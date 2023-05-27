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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Мусял Томаш
Ракув
0:0
Первый тайм: 41'
Заглембе Любин
0'
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Заглембе Любин
1.53
5.40
8.40
Все Коэффициенты
12
Треловски
Кацпер
7
Тудор
Фран
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
17
Вдовяк
Матеуш
23
Кун
Патрик
8
Лидерман
Бен
66
Папаниколау
Яннис
77
Цебуля
Марчин
30
Кочергин
Владислав
99
Пясецки
Фабиан
87
Диудис
Сократис
27
Bartlomiej
Kludka
2
Копац
Бартош
5
Лавничак
Алекс
13
Mateusz
Grzybek
99
Lukasz
Lakomy
20
Полетанович
Марко
26
Ходына
Кацпер
18
Стажиньски
Филип
9
Гаприндашвили
Торнике
90
Курминовски
Давид
Ракув
3-4-2-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Заглембе Любин

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
1:2
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:1
ЭГБ
1:2
Э
2:1
Э
2:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

2.25
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 9 (4) 0.26
Новак Бартош 9 0.26
Гутковский Владислав 8 (1) 0.24
Кочергин Владислав 8 0.24
Пясецки Фабиан 6 0.18
Сварнас Стратос 3 0.09
Салес Жеан Карлос 3 0.09
Вдовяк Матеуш 3 0.09
Тудор Фран 2 0.06
Кун Патрик 2 0.06
Сореску Деян 2 0.06
Раковитан Богдан 1 0.03
Петрашек Томаш 1 0.03
Папаниколау Яннис 1 0.03
Цебуля Марчин 1 (1) 0.03
Длугош Виктор 0 0
Лидерман Бен 0 0
Рундич Милан 0 0
Берггрен Густав 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Чиж Шимон 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 7 (1) 0.21
Lukasz Lakomy 4 0.12
Курминовски Давид 4 0.12
Бохар Дамьян 3 0.09
Долежал Мартин 2 0.06
Живец Саша 2 0.06
Гаприндашвили Торнике 2 0.06
Tomasz Pienko 2 0.06
Rafal Adamski 2 0.06
Стажиньски Филип 1 0.03
Полетанович Марко 1 0.03
Копац Бартош 1 0.03
Маковский Томаш 1 0.03
Ях Ярослав 1 0.03
Bartlomiej Kludka 0 0
Дьенг Шейку 0 0
Mateusz Grzybek 0 0
Гиорбелидзе Гурам 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 7 1
Арсенич Зоран 8 0
Папаниколау Яннис 8 0
Сварнас Стратос 6 0
Раковитан Богдан 6 0
Кун Патрик 3 1
Петрашек Томаш 3 1
Вдовяк Матеуш 4 0
Берггрен Густав 4 0
Пясецки Фабиан 4 0
Новак Бартош 3 0
Иви Лопес 3 0
Гутковский Владислав 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Лидерман Бен 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Длугош Виктор 2 0
Ковачевич Владан 2 0
Сореску Деян 1 0
Marek Papszun 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 6 0
Полетанович Марко 5 0
Маковский Томаш 5 0
Ях Ярослав 4 0
Стажиньски Филип 3 0
Гиорбелидзе Гурам 3 0
Lukasz Lakomy 3 0
Лавничак Алекс 3 0
Bartlomiej Kludka 3 0
Koki Hinokio 2 0
Ходына Кацпер 2 0
Tomasz Pienko 2 0
Бартолевски Матеуш 0 1
Гаприндашвили Торнике 0 1
Бурич Ясмин 1 0
Диудис Сократис 1 0
Mateusz Grzybek 1 0
Мата Луиш 1 0
Биззад Каспер 1 0
Szymon Kobusinski 1 0
Rafal Adamski 1 0
Filip Kocaba 1 0

Результаты матчей

Ракув
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
13% (2)
13% (2)
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

1
6
Ракув
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Заглембе Любин
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

8
15

Волевые поражения

20
11
Ракув
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (16)
33% (11)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
21% (7)
33% (11)
Заглембе Любин
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (9)
55% (18)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)

Сухие победы

13
11

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

14
20

Волевые поражения

21
17

Голы по времени матча

Забито

38
20
14 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 8
19 Не забивали 23
7
18%
2
10%
1-15
1
3%
2
10%
16-30
6
16%
7
35%
31-45
8
21%
0
0%
46-60
4
11%
6
30%
61-75
12
32%
3
15%
76-90

Пропущено

11
24
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
6
25%
16-30
4
36%
3
13%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
3
27%
7
29%
29%
61-75
2
18%
2
8%
76-90

Забито

21
13
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
22 Не забивали 24
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
5
24%
3
23%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
6
29%
3
23%
76-90

Пропущено

15
20
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
20%
2
10%
1-15
3
20%
3
15%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
1
7%
8
40%
76-90

Забито

59
33
22 В 1-м тайме 16
37 Во 2-м тайме 17
19 Забивали первыми 14
8 Не забивали 14
9
15%
2
6%
1-15
4
7%
3
9%
16-30
9
15%
11
33%
31-45
13
22%
3
9%
46-60
6
10%
8
24%
61-75
18
31%
6
18%
76-90

