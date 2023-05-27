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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Франковски Бартож
Погонь Щецин
1:0
Первый тайм: 42'
Радомьяк Радом
0'
20' Желтая карточка
Roberto Alves
1:0
33' Пенальти
Гросицки Камил
40' Желтая карточка
Вальквист Линус

Ход матча

20'
 
Roberto Alves
26'
 
Майк Сестор
Цихоцки Матеуш
33'
Гросицки Камил
1:0
40'
Вальквист Линус
 
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Радомьяк Радом
4.60
7.50
5.43
Все Коэффициенты
1
Стипица
Данте
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
32
Кутрис
Леонардо
8
Дабровски
Дамьян
99
Ленговски
Матеуш
15
Вендрыховски
Марцел
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
12
Albert
Posiadala
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
77
Донис
Христос
10
Roberto
Alves
7
Семеду
Лисандру
70
Кастаньеда
Франк
80
Кайарга
Берто
19
Jean
Sarmiento
Погонь Щецин
4-2-3-1
Радомьяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Радомьяк Радом

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
1:2
Э
4:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
1.5

Среднее время на гол

22
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 13 (5) 0.38
Ковальчик Себастьян 6 (3) 0.18
Бичахчян Ваан 6 0.18
Алмквист Понтус 5 0.15
Захович Лука 5 0.15
Дабровски Дамьян 4 0.12
Ленговски Матеуш 2 0.06
Салес Жеан Карлос 2 0.06
Горгон Александр 2 0.06
Кутрис Леонардо 2 0.06
Дрыгас Камил 2 (1) 0.06
Вендрыховски Марцел 1 0.03
Бартковски Якуб 1 0.03
Смолиньски Кацпер 1 0.03
Вальквист Линус 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 6 (1) 0.18
Мауридес Жуниор 4 0.12
Машаду Луиш 4 0.12
Абрамович Давид 4 0.12
Roberto Alves 3 0.09
Семеду Лисандру 3 0.09
Нашименту Филипе 3 (3) 0.09
Mateusz Grzybek 2 0.06
Бранко Рафаэл 2 0.06
Кастаньеда Франк 1 0.03
Michal Feliks 1 0.03
Майк Сестор 0 0
Damian Jakubik 0 0
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Gabriel Kobylak 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Триантафиллопулос Константинос 5 1
Леонардо Родригес 6 0
Захович Лука 6 0
Ленговски Матеуш 6 0
Цех Бенедикт 5 0
Бичахчян Ваан 5 0
Дабровски Дамьян 4 0
Вальквист Линус 3 0
Стипица Данте 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Форнальчик Мариуш 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Кухарчик Михал 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Кужава Рафал 2 0
Кутрис Леонардо 2 0
Малец Мариуш 2 0
Лонкар Даниель 2 0
Дрыгас Камил 1 0
Столярски Павел 1 0
Мата Луиш 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машаду Луиш 12 0
Бранко Рафаэл 10 1
Нашименту Филипе 8 0
Цихоцки Матеуш 5 1
Абрамович Давид 6 0
Pedro Justiniano 4 1
Roberto Alves 5 0
Damian Jakubik 4 0
Мауридес Жуниор 3 0
Кайарга Берто 3 0
Gabriel Kobylak 3 0
Майк Сестор 2 0
Донис Христос 2 0
Леандро 2 0
Рамуш Франсишку 2 0
Роча Леонардо 2 0
Mateusz Grzybek 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Thabo Cele 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Кастаньеда Франк 1 0
Пик Даниэль 1 0
Tiago Matos 1 0
Jakub Nowakowski 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Радомьяк Радом
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

6
3
Погонь Щецин
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Радомьяк Радом
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
15

Волевые поражения

18
13
Погонь Щецин
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
58% (19)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Радомьяк Радом
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

23
20

Волевые поражения

24
16

Голы по времени матча

Забито

27
17
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 23
6
22%
3
18%
1-15
3
11%
4
24%
16-30
5
19%
2
12%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
6
22%
2
12%
61-75
3
11%
3
18%
76-90

Пропущено

25
17
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
12%
2
12%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
9
36%
4
24%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
3
12%
5
29%
29%
76-90

Забито

22
17
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 24
4
18%
3
18%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
5
23%
2
12%
61-75
6
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

25
20
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
12%
2
10%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
3
12%
5
25%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
5
20%
4
20%
61-75
7
28%
3
15%
76-90

Забито

49
34
23 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 14
10
20%
6
18%
1-15
6
12%
7
21%
16-30
7
14%
3
9%
31-45
6
12%
6
18%
46-60
11
22%
4
12%
61-75
9
18%
8
24%
76-90

Пропущено

50
37
18 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 25
6
12%
4
11%
1-15
6
12%
5
14%
16-30
6
12%
8
22%
31-45
14
28%
6
16%
46-60
8
16%
6
16%
61-75
10
20%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0
Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2
Радомьяк Радом
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:1
Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3

