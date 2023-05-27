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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Damian Kos
Медзь
0:0
Конец матча
Гурник Забже
0'
75' Желтая карточка
Янжа Эрик
89' Желтая карточка
Marcin Garuch
90'+3
31
Абрамович
Матеуш
5
Гюлен
Левент
25
Миюшкович
Неманья
27
Нивулис
Анджей
19
Велковски
Димитар
15
Santiago
Naveda
20
Damian
Tront
9
Нарсинг
Лусиано
14
Дрыгас
Камил
17
Костка
Михаэль
11
Обиета
Колдо
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
13
Бергстрём
Эмиль
5
Щесняк
Криспин
64
Янжа
Эрик
16
Ольковски
Павел
6
Расак
Дамиан
41
Daisuke
Yokota
96
Дадок
Роберт
10
Подольски
Лукас
21
Кравчик
Пётр
Медзь
4-2-3-1
Гурник Забже
4-4-1-1

История личных встреч

Медзь
Гурник Забже

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:3
ЭГБ
0:1
Э
1:3
Э
1:3
ПД
0:2
ПД
1:0

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.67
2.67

Среднее время на гол

135
33

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

3
12

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 7 (3) 0.21
Чука Виктор 6 0.18
Нарсинг Лусиано 5 0.15
Обиета Колдо 3 0.09
Миюшкович Неманья 2 0.06
Дрыгас Камил 2 0.06
Домингес Максим 1 0.03
Кобачки Олаф 1 0.03
Матушек Шимон 1 0.03
Нивулис Анджей 1 0.03
Масурас Яннис 1 0.03
Слива Мацей 1 0.03
Santiago Naveda 1 0.03
Dawid Drachal 1 0.03
Матыня Хуберт 0 0
Велковски Димитар 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Каролина Юрих 0 0
Damian Tront 0 0
Хулио Карлос 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 9 (4) 0.26
Подольски Лукас 6 0.18
Кравчик Пётр 4 (1) 0.12
Дадок Роберт 4 0.12
Kanji Okunuki 4 0.12
Палюшек Александр 3 0.09
Янжа Эрик 2 0.06
Пачеко Даниэль 2 0.06
Daisuke Yokota 2 0.06
Бергстрём Эмиль 2 0.06
Йенсен Ричард 1 0.03
Секулич Борис 1 0.03
Ван ден Хурк Антони 1 0.03
Ольковски Павел 1 0.03
Новак Бартош 1 0.03
Яницки Рафал 0 0
Войтушек Норберт 0 0

Карточки

Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миюшкович Неманья 9 1
Домингес Максим 10 0
Энрикес Анхело 8 1
Гюлен Левент 8 0
Хулио Карлос 6 0
Матыня Хуберт 4 1
Santiago Naveda 2 2
Дрыгас Камил 5 0
Каролина Юрих 5 0
Обиета Колдо 5 0
Кобачки Олаф 5 0
Матушек Шимон 3 0
Нивулис Анджей 3 0
Велковски Димитар 3 0
Damian Tront 3 0
Dawid Drachal 3 0
Костка Михаэль 3 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Ауртенече Йон 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Чука Виктор 2 0
Масурас Яннис 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Marcin Garuch 1 0
Абрамович Матеуш 1 0
Запольник Камиль 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 11 0
Мвондо Жан 9 0
Пачеко Даниэль 7 0
Йенсен Ричард 5 1
Палюшек Александр 6 0
Подольски Лукас 5 0
Щесняк Криспин 5 0
Врховец Блаж 4 0
Дадок Роберт 4 0
Kanji Okunuki 4 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Яницки Рафал 3 0
Бергстрём Эмиль 3 0
Расак Дамиан 3 0
Белица Даниэль 3 0
Влодарчик Шимон 3 0
Коцке Йонатан 2 0
Кравчик Пётр 2 0
Jakub Szymanski 2 0
Бролль Кевин 0 1
Ольковски Павел 1 0
Секулич Борис 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Манне Аласана 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Daisuke Yokota 1 0
Dariusz Stalmach 1 0

Результаты матчей

Медзь
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Гурник Забже
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

13
7
Медзь
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Гурник Забже
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

27
14

Волевые поражения

7
20
Медзь
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (9)
53% (18)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
50% (17)
21% (7)
Гурник Забже
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

29
18

Волевые поражения

20
27

Голы по времени матча

Забито

18
23
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
2
11%
2
9%
1-15
5
28%
3
13%
16-30
4
22%
6
26%
31-45
4
22%
6
26%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
11%
2
9%
76-90

Пропущено

21
19
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
10%
2
11%
1-15
5
24%
5
26%
16-30
4
19%
3
16%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
8
42%
76-90

Забито

18
24
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
5
28%
6
25%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
3
17%
3
13%
61-75
3
17%
5
21%
76-90

Пропущено

31
22
12 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
3
10%
3
14%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
6
19%
9
41%
31-45
4
13%
2
9%
46-60
7
23%
4
18%
61-75
8
26%
1
5%
76-90

Забито

36
47
20 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 17
10 Не забивали 9
4
11%
6
13%
1-15
7
19%
7
15%
16-30
9
25%
12
26%
31-45
7
19%
8
17%
46-60
4
11%
7
15%
61-75
5
14%
7
15%
76-90

