань 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Варта Познань - Краковия 0:0 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Варта Познань - Олимпия Эльблонг 1:4 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Варта Познань - ККС 1925 Калиш 1:0 Варта Познань - Юниа Сважендз 3:2 Варта Познань - Ракув 1:1 Варта Познань - Дукаджини 1:0

Результаты матчей

Сталь Мелец
Варта Познань

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
0:2
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:2
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 42%
2
9 раз 27%
1
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
12 раз 36%
1
10 раз 30%
2
8 раз 24%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
5
5
11
1.5
5
12
2
14
2.5
2
15
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
9
7
7
10
1.5
6
10
1
16
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
14
0.5
Больше Меньше
21
12
12
21
1.5
11
22
3
30
2.5
3
30
1
32
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 34 23 6 5 62 - 23 75
2.
Легия
 1:1 34 18 10 6 55 - 37 64
3.
Лех
 1:0 34 17 10 7 50 - 29 61
4.
Погонь Щецин
 1:0 34 17 9 8 54 - 46 60
5.
Пяст
 0:1 34 14 8 12 37 - 32 50
6.
Гурник Забже
 0:0 34 13 9 12 45 - 43 48
7.
Краковия
 1:0 34 12 10 12 39 - 35 46
8.
Варта Познань
 0:1 34 12 9 13 37 - 35 45
9.
Заглембе Любин
 0:0 34 12 9 13 34 - 43 45
10.
Радомьяк Радом
 0:1 34 12 8 14 34 - 38 44
11.
Сталь Мелец
 1:0 34 11 10 13 36 - 40 43
12.
Видзев Лодзь
 0:1 34 11 8 15 38 - 45 41
13.
Корона Кельце
 1:0 34 11 8 15 37 - 48 41
14.
Ягеллония
 0:1 34 9 14 11 48 - 48 41
15.
Шлёнск
 1:1 34 9 12 13 35 - 46 39
16.
Висла Плоцк
 0:1 34 10 7 17 41 - 48 37
17.
Лехия Гданьск
 1:0 34 9 6 19 29 - 53 33
18.
Медзь
 0:0 34 4 11 19 33 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 17 14 2 1 40 - 9 44
2.
Легия
 1:1 17 11 6 0 36 - 17 39
3.
Погонь Щецин
 1:0 17 10 4 3 30 - 23 34
4.
Лех
 1:0 17 9 2 6 24 - 15 29
5.
Краковия
 1:0 17 8 5 4 21 - 10 29
6.
Ягеллония
 0:1 17 8 4 5 30 - 22 28
7.
Висла Плоцк
 0:1 17 8 4 5 23 - 16 28
8.
Корона Кельце
 1:0 17 8 3 6 19 - 19 27
9.
Сталь Мелец
 1:0 17 6 7 4 18 - 14 25
10.
Шлёнск
 1:1 17 6 6 5 23 - 23 24
11.
Гурник Забже
 0:0 17 6 5 6 23 - 23 23
12.
Пяст
 0:1 17 6 4 7 17 - 16 22
13.
Варта Познань
 0:1 17 5 7 5 21 - 18 22
14.
Радомьяк Радом
 0:1 17 5 4 8 17 - 20 19
15.
Лехия Гданьск
 1:0 17 5 4 8 15 - 22 19
16.
Видзев Лодзь
 0:1 17 5 3 9 22 - 26 18
17.
Заглембе Любин
 0:0 17 4 5 8 13 - 20 17
18.
Медзь
 0:0 17 3 7 7 16 - 23 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1:0 17 8 8 1 26 - 14 32
2.
Ракув
 0:0 17 9 4 4 22 - 14 31
3.
Пяст
 0:1 17 8 4 5 20 - 16 28
4.
Заглембе Любин
 0:0 17 8 4 5 21 - 23 28
5.
Погонь Щецин
 1:0 17 7 5 5 24 - 23 26
6.
Гурник Забже
 0:0 17 7 4 6 22 - 20 25
7.
Легия
 1:1 17 7 4 6 19 - 20 25
8.
Радомьяк Радом
 0:1 17 7 4 6 17 - 18 25
9.
Варта Познань
 0:1 17 7 2 8 16 - 17 23
10.
Видзев Лодзь
 0:1 17 6 5 6 16 - 19 23
11.
Сталь Мелец
 1:0 17 5 3 9 18 - 26 18
12.
Краковия
 1:0 17 4 5 8 18 - 25 17
13.
Шлёнск
 1:1 17 3 6 8 12 - 23 15
14.
Лехия Гданьск
 1:0 17 4 2 11 14 - 31 14
15.
Корона Кельце
 1:0 17 3 5 9 18 - 29 14
16.
Ягеллония
 0:1 17 1 10 6 18 - 26 13
17.
Висла Плоцк
 0:1 17 2 3 12 18 - 32 9
18.
Медзь
 0:0 17 1 4 12 17 - 32 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (5)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Варта Познань
2.55
3.95
9.60
Все Коэффициенты
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