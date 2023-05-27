Тур: 34. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Пржибыл Ярослав
3:0
Конец матча
0'
1:0
37' ГолKarol Knap
2:0
62' ГолГицэ Вирджил
3:0
65' ГолPatryk Makuch
75' Желтая карточкаШвох Матеуш
82' Желтая карточкаСекульски Лукаш
90'+4
Ход матча
37'
1:0
62'
2:0
65'
3:0
75'
82'
31
Грошшо
Лукаш
24
Югас
Якуб
20
Karol
Knap
11
Ракочи
Михал
19
Шулек
Мартин
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
23
Лесняк
Филип
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
87 Oliwier Hyla
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Шулек МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marek Saganowski
История личных встреч
Краковия
Висла Плоцк
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.88
Среднее время на гол
54
102
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.83
Среднее время на гол
65
108
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
60
105
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|7
|0.21
|Кялльман Беньямин
|6
|0.18
|Patryk Makuch
|6 (1)
|0.18
|Гицэ Вирджил
|3
|0.09
|Коноплянка Евгений
|2
|0.06
|Karol Knap
|2 (1)
|0.06
|Мишор Якуб
|2
|0.06
|Бохнак Матеуш
|2
|0.06
|Какабадзе Отар
|1
|0.03
|Атанасов Яни
|1
|0.03
|Takuto Oshima
|1
|0.03
|Югас Якуб
|1
|0.03
|Хебо Матиас
|1
|0.03
|Лосаж Флорьян
|1
|0.03
|Хосконен Артту
|1
|0.03
|Родин Матай
|1
|0.03
|Яблонски Давид
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|0
|0
|Ярошински Павел
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|9 (1)
|0.26
|Вольски Рафал
|7 (1)
|0.21
|Секульски Лукаш
|6
|0.18
|Колар Марко
|4
|0.12
|Damian Warchol
|3
|0.09
|Валло Кристиан
|2
|0.06
|Швох Матеуш
|2
|0.06
|Коцыля Давид
|2
|0.06
|Левандовски Матеуш II
|2
|0.06
|Расак Дамиан
|1
|0.03
|Кривоцюк Антон
|1
|0.03
|Павляк Александр
|1
|0.03
|Фурман Доминик
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|7
|1
|Takuto Oshima
|6
|1
|Какабадзе Отар
|6
|0
|Ярошински Павел
|6
|0
|Ракочи Михал
|6
|0
|Югас Якуб
|5
|0
|Сиплак Михал
|5
|0
|Patryk Makuch
|5
|0
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|Атанасов Яни
|2
|1
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Коноплянка Евгений
|2
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Кялльман Беньямин
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Немчикски Карол
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Бохнак Матеуш
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|5
|2
|Швох Матеуш
|8
|0
|Томасик Пётр
|7
|0
|Вольски Рафал
|5
|1
|Капюади Стив
|4
|1
|Фурман Доминик
|5
|0
|Хжановски Адам
|5
|0
|Секульски Лукаш
|3
|0
|Лесняк Филип
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Градецки Бартломей
|3
|0
|Jakub Szymanski
|3
|0
|Шулек Мартин
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Bartosz Spiaczka
|1
|0
|Колар Марко
|1
|0
|Альварес Давид
|1
|0
|Валло Кристиан
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
|Целеменцки Радослав
|1
|0
|Igor Drapinski
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Висла Плоцк
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
12
Краковия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Висла Плоцк
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
18
10
Волевые поражения
12
19
Краковия
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
29% (10)
21% (7)
Висла Плоцк
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
15% (5)
41% (14)
44% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
18% (6)
53% (18)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
16
31
Голы по времени матча
Забито
22
19
6 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
0
0%
2
11%
1-15
3
14%
5
26%
16-30
3
14%
5
26%
31-45
5
23%
3
16%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
7
32%
4
21%
76-90
Пропущено
11
33
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 16
1
9%
4
12%
1-15
1
9%
4
12%
16-30
2
18%
5
15%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
2
18%
9
27%
61-75
5
45%
5
15%
76-90
Забито
18
23
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 12
22 Не забивали 20
4
22%
3
13%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
5
28%
4
17%
61-75
2
11%
6
26%
76-90
Пропущено
25
16
10 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
8
32%
3
19%
46-60
2
8%
4
25%
61-75
5
20%
6
38%
76-90
Забито
40
42
16 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 20
10 Не забивали 8
4
10%
5
12%
1-15
6
15%
7
17%
16-30
6
15%
9
21%
31-45
6
15%
7
17%
46-60
9
23%
4
10%
61-75
9
23%
10
24%
76-90
Пропущено
36
49
14 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 33
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 27
4
11%
4
8%
1-15
5
14%
5
10%
16-30
5
14%
7
14%
31-45
8
22%
9
18%
46-60
4
11%
13
27%
61-75
10
28%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ягеллония - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь 1:1
Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6
Висла Плоцк
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Висла Плоцк - Ракув 1:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0
Висла Плоцк - Ягеллония 2:4 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3
Результаты матчей
Краковия
Висла Плоцк
Точный счет
1:1
4 раза 24%
3:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
3:0
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 32%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
4 раза 12%
1
15 раз 44%
0
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Краковия
Висла Плоцк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
710
611
413
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
116
611
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
259
1321
1024
430
430
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (6)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (6)
|Корона Кельце
|Jakub Lukowski
|12 (1)
|Ягеллония
|Пуэрто Исраэль
|1 11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 11
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10