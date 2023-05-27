Тур: 34. Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego. Главный судья: Damian Kos
0:0
Конец матча
Ход матча
75'
89'
20
Damian
Tront
14
Дрыгас
Камил
11
Обиета
Колдо
64
Янжа
Эрик
96
Дадок
Роберт
21
Кравчик
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Damian TrontПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
-
31 Сокул ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Медзь
Гурник Забже
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.67
2.67
Среднее время на гол
135
33
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Среднее время на гол
270
67
Всего голов
3
12
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|7 (3)
|0.21
|Чука Виктор
|6
|0.18
|Нарсинг Лусиано
|5
|0.15
|Обиета Колдо
|3
|0.09
|Миюшкович Неманья
|2
|0.06
|Дрыгас Камил
|2
|0.06
|Домингес Максим
|1
|0.03
|Кобачки Олаф
|1
|0.03
|Матушек Шимон
|1
|0.03
|Нивулис Анджей
|1
|0.03
|Масурас Яннис
|1
|0.03
|Слива Мацей
|1
|0.03
|Santiago Naveda
|1
|0.03
|Dawid Drachal
|1
|0.03
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Каролина Юрих
|0
|0
|Damian Tront
|0
|0
|Хулио Карлос
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|9 (4)
|0.26
|Подольски Лукас
|6
|0.18
|Кравчик Пётр
|4 (1)
|0.12
|Дадок Роберт
|4
|0.12
|Kanji Okunuki
|4
|0.12
|Палюшек Александр
|3
|0.09
|Янжа Эрик
|2
|0.06
|Пачеко Даниэль
|2
|0.06
|Daisuke Yokota
|2
|0.06
|Бергстрём Эмиль
|2
|0.06
|Йенсен Ричард
|1
|0.03
|Секулич Борис
|1
|0.03
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0.03
|Ольковски Павел
|1
|0.03
|Новак Бартош
|1
|0.03
|Яницки Рафал
|0
|0
|Войтушек Норберт
|0
|0
Карточки
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миюшкович Неманья
|9
|1
|Домингес Максим
|10
|0
|Энрикес Анхело
|8
|1
|Гюлен Левент
|8
|0
|Хулио Карлос
|6
|0
|Матыня Хуберт
|4
|1
|Santiago Naveda
|2
|2
|Дрыгас Камил
|5
|0
|Каролина Юрих
|5
|0
|Обиета Колдо
|5
|0
|Кобачки Олаф
|5
|0
|Матушек Шимон
|3
|0
|Нивулис Анджей
|3
|0
|Велковски Димитар
|3
|0
|Damian Tront
|3
|0
|Dawid Drachal
|3
|0
|Костка Михаэль
|3
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Чука Виктор
|2
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Marcin Garuch
|1
|0
|Абрамович Матеуш
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|11
|0
|Мвондо Жан
|9
|0
|Пачеко Даниэль
|7
|0
|Йенсен Ричард
|5
|1
|Палюшек Александр
|6
|0
|Подольски Лукас
|5
|0
|Щесняк Криспин
|5
|0
|Врховец Блаж
|4
|0
|Дадок Роберт
|4
|0
|Kanji Okunuki
|4
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Яницки Рафал
|3
|0
|Бергстрём Эмиль
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Белица Даниэль
|3
|0
|Влодарчик Шимон
|3
|0
|Коцке Йонатан
|2
|0
|Кравчик Пётр
|2
|0
|Jakub Szymanski
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Ольковски Павел
|1
|0
|Секулич Борис
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Daisuke Yokota
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Результаты матчей
Медзь
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Гурник Забже
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
13
7
Медзь
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Гурник Забже
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
27
14
Волевые поражения
7
20
Медзь
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (9)
53% (18)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
50% (17)
21% (7)
Гурник Забже
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
29
18
Волевые поражения
20
27
Голы по времени матча
Забито
18
23
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
2
11%
2
9%
1-15
5
28%
3
13%
16-30
4
22%
6
26%
31-45
4
22%
6
26%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
2
11%
2
9%
76-90
Пропущено
21
19
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
10%
2
11%
1-15
5
24%
5
26%
16-30
4
19%
3
16%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
4
19%
8
42%
76-90
Забито
18
24
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
5
28%
6
25%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
3
17%
3
13%
61-75
3
17%
5
21%
76-90
Пропущено
31
22
12 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
3
10%
3
14%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
6
19%
9
41%
31-45
4
13%
2
9%
46-60
7
23%
4
18%
61-75
8
26%
1
5%
76-90
Забито
36
47
20 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 17
10 Не забивали 9
4
11%
6
13%
1-15
7
19%
7
15%
16-30
9
25%
12
26%
31-45
7
19%
8
17%
46-60
4
11%
7
15%
61-75
5
14%
7
15%
76-90
Пропущено
52
41
23 В 1-м тайме 25
29 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 23
5
10%
5
12%
1-15
8
15%
8
20%
16-30
10
19%
12
29%
29%
31-45
7
13%
3
7%
46-60
10
19%
4
10%
61-75
12
23%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Медзь
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Шлёнск - Медзь 4:2 Погонь Щецин - Медзь 3:2 Медзь - Видзев Лодзь 0:1 Краковия - Медзь 1:1
Медзь - Ракув 0:2 Сталь Мелец - Медзь 1:1 Медзь - Легия 2:2 Корона Кельце - Медзь 1:0 Медзь - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 2:0 Лех - Гурник Забже 0:1
Гурник Забже - Шлёнск 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Легия 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Ракув - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 ЦСКА София - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Алемания 2:1 Санфречче Хиросима - Гурник Забже 1:1
Результаты матчей
Медзь
Гурник Забже
Точный счет
0:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
3:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 35%
1
12 раз 35%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
1
12 раз 35%
0
9 раз 26%
2
7 раз 21%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Медзь
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
134
611
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
125
413
611
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2212
Больше Меньше
259
1024
1321
133
628
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (6)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (6)
|Корона Кельце
|Jakub Lukowski
|12 (1)
|Ягеллония
|Пуэрто Исраэль
|1 11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 11
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10