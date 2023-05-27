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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Краковия
3:0
Конец матча
Висла Плоцк
0'
1:0
37' Гол
Karol Knap
2:0
62' Гол
Гицэ Вирджил
3:0
65' Гол
Patryk Makuch
75' Желтая карточка
Швох Матеуш
82' Желтая карточка
Секульски Лукаш
90'+4
31
Грошшо
Лукаш
22
Хосконен
Артту
24
Югас
Якуб
5
Гицэ
Вирджил
2
Рыпэ
Корнел
17
Бохнак
Матеуш
20
Karol
Knap
18
Takuto
Oshima
71
Patryk
Makuch
11
Ракочи
Михал
9
Кялльман
Беньямин
1
Каминьски
Кжиштоф
19
Шулек
Мартин
25
Жезничак
Якуб
4
Хжановски
Адам
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
8
Фурман
Доминик
23
Лесняк
Филип
10
Вольски
Рафал
20
Секульски
Лукаш
18
Bartosz
Spiaczka
Краковия
3-4-2-1
Висла Плоцк
4-4-2

История личных встреч

Краковия
Висла Плоцк

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:0
Э
3:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
3:2
Э
3:1
Э
0:1
Э
1:3
ЭГБ
1:1
Э
4:1
Э
1:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.88

Среднее время на гол

54
102

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.83

Среднее время на гол

65
108

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

60
105

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 7 0.21
Кялльман Беньямин 6 0.18
Patryk Makuch 6 (1) 0.18
Гицэ Вирджил 3 0.09
Коноплянка Евгений 2 0.06
Karol Knap 2 (1) 0.06
Мишор Якуб 2 0.06
Бохнак Матеуш 2 0.06
Какабадзе Отар 1 0.03
Атанасов Яни 1 0.03
Takuto Oshima 1 0.03
Югас Якуб 1 0.03
Хебо Матиас 1 0.03
Лосаж Флорьян 1 0.03
Хосконен Артту 1 0.03
Родин Матай 1 0.03
Яблонски Давид 1 0.03
Сиплак Михал 0 0
Ярошински Павел 0 0
Балай Филип 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 9 (1) 0.26
Вольски Рафал 7 (1) 0.21
Секульски Лукаш 6 0.18
Колар Марко 4 0.12
Damian Warchol 3 0.09
Валло Кристиан 2 0.06
Швох Матеуш 2 0.06
Коцыля Давид 2 0.06
Левандовски Матеуш II 2 0.06
Расак Дамиан 1 0.03
Кривоцюк Антон 1 0.03
Павляк Александр 1 0.03
Фурман Доминик 0 0
Томасик Пётр 0 0
Лесняк Филип 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 7 1
Takuto Oshima 6 1
Какабадзе Отар 6 0
Ярошински Павел 6 0
Ракочи Михал 6 0
Югас Якуб 5 0
Сиплак Михал 5 0
Patryk Makuch 5 0
Рыпэ Корнел 4 0
Атанасов Яни 2 1
Лосаж Флорьян 3 0
Коноплянка Евгений 2 0
Хебо Матиас 2 0
Кялльман Беньямин 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Немчикски Карол 2 0
Karol Knap 2 0
Хосконен Артту 1 0
Родин Матай 1 0
Бохнак Матеуш 1 0
Мишор Якуб 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 5 2
Швох Матеуш 8 0
Томасик Пётр 7 0
Вольски Рафал 5 1
Капюади Стив 4 1
Фурман Доминик 5 0
Хжановски Адам 5 0
Секульски Лукаш 3 0
Лесняк Филип 3 0
Расак Дамиан 3 0
Градецки Бартломей 3 0
Jakub Szymanski 3 0
Шулек Мартин 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Павляк Александр 2 0
Bartosz Spiaczka 1 0
Колар Марко 1 0
Альварес Давид 1 0
Валло Кристиан 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0
Левандовски Матеуш II 1 0
Целеменцки Радослав 1 0
Igor Drapinski 1 0

Результаты матчей

Краковия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Висла Плоцк
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
12
Краковия
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Висла Плоцк
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
12% (2)
65% (11)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

18
10

Волевые поражения

12
19
Краковия
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
29% (10)
21% (7)
Висла Плоцк
25.9%
74.1%
7 побед 20 поражений
Первый тайм
15% (5)
41% (14)
44% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
18% (6)
53% (18)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

7
11

Волевые победы

20
11

Волевые поражения

16
31

Голы по времени матча

Забито

22
19
6 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
0
0%
2
11%
1-15
3
14%
5
26%
16-30
3
14%
5
26%
31-45
5
23%
3
16%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
7
32%
4
21%
76-90

Пропущено

11
33
4 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 16
1
9%
4
12%
1-15
1
9%
4
12%
16-30
2
18%
5
15%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
2
18%
9
27%
61-75
5
45%
5
15%
76-90

Забито

18
23
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 12
22 Не забивали 20
4
22%
3
13%
1-15
3
17%
2
9%
16-30
3
17%
4
17%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
5
28%
4
17%
61-75
2
11%
6
26%
76-90

Пропущено

25
16
10 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 11
3
12%
0
0%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
8
32%
3
19%
46-60
2
8%
4
25%
61-75
5
20%
6
38%
76-90

