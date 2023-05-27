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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Легия
1:1
Первый тайм: 41'
Шлёнск
0'
0:1
6' Гол
Экспозито Эрик
31' Желтая карточка
Шварц Петр
1:1
38' Гол
Августиняк Рафал

Ход матча

6'
0:1
Экспозито Эрик
(Замора Джон)
31'
 
Шварц Петр
38'
Августиняк Рафал
(Igor Strzalek)
1:1
Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Шлёнск
3.85
4.32
4.56
Все Коэффициенты
1
Тобиаш
Кацпер
17
Навроцкий
Майк
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
28
Баку
Макана
99
Слиш
Бартош
86
Igor
Strzalek
27
Жозуэ
Филипе
39
Росолек
Мацей
20
Мучи
Эрнест
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
4
Бейгер
Лукаш
2
Вердаска
Диогу
23
Гарсия
Виктор
III
28
Жуховски
Михал
7
Замора
Джон
17
Шварц
Петр
15
Науэль
Матиас
24
Самец-Талар
Пётр
9
Экспозито
Эрик
Легия
3-4-1-2
Шлёнск
4-1-4-1

История личных встреч

Легия
Шлёнск

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

37 матчей

56.8%
24.3%
18.9%
21 победа 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

40.5%
48.6%
10.9%
15 побед 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

48.6%
29.7%
21.7%
18 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:1
ЭГА
2:0
Э
0:3
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
4:1
Э
2:1
Э
0:4
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:4
EFR
1:1
Э
1:3
К
1:1
К
1:1
Э
4:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
5:0
КП
0:1
КП
0:2
Э
1:0
С
1:1
Э
0:4
Э
1:2
Э
1:2
К
1:2
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
OE
4:0

Голы

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

1.76
1.55

Среднее время на гол

51
58

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.6
0.76

Среднее время на гол

150
117

Всего голов

42
44

Голов в среднем за матч

1.14
1.19

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

79
75

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 12 (7) 0.35
Вшолек Павел 7 (1) 0.21
Младенович Филип 6 0.18
Мучи Эрнест 5 0.15
Пекхарт Томаш 5 0.15
Навроцкий Майк 4 0.12
Росолек Мацей 4 0.12
Капустка Бартош 2 0.06
Августиняк Рафал 2 0.06
Карлитос Карлос 1 0.03
Йоханссон Маттиас 1 0.03
Роуз Линдси 1 0.03
Рибейру Юри 1 0.03
Крамер Блаж 1 0.03
Слиш Бартош 0 0
Пих Роберт 0 0
Баку Макана 0 0
Igor Strzalek 0 0
Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Замора Джон 10 (1) 0.29
Экспозито Эрик 7 (1) 0.21
Шварц Петр 3 0.09
Ольсен Патрик 3 (1) 0.09
Науэль Матиас 2 0.06
Ястржембски Деннис 2 0.06
Бейгер Лукаш 2 0.06
Гретарссон Даниэль 1 0.03
Самец-Талар Пётр 1 0.03
Лыщаш Адриан 1 0.03
Гарсия Виктор III 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Вердаска Диогу 0 0
Хиек Хавьер 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 10 1
Жозуэ Филипе 9 1
Младенович Филип 9 0
Капустка Бартош 7 0
Слиш Бартош 4 1
Навроцкий Майк 4 0
Августиняк Рафал 4 0
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Пекхарт Томаш 3 0
Вшолек Павел 3 0
Рибейру Юри 3 0
Росолек Мацей 3 0
Карлитос Карлос 2 0
Баку Макана 2 0
Мучи Эрнест 2 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Хладун Доминик 1 0
Харатин Игорь 1 0
Соколовски Патрик 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Челхака Юрген 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вердаска Диогу 11 1
Ольсен Патрик 11 0
Поправа Конрад 5 1
Замора Джон 6 0
Гарсия Виктор III 4 1
Шварц Петр 5 0
Кончковски Мартин 4 0
Науэль Матиас 4 0
Экспозито Эрик 4 0
Бейгер Лукаш 2 1
Гретарссон Даниэль 3 0
Янасик Патрик 3 0
Ястржембски Деннис 3 0
Самец-Талар Пётр 3 0
Жуховски Михал 2 0
Кинтана Кайе 2 0
Шромник Михал 1 0
Лещыньски Рафал 1 0
Лыщаш Адриан 1 0
Хиек Хавьер 1 0
Mateusz Stawny 1 0

Результаты матчей

Легия
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
6% (1)
25% (4)
Шлёнск
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

8
6
Легия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Шлёнск
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

13
11

Волевые поражения

17
21
Легия
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
24% (8)
24% (8)
Шлёнск
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
48% (16)
33% (11)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

21
12

Волевые поражения

25
27

Голы по времени матча

Забито

33
11
13 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 24
3
9%
1
9%
1-15
7
21%
2
18%
16-30
3
9%
1
9%
31-45
6
18%
2
18%
46-60
3
9%
3
27%
61-75
11
33%
2
18%
76-90

Пропущено

18
22
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
22%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
4
22%
5
23%
76-90

Забито

19
22
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
0
0%
2
9%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
6
32%
6
27%
31-45
3
16%
6
27%
46-60
5
26%
3
14%
61-75
2
11%
3
14%
76-90

Пропущено

20
24
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
1
5%
6
25%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
1
5%
1
4%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
9
45%
8
33%
76-90