Результаты матчей

Погонь Щецин
Радомьяк Радом

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 30%
1
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
0
14 раз 42%
1
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Радомьяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
8
10
6
1.5
5
12
5
11
2.5
2
15
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
10
6
7
10
1.5
5
11
2
15
2.5
2
14
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
19
14
17
16
1.5
10
23
7
26
2.5
4
29
2
31
3.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 34 23 6 5 62 - 23 75
2.
Легия
 1:1 34 18 10 6 55 - 37 64
3.
Лех
 1:0 34 17 10 7 50 - 29 61
4.
Погонь Щецин
 1:0 34 17 9 8 54 - 46 60
5.
Пяст
 0:1 34 14 8 12 37 - 32 50
6.
Гурник Забже
 0:0 34 13 9 12 45 - 43 48
7.
Краковия
 1:0 34 12 10 12 39 - 35 46
8.
Варта Познань
 0:1 34 12 9 13 37 - 35 45
9.
Заглембе Любин
 0:0 34 12 9 13 34 - 43 45
10.
Радомьяк Радом
 0:1 34 12 8 14 34 - 38 44
11.
Сталь Мелец
 1:0 34 11 10 13 36 - 40 43
12.
Видзев Лодзь
 0:1 34 11 8 15 38 - 45 41
13.
Корона Кельце
 1:0 34 11 8 15 37 - 48 41
14.
Ягеллония
 0:1 34 9 14 11 48 - 48 41
15.
Шлёнск
 1:1 34 9 12 13 35 - 46 39
16.
Висла Плоцк
 0:1 34 10 7 17 41 - 48 37
17.
Лехия Гданьск
 1:0 34 9 6 19 29 - 53 33
18.
Медзь
 0:0 34 4 11 19 33 - 55 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 17 14 2 1 40 - 9 44
2.
Легия
 1:1 17 11 6 0 36 - 17 39
3.
Погонь Щецин
 1:0 17 10 4 3 30 - 23 34
4.
Лех
 1:0 17 9 2 6 24 - 15 29
5.
Краковия
 1:0 17 8 5 4 21 - 10 29
6.
Ягеллония
 0:1 17 8 4 5 30 - 22 28
7.
Висла Плоцк
 0:1 17 8 4 5 23 - 16 28
8.
Корона Кельце
 1:0 17 8 3 6 19 - 19 27
9.
Сталь Мелец
 1:0 17 6 7 4 18 - 14 25
10.
Шлёнск
 1:1 17 6 6 5 23 - 23 24
11.
Гурник Забже
 0:0 17 6 5 6 23 - 23 23
12.
Пяст
 0:1 17 6 4 7 17 - 16 22
13.
Варта Познань
 0:1 17 5 7 5 21 - 18 22
14.
Радомьяк Радом
 0:1 17 5 4 8 17 - 20 19
15.
Лехия Гданьск
 1:0 17 5 4 8 15 - 22 19
16.
Видзев Лодзь
 0:1 17 5 3 9 22 - 26 18
17.
Заглембе Любин
 0:0 17 4 5 8 13 - 20 17
18.
Медзь
 0:0 17 3 7 7 16 - 23 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 1:0 17 8 8 1 26 - 14 32
2.
Ракув
 0:0 17 9 4 4 22 - 14 31
3.
Пяст
 0:1 17 8 4 5 20 - 16 28
4.
Заглембе Любин
 0:0 17 8 4 5 21 - 23 28
5.
Погонь Щецин
 1:0 17 7 5 5 24 - 23 26
6.
Гурник Забже
 0:0 17 7 4 6 22 - 20 25
7.
Легия
 1:1 17 7 4 6 19 - 20 25
8.
Радомьяк Радом
 0:1 17 7 4 6 17 - 18 25
9.
Варта Познань
 0:1 17 7 2 8 16 - 17 23
10.
Видзев Лодзь
 0:1 17 6 5 6 16 - 19 23
11.
Сталь Мелец
 1:0 17 5 3 9 18 - 26 18
12.
Краковия
 1:0 17 4 5 8 18 - 25 17
13.
Шлёнск
 1:1 17 3 6 8 12 - 23 15
14.
Лехия Гданьск
 1:0 17 4 2 11 14 - 31 14
15.
Корона Кельце
 1:0 17 3 5 9 18 - 29 14
16.
Ягеллония
 0:1 17 1 10 6 18 - 26 13
17.
Висла Плоцк
 0:1 17 2 3 12 18 - 32 9
18.
Медзь
 0:0 17 1 4 12 17 - 32 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 14 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 12 (5)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    40'
    Вальквист Линус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Гросицки Камил из команды Погонь Щецин забивает с точки!
  • 26'
    Цихоцки Матеуш уходит с поля. Майк Сестор выходит вместо него
  • Желтая карточка
    20'
    Roberto Alves получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится победой Радомьяк Радом.
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Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Радомьяк Радом
4.60
7.50
5.43
Все Коэффициенты
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