Тур: 34. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Франковски Бартож
1:0
Первый тайм: 42'
0'
20' Желтая карточкаRoberto Alves
1:0
33' ПенальтиГросицки Камил
40' Желтая карточкаВальквист Линус
Ход матча
20'
33'
1:0
40'
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
10
Захович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Защитник
-
93 Майк СесторЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
История личных встреч
Погонь Щецин
Радомьяк Радом
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
1.5
Среднее время на гол
22
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|13 (5)
|0.38
|Ковальчик Себастьян
|6 (3)
|0.18
|Бичахчян Ваан
|6
|0.18
|Алмквист Понтус
|5
|0.15
|Захович Лука
|5
|0.15
|Дабровски Дамьян
|4
|0.12
|Ленговски Матеуш
|2
|0.06
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.06
|Горгон Александр
|2
|0.06
|Кутрис Леонардо
|2
|0.06
|Дрыгас Камил
|2 (1)
|0.06
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.03
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.03
|Вальквист Линус
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|6 (1)
|0.18
|Мауридес Жуниор
|4
|0.12
|Машаду Луиш
|4
|0.12
|Абрамович Давид
|4
|0.12
|Roberto Alves
|3
|0.09
|Семеду Лисандру
|3
|0.09
|Нашименту Филипе
|3 (3)
|0.09
|Mateusz Grzybek
|2
|0.06
|Бранко Рафаэл
|2
|0.06
|Кастаньеда Франк
|1
|0.03
|Michal Feliks
|1
|0.03
|Майк Сестор
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
|Gabriel Kobylak
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триантафиллопулос Константинос
|5
|1
|Леонардо Родригес
|6
|0
|Захович Лука
|6
|0
|Ленговски Матеуш
|6
|0
|Цех Бенедикт
|5
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Стипица Данте
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Кухарчик Михал
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Кутрис Леонардо
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Лонкар Даниель
|2
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машаду Луиш
|12
|0
|Бранко Рафаэл
|10
|1
|Нашименту Филипе
|8
|0
|Цихоцки Матеуш
|5
|1
|Абрамович Давид
|6
|0
|Pedro Justiniano
|4
|1
|Roberto Alves
|5
|0
|Damian Jakubik
|4
|0
|Мауридес Жуниор
|3
|0
|Кайарга Берто
|3
|0
|Gabriel Kobylak
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Донис Христос
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Рамуш Франсишку
|2
|0
|Роча Леонардо
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Кастаньеда Франк
|1
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
|Jakub Nowakowski
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Радомьяк Радом
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
6
3
Погонь Щецин
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Радомьяк Радом
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
15
Волевые поражения
18
13
Погонь Щецин
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (9)
58% (19)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Радомьяк Радом
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
42% (14)
30% (10)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
23
20
Волевые поражения
24
16
Голы по времени матча
Забито
27
17
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 23
6
22%
3
18%
1-15
3
11%
4
24%
16-30
5
19%
2
12%
31-45
4
15%
3
18%
46-60
6
22%
2
12%
61-75
3
11%
3
18%
76-90
Пропущено
25
17
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
3
12%
2
12%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
9
36%
4
24%
46-60
3
12%
2
12%
61-75
3
12%
5
29%
29%
76-90
Забито
22
17
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 24
4
18%
3
18%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
2
9%
1
6%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
5
23%
2
12%
61-75
6
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
25
20
8 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
3
12%
2
10%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
3
12%
5
25%
31-45
5
20%
2
10%
46-60
5
20%
4
20%
61-75
7
28%
3
15%
76-90
Забито
49
34
23 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 15
7 Не забивали 14
10
20%
6
18%
1-15
6
12%
7
21%
16-30
7
14%
3
9%
31-45
6
12%
6
18%
46-60
11
22%
4
12%
61-75
9
18%
8
24%
76-90
Пропущено
50
37
18 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 25
6
12%
4
11%
1-15
6
12%
5
14%
16-30
6
12%
8
22%
31-45
14
28%
6
16%
46-60
8
16%
6
16%
61-75
10
20%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гурник Забже - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Медзь 3:2 Погонь Щецин - Легия 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0
Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2
Радомьяк Радом
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Радомьяк Радом - Видзев Лодзь 3:1 Варта Познань - Радомьяк Радом 1:2 Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Шлёнск - Радомьяк Радом 0:1
Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3
Результаты матчей
Погонь Щецин
Радомьяк Радом
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 30%
1
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
2 раза 6%
0
14 раз 42%
1
9 раз 27%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Радомьяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
98
106
512
511
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
106
710
511
215
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
1914
1716
1023
726
429
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|34
|23
|6
|5
|62 - 23
|75
|2.
