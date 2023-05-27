Тур: 34. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Ласык Петр
Ход матча
6'
0:1
31'
38'
13
Вшолек
Павел
28
Баку
Макана
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
-
28 Баку МаканаЗащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Пих РобертНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Легия
Шлёнск
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
18 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
37 матчей
56.8%
24.3%
18.9%
21 победа 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
40.5%
48.6%
10.9%
15 побед 18 ничьих 4 победы
Второй тайм
48.6%
29.7%
21.7%
18 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
31
Голов в среднем за матч
1.76
1.55
Среднее время на гол
51
58
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
0.6
0.76
Среднее время на гол
150
117
Всего голов
42
44
Голов в среднем за матч
1.14
1.19
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
79
75
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|12 (7)
|0.35
|Вшолек Павел
|7 (1)
|0.21
|Младенович Филип
|6
|0.18
|Мучи Эрнест
|5
|0.15
|Пекхарт Томаш
|5
|0.15
|Навроцкий Майк
|4
|0.12
|Росолек Мацей
|4
|0.12
|Капустка Бартош
|2
|0.06
|Августиняк Рафал
|2
|0.06
|Карлитос Карлос
|1
|0.03
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.03
|Роуз Линдси
|1
|0.03
|Рибейру Юри
|1
|0.03
|Крамер Блаж
|1
|0.03
|Слиш Бартош
|0
|0
|Пих Роберт
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
|Igor Strzalek
|0
|0
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Замора Джон
|10 (1)
|0.29
|Экспозито Эрик
|7 (1)
|0.21
|Шварц Петр
|3
|0.09
|Ольсен Патрик
|3 (1)
|0.09
|Науэль Матиас
|2
|0.06
|Ястржембски Деннис
|2
|0.06
|Бейгер Лукаш
|2
|0.06
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.03
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.03
|Лыщаш Адриан
|1
|0.03
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Вердаска Диогу
|0
|0
|Хиек Хавьер
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|10
|1
|Жозуэ Филипе
|9
|1
|Младенович Филип
|9
|0
|Капустка Бартош
|7
|0
|Слиш Бартош
|4
|1
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Августиняк Рафал
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Пекхарт Томаш
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Рибейру Юри
|3
|0
|Росолек Мацей
|3
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Баку Макана
|2
|0
|Мучи Эрнест
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Челхака Юрген
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердаска Диогу
|11
|1
|Ольсен Патрик
|11
|0
|Поправа Конрад
|5
|1
|Замора Джон
|6
|0
|Гарсия Виктор III
|4
|1
|Шварц Петр
|5
|0
|Кончковски Мартин
|4
|0
|Науэль Матиас
|4
|0
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|2
|1
|Гретарссон Даниэль
|3
|0
|Янасик Патрик
|3
|0
|Ястржембски Деннис
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Жуховски Михал
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Лыщаш Адриан
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
|Mateusz Stawny
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
6% (1)
25% (4)
Шлёнск
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
8
6
Легия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Шлёнск
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
13
11
Волевые поражения
17
21
Легия
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
24% (8)
24% (8)
Шлёнск
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
48% (16)
33% (11)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
21
12
Волевые поражения
25
27
Голы по времени матча
Забито
33
11
13 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 24
3
9%
1
9%
1-15
7
21%
2
18%
16-30
3
9%
1
9%
31-45
6
18%
2
18%
46-60
3
9%
3
27%
61-75
11
33%
2
18%
76-90
Пропущено
18
22
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
22%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
4
22%
3
14%
61-75
4
22%
5
23%
76-90
Забито
19
22
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
0
0%
2
9%
1-15
3
16%
2
9%
16-30
6
32%
6
27%
31-45
3
16%
6
27%
46-60
5
26%
3
14%
61-75
2
11%
3
14%
76-90
Пропущено
20
24
5 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
1
5%
6
25%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
1
5%
1
4%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
9
45%
8
33%
76-90
Забито
52
33
22 В 1-м тайме 14
30 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 12
6 Не забивали 13
3
6%
3
9%
1-15
10
19%
4
12%
16-30
9
17%
7
21%
31-45
9
17%
8
24%
46-60
8
15%
6
18%
61-75
13
25%
5
15%
76-90
Пропущено
38
46
11 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 25
13 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 27
5
13%
9
20%
1-15
4
11%
6
13%
16-30
2
5%
6
13%
31-45
7
18%
6
13%
46-60
7
18%
6
13%
61-75
13
34%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лехия Гданьск - Легия 1:0 Легия - Ягеллония 5:1 Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0
Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2 Медзь - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2
Шлёнск
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шлёнск - Медзь 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:1
Гурник Забже - Шлёнск 2:0 Варта Познань - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3
Результаты матчей
Легия
Шлёнск
Точный счет
2:0
4 раза 25%
2:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 39%
1
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
6 раз 18%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Легия
Шлёнск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
710
412
314
115
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
97
512
214
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
2013
1815
924
528
330
231
231
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|34
|23
|6
|5
|62 - 23
|75
|2.