Забито

52
33
22 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 12
6 Не забивали 13
3
6%
3
9%
1-15
10
19%
4
12%
16-30
9
17%
7
21%
31-45
9
17%
8
24%
46-60
8
15%
6
18%
61-75
13
25%
5
15%
76-90

Пропущено

38
46
11 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 27
5
13%
9
20%
1-15
4
11%
6
13%
16-30
2
5%
6
13%
31-45
7
18%
6
13%
46-60
7
18%
6
13%
61-75
13
34%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0
Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2
Шлёнск
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шлёнск - Медзь 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:1
Гурник Забже - Шлёнск 2:0 Варта Познань - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3

Результаты матчей

Легия
Шлёнск

Точный счет

2:0
4 раза 25%
2:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 39%
1
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Легия
Шлёнск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
1.5
Больше Меньше
7
10
4
12
2.5
3
14
1
15
3.5
2
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
9
7
5
12
1.5
2
14
1
16
2.5
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
20
13
18
15
1.5
9
24
5
28
2.5
3
30
2
31
3.5
2
31
2
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 34 23 6 5 62 - 23 75
2.
Легия
 1:1 34 18 10 6 55 - 37 64
3.
Лех
 1:0 34 17 10 7 50 - 29 61
4.
Погонь Щецин
 1:0 34 17 9 8 54 - 46 60
5.
Пяст
 0:1 34 14 8 12 37 - 32 50
6.
Гурник Забже
 0:0 34 13 9 12 45 - 43 48
7.
Краковия
 1:0 34 12 10 12 39 - 35 46
8.
Варта Познань
 0:1 34 12 9 13 37 - 35 45
9.
Заглембе Любин
 0:0 34 12 9 13 34 - 43 45
10.
Радомьяк Радом
 0:1 34 12 8 14 34 - 38 44
11.
Сталь Мелец
 1:0 34 11 10 13 36 - 40 43
12.
Видзев Лодзь
 0:1 34 11 8 15 38 - 45 41
13.
Корона Кельце
 1:0 34 11 8 15 37 - 48 41
14.
Ягеллония
 0:1 34 9 14 11 48 - 48 41
15.
Шлёнск
 1:1 34 9 12 13 35 - 46 39
16.
Висла Плоцк
 0:1 34 10 7 17 41 - 48 37
17.
Лехия Гданьск
 1:0 34 9 6 19 29 - 53 33
18.
Медзь
 0:0 34 4 11 19 33 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 17 14 2 1 40 - 9 44
2.
Легия
 1:1 17 11 6 0 36 - 17 39
3.
Погонь Щецин
 1:0 17 10 4 3 30 - 23 34
4.
Лех
 1:0 17 9 2 6 24 - 15 29
5.
Краковия
 1:0 17 8 5 4 21 - 10 29
6.
Ягеллония
 0:1 17 8 4 5 30 - 22 28
7.
Висла Плоцк
 0:1 17 8 4 5 23 - 16 28
8.
Корона Кельце
 1:0 17 8 3 6 19 - 19 27
9.
Сталь Мелец
 1:0 17 6 7 4 18 - 14 25
10.
Шлёнск
 1:1 17 6 6 5 23 - 23 24
11.
Гурник Забже
 0:0 17 6 5 6 23 - 23 23
12.
Пяст
 0:1 17 6 4 7 17 - 16 22
13.
Варта Познань
 0:1 17 5 7 5 21 - 18 22
14.
Радомьяк Радом
 0:1 17 5 4 8 17 - 20 19
15.
Лехия Гданьск
 1:0 17 5 4 8 15 - 22 19
16.
Видзев Лодзь
 0:1 17 5 3 9 22 - 26 18
17.
Заглембе Любин
 0:0 17 4 5 8 13 - 20 17
18.
Медзь
 0:0 17 3 7 7 16 - 23 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1:0 17 8 8 1 26 - 14 32
2.
Ракув
 0:0 17 9 4 4 22 - 14 31
3.
Пяст
 0:1 17 8 4 5 20 - 16 28
4.
Заглембе Любин
 0:0 17 8 4 5 21 - 23 28
5.
Погонь Щецин
 1:0 17 7 5 5 24 - 23 26
6.
Гурник Забже
 0:0 17 7 4 6 22 - 20 25
7.
Легия
 1:1 17 7 4 6 19 - 20 25
8.
Радомьяк Радом
 0:1 17 7 4 6 17 - 18 25
9.
Варта Познань
 0:1 17 7 2 8 16 - 17 23
10.
Видзев Лодзь
 0:1 17 6 5 6 16 - 19 23
11.
Сталь Мелец
 1:0 17 5 3 9 18 - 26 18
12.
Краковия
 1:0 17 4 5 8 18 - 25 17
13.
Шлёнск
 1:1 17 3 6 8 12 - 23 15
14.
Лехия Гданьск
 1:0 17 4 2 11 14 - 31 14
15.
Корона Кельце
 1:0 17 3 5 9 18 - 29 14
16.
Ягеллония
 0:1 17 1 10 6 18 - 26 13
17.
Висла Плоцк
 0:1 17 2 3 12 18 - 32 9
18.
Медзь
 0:0 17 1 4 12 17 - 32 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (5)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    42'
    Рибейру Юри получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Igor Strzalek сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Августиняк Рафал бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Шварц Петр получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Замора Джон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Экспозито Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
Легия
Ничья
Шлёнск
3.85
4.32
4.56
Все Коэффициенты
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