Пропущено

52
41
23 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 23
5
10%
5
12%
1-15
8
15%
8
20%
16-30
10
19%
12
29%
29%
31-45
7
13%
3
7%
46-60
10
19%
4
10%
61-75
12
23%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Медзь
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Шлёнск - Медзь 4:2 Погонь Щецин - Медзь 3:2 Медзь - Видзев Лодзь 0:1 Краковия - Медзь 1:1
Медзь - Ракув 0:2 Сталь Мелец - Медзь 1:1 Медзь - Легия 2:2 Корона Кельце - Медзь 1:0 Медзь - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1
Гурник Забже - Шлёнск 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Легия 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Ракув - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 ЦСКА София - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Алемания 2:1 Санфречче Хиросима - Гурник Забже 1:1

Результаты матчей

Медзь
Гурник Забже

Точный счет

0:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
3:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 35%
1
12 раз 35%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
1
12 раз 35%
0
9 раз 26%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Медзь
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
4
6
11
1.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
5
4
13
1.5
6
11
1
16
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
12
0.5
Больше Меньше
25
9
10
24
1.5
13
21
1
33
2.5
6
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 34 23 6 5 63 - 24 75
2.
Легия
 34 19 9 6 57 - 37 66
3.
Лех
 34 17 10 7 51 - 29 61
4.
Погонь Щецин
 34 17 9 8 57 - 46 60
5.
Пяст
 33 14 8 11 37 - 32 50
6.
Гурник Забже
 34 13 9 12 45 - 43 48
7.
Краковия
 34 12 10 12 41 - 35 46
8.
Варта Познань
 34 12 9 13 37 - 35 45
9.
Заглембе Любин
 34 12 9 13 35 - 44 45
10.
Радомьяк Радом
 34 12 8 14 34 - 41 44
11.
Сталь Мелец
 34 11 10 13 36 - 40 43
12.
Видзев Лодзь
 34 11 8 15 38 - 47 41
13.
Корона Кельце
 34 11 8 15 39 - 48 41
14.
Ягеллония
 34 9 14 11 48 - 49 41
15.
Шлёнск
 34 9 11 14 35 - 48 38
16.
Висла Плоцк
 34 10 7 17 41 - 50 37
17.
Лехия Гданьск
 33 8 6 19 29 - 53 30
18.
Медзь
 34 4 11 19 33 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 17 14 2 1 41 - 10 44
2.
Легия
 17 12 5 0 38 - 17 41
3.
Погонь Щецин
 17 10 4 3 33 - 23 34
4.
Лех
 17 9 2 6 25 - 15 29
5.
Краковия
 17 8 5 4 23 - 10 29
6.
Ягеллония
 17 8 4 5 30 - 22 28
7.
Висла Плоцк
 17 8 4 5 23 - 16 28
8.
Корона Кельце
 17 8 3 6 19 - 19 27
9.
Сталь Мелец
 17 6 7 4 18 - 14 25
10.
Шлёнск
 17 6 6 5 23 - 23 24
11.
Гурник Забже
 17 6 5 6 23 - 23 23
12.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 16 22
13.
Варта Познань
 17 5 7 5 21 - 18 22
14.
Радомьяк Радом
 17 5 4 8 17 - 20 19
15.
Лехия Гданьск
 17 5 4 8 15 - 22 19
16.
Видзев Лодзь
 17 5 3 9 22 - 28 18
17.
Заглембе Любин
 17 4 5 8 13 - 20 17
18.
Медзь
 17 3 7 7 16 - 23 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 17 8 8 1 26 - 14 32
2.
Ракув
 17 9 4 4 22 - 14 31
3.
Пяст
 17 8 4 5 20 - 16 28
4.
Заглембе Любин
 17 8 4 5 22 - 24 28
5.
Погонь Щецин
 17 7 5 5 24 - 23 26
6.
Гурник Забже
 17 7 4 6 22 - 20 25
7.
Легия
 17 7 4 6 19 - 20 25
8.
Радомьяк Радом
 17 7 4 6 17 - 21 25
9.
Варта Познань
 17 7 2 8 16 - 17 23
10.
Видзев Лодзь
 17 6 5 6 16 - 19 23
11.
Сталь Мелец
 17 5 3 9 18 - 26 18
12.
Краковия
 17 4 5 8 18 - 25 17
13.
Корона Кельце
 17 3 5 9 20 - 29 14
14.
Шлёнск
 17 3 5 9 12 - 25 14
15.
Ягеллония
 17 1 10 6 18 - 27 13
16.
Лехия Гданьск
 16 3 2 11 14 - 31 11
17.
Висла Плоцк
 17 2 3 12 18 - 34 9
18.
Медзь
 17 1 4 12 17 - 32 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 13 (6)
Легия Жозуэ Филипе 12 (6)
Корона Кельце Jakub Lukowski 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Пуэрто Исраэль 1 11
Легия Енджейчик Артур 1 11
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Santiago Naveda уходит с поля. Dawid Drachal выходит вместо него
  • 28'
    Обиета Колдо уходит с поля. Энрикес Анхело выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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