|1:1
|34
|18
|10
|6
|55 - 37
|64
|3.
|1:0
|34
|17
|10
|7
|50 - 29
|61
|4.
|1:0
|34
|17
|9
|8
|54 - 46
|60
|5.
|0:1
|34
|14
|8
|12
|37 - 32
|50
|6.
|0:0
|34
|13
|9
|12
|45 - 43
|48
|7.
|1:0
|34
|12
|10
|12
|39 - 35
|46
|8.
|0:1
|34
|12
|9
|13
|37 - 35
|45
|9.
|0:0
|34
|12
|9
|13
|34 - 43
|45
|10.
|0:1
|34
|12
|8
|14
|34 - 38
|44
|11.
|1:0
|34
|11
|10
|13
|36 - 40
|43
|12.
|0:1
|34
|11
|8
|15
|38 - 45
|41
|13.
|1:0
|34
|11
|8
|15
|37 - 48
|41
|14.
|0:1
|34
|9
|14
|11
|48 - 48
|41
|15.
|1:1
|34
|9
|12
|13
|35 - 46
|39
|16.
|0:1
|34
|10
|7
|17
|41 - 48
|37
|17.
|1:0
|34
|9
|6
|19
|29 - 53
|33
|18.
|0:0
|34
|4
|11
|19
|33 - 55
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|14
|2
|1
|40 - 9
|44
|2.
|1:1
|17
|11
|6
|0
|36 - 17
|39
|3.
|1:0
|17
|10
|4
|3
|30 - 23
|34
|4.
|1:0
|17
|9
|2
|6
|24 - 15
|29
|5.
|1:0
|17
|8
|5
|4
|21 - 10
|29
|6.
|0:1
|17
|8
|4
|5
|30 - 22
|28
|7.
|0:1
|17
|8
|4
|5
|23 - 16
|28
|8.
|1:0
|17
|8
|3
|6
|19 - 19
|27
|9.
|1:0
|17
|6
|7
|4
|18 - 14
|25
|10.
|1:1
|17
|6
|6
|5
|23 - 23
|24
|11.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 23
|23
|12.
|0:1
|17
|6
|4
|7
|17 - 16
|22
|13.
|0:1
|17
|5
|7
|5
|21 - 18
|22
|14.
|0:1
|17
|5
|4
|8
|17 - 20
|19
|15.
|1:0
|17
|5
|4
|8
|15 - 22
|19
|16.
|0:1
|17
|5
|3
|9
|22 - 26
|18
|17.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|13 - 20
|17
|18.
|0:0
|17
|3
|7
|7
|16 - 23
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|8
|8
|1
|26 - 14
|32
|2.
|0:0
|17
|9
|4
|4
|22 - 14
|31
|3.
|0:1
|17
|8
|4
|5
|20 - 16
|28
|4.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|21 - 23
|28
|5.
|1:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 23
|26
|6.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|22 - 20
|25
|7.
|1:1
|17
|7
|4
|6
|19 - 20
|25
|8.
|0:1
|17
|7
|4
|6
|17 - 18
|25
|9.
|0:1
|17
|7
|2
|8
|16 - 17
|23
|10.
|0:1
|17
|6
|5
|6
|16 - 19
|23
|11.
|1:0
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|12.
|1:0
|17
|4
|5
|8
|18 - 25
|17
|13.
|1:1
|17
|3
|6
|8
|12 - 23
|15
|14.
|1:0
|17
|4
|2
|11
|14 - 31
|14
|15.
|1:0
|17
|3
|5
|9
|18 - 29
|14
|16.
|0:1
|17
|1
|10
|6
|18 - 26
|13
|17.
|0:1
|17
|2
|3
|12
|18 - 32
|9
|18.
|0:0
|17
|1
|4
|12
|17 - 32
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10