Забито

40
42
16 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 20
10 Не забивали 8
4
10%
5
12%
1-15
6
15%
7
17%
16-30
6
15%
9
21%
31-45
6
15%
7
17%
46-60
9
23%
4
10%
61-75
9
23%
10
24%
76-90

Пропущено

36
49
14 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 33
15 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 27
4
11%
4
8%
1-15
5
14%
5
10%
16-30
5
14%
7
14%
31-45
8
22%
9
18%
46-60
4
11%
13
27%
61-75
10
28%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ягеллония - Краковия 1:1 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лех - Краковия 3:0 Краковия - Медзь 1:1
Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6
Висла Плоцк
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Висла Плоцк - Ракув 1:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Висла Плоцк - Сталь Мелец 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0
Висла Плоцк - Ягеллония 2:4 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3

Результаты матчей

Краковия
Висла Плоцк

Точный счет

1:1
4 раза 24%
3:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
3:0
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 32%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
4 раза 12%
1
15 раз 44%
0
9 раз 26%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Краковия
Висла Плоцк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
7
10
1.5
6
11
4
13
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
6
6
11
1.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
25
9
13
21
1.5
10
24
4
30
2.5
4
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 34 23 6 5 63 - 24 75
2.
Легия
 34 19 9 6 57 - 37 66
3.
Лех
 34 17 10 7 51 - 29 61
4.
Погонь Щецин
 34 17 9 8 57 - 46 60
5.
Пяст
 33 14 8 11 37 - 32 50
6.
Гурник Забже
 34 13 9 12 45 - 43 48
7.
Краковия
 34 12 10 12 41 - 35 46
8.
Варта Познань
 34 12 9 13 37 - 35 45
9.
Заглембе Любин
 34 12 9 13 35 - 44 45
10.
Радомьяк Радом
 34 12 8 14 34 - 41 44
11.
Сталь Мелец
 34 11 10 13 36 - 40 43
12.
Видзев Лодзь
 34 11 8 15 38 - 47 41
13.
Корона Кельце
 34 11 8 15 39 - 48 41
14.
Ягеллония
 34 9 14 11 48 - 49 41
15.
Шлёнск
 34 9 11 14 35 - 48 38
16.
Висла Плоцк
 34 10 7 17 41 - 50 37
17.
Лехия Гданьск
 33 8 6 19 29 - 53 30
18.
Медзь
 34 4 11 19 33 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 17 14 2 1 41 - 10 44
2.
Легия
 17 12 5 0 38 - 17 41
3.
Погонь Щецин
 17 10 4 3 33 - 23 34
4.
Лех
 17 9 2 6 25 - 15 29
5.
Краковия
 17 8 5 4 23 - 10 29
6.
Ягеллония
 17 8 4 5 30 - 22 28
7.
Висла Плоцк
 17 8 4 5 23 - 16 28
8.
Корона Кельце
 17 8 3 6 19 - 19 27
9.
Сталь Мелец
 17 6 7 4 18 - 14 25
10.
Шлёнск
 17 6 6 5 23 - 23 24
11.
Гурник Забже
 17 6 5 6 23 - 23 23
12.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 16 22
13.
Варта Познань
 17 5 7 5 21 - 18 22
14.
Радомьяк Радом
 17 5 4 8 17 - 20 19
15.
Лехия Гданьск
 17 5 4 8 15 - 22 19
16.
Видзев Лодзь
 17 5 3 9 22 - 28 18
17.
Заглембе Любин
 17 4 5 8 13 - 20 17
18.
Медзь
 17 3 7 7 16 - 23 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 8 8 1 26 - 14 32
2.
Ракув
 17 9 4 4 22 - 14 31
3.
Пяст
 17 8 4 5 20 - 16 28
4.
Заглембе Любин
 17 8 4 5 22 - 24 28
5.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 23 26
6.
Гурник Забже
 17 7 4 6 22 - 20 25
7.
Легия
 17 7 4 6 19 - 20 25
8.
Радомьяк Радом
 17 7 4 6 17 - 21 25
9.
Варта Познань
 17 7 2 8 16 - 17 23
10.
Видзев Лодзь
 17 6 5 6 16 - 19 23
11.
Сталь Мелец
 17 5 3 9 18 - 26 18
12.
Краковия
 17 4 5 8 18 - 25 17
13.
Корона Кельце
 17 3 5 9 20 - 29 14
14.
Шлёнск
 17 3 5 9 12 - 25 14
15.
Ягеллония
 17 1 10 6 18 - 27 13
16.
Лехия Гданьск
 16 3 2 11 14 - 31 11
17.
Висла Плоцк
 17 2 3 12 18 - 34 9
18.
Медзь
 17 1 4 12 17 - 32 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (6)
Легия Жозуэ Филипе 12 (6)
Корона Кельце Jakub Lukowski 12 (1)
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Топ нарушителей
Ягеллония Пуэрто Исраэль 1 11
Легия Енджейчик Артур 1 11
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
Весь список
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    • 62'
      Ракочи Михал сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      62'
      Г О О О О Л - Гицэ Вирджил бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Karol Knap бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Краковия 3:0 Висла Плоцк онлайн

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