|1:1
|34
|18
|10
|6
|55 - 37
|64
|3.
|1:0
|34
|17
|10
|7
|50 - 29
|61
|4.
|1:0
|34
|17
|9
|8
|54 - 46
|60
|5.
|0:1
|34
|14
|8
|12
|37 - 32
|50
|6.
|0:0
|34
|13
|9
|12
|45 - 43
|48
|7.
|1:0
|34
|12
|10
|12
|39 - 35
|46
|8.
|0:1
|34
|12
|9
|13
|37 - 35
|45
|9.
|0:0
|34
|12
|9
|13
|34 - 43
|45
|10.
|0:1
|34
|12
|8
|14
|34 - 38
|44
|11.
|1:0
|34
|11
|10
|13
|36 - 40
|43
|12.
|0:1
|34
|11
|8
|15
|38 - 45
|41
|13.
|1:0
|34
|11
|8
|15
|37 - 48
|41
|14.
|0:1
|34
|9
|14
|11
|48 - 48
|41
|15.
|1:1
|34
|9
|12
|13
|35 - 46
|39
|16.
|0:1
|34
|10
|7
|17
|41 - 48
|37
|17.
|1:0
|34
|9
|6
|19
|29 - 53
|33
|18.
|0:0
|34
|4
|11
|19
|33 - 55
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|14
|2
|1
|40 - 9
|44
|2.
|1:1
|17
|11
|6
|0
|36 - 17
|39
|3.
|1:0
|17
|10
|4
|3
|30 - 23
|34
|4.
|1:0
|17
|9
|2
|6
|24 - 15
|29
|5.
|1:0
|17
|8
|5
|4
|21 - 10
|29
|6.
|0:1
|17
|8
|4
|5
|30 - 22
|28
|7.
|0:1
|17
|8
|4
|5
|23 - 16
|28
|8.
|1:0
|17
|8
|3
|6
|19 - 19
|27
|9.
|1:0
|17
|6
|7
|4
|18 - 14
|25
|10.
|1:1
|17
|6
|6
|5
|23 - 23
|24
|11.
|0:0
|17
|6
|5
|6
|23 - 23
|23
|12.
|0:1
|17
|6
|4
|7
|17 - 16
|22
|13.
|0:1
|17
|5
|7
|5
|21 - 18
|22
|14.
|0:1
|17
|5
|4
|8
|17 - 20
|19
|15.
|1:0
|17
|5
|4
|8
|15 - 22
|19
|16.
|0:1
|17
|5
|3
|9
|22 - 26
|18
|17.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|13 - 20
|17
|18.
|0:0
|17
|3
|7
|7
|16 - 23
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|8
|8
|1
|26 - 14
|32
|2.
|0:0
|17
|9
|4
|4
|22 - 14
|31
|3.
|0:1
|17
|8
|4
|5
|20 - 16
|28
|4.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|21 - 23
|28
|5.
|1:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 23
|26
|6.
|0:0
|17
|7
|4
|6
|22 - 20
|25
|7.
|1:1
|17
|7
|4
|6
|19 - 20
|25
|8.
|0:1
|17
|7
|4
|6
|17 - 18
|25
|9.
|0:1
|17
|7
|2
|8
|16 - 17
|23
|10.
|0:1
|17
|6
|5
|6
|16 - 19
|23
|11.
|1:0
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|12.
|1:0
|17
|4
|5
|8
|18 - 25
|17
|13.
|1:1
|17
|3
|6
|8
|12 - 23
|15
|14.
|1:0
|17
|4
|2
|11
|14 - 31
|14
|15.
|1:0
|17
|3
|5
|9
|18 - 29
|14
|16.
|0:1
|17
|1
|10
|6
|18 - 26
|13
|17.
|0:1
|17
|2
|3
|12
|18 - 32
|9
|18.
|0:0
|17
|1
|4
|12
|17 - 32
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|14 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|12 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10