Пропущено

26
44
16 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 25
4
15%
2
5%
1-15
4
15%
9
20%
16-30
8
31%
5
11%
31-45
2
8%
8
18%
46-60
5
19%
10
23%
61-75
3
12%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0
Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2 Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Лех - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Заглембе Любин - Лудогорец 1:1 Заглембе Любин - Графичар Белград 3:0 Заглембе Любин - Богемианс 1:1 Заглембе Любин - Магдебург 2:1

Результаты матчей

Ракув
Заглембе Любин

Точный счет

1:0
5 раз 31%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
4
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%

Точный счет

1:2
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 27%
1
8 раз 24%
0
7 раз 21%
4
5 раз 15%
3
3 раза 9%
7
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
9 раз 27%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Ракув
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
9
8
10
6
1.5
4
13
7
9
2.5
5
11
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
5
8
9
1.5
7
9
2
15
2.5
3
13
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
7
0.5
Больше Меньше
20
13
18
15
1.5
11
22
9
24
2.5
3
30
6
27
3.5
1
32
4.5
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 34 23 6 5 62 - 23 75
2.
Легия
 1:1 34 18 10 6 55 - 37 64
3.
Лех
 1:0 34 17 10 7 50 - 29 61
4.
Погонь Щецин
 1:0 34 17 9 8 54 - 46 60
5.
Пяст
 0:1 34 14 8 12 37 - 32 50
6.
Гурник Забже
 0:0 34 13 9 12 45 - 43 48
7.
Краковия
 1:0 34 12 10 12 39 - 35 46
8.
Варта Познань
 0:1 34 12 9 13 37 - 35 45
9.
Заглембе Любин
 0:0 34 12 9 13 34 - 43 45
10.
Радомьяк Радом
 0:1 34 12 8 14 34 - 38 44
11.
Сталь Мелец
 1:0 34 11 10 13 36 - 40 43
12.
Видзев Лодзь
 0:1 34 11 8 15 38 - 45 41
13.
Корона Кельце
 1:0 34 11 8 15 37 - 48 41
14.
Ягеллония
 0:1 34 9 14 11 48 - 48 41
15.
Шлёнск
 1:1 34 9 12 13 35 - 46 39
16.
Висла Плоцк
 0:1 34 10 7 17 41 - 48 37
17.
Лехия Гданьск
 1:0 34 9 6 19 29 - 53 33
18.
Медзь
 0:0 34 4 11 19 33 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 17 14 2 1 40 - 9 44
2.
Легия
 1:1 17 11 6 0 36 - 17 39
3.
Погонь Щецин
 1:0 17 10 4 3 30 - 23 34
4.
Лех
 1:0 17 9 2 6 24 - 15 29
5.
Краковия
 1:0 17 8 5 4 21 - 10 29
6.
Ягеллония
 0:1 17 8 4 5 30 - 22 28
7.
Висла Плоцк
 0:1 17 8 4 5 23 - 16 28
8.
Корона Кельце
 1:0 17 8 3 6 19 - 19 27
9.
Сталь Мелец
 1:0 17 6 7 4 18 - 14 25
10.
Шлёнск
 1:1 17 6 6 5 23 - 23 24
11.
Гурник Забже
 0:0 17 6 5 6 23 - 23 23
12.
Пяст
 0:1 17 6 4 7 17 - 16 22
13.
Варта Познань
 0:1 17 5 7 5 21 - 18 22
14.
Радомьяк Радом
 0:1 17 5 4 8 17 - 20 19
15.
Лехия Гданьск
 1:0 17 5 4 8 15 - 22 19
16.
Видзев Лодзь
 0:1 17 5 3 9 22 - 26 18
17.
Заглембе Любин
 0:0 17 4 5 8 13 - 20 17
18.
Медзь
 0:0 17 3 7 7 16 - 23 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1:0 17 8 8 1 26 - 14 32
2.
Ракув
 0:0 17 9 4 4 22 - 14 31
3.
Пяст
 0:1 17 8 4 5 20 - 16 28
4.
Заглембе Любин
 0:0 17 8 4 5 21 - 23 28
5.
Погонь Щецин
 1:0 17 7 5 5 24 - 23 26
6.
Гурник Забже
 0:0 17 7 4 6 22 - 20 25
7.
Легия
 1:1 17 7 4 6 19 - 20 25
8.
Радомьяк Радом
 0:1 17 7 4 6 17 - 18 25
9.
Варта Познань
 0:1 17 7 2 8 16 - 17 23
10.
Видзев Лодзь
 0:1 17 6 5 6 16 - 19 23
11.
Сталь Мелец
 1:0 17 5 3 9 18 - 26 18
12.
Краковия
 1:0 17 4 5 8 18 - 25 17
13.
Шлёнск
 1:1 17 3 6 8 12 - 23 15
14.
Лехия Гданьск
 1:0 17 4 2 11 14 - 31 14
15.
Корона Кельце
 1:0 17 3 5 9 18 - 29 14
16.
Ягеллония
 0:1 17 1 10 6 18 - 26 13
17.
Висла Плоцк
 0:1 17 2 3 12 18 - 32 9
18.
Медзь
 0:0 17 1 4 12 17 - 32 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (5)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Заглембе Любин
1.53
5.40
8.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ракув 0:0 Заглембе Любин онлайн

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Ракув
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