Тур: 34. Стадион: Stadion Rakow. Главный судья: Мусял Томаш
1:1
Конец матча
Ход матча
73'
0:1
76'
86'
23
Кун
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Ракув
Заглембе Любин
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
2.25
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|9 (4)
|0.26
|Новак Бартош
|9
|0.26
|Кочергин Владислав
|8
|0.24
|Гутковский Владислав
|8 (1)
|0.24
|Пясецки Фабиан
|6
|0.18
|Сварнас Стратос
|3
|0.09
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.09
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.09
|Тудор Фран
|2
|0.06
|Кун Патрик
|2
|0.06
|Сореску Деян
|2
|0.06
|Берггрен Густав
|1
|0.03
|Раковитан Богдан
|1
|0.03
|Петрашек Томаш
|1
|0.03
|Папаниколау Яннис
|1
|0.03
|Цебуля Марчин
|1 (1)
|0.03
|Длугош Виктор
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Рундич Милан
|0
|0
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ходына Кацпер
|7 (1)
|0.21
|Lukasz Lakomy
|4
|0.12
|Курминовски Давид
|4
|0.12
|Бохар Дамьян
|3
|0.09
|Tomasz Pienko
|3
|0.09
|Долежал Мартин
|2
|0.06
|Живец Саша
|2
|0.06
|Гаприндашвили Торнике
|2
|0.06
|Rafal Adamski
|2
|0.06
|Стажиньски Филип
|1
|0.03
|Полетанович Марко
|1
|0.03
|Копац Бартош
|1
|0.03
|Маковский Томаш
|1
|0.03
|Ях Ярослав
|1
|0.03
|Bartlomiej Kludka
|0
|0
|Дьенг Шейку
|0
|0
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|7
|1
|Арсенич Зоран
|8
|0
|Папаниколау Яннис
|8
|0
|Сварнас Стратос
|6
|0
|Раковитан Богдан
|6
|0
|Кун Патрик
|3
|1
|Петрашек Томаш
|3
|1
|Вдовяк Матеуш
|4
|0
|Берггрен Густав
|4
|0
|Пясецки Фабиан
|4
|0
|Новак Бартош
|3
|0
|Иви Лопес
|3
|0
|Гутковский Владислав
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Лидерман Бен
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Длугош Виктор
|2
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Marek Papszun
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|6
|0
|Полетанович Марко
|5
|0
|Маковский Томаш
|5
|0
|Ях Ярослав
|4
|0
|Стажиньски Филип
|3
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|3
|0
|Lukasz Lakomy
|3
|0
|Лавничак Алекс
|3
|0
|Bartlomiej Kludka
|3
|0
|Koki Hinokio
|2
|0
|Ходына Кацпер
|2
|0
|Tomasz Pienko
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|0
|1
|Гаприндашвили Торнике
|0
|1
|Живец Саша
|1
|0
|Бурич Ясмин
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Биззад Каспер
|1
|0
|Szymon Kobusinski
|1
|0
|Rafal Adamski
|1
|0
|Filip Kocaba
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
18% (3)
12% (2)
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
2
7
Ракув
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Заглембе Любин
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
15
Волевые поражения
20
11
Ракув
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (16)
35% (12)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
24% (8)
32% (11)
Заглембе Любин
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (9)
56% (19)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Сухие победы
13
11
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
14
20
Волевые поражения
22
18
Голы по времени матча
Забито
39
21
14 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 9
19 Не забивали 23
7
18%
2
10%
1-15
1
3%
2
10%
16-30
6
15%
7
33%
31-45
8
21%
0
0%
46-60
4
10%
7
33%
61-75
13
33%
3
14%
76-90
Пропущено
12
25
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
6
24%
16-30
4
33%
3
12%
31-45
0
0%
6
24%
46-60
4
33%
7
28%
61-75
2
17%
3
12%
76-90
Забито
21
13
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
23 Не забивали 25
2
10%
0
0%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
5
24%
3
23%
46-60
2
10%
2
15%
61-75
6
29%
3
23%
76-90
Пропущено
15
20
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
20%
2
10%
1-15
3
20%
3
15%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
1
7%
8
40%
76-90
Забито
60
34
22 В 1-м тайме 16
38 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 15
8 Не забивали 14
9
15%
2
6%
1-15
4
7%
3
9%
16-30
9
15%
11
32%
31-45
13
22%
3
9%
46-60
6
10%
9
26%
61-75
19
32%
6
18%
76-90
Пропущено
27
45
16 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 26
4
15%
2
4%
1-15
4
15%
9
20%
16-30
8
30%
30%
5
11%
31-45
2
7%
8
18%
46-60
6
22%
10
22%
61-75
3
11%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0
Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2 Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Заглембе Любин - Сталь Мелец 2:0 Краковия - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Варта Познань 0:0 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Лех - Заглембе Любин 1:2 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Заглембе Любин - Лудогорец 1:1 Заглембе Любин - Графичар Белград 3:0 Заглембе Любин - Богемианс 1:1 Заглембе Любин - Магдебург 2:1
Результаты матчей
Ракув
Заглембе Любин
Точный счет
1:0
5 раз 29%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
4
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
2:2
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
9 раз 26%
2
9 раз 26%
0
7 раз 21%
4
5 раз 15%
3
3 раза 9%
7
1 раз 3%
0
13 раз 38%
1
10 раз 29%
2
8 раз 24%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Ракув
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
98
107
413
710
512
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
125
89
710
215
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
277
Больше Меньше
2113
1816
1123
925
331
628
133
133
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|13 (6)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (6)
|Корона Кельце
|Jakub Lukowski
|12 (1)
|Ягеллония
|Пуэрто Исраэль
|1 11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 11
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10